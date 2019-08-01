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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:допрос (1192) Киев (17783) Кличко (2695) ГБР (475)

 ГБР допросило Кличко в качестве свидетеля по делу об аренде земельного участка, - спикер Госбюро Иванова

Государственное бюро расследований в среду, 31 июля, допросило мэра Киева Виталия Кличко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в комментарии "Укринформу" представитель ведомства Анжелика Иванова.

"Допрос Виталия Кличко состоялся в ГБР вчера, 31 июля", - сказала она.

 Никакого подозрения по делу пока не объявлено.

Также представитель ведомства добавила, что мэр столицы был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве. В ГБР не сообщили деталей уголовного производства, в частности, о договоре аренды, который исследуют.

Напомним, ранее, 26 июля, Кличко вызвали в Государственное бюро расследований на допрос относительно законности использования коммунальных земель.

Кличко заявил, что не собирается идти на допрос в Государственное бюро расследований, поскольку поданные в ГБР представителями власти времен президентства Виктора Януковича обращения являются надуманными.

Позже Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что ни мэр Киева Виталий Кличко, ни его представители не пришли на допрос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Абсолютно раздутая чушь!" - Кличко о вызове его на допрос в ГБР

Источник: https://censor.net.ua/n3140820
 
 
 Топ комментарии
 
А того довбня Богдана ні хто допитати не хоче? Наприклад за те що він не затримав і не здав в поліцію "адвоката" що нібито пропонував хабара?
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Тупіший за тебе? А ти такий розумний мер якого міста? Чи може ти теж чемпіон світу з боксу?
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Хороший ход!
Он тупой) проболтается и станет обвиняемым) но и этого не поймёт)
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Тупіший за тебе? А ти такий розумний мер якого міста? Чи може ти теж чемпіон світу з боксу?
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То викопай і продай поки хозяйки огірки консервують.
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Ааа, то виявляється Льоня Коцмас твоє протежо. ДБР допитало Кличка як свідка у справі про оренду земельної ділянки, - спікер Держбюро Іванова - Цензор.НЕТ 1142
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Фиг там. За него адвокат говорит. Витя только протокол подписывает.
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А того довбня Богдана ні хто допитати не хоче? Наприклад за те що він не затримав і не здав в поліцію "адвоката" що нібито пропонував хабара?
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За что бы он его задержал если нет ни записи ни свидетелей?
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Так кряк из Львова просто трепло? А за базар отвечать не будет?
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А будет ГБР допрашивать некоего Богдана за информацию от него за предложение ему взятки в 20 000 000 долларов США?
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вам порохам не угодишь и так херово и так не так
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Виталя, подымай народ! Пора с зеленой плесенью бороться!
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Пусть петики выложат свои телефоны в сети для оповещения в случае чего. Вдруг война, а они уставшие!
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Кто подымет? За Кличко ни один Киевлянен как за мера не пойдет)))) Он жадный и не признает это.... Взять хотябы шуры- муры с Киевенерго....Когда Все что принадлежало Киевенерго передали Киевтеплоенерго....и даже долги...а вот переплаты все заморожены..
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Виталик со своей политикой вляпался и оно ему нужно было?
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Пусть ДБР разберется с предачей прав Киевенерго к Киевтеплоенерго...
По инициативе Кличко в 2018 году у Киевенерго отобрали права для новосозданного Киевтеплоенерго,рассказывая всем что Киетеплоенерго унаследовало все от Киевенерго...Но тогда вопрос...Где мои переплаченные деньги за отопление и гарячую воду? Они попросту заморожены на счетах Киевенерго и мне мои деньги не возращают...Дефакто они практически украдены у добросовестных плательщиков,но зато коллекторам отдали права на снятия денег у не плативших.... У меня сумма чуть более 4 000 гривень переплаты....Жалко...Но это махинации команды Кличко и Ко....
Мне пришлось платить все с нуля....а переплату кто присвоил? Теперь я не плачу наперед...Думала что делаю добро для развития но получила.....с вашего позволения- катитесь в.....
Далее...
Пан Кличко...Рассказывать можно все что угодно,но прокуратура доведет...и ваши махинации и пиар с мостом на Шулявке а тем более с мостом на Владимирской горке...
Как коренная Киевлянка,могу сказать что в Киеве кроме моста на Владимирке при Вашем правлении,можно было давно закончить и сдать сьезды с Дарницкого моста на Левом берегу и тем самым разгрузить остальные мосты через Днепр....
Сделать нормальные дороги а не пиариться на велодорожках....
Туристам хорошо от "Вашего" моста но Киевлянам не это нужно было, а нужно было создавать инфраструктуру города Киева..
Не разбазаривать землю на Осокорках и Позняках под строительство гетто из 28 этажных домов,где нет дворов и нет где поставить машины....
Где ВАШ генеральный план застройки города? Его нет....Но город не резиновый но зато каждый день "типа Киевлян" становится все больше и больше....
Где ваш мораторий на строительство домов? Что вы будете делать осенью? когда люди сьедуться с отпусков....Вы сбежите....Канализационная система не справляется в городе а куда уходят деньги на ремонт и реконструкцию?
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Всё Вы правильно пишите, и ещё много можно добавить. А сколько мы не знаем! Просто комменты пишут, в основном, петики. Им правда нах не нужна.
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По поводу постоянно трескающегося пешеходного моста в Киеве скажу что мэр построил себе самый дорогой стеклянный политический эшафот.
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