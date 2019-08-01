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Все про:НБУ (4467) ГБР (475)

 ГБР начало уголовное производство в деле о подрыве обороноспособности страны со стороны ряда чиновников Нацбанка

31 июля Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами Национального банка Украины.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Радіо Свобода" сообщили в пресс-службе ведомства.

"По результатам рассмотрения письма Офиса президента Украины было зарегистрировано уголовное производство относительно возможных злоупотреблений служебным положением должностных лиц Национального банка Украины, что могло повлечь тяжкие последствия и подорвать обороноспособность государства", – отметили в ГБР.

Также читайте: Суд открыл дело по иску НБУ о взыскании с Коломойского почти 5 млрд грн

Производство открыто по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Других деталей в Госбюро не привели, сославшись на тайну следствия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР допросило Кличко в качестве свидетеля по делу об аренде земельного участка, - спикер Госбюро Иванова

Источник: https://censor.net.ua/n3140829
 
 
 Топ комментарии
 
письмо из Офиса перЗедента?!.. ааааа, понятно!
это Богдан по просьбе Каломойского под Рожкову копает..
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В англии работает, в шкеле экономики. Вот англичане считают. что специалист. наше быдло конечно же нет, ему по телевизору сказали другое.
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"По результатам рассмотрения письма Офиса президента Украины было зарегистрировано уголовное производство относительно возможных злоупотреблений служебным положением должностных лиц Национального банка Украины, что могло повлечь тяжкие последствия и подорвать обороноспособность государства", - отметили в ГБР.
Источник:https://censor.net.ua/n3140829

Портнов сочинял письмо?
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В англии работает, в шкеле экономики. Вот англичане считают. что специалист. наше быдло конечно же нет, ему по телевизору сказали другое.
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Серьезно... То есть ты Гонтаревой поверил наслово ..?
А потом окажется, что эта "школа" - обычная помойка в полу-подвале, зарегестрированая Гонтаревой и Ко )
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Просто черпай инфу хотя бы в гугле, а не на заборах. Тогда и сам будешь не голоса в голове транслировать.
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Наличие знаний и опыта - НЕ ОЗНАЧАЕТ что не вор .
Тем более не означает, что не воровала и факт преподавания в школе.
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Недавно в Англії влада відібрала ліцензії майже у трьох десятків таких шкіл, які крім запрошень і дипломів нічого не робили.
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то шо гонтарєва спец...ніхто й не сумнівається...а ось те що вони робили разом з порошенко собі на користь а не державі...в тому теж сумнівів немає....
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работает над брекзитом. С такими же тупарями проголосовавшими за него.
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Курс гривны с 8 стал 27 , около 100 банков уложили, по результатам её работы в Украине мне похрен, что считают англичане и что говорит телевизор
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Хай деруть . Може ж хоч комусь таки надеруть !
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Та бачу я, що семантику вислову ти розумієш через ту саму сраку.
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Семантику вислову розумію , це правда . А от соєвих горлопанів зрозуміти не можу , - перед ким вони сраку деруть ?
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Такого свинячого визгу як від зєбілів ще світ не чув. Тільки толку з того кувікання нуль.
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"По результатам рассмотрения письма Офиса президента Украины было зарегистрировано уголовное производство относительно возможных злоупотреблений служебным положением должностных лиц Национального банка Украины, что могло повлечь тяжкие последствия и подорвать обороноспособность государства", - отметили в ГБР.
Источник:https://censor.net.ua/n3140829

Портнов сочинял письмо?
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Портнов набирав , а регент Бодя підписав . Зєлю в такі речі не посвячують , йому виділили спортзал щоб качався і під ногами в регента не плутався .
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письмо из Офиса перЗедента?!.. ааааа, понятно!
это Богдан по просьбе Каломойского под Рожкову копает..
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И даже размеры взяток с руссо-банкерами по телефону не обсуждала
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Ну вот зебилы как то про воровство коломойского миллиардами не вспоминают, а только какие то мифические другие случаи. Причем строго про тех. кто коломойскому пришемил хвост в свое время.
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тоесть ты презнаешь, что все что сейчас происходит - это работа на вора коломойского?
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Ну надо ж действительно быть, уж кем не знаю, чтобы думать что можно просто забрать банк, а "большой человек" будет подставлять вторую щеку, не? Почему мвф не говорит , руки прочь от нацбанка, странно ДБР почало кримінальне провадження в справі про підрив обороноздатності країни з боку деяких чиновників Нацбанку - Цензор.НЕТ 5421
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скажут еще. ещё полдня не прошло, а ты уже ждешь официальную реакцию МВФ
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Так реакция МВФ уже есть, они как свою делегацию с Украины перед парламентскими выборами отозвали, так с тех пор и ждут, пока украинцы одумаются. А не одумаются, то и фиг с ними, с этими зебилами, стран, желающих получить дешевое финансирование в мире много. С Венесуэлой МВФ тоже дел не ведет, и не очень парится по этому вопросу. А у них крупнейшие в мире разведанные запасы нефти, в то время, как там народ штурмует супермаркеты, чтобы добыть немного еды. Но да, Украина должна оттоптать все венесуэльские грабли сама, дураки на чужих ошибках не учатся. Ничего, будете ещё и вы по семь часов в очереди стоять, чтобы купить пару рулонов туалетной бумаги.
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https://m.youtube.com/watch?v=67NsS-et3gA&lact=11&itct=CCMQpDAYACITCPyRnbvB4uMCFUgTsgodutEA4TIGc2VhcmNoUi3QkdC-0LXQstC40LrQsCDRg9Cx0LjQstCw0Y7RgiDQsiDQvNC-0YHQutCy0LU%3D&csn=iktDXeLwD5biyQX2rafoDg&has_verified=1
В Москве у себя сначала порядок наведите. Понятно, что на защиту такой ценной агентессы как Рожкова брошены лучшие питорастические силы фсб, но не до такой же степени.
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Это беня для тебя «бальшой чилавек»? Ну вот он вас, зебилов, и крутит на х@ю, как флюгер. Большо, ***....
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Для тебя маленький? Делом можешь обосновать?
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ГБР начало уголовное производство в деле о подрыве обороноспособности страны со стороны ряда чиновников Нацбанка - Цензор.НЕТ 6129 tZE inform @tZEinform 48 мин

Минфин и Госказначейство по прямому указанию Зеленского уже вторую неделю проводят умышленные задержки регулярных бюджетных платежей. При том, на казначейских счетах вполне достаточно средств для регулярной проплаты бюджетных обязательств. Остаток на 1 августа 48,97 млрд грн.
Основная искусственная задолженность приходится на бюджет ВСУ и бюджетных организаций. Хроника одного Президента .. (link: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html) timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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"щоб все не розікрали" на зарплати ЗСУ?
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Зазєлі в темпі відправляють в спам пости де конкретно показано антиукраїнську діяльність зєлєбєні і бєніної зграї . Для чого відправляти в спам tZE snform ? Щоб Україна не бачила що бєня топить Армію на замовлення путєна ? Зазєлі ви цього добивались ?
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А коли це було щоб, Ізраїль на запит ФБР не видав злочинця? Достатньо ФБР оформити запит і будь кого відправлять наступним літаком до Америки.
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Тоесть стали как при януковиче - лажу от портнова гнать?
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когда поквартально посадит друзей, ему можно верить...пока, что рассаживает
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ну так ще зранку портнов писав про це подання, та чергову кляузу на пєцю. тому так званий офіс всього лиш портновська лавочка
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Если это правда а не дымовая завеса чтобы поставить своих людей в НБУ - то будет весело !! ДБР почало кримінальне провадження в справі про підрив обороноздатності країни з боку деяких чиновників Нацбанку - Цензор.НЕТ 6395
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При більшості в парламенті... президент і сформований уряд.. мають право призначити нових людей, без кримінальних справ.. а просто звільнивши старих...
Тому на рахунок димової завіси? Ну не знаю...
Тут скоріше: толпа трєбуєт жертв!
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нету у них права менять произвольно главу Нацбанка до срока.

поэтому и пытаются через суд давить.
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Та ніхто Смолія не рухає...
Там гонтарєву за яйка взяти хочуть...

До речі в гуглі набираєте голова нацбанку...
Там все красиво в вікіпедії і про гонтарєву і про те як її голосуванням зняли.
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Нет, не могут. Потому что нбу независимый орган и его глава назначаеться на 7 лет. У нас они что угодно могут, но мвф - не зебилы, они 1+1 не смотрят, им там мозг не забьешь...
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А че они так упираются, про 7 лет заговорили, когда привел их Петя в 2014 г. говорили мы такие спецы, мы тут за пару лет дела наладим и снова вернемся в большой бизнес, а сейчас вцепились зубами, и всем чем можно. Придется значит в тюрьме посидеть
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Ну, дела то за пару лет они и наладили, в банковской системе у нас сейчас реально куда больший порядок, по сравнению с 2014-м годом. А упираются скорее потому, что видят, кого им прочат в преемники и понимают тот ужас, что те с банковской системой сотворят. Коломойский же сказал, что для украинцев будет полезен дефолт, значит будет полезен, а тут нацбанк упирается. Нафик такой нацбанк, который не слушает Коломойского. Ничего, как подотчетный Коломойскому нацбанк разгонит суперинфляцию, вы, стоя в очереди за хлебом, который будет стоить ровно полмесячной зарплаты две недели назад, будете громко радоваться, что наконец то кого-то там в тюрьму посадили. Пример вон в Венесуэле, ну просто один в один то, о чем вы мечтаете. Жрать нечего, но президент оппозицию активно по тюрьмам садит. И ладно было бы, если была бы нищая страна, так нет, крупнейшие в мире разведанные запасы нефти, хороший климат и вполне работающее сельское хозяйство. Но жрать нечего, да, остается только радоваться что кого-то посадили.
PS И нет, баксы и евры в кармане не помогут, низзя, уголовное преступление, посадят уже тебя, как пособника американского империализма.
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Вижу, кассапа, ты совсем туп если думаешь что в ситуации в Венесуэле, которая от тебя как солнце практически, лучше разобрался чем в ситуации в Украине
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https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Старых по закону можно уволить только если они не справляются с должностными обязанностями, и то, только строго по представлению Наблюдательного Совета. Проще повесить на них какое-то дело, и уволить на том основании, что они находятся под следствием. А потом тихо и без пыли дело закрыть, поскольку оно в суде по любому развалится. Но дело-то уже сделано, ради которого всё это затевается, неугодные уволены.
У нас это стандартная практика для расправы со всеми имеющими слишком уж независимое мнение. Должны молча слушать царя и выполнять все его приказы, а не рот разевать. Петя, кстати, тоже подобным грешил, так что зелень просто продолжает славные традиции.
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643-2019-%D0%BF
Знаєте як внести зміни в документ місячної давності?)
Сформувати новий уряд і внести зміни, визнати таким, що втратив чинність, доповнити...
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Не, не получится, там наверняка подписано контрактное соглашение на 7 лет. Его нельзя разорвать только на том основании, что законодательство изменилось. Только или по взаимному соглашению сторон, или ликвидировать нацбанк совсем, или посадить нафиг несговорчивого сотрудника. Там не всё так просто, Петя сотоварищи выжили и при Яныке, а тогда правили быковатые донецкие пацаны, а не криворожские цирковые уродцы. С теми посложнее было, полезные бумажные фокусы были в ходу вовсю. Помните трижды уволенного и восстановленного в должности Пискуна? Он мог бы и в четвертый раз податься, но видно ему отвалили таких отступных, что чувак до сих пор их тратит по заграницам.
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Всё, что пишет Портнов, надо собирать в 1 стопку, потом потуже скрутить, а уж потом... ДБР почало кримінальне провадження в справі про підрив обороноздатності країни з боку деяких чиновників Нацбанку - Цензор.НЕТ 9748
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Наверное подделали бронь и уклонились от призыва.
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Ну и молодец Зе! Нефик закрывать глаза на коррупцию.Так и до пэдрота дойдёт песец! Хотя НБ - всё его подельники.
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при чем тут твой ЗЕбил к Портнову? ))) Зебил даже не понимает сути того говна которым Портнов кормит зебилов ))
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Кстати вспомнил про рашку. про брата навального. Там обвинение было, что частный бизнесмен торговал с намерянием получить прибыль. как я понимаю зебилы уже не сильно отличаються от ваты в рашке.
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зебилы и вата = 1 на рот.
Те тоже прыгали от радости когда оппозиции щемили и верили что главный враг это Навальный а не *****.
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удмурдъ, шо твой Насральный, шо твоё ***** = одно и то же самое.. запиши себе на скрепе ДБР почало кримінальне провадження в справі про підрив обороноздатності країни з боку деяких чиновників Нацбанку - Цензор.НЕТ 8812
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Неважно, что Навальный с ****** близнецы-братья, важно то, что быдло искренне радуется тому, что Навального в тюрьме отравили. Такое быдло выберет себе ***** в цари, всегда и везде. И неважно, на какую букву начинается фамилия царя, всё равно по факту получится *****. Так и у нас, быдло искренне считает, что буква З вместо буквы П фамилии царя гарантирует им райскую жизнь, с блекджеком и шлюхами, а то, что на райскую жизнь ещё попахать надо, быдлу невдомек. Но да, если посадить в тюрьму десяток неугодных (сотню, тысячу, миллион, половину населения страны, нужное подчеркнуть), то жизнь немедленно наладится. Погодите немного, вот я своих детей уговорю, что им пора валить с Украины, и тогда можете начинать садить.
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У баби Лєри сфінктер не залізний. Не мучайте найкращого банкіра всіх часів і народів, ізвєрги зелені)
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Здається,справа відкрита за підрив платоспроможності Бєні.
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Певно іде розчистка місць для команди Коломойського , щоб тримати всю Україну за горло .
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о ...лядь ...давно пора ОВГЗ під 18% річних це не що інше як диверсія проти Країни ...а ті хто те влаштував ДИВЕРСАНТИ ...
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Аплодирую !!!!
Я сколько этого не писал - все мне кричали что я ... так скажем, - не прав.
Такой дикий процент - типа потому что, у нас очень хреновая страна и ни кто денег под меньший процент не даёт
Как я не пытался сказать, что это уходящая власть так себя обеспечивает на много лет вперед + легализирует украденное - не слышат .
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Янык вон выпускал ОВГЗ под 8%, но что-то никто брать не спешил, кроме откровенной взятки со стороны *****. Но вы можете мечтать о том, что наши ОВГЗ будут, как японские, под 1.5% брать, но для этого придется сначала из Украины Японию сделать. И никак не наоборот.
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При Яныке НБУ искуственно держало гривню по 8 и это означало, что не сегодня - завтра гривня (с учетом инфляции за время сдерживания) взлетит минимум до 12 (по прогнозам на тот момент). Потому ни кто не хотел брать. Сейчас гривню ни кто искусственно не держал (и даже наоборот) Так что ситуация абсолютно другая.
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Ну так заход в гривню нерезидентов для закупки ОВГЗ как раз и поддерживает курс гривни. А нам до конца года ещё почти два миллиарда долларов долгов надо раздать, это и есть "искусственно поддерживать курс гривни", только на уровне 25. Как только поток легких денег схлынет, а он однажды таки закончится по любому, наступит похмелье. Экономика то от этих действий никак не развивается, и торговый баланс лучше не становится. Ждите очередных качелей. Тем более, что на хороший урожай и экспорт аграриев уже можно не рассчитывать, а в Китае очередная депрессия на рынке и у нас недобор экспорта на крупнейший в мире рынок черного металла.
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заход в гривню нерезидентов для закупки ОВГЗ как раз НЕ поддерживает курс гривни, а искусственно его занижает (примерно на 5-6% ) что - тоже плохо, так как потом сжатая пружина может дать сразу в 2 раза больше ( + 10 - 12 %) а добавить инфляцию и получим уверенный скачек на 20% но к счастью - временно.

И это тоже выгодно уходящей власти - обосрут новую "видите как гривня скаканула - реванш!!!". Так что к бонусу по процентам и отмыванию, получат еше и моральное удовольствие (народ то у нам не очень в экономике )
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Нет, именно что поддерживает, нацбанк выкупает доллары с межбанка, потому что предложение сильно превышает спрос, а должен был бы по хорошему уже вовсю покупать, чтобы сформировать запасы под возврат кредитов, и при отсутствии активных нерезидентов уже давно бы толкал гривню вниз. Так что там эти 5-6% на самом деле надо считать дважды, уже сейчас курс гривни должен был бы на 10-12% ниже. Но нерезиденты сами виноваты, что рванули в ловушку с гривневыми ОВГЗ.
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Все вірно, вокзали, телеграф та банки... класика жанру
Для успішних змін необхідно прибрати призначених папєрєдніками. Так само робив і Порошенко.
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Т.е. Коломойский не угомонится пока Украина не лстанется без копейки в кармане и с долгами.
МВФ же четко сказал и по Привату, и по наездам на НБУ - любой чих в ту сторону и ****** на воротник, а не очередной транш.
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Необільшовизм , -"по письменной просьбє трудящихся".
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https://www.obozrevatel.com/economics/economy/skandal-vokrug-oschadbanka-glavoj-bez-konkursov-naznachili-druga-yatsenyuka.htm

А за этих когда возьмутся???
Ощад - это жуткая пародия на совдеповский сбер.
Сидят не отсвечивая,гребут лопатами.
пышный - дружок яйценюха.
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Кажуть, що ОП підготував подання на присвоєння ЗЄ звання старший солдат-діловод.
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