 ЦИК признала избранными еще 19 мажоритарщиков, всего определены победители в 153 округах

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Во время дневного заседания ЦИК на основе оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий признала победителями в мажоритарных округах кандидата от "Слуги народа" Сергея Штепу (77 одномандатный округ) и самовыдвиженца Сергея Минько (80 округ).

Позже комиссия рассмотрела протоколы еще 17 окружных избирательных комиссий и установила, что парламентские выборы в своих округах выиграли:

Игорь Гузь, самовыдвиженец - округ 19

Вячеслав Медяник, "Слуга народа" - округ 27

Юрий Корявченков, "Слуга народа" - округ 33

Денис Герман, "Слуга народа" - округ 35

Валерий Гнатенко, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - округ 49

Владимир Арешонков, самовыдвиженец - округ 64

Сергей Кузьминых, "Слуга народа" - округ 67

Эдуард Прощук, "Слуга народа" - округ 85

Александр Горобец "Слуга народа" - округ 95

Алексей Кузнецов, "Слуга народа" - округ 106

Сергей Вельможный, самовыдвиженец - округ 112

Мария Мезенцева, "Слуга народа" - округ 168

Дмитрий Шенцев, "Оппозиционный блок" - округ 176

Георгий Мазурашу, "Слуга народа" - 203

Валерий Божик, "Слуга народа" - округ 204

Сегий Швец, "Слуга народа" - округ 214

Людмила Буймистер, "Слуга народа" - округ 223

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На сегодня ЦИК определила уже 153 победители на одномандатных округах. В заседании комиссии объявлен перерыв до 2 августа.