 Чиновник Госпродпотребслужбы задержан при получении 26 тыс. взятки за регистрацию самодельной сельхозтехники на Хмельнитчине, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник при посредничестве своего знакомого, требовал от местного жителя 26 000 гривен. За такую ​​сумму чиновник обещал зарегистрировать самодельную сельхозтехнику под видом заводской с нарушением установленного законодательством порядка.

Правоохранители сразу задержали злоумышленников в двух райцентрах области после получения посредником всей суммы взятки. В рамках открытого уголовного производства задержанным объявлено о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Разоблачение правонарушителей проводилось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры".

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