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 Происшествия
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 С начала суток 1 украинский воин ранен, наемники РФ 4 раза нарушили "хлебное перемирие", применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, - пресс-центр ОС

В течение суток наемники РФ четыре раза нарушили запрет на использование любого оружия на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

  • вблизи Павлополя с направления Украинского - применяя крупнокалиберный пулемет; 
  • возле Красногоровки с направления Трудовского - применяя крупнокалиберный пулемет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 2 раза:

  • неподалеку Попасной с направления Молодежного - применяя автоматический гранатомет и стрелковое оружие;
  • на окраине Крымского с направления Пришиба - применяя крупнокалиберный пулемет.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ ранен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единичные случаи нарушения режима тишины на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей о перемирии, - Хомчак

31 июля подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 4 раза - с применением запрещенной минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Факты беспокоящего огня противника зафиксировано вблизи населенных пунктов Пески, Водяное, Лебежинское, Широкино, Богдановка, Павлополь, Гнутово, Новогнатовка и Золотое-4.

31 июля в районе проведения ООС представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыто 6 краж, 1 мошенничество и 10 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований РФ и ее наемников задержан и передан в правоохранительные органы 1 человек. Выявлено 17 административных правонарушений.

Также читайте: За сутки зафиксированы 11 обстрелов: наемники РФ применяют запрещенное вооружение, - пресс-центр ООС

Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало более 16 000 человек и 2 000 транспортных средств. 17 900 человек и 2 100 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. 26 лицам было отказано в пропуске через линию разграничения.

Источник: https://censor.net.ua/n3140846
 
 
 Топ комментарии
 
"это не повод считать перемирие нарушенным" © Хомчак Иловайский
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При Пете сепаратисты боялись голову поднять, т.к. знали что тут же прилетит ответ. А при ЗЕ каждый день потери.
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"это не повод считать перемирие нарушенным" © Хомчак Иловайский
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При Пете сепаратисты боялись голову поднять, т.к. знали что тут же прилетит ответ. А при ЗЕ каждый день потери.
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свинобот как обычно врет, та же самая картина шо все последние годы, есть места где фамилия преза ничего не меняет
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зеленобот, не хочет признавать, что при Пете ВСУ работала по сепаратистам на упреждение по разведданным, поэтому тогда потери если и были , то они были минимизированы. А сейчас сепаратисты стреляют. безбоязненно, зная что ответа не будет.
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"хлебное перемирие" это последний гешефт свиновальца с русней?
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Ты шо? Гостью из будущего не смотрел?
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нет. это что немецкое порно какое то?
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Аха, с Алисой Селезнёвой в главной роли
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Это свинарчук номер 2....младший или старший брательник первого свинарчука...что на фото справа... Від початку доби 1 українського воїна поранено, найманці РФ 4 рази порушили "хлібне перемир'я", застосувавши гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 57 будущие зеленые депутаты Верховной Рады....оба...
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во блин. так это два свиненка свиновальца?
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Это первый гешефт зебобика....перемирие заключено 19 июня....так что ты как обычно пукнул в лужу....
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Ну, да. Перемирие соблюдается уж как пять лет. Порося теперь не знает, что хрюкнуть. То он со Шмеркель их писал, то британцы. Только идиот много согласиться на выборы при открытой границе. И только преступник мог заключать устные соглашения с кем либо.
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А що би зробив тоді Зєлєнскій, якби він був на місці Порошенка?...і до речі...а де у той час був Зєлєнскій?
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Меня не интересует где, кто, когда был. Порошенко совершил преступление, предусмотренные УК Украины. Это продолжает делать Зеля.
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Значит зебобик преступник...это он заключил устное соглашение с ******...в телефонном разговоре.... и кучмоид его подписал 17 июня...в Минске...
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Конечно. Конституцией и Законами Украины не предусмотрено международных устных соглашений. При этом нет разницы в том, кто и как было до этого. Это должностное преступление.
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Ну так, ну так. Стійке припинення вогню чітко дотримується ВСУ. А кацапи... А їх там нема.
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Хомчак просто приспособленец есть приказ не видеть нарушения вот он и не видел, вопрос в том кто лично отдал приказ не стрелять в ответ тем самым позволяя бандитам обстреливать наших и чувствовать себя безнаказанно
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В любой непонятной ситуации, надо жрать шаурму.
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у тебя глисты? и они постоянно требуют пищи?
или ты просто соевый свиношнырь?
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Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Тут человек поранен, а свиноботы все хрюкочут вальцман-чемпион(((( шо ж вы за дряни такие??? имейте немного совести хоть под такими статьями не срать свой щоколад. А то вы гандоны скоро по могилам будете прыгать и орать п-р-о-ш-е-н-к-о ((((
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Ну ви ж скакали - і нічого. І те ж саме робили при минулому верховному. Тому майте честь вислухати аналогічне і про сьогоднішнього. Я давно писав, що всі ці перемир'я - то була Порошенкова величезна помилка. До нього дійшло АЖ на останньому році президентства. У Зєлєнского вже був негативний приклад, як Порошенко вступив у лайно. Навіщо це повторювати? Бо не цікавився тим, що відбувалося до нього, чи просто дурний?
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При каких обстоятельствах? Я думаю сепарам это перемирие нудно больше чем Украине, так как силы не равны, и нарушать они его так просто не хотели, хотелось бы подробностей почему произходят нарушения
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І головне, ЗСУ ФОПИ демонтують і підходи до них розміновують. Хоча сєпари відмовились це робити навіть біля багатостраждального мосту у Станиці Луганській
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В штатах есть Чак Норрис а у нас Чак Хомчак, шо говорит шо 5 раненых это не потери а обстрелы не обстрелы.
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шото у зели всегда 1 раненный, чую брешет, скрывает падла
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Не в ТРУСКАВЕЦ слуг отправлять надо учится а на нулевку хотя бы на недели две чтобы посидели в окопе под пулями тогда мы б посмотрели как они заговорили бы о перемирии
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