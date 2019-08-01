 ЦИК признала избранными еще 19 мажоритарщиков, всего определены победители в 153 округах

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Во время дневного заседания ЦИК на основе оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий признала победителями в мажоритарных округах кандидата от "Слуги народа" Сергея Штепу (77 одномандатный округ) и самовыдвиженца Сергея Минько (80 округ).
Позже комиссия рассмотрела протоколы еще 17 окружных избирательных комиссий и установила, что парламентские выборы в своих округах выиграли:
Игорь Гузь, самовыдвиженец - округ 19
Вячеслав Медяник, "Слуга народа" - округ 27
Юрий Корявченков, "Слуга народа" - округ 33
Денис Герман, "Слуга народа" - округ 35
Валерий Гнатенко, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - округ 49
Владимир Арешонков, самовыдвиженец - округ 64
Сергей Кузьминых, "Слуга народа" - округ 67
Эдуард Прощук, "Слуга народа" - округ 85
Александр Горобец "Слуга народа" - округ 95
Алексей Кузнецов, "Слуга народа" - округ 106
Сергей Вельможный, самовыдвиженец - округ 112
Мария Мезенцева, "Слуга народа" - округ 168
Дмитрий Шенцев, "Оппозиционный блок" - округ 176
Георгий Мазурашу, "Слуга народа" - 203
Валерий Божик, "Слуга народа" - округ 204
Сегий Швец, "Слуга народа" - округ 214
Людмила Буймистер, "Слуга народа" - округ 223
На сегодня ЦИК определила уже 153 победители на одномандатных округах. В заседании комиссии объявлен перерыв до 2 августа.
На протяжении последних трех лет Татьяна официально не работала. Но журналисты нашли информацию что она работала няней. Соответственно она работала не платя налоги. Журналисты задали ей вопрос "Вы считаете это нормальным что люди работают и не платят налоги", на что Татьяна ответила "А вы как думаете?". Шикарный депутат для зебилов.
А от те що кандидатка виграє вибори на дільниці де головує її коханець- цілком обгрунтована підозра на злочин.
До речі, тебе ще не звільнили?- Твою напарницю Тетяну з Кривого Рогу здається вже.
Щодо Тані, нажаль - притомним користувачам дуже неприємно спостерігати за щоденним біснуванням прихильників так званого "сивочолого гетьмана й батька нації" на тутешньому форумі.. Покидають думаючі люди Цензор, нажаль..
1 ч. ·
✅Зеленский назначил руководителем ДУСи скандального квнщика. Сергея Борзова назначили руководителем Государственного управления делами.
Отец Ирины Борзовой, Наум Баруля, является одним из руководителей шоу "Лига смеха", которое производит студия "Квартал 95" вместе с Drive Production, возглавляемым Барулей.
Вместе с отцом Ирина Борзова владеет ООО "Профіль-Н", зарегистрированным в крымском Судаке. Компания занимается деятельностью ресторанов. После оккупации ее перерегистрировали как российскую.
Согласно бухгалтерской отчетности "Профиль-Н", ее прибыль на оккупированных территориях с 2014г постоянно росла. В 2017г она заплатила около 275,4 тысяч рублей налогов и взносов.
Напомним, в апреле тогда еще кандидат в президенты Зеленский уверял, что в случае избрания его главой государства, не допустит назначения родственников или кумовьев на госдолжности. Ирина Борзова победила на выборах в округе №14 в Винницкой области. Сергей Борзов раньше играл в составе команды КВН "Винницкие перцы".
27 июля ·
Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф. - с Congressman Adam Schiff здесь: Копенгаген.