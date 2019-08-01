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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
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Все про:День независимости (683) Минобороны (5857) премия (337) военнослужащие (4255)

 Минобороны еще не определило, кому и сколько премий выплатить ко Дню Независимости

Министерство обороны подтвердило, что военнослужащие ВСУ получат премии ко Дню Независимости Украины. Однако ни сумма выплат, ни ее получатели пока неизвестны.

Об этом во время брифинга заявил начальник управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В настоящее время в Министерстве обороны прорабатывается вопрос выплаты премий военнослужащим в соответствии с поручением Президента", - заявил Салахов.

Он напомнил, что в прошлом году все военнослужащие, участвовавшие в параде, получили одинаковые премии в размере 2 тыс. грн. Как будет определяться сумма премии в 2019 году и кто ее получит, в Минобороны еще решают.

Читайте на Цензор.НЕТ: На День Независимости в Киеве состоятся два шествия - официальное и народное

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

Также на Цензор.НЕТ: В Минобороны хотят в 2020 году вдвое увеличить траты на денежное довольствие и зарплату, министерство будет просить в 2 раза больше средств

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".

Источник: https://censor.net.ua/n3140854
 
 
 Топ комментарии
 
Чому не говорять у скільки бюджету України обходять російські свята - майскіі празнікі та васьмоє марта? І якщо їх відмінять, то кому будуть з зекономлених грошей премії платити?
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У нього завжди є відмазка: я пошутіл. Це ж кловун, фулє.
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Це матеріальне заохочення за зразкову службу, а не премія.
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параду не буде, а гроші підуть на премії..... кому і скільки - х.з.
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самую большую премию получит кипрский банк в офшоре.
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Максим, я понимаю негативную коннотацию твоего сообщения, но давай внесем ясность: компании, расположенные в оффшорных юрисдикциях обслуживают обычные западные банки. Скажем, компания, зарегистрированная на BVI, может пользоваться р/с в royal bank of scotland или barklays на лондонской northumberland... кипр предлагает упрощенную регистрацию юрлиц с одновременным обслуживанием у киприотов, не являясь при этом оффшорной юрисдикцией... поэтому вряд ли кипрский банк в офшоре получит самую большую премию...скорее всего деньги затеряются в генеральских кабинетах, к которым еврейский мальчик ни-ког-да не получит доступ...
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Хм, премії - це на підприємствах, де заробляють гроші, і існує надлишок по виручці. То є премія. А це не премія. Ніхто не переробив і не перевиконав. Це пенсія по інвалідності?
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как это? вазелин на камеру сказал "всем будут премии. включая курсантов и срочников". что значит "пока не решили кому"? это саботаж великих и правильных решений самого справедливого из украинцев
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У нього завжди є відмазка: я пошутіл. Це ж кловун, фулє.
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"я никому ничего не обещал"

Ни Парада, ни премий ...
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Чому не говорять у скільки бюджету України обходять російські свята - майскіі празнікі та васьмоє марта? І якщо їх відмінять, то кому будуть з зекономлених грошей премії платити?
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При пєтрє такого небыло,уже все свыни были с премиями
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Це матеріальне заохочення за зразкову службу, а не премія.
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"Минобороны еще не определило, кому и сколько премий выплатить ко Дню Независимости"
КАЗЕ понятно кому Міноборони ще не визначило, кому і скільки премій виплатити до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 940
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Міністерство здачі в полон, вибачте, оборони виїхало майже повним складом у зону ООС. Пильнують, щоб ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали. А оскільки зона велика, то нікому преміями займатися. Та й скільки там того Міністерства оборони.
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Тем, кто больше всего убегал от повестки из военкомата, тем и премия.
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Міноборони,ще не відзвітувало про гроші,які нам люди слали есмесками,а ви товстолампасним хенералам 30 000 000 зразу кинули,хенерали вже тиждень ********* за них між собою)))
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Пропагандонов наймут с образованием. А то на цензоре шо не зебобик - то полуграмотное быдло. Хоть подискутировать можно будет, а не читать пьяные бессмысленные потоки сумеречного сознания.
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а ты черножопый наверное аристократ в седьмом поколении?
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Как ты вовремя выполз! наглядное подтверждение подзаборного уровня среднестатистического зебила.
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Видишь, Макс, какое неприятие вызывает тот факт, что ты стоишь на социальной лестнице выше свадебного фотографа...
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Ооо, ну ты хлопец рисковый... дискутировать с яркими выпускниками трусковецкого риксоса... надо иметь недюжинную кишку... я - пас... с такими умами тягаться... юзик, фотограф, парковщик, безработный... да по ним йельская школа скучает
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Кто не рискует, тот не пьет "шампанское" Багратиони.
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Это шо ж за парад такой намечался на 300 лямов гривень ?

В Кацапии прошлогодний парад к 9 мая со всеми наворотами стоил вдвое дешевле, а именно 300 лямов рублей
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Наш обходится до 30 млн.гр., а зеля спишет в 10 раз больше.
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А премії за що - за підірвані склади , чи за НЕ звільнення власної землі ?
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киборги розенблат,рабинович и т.д. возмущены до края...
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Поделят как всегда.
Министерстким - тройной оклад, ГШовским - двойной, ООС - одинарный, остальным -что останется!
И так каждый год.
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Бросят военным по несколько помятых соток, как дешёвым проституткам
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Все правильно: Попередники-петріоти з АП,КМ,ВР, з яких жодний не загинув на фронті за 5-ть років війни, не повинні примазуватись до реальних ветеранів-патріотів та народного спротиву москальській агресії,які достойні пройти маршем на День Незалжності.Нова адміністрація не хоче приписувати собі Славу українського народу і від імені народу має право знати реальну ціну вкладу кожного у Незалежність України.
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Любитель референдумов не хочет спросить народ по поводу нужности или не нужности парада
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