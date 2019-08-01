 С начала суток 1 украинский воин ранен, наемники РФ 4 раза нарушили "хлебное перемирие", применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

вблизи Павлополя с направления Украинского - применяя крупнокалиберный пулемет;

возле Красногоровки с направления Трудовского - применяя крупнокалиберный пулемет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 2 раза:

неподалеку Попасной с направления Молодежного - применяя автоматический гранатомет и стрелковое оружие;

на окраине Крымского с направления Пришиба - применяя крупнокалиберный пулемет.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ ранен.

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31 июля подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 4 раза - с применением запрещенной минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Факты беспокоящего огня противника зафиксировано вблизи населенных пунктов Пески, Водяное, Лебежинское, Широкино, Богдановка, Павлополь, Гнутово, Новогнатовка и Золотое-4.

31 июля в районе проведения ООС представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыто 6 краж, 1 мошенничество и 10 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований РФ и ее наемников задержан и передан в правоохранительные органы 1 человек. Выявлено 17 административных правонарушений.

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Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало более 16 000 человек и 2 000 транспортных средств. 17 900 человек и 2 100 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. 26 лицам было отказано в пропуске через линию разграничения.