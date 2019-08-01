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Все про:туризм (1132) Шри-Ланка (29)

 Визы на Шри-Ланку для украинцев стали бесплатными

Шри-Ланка отменила плату за визу для граждан 48 стран, в том числе и Украины. Ранее туристам приходилось заплатить за возможность побывать в этой стране около $35.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Associated Press.

Визу на Шри-Ланку выдают в аэропорту. Ранее она стоила около $35. Мера будет действовать в течение шести месяцев, начиная с 1 августа.

Правительство ожидает, что отмена платы за визу приведет к значительному наплыву туристов. "Если не будет выгодно, мы приостановим эту программу", - сказал министр туризма Джон Амаратунга.

На этом мероприятии Шри-Ланка может потерять около 4,3 млрд рупий ($24 млн) - сумму, которую могли бы получить от взысканий за визы.

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Отменой платы за визы Шри-Ланка хочет привлечь туристов после масштабной террористической атаки. Напомним, 21 апреля семеро смертников из местной мусульманской группы National Thowheed Jammath напали на три церкви и три роскошных отеля в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Они убили 263 человека, среди которых 45 иностранцев, преимущественно из Китая, Индии, США и Великобритании. Украинцы при атаке не пострадали.

Премьер-министр Ранил Викремесинге заверил, что Шри-Ланка сейчас безопасна для туристов, и "безопасность вернулась к нормальному состоянию".

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Около 200 человек задержаны, а полиция продолжает расследование, сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3140825
 
 
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Нарешті! На це я чекав усе життя! З візою не міг геть, без візи не можу трохи менше...
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Пацаны слово замолвили из Тигров освобождения тамил иллама? Визы на Шри-Ланку для украинцев стали бесплатными - Цензор.НЕТ 828
Визы на Шри-Ланку для украинцев стали бесплатными - Цензор.НЕТ 900
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Мурза какой то один и другой, на фото
Который из них Максим? 🤡
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В сраці ми мали таких хитрожопих , що в сезон візи відміняють .
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Кожен поважаючий себе "українець" має незадекларовану віллу в Іспанії,дітей вчить в Лондоні,офшори має в Панамі,а ви тут про Щріланку волаєте.)))
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Нарешті! На це я чекав усе життя! З візою не міг геть, без візи не можу трохи менше...
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а де, так затерте до дір за 5-ть років: "Перемога?"
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