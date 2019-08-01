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Все про:Мелитополь (91) мошенничество (744) ГБР (475)

 ГБР передало в суд обвинительный акт по прокурору из Мелитополя, которого подозревают в мошенничестве, - Варченко

Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении прокурора Якимовского отдела Мелитопольской местной прокуратуры Запорожской области, ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила 1 августа первый замдиректора Госбюро расследований Ольга Варченко.

Она отметила: "Имеем очередной успешный кейс.
Передали в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении прокурора Акимовское отдела Мелитопольской местной прокуратуры Запорожской области. Инкриминируют ему мошенничество в особо крупных размерах.

Итак, что удалось установить следователям Центрального аппарата ГБР в ходе досудебного расследования.

Воспользовавшись своим служебным положением, прокурор получил доступ к электронной почте местной прокуратуры, а следовательно - и к служебным документам. Просмотрев почту, он наткнулся на письмо от областной прокуратуры, в котором говорилось о том, что Мелитопольской местной прокуратуре надлежит отменить регистрацию деклараций о готовности объекта недвижимости к сдаче в эксплуатацию, признать недействительными договоры купли-продажи и освободить земельные участки от зданий, которые принадлежали одному из знакомых прокурора. Сам прокурор, к слову, в это время был на больничном.

Подозреваемый сообщил своему знакомому о планах прокуратуры в отношении его имущества и пообещал решить проблему за деньги. Цена вопроса - 212 000 гривен, плюс - 2000 долларов (по актуальному на тот момент курсу НБУ это примерно 52,2 тысячи гривен).

Прокурор точно знал, что сделать это - не в его полномочиях, и влиять на решения других работников прокуратуры он не может. Следовательно просто ввел в заблуждение знакомого и "заработал" на этом.

Теперь прокурору грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Надеемся на справедливое наказание".

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Источник: https://censor.net.ua/n3140853
 
   
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особо крупные для прокурора это должно быть ведра три бриллиантов, не меньше
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Одни сплошные ворюги...как жить в такой стране,правителей брехунов и ворюг..!? ДНО.. ГБР передало в суд обвинительный акт по прокурору из Мелитополя, которого подозревают в мошенничестве, - Варченко - Цензор.НЕТ 7164 ГБР передало в суд обвинительный акт по прокурору из Мелитополя, которого подозревают в мошенничестве, - Варченко - Цензор.НЕТ 3416
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