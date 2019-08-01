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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
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Все про:моряки (871) Россия (73492) Волкер Курт (479)

 "Россия не подавала никаких признаков того, что она планирует освободить украинских моряков", - Волкер

Спецпредставитель США не видит никаких признаков готовности Москвы освободить украинских моряков. По его мнению, Москва в очередной раз затягивает судебный процесс, чтобы удерживать их и дальше.

Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью изданию "Тиждень", информирует Цензор.НЕТ.

"Очень жаль, но Россия не подавала никаких признаков того, что она планирует освободить моряков, которых она атаковала и захватила в международных водах. Все это абсолютно незаконно, и международный суд принял соответствующее решение против РФ. Однако украинцев продолжают удерживать. И обращаются с ними без всякого уважения, которое должны оказывать военнослужащим другой страны. Их судят в российском гражданском уголовном суде, что абсолютно неприемлемо", - сказал он.

Волкер констатировал, что Москва в очередной раз затягивает судебный процесс, чтобы удерживать моряков и дальше.

"Сначала рассмотрение должно было начаться в апреле, затем был июль, а теперь уже октябрь. Это недопустимо. И это действительно потерянная возможность для России, ведь можно было нарастить динамику в вопросах обмена пленными и установлении мира. Они не воспользовались этим шансом, а вместо этого и дальше относятся к морякам как к заложникам", - сказал Волкер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Военнопленные украинские моряки могут вернуться домой до октября, - "Известия"

Ранее адвокат пленных украинских моряков Николай Полозов заявлял, что России невыгодно удерживать его подзащитных. По его мнению, политическое решение об освобождении украинских моряков может быть принято до октября.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также на Цензор.НЕТ: Из российского плена вернули собаку моряков. ФОТОрепортаж

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякам на 3 месяца.

Читайте также: Удерживать украинских моряков невыгодно и крайне токсично для России, - адвокат Полозов

Источник: https://censor.net.ua/n3140835
 
   
 Топ комментарии
 
шалений клоун спішить на шаурму?
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Хуйло принципиально показывает что плевал он на все права и мировые законы и никто ему за ето ничего не сделает. Нужно подымать вопрос в ООН или о наказании Парашки или о целесообразности всех международных судов и организаций в том числе ОБСЕ, ПАСЕ и ООН
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питав німий -глухого.чи болять зуби у вмерлого
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А Денисовій подавала.... Ну, по крайній мірі їй так здалося.
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нада, штоб петька попросил, его они признали))
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А у нас уже их раз 10 освободили привыкои у нас болтать а за слова не отвечать вот и такой базар про освобождение
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А Зе звільнив російських моряків і обіцяв, що за це наших кацапи відпустять😏
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Ось за це потрібно тепер і спитати з нього.
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Пий пігулки для покращення пам'яті - це обіцянка-цяцянка сивочолого гетьмана: Пленных моряков на 90% освободят до 21 июля, - Порошенко.
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Есть остров в море забубённый,
Плешивый рыцарь правит им,
Там соловей освобождённый
Пугает свистом удалым.
Свистит налево- уши гнутся,
Направо свист - вода горит,
В краю златые цепи рвутся
И в небо золото летит.

Там на невидимых дорожках
Следы невиданных афёр,
Там строят всё на курьих ножках
И вором погоняет вор.

Там каждый вор от злости чахнет,
Плешивый рыцарь дурно пахнет.

Там мрут от запаха бараны
И ведьмы пьют по три стакана,
Чтоб заглушить проклятый запах.
И все сосут медвежьи лапы.
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***** принципиально показывает что плевал он на все права и мировые законы и никто ему за ето ничего не сделает. Нужно подымать вопрос в ООН или о наказании Парашки или о целесообразности всех международных судов и организаций в том числе ОБСЕ, ПАСЕ и ООН
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рашка і на мир не налаштована, на відміну від Зелі.
у питаннях полонених нам би мав допомогти Волкер, але його діяльність занадто слабка.
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Мене дивує що самі щось навидумували про звільнення, самі ж і розувірилися в цьому, а крембль як мовчав так і мовчить як риба об льод.
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Команда Зе объявила что они все самые умные, но всем по хер.
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Волкер признает расисянцев дикими бешеными собаками, а Трамп предлагает ***** помочь потушить тайгу...
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пока ви не зрозумієте, що дипломатія та міжнародні норми і закони не діють на росіян, вони не відпустять нікого. Тому що бранці є обєктами торгу із Заходом, не з Україною. Або ви знаходите креативну відповідь, за якою ерефія мусить віддати будь кого, або все залишиться як є, нажаль
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Кстати, что за фраер этот Волкер - его должность неофициальная, в структуре Госдепа не состоит, да и для самого Трампа он ноль, лишь только украинские СМИ,а особенно Цензор, перехватив дыхание с упоением вслушиваются в каждую фразу-пустышку заокеанской мессии.
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Поки шановний дядько Сем не забере все кацапське бабло,яке лежит в західних банка,діла не буде...
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"Росия не подавала никаких признаков жизни"))
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предлагали ведь забирать моряков, но Климкину формат не понравился и он по умолчанию сказал, что пусть посидят как повод гона на плохого агрессора... Таких слов нет, чтобы обозвать украинскую верхушку последних 5 лет... это...
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Это Климкин виноват
Это петя виноват
Слава Зе
Да здравствует покращання
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А для чего раше их освобождать Волкер не подумал совсем.
Может Германия пригрозила отказаться от Северного потока?
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