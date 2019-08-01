 Филатов рассказал, какие технологии используют при ремонте Центрального моста Днепра

О том, какие технологии ремонта используют строители, мэр рассказал в первом выпуске youtube-проекта "Спроси Филатова".
"Чтобы забурить бетонные швы, надо делать штробы. Чтобы делать это в мостовом бетоне, необходимо использовать алмазные буры, каждый из которых стоит около 3,5 тыс. грн. Мы не обвариваем балки, ведь используем новые технологии", - сказал мэр Днепра. Глава города также показал фотографии, где видно, как выглядели балки Центрального моста до и после ремонта.
Посмотреть полный выпуск программы "Спроси Филатова" можно здесь.
Якщо я щось пропустив, то віталік сто пудово підкаже...
https://www.youtube.com/watch?v=etApTFQZxvA
"Раз до тебе ніхто нічого не робив, то це не говоре про те, що тобі нічого не треба робити..." (с) Скрипін
А чего же тогда, когда никто ничего не делал ты не записывал такие обращения???
Кстати, если некоторые думают, что в Германии нет коррупции и все строители волшебные и чиновники честные, то поинтересуйтесь историей строительства берлинского аэропорта, или, например закупками самолётов Lockheed для армии в 70-х годах. И никто не сидит и никаких судебных дел нет.
И не поможет тебе Филя похудение
мне стену в ватире пилили немецким алмазным диском еще 20 лет назад
вапрос
куда подевался Ияститут сверхтвердых материалов в Киеве и несколько заводов по производству алмазов
я в еще в УССР резал алмазяым диском нашего производства
видите до чего довели за 25 лет
уже отсутствие высокотехнологического инструмента производства Украины подается как само собой разумеющееся
А зачем ты читателям рассказываешь что у тебя не стоит это никому не интересно.
То что на ул. Яворницкого асфальт положили - полная халтура.
Такую халтуру даже в Киеве не видел....
Бортики на клумбах просто жесть как стоят - это твоё лицо....
халтурного отношения к людям и жителям города.
Позор тебе!!!
Куличенко по сравнению с тобой просто пчёлка.