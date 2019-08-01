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Все про:ветераны (534) День независимости (683) марш (520) парад (439) шествие (104)

 На День Независимости в Киеве состоятся два шествия - официальное и народное

24 августа в столице пройдут официальный Марш Достоинства, в котором примут участие представители власти и народный Марш Защитников при участии ветеранов АТО и ООС.

Ветеранские организации договорились с Офисом президента Владимира Зеленского об организации и проведении 24 августа своего марша ко Дню Независимости Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Вопрос удалось решить на встрече с заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко, рассказал общественный активист и организатор парада ко Дню Независимости "Марш защитников" Андрей Медведько.

На встрече с ветеранами также присутствовали силовики, министр культуры Евгений Нищук, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

"Рассматривали вопрос проведения торжественных мероприятий ко Дню Независимости. Результат устроил обе стороны. Будет два марша. Договорились о совместной координации, чтобы не мешать друг другу", - сказал активист.

Читайте на Цензор.НЕТ: Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента, - источник "Интерфакс-Украина"

Следовательно, в Киеве на Крещатике в разное время 24 августа состоятся два шествия:

Официальный - Марш (Шествие) Достоинства. Его проводит руководство государства.

Народный - Марш защитников. Его проводят ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших украинских военных.

По словам организатора парада ветеранов, на нем не будет президента Зеленского, предыдущего президента Порошенко, представителей власти и никаких партийных флагов.

Медведько отметил, что считает прогрессом позицию власти, которая пошла им навстречу. Стороны нашли общий язык и согласовали тот факт, что ветераны АТО и ООС проведут народный марш.

Также на Цензор.НЕТ: Парад как демонстрация силы хороша для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям, - Сергей Шефир

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".

Источник: https://censor.net.ua/n3140852
 
   
 Топ комментарии
 
Атошники не хочуть йти поряд з президентом ?
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представители власти отдельно, Герои - отдельно. Ну, может, это и хорошо - сразу отделить козлищ от агнцев.
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Когда русского режешь, то не плачешь. Насчет турецкого не знаю, не резал ни разу.
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Кацап, водки нет, иди ̶н̶а̶х̶е̶р̶ домой, туши тайгу!
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Та не, с тайгой они уже порешали. Догорит до моря - само потухнет.
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любой пост о лживой порохохряной свинье, притягивает соевых глистов, как протухший рошеновский мармелад На День Незалежності в Києві відбудуться два марші - офіційний та народний - Цензор.НЕТ 2904 свиномародер уже лишился трона, соевые воши все думают что он по сих пор старший свин в их свинарнике. На День Незалежності в Києві відбудуться два марші - офіційний та народний - Цензор.НЕТ 5541
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Аваков в то время будет еще мусором(не только как человек, но и на должности)?
А знаете чем это грозит? Лучше бы осторожней, ибо гебня может что-то натворить.
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Было бы не плохо еслиб парад военных принимал тот кто её создавал с 2014 года.
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З тексту зрозуміло,що головною умовою дозволу офісу Зєлєнского на проведення параду ветеранів .були-відсутність Порошенка та політичних заяв і лозунгів.
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компромис. однако, всем адекватным людям и так понятно, кто с народом, а кто сопля.
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Это кто?
Коваль? Гелетей? Полторак? Муженко?
Это они "ВЕЛИЧАЙШИЕ МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ"?!
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Пронесіть ще гідно "ліхтарики" і "сцену" разом із сценарістами,як символ просратого 2 Майдану.
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В ОП-пє не наблюдається нічого Українського
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от я прийду на народний марш захисників! і клав я на ваш офіціоз! бо спражні герої будуть на ньому. і те шо з однією умов була відсутність пєця вкотре доводить шо Зе сцить перед армією
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Марш " достоинства" ????? .... А не можна було ЄТО простіше назвати - Марш "достоинства", яким Вовка Шмаркля грав на роялі ? Тим більше автор і виконавець обіцяв бути особисто та ще і виконати свій нумєр на анансованому концерті для зєбілів.
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я так понял сначала марш зебилов а потом марш украинцев, патриотов, героев войны?
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Значит военный парад это пережиток совка, как заявили в ОП а чем отличается"шествие достоинства" от совковых праздничных демонстраций?
Достаточно и " Марша защитников"!!!
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Власть продажных ЗЕбилов украинофобов они недостойны идти в одном строю с мужественными патриотами героями освободительной войны против российских фашистов оккупантов ветеранов АТО и ООС всех проукраинских граждан . Пускай эти ЗЕбилы валят своей и которую даже трудно назвать что проукраинской колонной разных продажных " Слуг" но не Украины, не украинского народа и не его армии ...
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ЗЕлені скасували військовий парад, посилаючись на "совковість" (абсолютна брехня або неуцтво). Замість цього додумались зганяти бюджетників, забирати в них вихідний день, свято - все це у кращих совкових традиціях.
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Во Франции недавно прошёл военный парад. Это тоже совковость?
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Військові паради проводилися ще з часів Античності.
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Военный парад в нашем случае , это выражение уважения и поддержки нашей Армии. Это ЗЕбилы не воевали и воевать не будут никогда - трусливы. Им парад не нежен, они его боятся. Они готовы развлекать чужую армию, только что бы не кормить свою.
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Потому, что мы - это что-то одно, а вы - что-то другое...
На День Незалежності в Києві відбудуться два марші - офіційний та народний - Цензор.НЕТ 6796
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Правильно!
Нам есть чем гордиться и помимо власти!
Мы воевали за Украину! За возвращение на "малую" Родину, а "гарант" пусть нервно покурит в сторонке!
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а по чём нынче шествия? может кто в курсе??
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Это тебе к бене или мертвейчуку с ваЗЕлином. Они обелечивают.
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Після «офційного» спочатку приїдуть полівальні машини, щоби змити зє-шмарклі...
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Каждый патриот украинец должен участвовать в Марше Защитников!

Это наш Марш!
Это наша Память о погибших Героях!
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Я с товарищами из 72 ки и 54 ки поедем в Киев. Уже созвонились.
Слава Украине!
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А меня с постом о параде удалили. Я писал что парад не нужен ваЗЕлинам, богданам, шиферам, беням, мертвейчукам, и остальной нечисти. Они боятся этого парада, они ненавидят Украину. На Нашем параде буду с побратимами. Смотрю по действиям гопкомпании ваЗЕлина, то Майдана не будет. Будет расплата. Достали ватники.
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Под страхом утраты контроля

Один из самых сильных страхов, которым подвержен человек - это страх утратить контроль.

Над телом. Над разумом. Над партнером. Над жизнью, в конце концов.

У облеченных властью страх утратить контроль над теми, кто их к этой власти привел, иногда становится очень выпуклым и показательным, в особо болезненных случаях маниакальным.

Из этого страха рождаются алогичные поступки и заявления, последующие часто опровергают предыдущие.

Сегодняшнее заявление Богдана о марше 24 августа из их числа.

Сначала уЗеленского заявляют о том, что парада не будет, потому что это очень дорого для зубожілої країни - проводить милитарные парады.

Но тут вдруг что-то пошло не так: непокорные ветераны решили пройти маршем в День Незалежності. Своим, отдельным маршем, без партийных флагов, без политоты, без небожителей любого окраса. Пройти для того, чтобы показать, что они есть. Они есть у страны, и страна есть у них.

Видимо, уЗеленского все это время оценивали масштаб возможных проблем и имиджевых потерь. А они были бы неизбежными, ведь на верховного уклониста, по сути, положили теплый и шершавый. И положил не абы кто, а те, кто должен был бы отдавать ему честь, сложись все по-другому.

Инициатива ветеранов начала шириться, набрала оборотов, люди откликнулись по всей Украине и собрались ехать в Киев, чтобы отдать дань уважения своим воинам.

Те, кому Украина и ее свобода, территориальная целостность и независимость действительно болит.

Для уЗеленского ситуация достаточно неприятная. Но из нее есть старый, как мир, выход: не можешь победить - возглавь. Он всегда срабатывает.

Правда, времени осталось совсем мало, и вместо плавного, незаметного разворота уЗеленского получился резкий вираж на полном ходу, аж валенки слетели.

И теперь все стебутся над тем, как из «парада не будет, потому что дорого» вдруг родился «грандиозный концерт и беспрецедентные праздничные мероприятия, которые готовит лучший режиссер всех времен и народов».

И почему-то о цене вопроса уже речь не идет. Что, уже не дорого совсем?

А потому что поняли: они теряют контроль над частью военных и примкнувших к ним. А это очень неприятно, знаете ли, потерять контроль не над пенсами, а над серьезными дядьками, которые каждый день щекочут смерти усы.

Только я с трудом могут себе представить, как «руководство страны», состоящее из Богдана, его волохатого пуза и нашего нервического нанобуонапарте возглавляет колонну тех, кто решил пройти маршем августовскими улицами Киева.

Разве что колонну идущих нах*й.
Олена Монова
......... ........... ............. ............ ............
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Ты бы это у зеленой шоблы лучше спросил
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"Пробзділось щось у Даньськім королівстві"
Лесь Подеревянський

Король з клоунами піде окремою колоною, а
Лицарі своєю окремою 🤔
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А я впевнена, що Порошенко з родиною прийдуть на народний хід, будуть разом з іншими киянами кидати квіти їм під ноги. Я б не пішла, а побігла б, якби могла.
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Арестович высказал предположение, что парад отменили из-за боязни новоизбранного того что армия, прилюдно выразит своё неуважительное отношение к новому главнокомандующему.
И я очень рад, что ветераны продемонстрируют то что в Украине есть сила способная защитить страну как от внешней, так и от внутренней угрозы.
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Я поки слабо уявляю, як це буде.
У зелепухи ж квакали, що у їхній зе-ході теж братимуть участь військові...
А я не хочу, щоб так було. Хоча розумію, що, на жаль, багато вояків голосувати за це чмо.

Дуже сподіваюся, що на Народний Парад прийде багато людей і все буде гарно.
Хочу дивитися у прямій трансляції.
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Пока в стране правит балом клоун, украинцы, атошники, обязаны заботится о том, чтоб страна могла жить полноценной жизнью. Чтоб у путлеровцев не сложилось впечатления, что они побеждают украинцев. Должны быть и парады и все остальное. Как у полноценной державы, с нормальной, национальной властью. Клоунам же место на карнавалах. Клоун Зеленский этим и перенимается, пытаясь превратить праздник Независимости в шоу ватников. Атошники правильно делают свое дело.
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порошенко таки дійсно війде в історію...бо зумів розєднати патріотів,поділивши на розумних(хто за нього) та дурних...хто проти... а тепер ще й ветеранів та військових поділить... а путлєр задоволено потирає руки...Ось так,руками самих патріотів (розумних) й нищать державу...замість того аби єднатися в боротьбі за країну й проти внутрішнього ворога ( а не тільки зовнішнього...бо внутрішній ще страшнй бо як іржа роз"їдає її ) ми до цих пір міряємося п...ми...й усираємося від щастя які ж ми бо круті...а що...зеленський же не дасть команди ставити на коліна активістів та ветеранів АТО як при порошенко на акціях які не до вподоби ...грайтеся...націоналістів порошенко вже зачистив на політичному полі зі своїми кривими каналами....а без націоналістів й той же Майдан не був би таким яким був....моліться на ту гниду й далі...раби
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а яким чином він поділить ветеранів і військових? тай порох тут до чого? зустріч велась з "великим" Зе.
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ну и молись на зелёное чмо, дурень.
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Не пий більше з унітазу. Це шкодить твоєму здоров'ю
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Шествие "достоинств", это что-то новенькое. На День Незалежності в Києві відбудуться два марші - офіційний та народний - Цензор.НЕТ 2569
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Гей парад с Зе - это шоу для зебилов.

Марш Защитников при участии ветеранов АТО и ООС - это действительно Парад!
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На "шествіє" власті .звичайно будуть зігнані всі бюджетникі,а на ПАРАД прийдуть всі кому небайдужа Україна,хто зоче віддати шану нашим воїнам. Нехай це трохи нас розділить, але ми побачимо те бидло яке голосувало за клоуна і його підтримує. Ми побачимо тих людей, які є прихильниками фашистсько--руського міра, ми побачимо ту вату якій поїсти, попить,посміться головне. Це навіть хорошо. Нехай народ бачить всіх героїв і всіх тих хто проти вільної України .
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"Следовательно, в Киеве на Крещатике в разное время 24 августа состоятся два шествия"
Млять, ВРЕМЯ!!!
В котором часу какой?
Новость, млять.
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На чийому боці попередники-петріоти з АП,КМ,ВР з яких жодний не загинув на фронті за 5-ть років?
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