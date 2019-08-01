 ГБР начало уголовное производство в деле о подрыве обороноспособности страны со стороны ряда чиновников Нацбанка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Радіо Свобода" сообщили в пресс-службе ведомства.
"По результатам рассмотрения письма Офиса президента Украины было зарегистрировано уголовное производство относительно возможных злоупотреблений служебным положением должностных лиц Национального банка Украины, что могло повлечь тяжкие последствия и подорвать обороноспособность государства", – отметили в ГБР.
Производство открыто по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Других деталей в Госбюро не привели, сославшись на тайну следствия.
А потом окажется, что эта "школа" - обычная помойка в полу-подвале, зарегестрированая Гонтаревой и Ко )
Тем более не означает, что не воровала и факт преподавания в школе.
Источник:https://censor.net.ua/n3140829
Портнов сочинял письмо?
это Богдан по просьбе Каломойского под Рожкову копает..
В Москве у себя сначала порядок наведите. Понятно, что на защиту такой ценной агентессы как Рожкова брошены лучшие питорастические силы фсб, но не до такой же степени.
tZE inform @tZEinform 48 мин
Минфин и Госказначейство по прямому указанию Зеленского уже вторую неделю проводят умышленные задержки регулярных бюджетных платежей. При том, на казначейских счетах вполне достаточно средств для регулярной проплаты бюджетных обязательств. Остаток на 1 августа 48,97 млрд грн.
Основная искусственная задолженность приходится на бюджет ВСУ и бюджетных организаций. Хроника одного Президента .. (link: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html) timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Тому на рахунок димової завіси? Ну не знаю...
Тут скоріше: толпа трєбуєт жертв!
поэтому и пытаются через суд давить.
Там гонтарєву за яйка взяти хочуть...
До речі в гуглі набираєте голова нацбанку...
Там все красиво в вікіпедії і про гонтарєву і про те як її голосуванням зняли.
PS И нет, баксы и евры в кармане не помогут, низзя, уголовное преступление, посадят уже тебя, как пособника американского империализма.
У нас это стандартная практика для расправы со всеми имеющими слишком уж независимое мнение. Должны молча слушать царя и выполнять все его приказы, а не рот разевать. Петя, кстати, тоже подобным грешил, так что зелень просто продолжает славные традиции.
Знаєте як внести зміни в документ місячної давності?)
Сформувати новий уряд і внести зміни, визнати таким, що втратив чинність, доповнити...
Те тоже прыгали от радости когда оппозиции щемили и верили что главный враг это Навальный а не *****.
Я сколько этого не писал - все мне кричали что я ... так скажем, - не прав.
Такой дикий процент - типа потому что, у нас очень хреновая страна и ни кто денег под меньший процент не даёт
Как я не пытался сказать, что это уходящая власть так себя обеспечивает на много лет вперед + легализирует украденное - не слышат .
И это тоже выгодно уходящей власти - обосрут новую "видите как гривня скаканула - реванш!!!". Так что к бонусу по процентам и отмыванию, получат еше и моральное удовольствие (народ то у нам не очень в экономике )
Для успішних змін необхідно прибрати призначених папєрєдніками. Так само робив і Порошенко.
МВФ же четко сказал и по Привату, и по наездам на НБУ - любой чих в ту сторону и ****** на воротник, а не очередной транш.
А за этих когда возьмутся???
Ощад - это жуткая пародия на совдеповский сбер.
Сидят не отсвечивая,гребут лопатами.
пышный - дружок яйценюха.