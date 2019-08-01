 На День Независимости в Киеве состоятся два шествия - официальное и народное

Ветеранские организации договорились с Офисом президента Владимира Зеленского об организации и проведении 24 августа своего марша ко Дню Независимости Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Вопрос удалось решить на встрече с заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко, рассказал общественный активист и организатор парада ко Дню Независимости "Марш защитников" Андрей Медведько.
На встрече с ветеранами также присутствовали силовики, министр культуры Евгений Нищук, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр по делам ветеранов Ирина Фриз.
"Рассматривали вопрос проведения торжественных мероприятий ко Дню Независимости. Результат устроил обе стороны. Будет два марша. Договорились о совместной координации, чтобы не мешать друг другу", - сказал активист.
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Следовательно, в Киеве на Крещатике в разное время 24 августа состоятся два шествия:
Официальный - Марш (Шествие) Достоинства. Его проводит руководство государства.
Народный - Марш защитников. Его проводят ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших украинских военных.
По словам организатора парада ветеранов, на нем не будет президента Зеленского, предыдущего президента Порошенко, представителей власти и никаких партийных флагов.
Медведько отметил, что считает прогрессом позицию власти, которая пошла им навстречу. Стороны нашли общий язык и согласовали тот факт, что ветераны АТО и ООС проведут народный марш.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.
Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.
Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.
30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".
чем отличается русский от цибули?
чем отличается ТУРЕЦКЄЙ од цибулі?
А знаете чем это грозит? Лучше бы осторожней, ибо гебня может что-то натворить.
Коваль? Гелетей? Полторак? Муженко?
Это они "ВЕЛИЧАЙШИЕ МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ"?!
Достаточно и " Марша защитников"!!!
Ось такий "парад" ЗЕлених би влаштував
Нам есть чем гордиться и помимо власти!
Мы воевали за Украину! За возвращение на "малую" Родину, а "гарант" пусть нервно покурит в сторонке!
Это наш Марш!
Это наша Память о погибших Героях!
Слава Украине!
Один из самых сильных страхов, которым подвержен человек - это страх утратить контроль.
Над телом. Над разумом. Над партнером. Над жизнью, в конце концов.
У облеченных властью страх утратить контроль над теми, кто их к этой власти привел, иногда становится очень выпуклым и показательным, в особо болезненных случаях маниакальным.
Из этого страха рождаются алогичные поступки и заявления, последующие часто опровергают предыдущие.
Сегодняшнее заявление Богдана о марше 24 августа из их числа.
Сначала уЗеленского заявляют о том, что парада не будет, потому что это очень дорого для зубожілої країни - проводить милитарные парады.
Но тут вдруг что-то пошло не так: непокорные ветераны решили пройти маршем в День Незалежності. Своим, отдельным маршем, без партийных флагов, без политоты, без небожителей любого окраса. Пройти для того, чтобы показать, что они есть. Они есть у страны, и страна есть у них.
Видимо, уЗеленского все это время оценивали масштаб возможных проблем и имиджевых потерь. А они были бы неизбежными, ведь на верховного уклониста, по сути, положили теплый и шершавый. И положил не абы кто, а те, кто должен был бы отдавать ему честь, сложись все по-другому.
Инициатива ветеранов начала шириться, набрала оборотов, люди откликнулись по всей Украине и собрались ехать в Киев, чтобы отдать дань уважения своим воинам.
Те, кому Украина и ее свобода, территориальная целостность и независимость действительно болит.
Для уЗеленского ситуация достаточно неприятная. Но из нее есть старый, как мир, выход: не можешь победить - возглавь. Он всегда срабатывает.
Правда, времени осталось совсем мало, и вместо плавного, незаметного разворота уЗеленского получился резкий вираж на полном ходу, аж валенки слетели.
И теперь все стебутся над тем, как из «парада не будет, потому что дорого» вдруг родился «грандиозный концерт и беспрецедентные праздничные мероприятия, которые готовит лучший режиссер всех времен и народов».
И почему-то о цене вопроса уже речь не идет. Что, уже не дорого совсем?
А потому что поняли: они теряют контроль над частью военных и примкнувших к ним. А это очень неприятно, знаете ли, потерять контроль не над пенсами, а над серьезными дядьками, которые каждый день щекочут смерти усы.
Только я с трудом могут себе представить, как «руководство страны», состоящее из Богдана, его волохатого пуза и нашего нервического нанобуонапарте возглавляет колонну тех, кто решил пройти маршем августовскими улицами Киева.
Разве что колонну идущих нах*й.
Олена Монова
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Лесь Подеревянський
Король з клоунами піде окремою колоною, а
Лицарі своєю окремою 🤔
И я очень рад, что ветераны продемонстрируют то что в Украине есть сила способная защитить страну как от внешней, так и от внутренней угрозы.
У зелепухи ж квакали, що у їхній зе-ході теж братимуть участь військові...
А я не хочу, щоб так було. Хоча розумію, що, на жаль, багато вояків голосувати за це чмо.
Дуже сподіваюся, що на Народний Парад прийде багато людей і все буде гарно.
Хочу дивитися у прямій трансляції.
Марш Защитников при участии ветеранов АТО и ООС - это действительно Парад!
Млять, ВРЕМЯ!!!
В котором часу какой?
Новость, млять.