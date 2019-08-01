EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  2487  13
Все про:Днепр_город (2766) Филатов (334)

 Филатов рассказал о расследовании дела ремонта Центрального моста: директор бывшей фирмы-подрядчика - под домашним арестом

Генпрокуратура, НАБУ, СБУ и департамент защиты экономики Национальной полиции разобрали ход ремонта Центрального моста в Днепре.

Филатов о расследовании дела ремонта Центрального моста: "Я хотел бы, чтобы семью МИШАЛОВ посадили в тюрьму"

 По результатам проверок правоохранители не обнаружили нарушений со стороны чиновников горсовета Днепра. В то же время после обращения мэра Бориса Филатова в прокуратуру директор бывшей фирмы-подрядчика, которая связана с семьей экс-секретаря городского совета Вячеслава Мишалова, находится под домашним арестом.

"Еще будет отдельная история, как мы с ними будем разбираться. Я говорю это открыто: я хотел бы, чтобы семью Мишаловых посадили в тюрьму. Более того, есть около семи уголовных дел в отношении моста ", - заявил мэр в одном из комментариев в первом выпуске youtube-проекта" Спроси Филатова ".

Для избрания нового подрядчика проводился международный тендер. Согласно законодательству, такая процедура длится 45 дней. "Сейчас мы находимся с опозданием, но в целом - в календарном плане, который предусматривает проект. Я понимаю людей, которые устали на это все смотреть. Но, думаю, что самый уставший человек стоит сейчас перед вами ", - добавил мэр Днепра.

Посмотреть полный выпуск программы "Спроси Филатова" можно здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3140818
 
 
 Топ комментарии
 
Ты нам баки не заливай, а мост достраивай! Раньше нужно было разбираться, что и в чем виноват! Сам тоже, небойсь, на том мосту не слабо поднялся! А теперь у тебя есть сроки. Вперде! Филатов рассказал о расследовании дела ремонта Центрального моста: директор бывшей фирмы-подрядчика - под домашним арестом - Цензор.НЕТ 6194
 показать весь комментарий
 
Філатов міст не добудує, з речами краще у відставку, балабол соєвий.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Епоха розслідувачив... Немає ні якої мови, одні розслідування, обшуки, арешти, суди, прокурори...
 показать весь комментарий
 
Филя ещё на тридцать киллограмов долларов похудеет?
 показать весь комментарий
 
Ты нам баки не заливай, а мост достраивай! Раньше нужно было разбираться, что и в чем виноват! Сам тоже, небойсь, на том мосту не слабо поднялся! А теперь у тебя есть сроки. Вперде!
 показать весь комментарий
 
 
Це не цього Мішалова сьогодні застрелили на балконі?
 показать весь комментарий
 
Придётся Зелю отправить во все города Украины, чтобы порядок навести. А потом и по селам поедет... Иначе никак не разрулить это всё.
 показать весь комментарий
 
Директор родственник бывшего секретаря горсовета который работал при Филатова. Пчелы против меда))))
 показать весь комментарий
 
Напомню раздольная набережная где обещали велодорожки много лет назад, раздольная аллея возле бывшего кинотеатра Родина. Ямы после капитальной реконструкции возле автовокзала не прошло и полугода этот список можно продолжать бесконечно
 показать весь комментарий
 
Філатов міст не добудує, з речами краще у відставку, балабол соєвий.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть поедет в Парашу там поучиться как мосты строить, этот конь фиеричный уже достал . Шо за три года нельзя было мост отремонтировать😐
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх