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 Политика Украины
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 ЦИК признала избранными еще 19 мажоритарщиков, всего определены победители в 153 округах

1 августа Центральная избирательная комиссия признала победившими на выборах в своих округах 19 кандидатов в народные депутаты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Во время дневного заседания ЦИК на основе оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий признала победителями в мажоритарных округах кандидата от "Слуги народа" Сергея Штепу (77 одномандатный округ) и самовыдвиженца Сергея Минько (80 округ).

Позже комиссия рассмотрела протоколы еще 17 окружных избирательных комиссий и установила, что парламентские выборы в своих округах выиграли:

Игорь Гузь, самовыдвиженец - округ 19
Вячеслав Медяник, "Слуга народа" - округ 27
Юрий Корявченков, "Слуга народа" - округ 33
Денис Герман, "Слуга народа" - округ 35
Валерий Гнатенко, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - округ 49
Владимир Арешонков, самовыдвиженец - округ 64
Сергей Кузьминых, "Слуга народа" - округ 67
Эдуард Прощук, "Слуга народа" - округ 85
Александр Горобец "Слуга народа" - округ 95
Алексей Кузнецов, "Слуга народа" - округ 106
Сергей Вельможный, самовыдвиженец - округ 112
Мария Мезенцева, "Слуга народа" - округ 168
Дмитрий Шенцев, "Оппозиционный блок" - округ 176
Георгий Мазурашу, "Слуга народа" - 203
Валерий Божик, "Слуга народа" - округ 204
Сегий Швец, "Слуга народа" - округ 214
Людмила Буймистер, "Слуга народа" - округ 223

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК делает все возможное, чтобы подвести итоги выборов в Раду до 5 августа, - Слипачук

На сегодня ЦИК определила уже 153 победители на одномандатных округах. В заседании комиссии объявлен перерыв до 2 августа.

Источник: https://censor.net.ua/n3140838
 
 
 Топ комментарии
 
254 депутати у "клована-наркомана" , котрий жодного дня не був в політиці. І 25 депутатів у "сивочолого гетьмана , батька нації та потужного і успішного реформатора".. Різниця - більше , ніж в 10 разів..Результат - хоч для книги Гінеса.. Як же нікчемно треба було керувати державою протягом своєї каденції , щоб таке сталося? І хто після цього блазень?
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Незабаром зажівьом: ні корови, ні свині, тільки зеля на стіні.
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Так - ти добре попрацював проти петі..
Щодо Тані, нажаль - притомним користувачам дуже неприємно спостерігати за щоденним біснуванням прихильників так званого "сивочолого гетьмана й батька нації" на тутешньому форумі.. Покидають думаючі люди Цензор, нажаль..
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Псування бюлетеней можна вважати завершеним?
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А ще втрата часу виборців, ящо не оприлюднять за яку суму їх купили🤔
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краще б оприлюднили ціни на депутатів..наприклад -перекуп з фракції...правильне голосування за потрібний законопроект..і т.д.
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254 депутати у "клована-наркомана" , котрий жодного дня не був в політиці. І 25 депутатів у "сивочолого гетьмана , батька нації та потужного і успішного реформатора".. Різниця - більше , ніж в 10 разів..Результат - хоч для книги Гінеса.. Як же нікчемно треба було керувати державою протягом своєї каденції , щоб таке сталося? І хто після цього блазень?
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Домраб​отница народа: появились новые скандальные подробности о нардепе от партии Зеленского:

ЦИК признала избранными еще 19 мажоритарщиков, всего определены победители в 153 округах - Цензор.НЕТ 696
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.Кандидат у народні депутати України від партії «Слуга народу» Тетяна Грищенко була помічена за обіймами і поцілунками зі співробітником ОВК 66-го мажоритарного округу, по якому вона балотується до Верховної Ради. ІНФОТАБ публікує ексклюзивні амурні фотографії кандидатки від «Слуги народу».
ЦВК визнала обраними ще 19 мажоритарників, загалом визначено переможців у 153 округах - Цензор.НЕТ 1080
ЦВК визнала обраними ще 19 мажоритарників, загалом визначено переможців у 153 округах - Цензор.НЕТ 984
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Если бы только поцелуи и бл*тское поведение. Кандидат\депутат от партии "Слуга народа" Татьяна Грищенко не уверена, что люди которые воюют на востоке Украины - это сепаратисты. "А они сепаратисты? А вы действительно знаете, что они воевали с украинцами?".

На протяжении последних трех лет Татьяна официально не работала. Но журналисты нашли информацию что она работала няней. Соответственно она работала не платя налоги. Журналисты задали ей вопрос "Вы считаете это нормальным что люди работают и не платят налоги", на что Татьяна ответила "А вы как думаете?". Шикарный депутат для зебилов.
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Якщо ти не забув- порохоботів уже скоро три місяці як розігнали. Тепер понабирали зеботів.
А от те що кандидатка виграє вибори на дільниці де головує її коханець- цілком обгрунтована підозра на злочин.
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я б погидував особисті фото про когось викладати
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Ну так проти Порошенка працювали кращі пропагандисти РФ.

До речі, тебе ще не звільнили?- Твою напарницю Тетяну з Кривого Рогу здається вже.
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Так - ти добре попрацював проти петі..
Щодо Тані, нажаль - притомним користувачам дуже неприємно спостерігати за щоденним біснуванням прихильників так званого "сивочолого гетьмана й батька нації" на тутешньому форумі.. Покидають думаючі люди Цензор, нажаль..
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А зачем было нанимать дешёвых петиков? Пожлобился Петя, как всегда? Или нормальные люди ни за какие деньги не идут на такую работу?
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Це рішуча оцінка п'яти рокам безальтернативних реформ!!!
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Якщо замінити ;Слугу Народа; на ;Єдіную рабсію; Виникає дивне відчуття дежавю...
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Незабаром зажівьом: ні корови, ні свині, тільки зеля на стіні.
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Тай кожному поросяті по цукровій ваті.)
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Петюшки распетушились,хорохориться решились.Если очень петушиться,Можно перышек лишиться.Так и Пеци петушились-даже крылышек лишились.Скоро пустят их под нож-очень вкусным будет борщ.
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Влад Пономарь
1 ч. ·

✅Зеленский назначил руководителем ДУСи скандального квнщика. Сергея Борзова назначили руководителем Государственного управления делами.
Отец Ирины Борзовой, Наум Баруля, является одним из руководителей шоу "Лига смеха", которое производит студия "Квартал 95" вместе с Drive Production, возглавляемым Барулей.
Вместе с отцом Ирина Борзова владеет ООО "Профіль-Н", зарегистрированным в крымском Судаке. Компания занимается деятельностью ресторанов. После оккупации ее перерегистрировали как российскую.
Согласно бухгалтерской отчетности "Профиль-Н", ее прибыль на оккупированных территориях с 2014г постоянно росла. В 2017г она заплатила около 275,4 тысяч рублей налогов и взносов.
Напомним, в апреле тогда еще кандидат в президенты Зеленский уверял, что в случае избрания его главой государства, не допустит назначения родственников или кумовьев на госдолжности. Ирина Борзова победила на выборах в округе №14 в Винницкой области. Сергей Борзов раньше играл в составе команды КВН "Винницкие перцы".
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А где пропал старший братик этого очередного знаменитого мирового иксперда Влада Пономаря - Олег Пономарь, с его помощницей Анакондой? И почему он позволяет своей сестре Алене носить подлую предательскую фамилию Голобородько?
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Фотку найдёшь в фейсбуке у Олега Пономаря, сюда вставить не получается, надеюсь кто такой Адам Шифф ты знаешь сокол сталинский, летел бы лучше тушить пожар в сибирь наш, а то 13 млн гектаров тайги пропадает, где ягель будешь искать.
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Льоня, скільки разів таких як ти ватних одеситів треба обдурити, щоб в вас нарешті мізків хоч трохи додалося?
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Тебе дают факты, а ты размазываешь свою кашу по тарелке, пользуешься клише и всякой х-й, ты в споре не привёл ни одного аргумента, я же выложил то, что есть правда, факт. Топишь за Зеков топи дальше, смотри не утопись.
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ещё 19 холуев присоединилось к бюджетному корыту.
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Олег Пономарь
27 июля ·

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф. - с Congressman Adam Schiff здесь: Копенгаген.ЦВК визнала обраними ще 19 мажоритарників, загалом визначено переможців у 153 округах - Цензор.НЕТ 7290
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