EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  1330  8
Материалы по теме:
Все про:Хмельнитчина (434)

 Чиновник Госпродпотребслужбы задержан при получении 26 тыс. взятки за регистрацию самодельной сельхозтехники на Хмельнитчине, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды заведующего сектором регистрации сельскохозяйственной техники Главного управления Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник при посредничестве своего знакомого, требовал от местного жителя 26 000 гривен. За такую ​​сумму чиновник обещал зарегистрировать самодельную сельхозтехнику под видом заводской с нарушением установленного законодательством порядка.

Правоохранители сразу задержали злоумышленников в двух райцентрах области после получения посредником всей суммы взятки. В рамках открытого уголовного производства задержанным объявлено о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Разоблачение правонарушителей проводилось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры". 

Также читайте: Чиновница Госгеокадастра задержана в Краматорске на взятке 1,2 тыс. долл. за оформление земли, - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3140817
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А на який в сраці хрін реєструвати той сраний трактор?
 показать весь комментарий
 
 
Ви шо, хочте сказати шо півмільона держслужбовців дарма свій хліб з маслом їдять?
Дозвіл, ліцензія, свідоцтво - це наше фсьо.
 показать весь комментарий
 
 
Вони їдять не свій хліб з маслом, а тих хто тую саморобну сільскогосподарську техніку зробив!
 показать весь комментарий
 
 
В Україні створена корупційна та кримінальна схема реєстрації тракторів та обладнання для агровиробництва! Потрібно платити гроші за те щоб зареєструвати свій комбайн чи трактор! А перед тим як зареєструвати потрібно показати в кого ти його купив, чи має продавець спеціальний дозвіл на продаж сільгосптехніки! Звичайно що дозволу немає і за хабар в спеціально створеній корупційній базі даних (накуй вона кому потрібно незрозуміло) тебе якось там реєструють що ти ЗАКОННО купив трахтор у законного продавця! Випалити напалмом всю цю говносистему збирання хабарів! Повісити їх вздовж доріг і щоб висіли як нагадування всім гандонам які гребуть гроші з агровиробників!
 показать весь комментарий
 
 
Реєстрація саморобної, ****, сільскогосподарської техніки! Чиновників вже пора на цвинтарі реєструвати посмертно!
 показать весь комментарий
 
 
Що за маячня?! Яка справа державі до того, чим фермер обробляє свою землю і свій врожай? Максимум - перевіряйте вміст шкідливих речовин у готовому продукті.
 показать весь комментарий
 
 
"чиновник обещал зарегистрировать самодельную сельхозтехнику под видом заводской" - ребята не знали, что в Украине все заводы развалены и никакой сельхозтехники не выпускается, на этом и погорели.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх