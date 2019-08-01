EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Общество
  4379  36
Все про:Днепр_город (2766) Филатов (334)

 Филатов рассказал, какие технологии используют при ремонте Центрального моста Днепра

Центральный мост в Днепре откроют 14 сентября.

 О том, какие технологии ремонта используют строители, мэр рассказал в первом выпуске youtube-проекта "Спроси Филатова".

"Чтобы забурить бетонные швы, надо делать штробы. Чтобы делать это в мостовом бетоне, необходимо использовать алмазные буры, каждый из которых стоит около 3,5 тыс. грн. Мы не обвариваем балки, ведь используем новые технологии", - сказал мэр Днепра. Глава города также показал фотографии, где видно, как выглядели балки Центрального моста до и после ремонта.


Посмотреть полный выпуск программы "Спроси Филатова" можно здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3140823
 
   
 Топ комментарии
 
Запросіть німців, побудують - стоятиме століттями.
 показать весь комментарий
 
Пусть лучше расскажет как он пи***т деньги с государственного бюджета...а не втирает про технологии ремонта мостов! Філатов розповів, які технології використовують під час ремонту Центрального моста Дніпра - Цензор.НЕТ 531
 показать весь комментарий
 
Жестяк!
"Раз до тебе ніхто нічого не робив, то це не говоре про те, що тобі нічого не треба робити..." (с) Скрипін

А чего же тогда, когда никто ничего не делал ты не записывал такие обращения??? Філатов розповів, які технології використовують під час ремонту Центрального моста Дніпра - Цензор.НЕТ 2158 Філатов розповів, які технології використовують під час ремонту Центрального моста Дніпра - Цензор.НЕТ 2158 Філатов розповів, які технології використовують під час ремонту Центрального моста Дніпра - Цензор.НЕТ 2158
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Шота сегодня слишком многа этого обезжиренного порохобота. Готовит почву для НЕсдачи моста в установленный срок? Филатов рассказал, какие технологии используют при ремонте Центрального моста Днепра - Цензор.НЕТ 2937
 показать весь комментарий
 
 
Володимир вставив Борі доброго тліючого гнота в задній прохід.. Дуже вже хочеться залишитись Борі на посаді, сподіваюсь - приймальна комісія буде принциповою і прискіпливою, щоб не допустити прийняття в експлуатацію незавершеної або неякісно зробленої роботи.. Грошей , часу та нервів дніпрян в цей міст було потрачено неміряно..
 показать весь комментарий
 
 
Філатов не розказав головної фішки-"Як украсти міліон( а то і не один),щоб ніхто не помітив".Хулє....Секрет фірми.
 показать весь комментарий
 
 
Основная технология - домашний арест каждого предыдущего подрядчика!
 показать весь комментарий
 
 
Списання, дерибан, доля, підрядник-субпідрядник-підрядниксубпідрядника, банкрутство,судові позови, дядя вася штукатур...
Якщо я щось пропустив, то віталік сто пудово підкаже...
 показать весь комментарий
 
Ти або президент, або насрано": Скрипін підірвав мережу зверненням до Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=etApTFQZxvA
 показать весь комментарий
 
 
Жестяк!
"Раз до тебе ніхто нічого не робив, то це не говоре про те, що тобі нічого не треба робити..." (с) Скрипін

А чего же тогда, когда никто ничего не делал ты не записывал такие обращения??? Філатов розповів, які технології використовують під час ремонту Центрального моста Дніпра - Цензор.НЕТ 2158 Філатов розповів, які технології використовують під час ремонту Центрального моста Дніпра - Цензор.НЕТ 2158 Філатов розповів, які технології використовують під час ремонту Центрального моста Дніпра - Цензор.НЕТ 2158
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы понять саму соль, нужно досмотреть до примерно 50й секунды, там дальше уже все по сути
 показать весь комментарий
 
Только бы эти техгологии не оказались как на мосте Кличка.
 показать весь комментарий
 
Запросіть німців, побудують - стоятиме століттями.
 показать весь комментарий
 
 
Богдан міняй Філатова разом з Кличком, нехай їдуть до Джуліані.
 показать весь комментарий
 
 
Я неоднократно ездил по этому мосту. По одной типа отремонтированной половине. Под каждым вторым фонарём, яма. Напротив каждого фонаря шов. Он бетонируется. Бетон проваливается и получается яма. И это и года не прошло...
 показать весь комментарий
 
 
Технологии -технологиями,но заhплаты должны быть хорошими! Это к тому,что сегодня я узнал,какие у нас зарплаты у водителей троллейбусов,- от 550$ до почти 1000$,в зависимости от стажа. Я думаю для постсоветской страны -это нормально! Живя дома,а не где-то заграницей.
 показать весь комментарий
 
По мне, так хозяйственный мужик.

Кстати, если некоторые думают, что в Германии нет коррупции и все строители волшебные и чиновники честные, то поинтересуйтесь историей строительства берлинского аэропорта, или, например закупками самолётов Lockheed для армии в 70-х годах. И никто не сидит и никаких судебных дел нет.
 показать весь комментарий
 
Филатов решил кинуть Пороха лечь под зекоМанду, но его ждет участь Кличка
И не поможет тебе Филя похудение
 показать весь комментарий
 
 
Шо вы несёте? Нахрена ему под кого-то ложиться? Он выборную должность занимает. Не Зеля его выбирает, а жители Днепра.
 показать весь комментарий
 
Какой виборну должность, он уже анонсували перевибори всіх мерів восени, а держказначейство перекриє фінансування, ви ж не вибирала туди нікого ? І Все. Кличка вже по допитах тягають. А пом'ятаєш як Сталін не міг зачепити всесоюзного старосту Калініна, так упік в гулаг його жінку на 10 років і Калінін був ручним Ну ви як діти
 показать весь комментарий
 
Это совершенно другая сторона вопроса. По-моему, опыт Кернеса показал, что с мэрами простым быкованием обходиться не получится, а своего Сталина, к счастью, мы ещё не вырастили.
 показать весь комментарий
 
Что подразумевается под словом "бьікование"? Почем опьіт кернеса надо на всех мєров переносить, что ето за опьіт ? А вот за Сталина -согласен, тут понятно
 показать весь комментарий
 
а при ремонте моста в лугандоне (сейчас почему то эта тема модная и очень актуальная для зеесосов, хотя они сами в этом ремонте не участвуют, а солдат саперов под сепарские пули посылают) тоже такие же современные технологии применяться будут??? Клава я юеух!!!!
 показать весь комментарий
 
Пусть лучше расскажет как он пи***т деньги с государственного бюджета...а не втирает про технологии ремонта мостов!
 показать весь комментарий
 
 
А технологія одна давно перевірена та випробувана - бери побільше, клади поменьше і швидко вшивайся.....
 показать весь комментарий
 
 
охренеть
мне стену в ватире пилили немецким алмазным диском еще 20 лет назад
вапрос
куда подевался Ияститут сверхтвердых материалов в Киеве и несколько заводов по производству алмазов
я в еще в УССР резал алмазяым диском нашего производства
видите до чего довели за 25 лет
уже отсутствие высокотехнологического инструмента производства Украины подается как само собой разумеющееся
 показать весь комментарий
 
 
Да-да, и колбаса по 2,20, и мороженое п 9 копеек! Какую страну просрали!(с). А, ну да, еще хер стоял, девки были молодые и красивые.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да. Ты прав щодо того что какую страну уничтожили. 30 лет усилий.
А зачем ты читателям рассказываешь что у тебя не стоит это никому не интересно.
 показать весь комментарий
 
Тебе, ватан, могу бесплатно помочь вернуться в страну твоей мечты. Сейчас оно называется дыныры. Более того, готов обменять мою квартиру в центре столицы маладой рыцпублики на твою халупу в *******. Будешь жить щикарно! Соглашайся! Там таких как ты много.
 показать весь комментарий
 
Филатов, центр города разваливается....
То что на ул. Яворницкого асфальт положили - полная халтура.
Такую халтуру даже в Киеве не видел....
Бортики на клумбах просто жесть как стоят - это твоё лицо....
халтурного отношения к людям и жителям города.
Позор тебе!!!
Куличенко по сравнению с тобой просто пчёлка.
 показать весь комментарий
 
Чому некваліфікований мер розказує про технології будівництва моста?
 показать весь комментарий
 
 
А кто стер комент, шо правда глаза колет😁
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх