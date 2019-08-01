 "Россия не подавала никаких признаков того, что она планирует освободить украинских моряков", - Волкер

Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью изданию "Тиждень", информирует Цензор.НЕТ.

"Очень жаль, но Россия не подавала никаких признаков того, что она планирует освободить моряков, которых она атаковала и захватила в международных водах. Все это абсолютно незаконно, и международный суд принял соответствующее решение против РФ. Однако украинцев продолжают удерживать. И обращаются с ними без всякого уважения, которое должны оказывать военнослужащим другой страны. Их судят в российском гражданском уголовном суде, что абсолютно неприемлемо", - сказал он.

Волкер констатировал, что Москва в очередной раз затягивает судебный процесс, чтобы удерживать моряков и дальше.

"Сначала рассмотрение должно было начаться в апреле, затем был июль, а теперь уже октябрь. Это недопустимо. И это действительно потерянная возможность для России, ведь можно было нарастить динамику в вопросах обмена пленными и установлении мира. Они не воспользовались этим шансом, а вместо этого и дальше относятся к морякам как к заложникам", - сказал Волкер.

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Ранее адвокат пленных украинских моряков Николай Полозов заявлял, что России невыгодно удерживать его подзащитных. По его мнению, политическое решение об освобождении украинских моряков может быть принято до октября.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякам на 3 месяца.

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