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 Общество
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Все про:мониторинг (158) экология (1155)

 Нужен постоянный государственный экологический мониторинг, - член общественного совета при Минэкологии Лампика

Член общественного совета при Минэкологии Лампика призывает руководство страны создать систему государственного экологического мониторинга. Такая система позволит получать достоверную и оперативную информацию о состоянии окружающей среды вблизи крупных предприятий, а также нивелирует коррупционные риски.

Член общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, основательница ОО "Общественное взаимодействие" и общественного формирования "Экологический патруль" Татьяна Лампика призывает руководство страны создать систему государственного экологического мониторинга, которая позволит получать достоверную и оперативную информацию о состоянии окружающей среды вблизи крупных предприятий, а также нивелирует коррупционные риски.

Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции в УНИАН. "Если у нас будет система государственного экологического мониторинга, это позволит нам понять, что предприятия выбрасывают в атмосферу, что попадает в реки, что с нашим чернозёмом. Сейчас этой картинки нет, ее нет ни у кого", - сказала Лампика.

Она отметила, что такой мониторинг должен быть постоянным и строго регламентированным. "Экологический мониторинг должен быть государственным и постоянным. Он должен быть регламентированным нормативными актами, которые указывают на то, что это за оборудование (которое будет установлено на территории предприятий с целью передачи данных. - УНИАН)", - отметина она.

Также Лампика сообщила, что такая система даст хороший инструмент для Государственной экологической инспекции и существенно снизит коррупционные риски. "Если у нас будет эта система, то в онлайн-режиме инспекция будет видеть превышения и сможет выписывать штрафы, не выезжая на предприятие. Это даст нам снижение коррупции. Необходимо, чтобы у каждого предприятия был свой датчик установленного образца. Эта информация должна аккумулироваться в Министерстве экологии, и каждый гражданин может зайти на этот ресурс и посмотреть, что происходит на конкретной территории", - сказала она.

В свою очередь, глава общественного совета и президент ВОО "Живая планета" Светлана Берзина отметила, что для внедрения мониторинга необходимо будет принять сотни новых стандартов. "Относительно мониторинга – нам несколько сотен стандартов необходимо принять, потому что старые советские ГОСТы отменены с этого года, а новые не приняты. Министерство экологии от этого процесса отстранилось, никем не осуществляется финансирование разработки этих стандартов", - сказала Берзина, добавив, что Украина должна как можно быстрее перейти на единые европейские нормы относительно промышленного загрязнения. Также она отметила необходимость внедрения в Украине системы торговли квотами на выбросы парниковых газов, что позволит привлечь миллиардные инвестиции.

"Начата работа, со следующего года мы имеем возможность получать миллиарды долларов инвестиций, если эта система у нас заработает согласно принятым законам", - сказала Берзина.

Как сообщал УНИАН, в июле Министерство экологии и природных ресурсов в пилотном режиме запустило веб-портал для предоставления административных услуг в сфере защиты окружающей среды "Открытая окружающая среда". Портал содержит восемь категорий услуг относительно опасных химических веществ, отходов, пестицидов и агрохимикатов, животных и растений, а также выбросов.


Источник: https://censor.net.ua/n3140827
 
 
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Прєзєлєнт на гівно сходив вимагав недопускати втручання СБУ в бізнесові справи. Наступного дня СБУ заврякалось на індійський АрселорМиттал.
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Для початку громадяни повинні стати для держави не стадом для дойки і стрижки, а людьми.
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Ну так у нього і часу не було аналізи здати, поки він був ніким, а як став президентом, то є на все - і на шаурму, і на фонтан, і на плавання у червоних труселях...
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угу, а розповідали про невтручання у бізнес... Ми вже бачили як ви радіаційний фон на заводі інвестора моніторили...
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Прєзєлєнт на гівно сходив вимагав недопускати втручання СБУ в бізнесові справи. Наступного дня СБУ заврякалось на індійський АрселорМиттал.
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Ну так у нього і часу не було аналізи здати, поки він був ніким, а як став президентом, то є на все - і на шаурму, і на фонтан, і на плавання у червоних труселях...
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Наступного дня СБУ заврякалось на індійський АрселорМиттал.

Наше СБУ на всеруки мастера - сигареты, янтарь,спирт итд-такое впечатление, что у нас гражданская война и правят "батьки",а судов,прокуроров, государственных структур управления экономикой не существует
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А починалось все з ларьків цілодобових... Зростають спеціалісти!
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Для початку країна має стати для населення цінністю, а не якоюсь коритом, до якого чомусь мало насипали, а вже потім прийде поняття екологічної культури. Виникне потреба, з'являться і механізми. Можно дізнатись, а хто проголосував за "Зе" з екологічних міркувань?
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Для початку громадяни повинні стати для держави не стадом для дойки і стрижки, а людьми.
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І хто має змусити вас не бути худобою? Набридло? ну то не будь нею.
держава це я, я тобі нічого не винний.
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А ти це хто? Чинуша з кулінарного технікуму? А чому тоді я, а не ти повинен сидіти в окопі і захищати твою сраку?
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Отримуй 4000 та не будь худобою, або їдь у польшу та отрумуй 800 евро і будь! Потрібен постійний державний екологічний моніторинг, - член громадської ради при Мінекології Лампіка - Цензор.НЕТ 2118
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Нужен постоянный государственный экологический мониторинг,

Берите пример с России - законодательно повысили нормы ПДК в десятки раз - и ни каких нарушений!...
Правая рука не ведает, что делает левая. Клоуны.
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Нужен постоянный государственный экологический мониторинг, - член общественного совета при Минэкологии Лампика

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В ЗАПОРОЖЬЕ КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ СУББОТУ и ВОСКРЕСЕНЬЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ТВОРЯТ БЕСПРЕДЕЛ

ОТКРЫВАЮТ ВСЕ ФИЛЬТРЫ ВСЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ и ПЫЛЬ ОТРАВЛЯЕТ МИЛЛИОННЫЙ ГОРОД


КОГДА УЖЕ БУДУТ ДЛЯ НИХ СЕРЬЕЗНЫЕ ШТРАФЫ А НЕ 150 грн. КАК СЕЙЧАС.








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Джинса.. Чи сама піариться , чи хтось пробує піарити цю пані з Дніпра.. Пані Лампіка не опікується екологією - пані на ній заробляє, при цьому не гребуючи і брудними методами заробітку..
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Будет работать по принципу: «Друзьям - всё, врагам - закон».
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Потрібен. І держава заробляє на екології, бо по-перше, отримує податки і штрафи, по друге, за рахунок штрафів і потатків існують робочі місця кваліфікованих екологів, які проводять екологічний контроль, і підрядники, які проводять очистку забруднень. У нормальних країнах це не люговорюється. Держава не повинна і не в праві слухати дебілів, бо дебілів завжди більшість.
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