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 Общество
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Все про:контракт (338) Минобороны (5857) ВСУ (316)

 В Минобороны хотят в 2020 году вдвое увеличить траты на денежное довольствие и зарплату, министерство будет просить в 2 раза больше средств

Бюджетные потребности Министерства обороны на 2020 год составляют 218,7 млрд грн. Бюджет этого года составил 102,1 млрд грн. 55% от запланированной на следующий год суммы составляют расходы на содержание персонала.

Об этом на брифинге сообщил начальник Управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"По сравнению с прошлым годом сумма расходов Минобороны увеличена на 7,8% и составляет 102,1 млрд грн. На следующий год мы запросили вдвое большую сумму - 218,7 млрд грн", - сказал Салахов.

В то же время он подчеркнул, что это лишь предложение Минобороны. Окончательная цифра в бюджетном запросе министерства будет сформирована на соответствующем заседании Совета национальной безопасности и обороны. "Согласно Бюджетному кодексу, должно состояться заседание СНБО, где будет рассматриваться военная составляющая проекта бюджета", - сказал Салахов.

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Также он рассказал, что в прогнозируемой сумме в 218 млрд грн 55% составляют расходы на содержание персонала, 23% - вооружение и военную технику, 5% - инфраструктуру, 17% - эксплуатационные расходы.

Говоря о размере денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил Украины, Салахов отметил, что на следующий год заложено некоторое повышение денежного довольствия.

В частности, в Минобороны предлагают в следующем году обеспечить 103,2 млрд грн расходов именно на денежное довольствие военных и заработную плату гражданских сотрудников министерства. В этом году сумма на эти цели составила 55,5 млрд грн, то есть, предлагается фактически вдвое увеличить финансирование "зарплатной" статьи бюджета Минобороны.

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Салахов подчеркнул, что это лишь предложение Минобороны, а каким будет увеличение денежного довольствия по факту, пока неизвестно.

Кроме того, он рассказал, что в этом году спецфонд Министерства обороны составляет 1,34 млрд грн и по состоянию на 30 июля он выполнен более чем наполовину - доходы спецфонда составили 786,2 млн грн или 58%.

Источник: https://censor.net.ua/n3140816
 
 
 Топ комментарии
 
Забули, як ще з початку дев'яностих кричали - зачєм нам ета армія! хто на нас нападать сабрался! каму ми нужни?!!
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Ви, прочитайте статтю про повернення 80 одшбр в Чернівці з ООС (на ЦЕНЗОРі)! 180 бійців повернулось це батальйон! А, де ще 400 бійців!? А, немає! І, так по всіх частинах! Вам захист потрібен, народ, чи ви і далі прагнете самообману і вірите дипломатам, які розповідали до 2014 року, що у нас не має з зовні ворогів! Та. вже на добробати розраховувати не має чого, ворог це вже оцінив, тому не буде більше цяцькатися у всяких гіркіних і т.п, буде навала військової регулярної сили, за принципом "скільки хапну - стільки утримаю". Тому, і нам треба протиставити регулярну підготовлену військову силу та резерви.
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Совет форумчанПравила форума
 
Неправда, в бюджеті міноборони 2019 року десь 20 млрд грн неможливо витратити через неготовність продукції та об'єктів будівництва і тому можна вже в 2019 році збільшити виплати військовослужбовцям на 50%!!!!! А в 2020 році ще на 33% і буде підвищення зарплати в два рази відносно 2018 року!
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У зв'язку зі скороченням видатків услід за відмовою від купівлі мультимедійних тренажерів ЗРК «Бук-М1» Повітряні Сили відмовились і від тренажерів для операторів ЗРК С-300П.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages

38-й об'єднаний навчальний центр Повітряних Сил Збройних Сил України відмовився від закупівлі п'яти мультимедійних комплексів для підготовки операторів зенітного ракетного комплексу С-300П через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Відповідний протокол засідання тендерної комісії військової частини А0704 оприлюднено 30 липня. Тендерна процедура була розпочата 6 липня, очікувана вартість складала 2,56 млн. грн.

Нагадаємо, що раніше за цією ж причиною інша військова частина відмовилась від закупівлі мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1» загальною вартістю біля 8 млн грн.

Зачем парад, зачем тренажеры. Можно же деньжат наэкономить. Правда зебилы?
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кількість військових, у сегменті населення, невелика.
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щото Минобороны малороссии сильно губу раскатали - им столько РФ не даст
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Не переживайте... То на проїдання...
Коштів на танки ніхто не просить...
Чемпіони по стрибках в ширину... Це вже нові обличчя, чи ще старі?
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пропоную відмінити субсидії на газ! Хто за? Армія це ж святе, чи не так, що скажете патріоти та громадяни України?
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Якийсь ти не такий... Ти що податки платиш???
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Звичайно. Адже тепер ВСУ паливо буде купувати в Коломойського.
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Вы либо статью не читали, либо думаете что солярку солдаты покупают за свою зарплату.
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Также он рассказал, что в прогнозируемой сумме в 218 млрд грн 55% составляют расходы на содержание персонала, 23% - вооружение и военную технику, 5% - инфраструктуру, 17% - эксплуатационные расходы. Источник: https://censor.net.ua/n3140816
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Apмiя це cвятe!
Необходимо добавить на мову та вiру после армии.
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Вопрос в том за счет чего они хотят осуществить свои хотелки, рост ВВП 2-3% и значит придется урезать другие статьи бюджета.
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Забули, як ще з початку дев'яностих кричали - зачєм нам ета армія! хто на нас нападать сабрался! каму ми нужни?!!
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ура-патрійоти готові на армію віддати мільйони..мільярди..трильйони...
і по..уй,що надруковані..
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Ви, прочитайте статтю про повернення 80 одшбр в Чернівці з ООС (на ЦЕНЗОРі)! 180 бійців повернулось це батальйон! А, де ще 400 бійців!? А, немає! І, так по всіх частинах! Вам захист потрібен, народ, чи ви і далі прагнете самообману і вірите дипломатам, які розповідали до 2014 року, що у нас не має з зовні ворогів! Та. вже на добробати розраховувати не має чого, ворог це вже оцінив, тому не буде більше цяцькатися у всяких гіркіних і т.п, буде навала військової регулярної сили, за принципом "скільки хапну - стільки утримаю". Тому, і нам треба протиставити регулярну підготовлену військову силу та резерви.
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Хороша новина була б якби ці гроші дійсно йшли на розвиток армії. Ніхто в країну гроші не буде вкладати, коли хоч завтра якісь орки зможуть все відібрати. Наші приклади: Сінгапур, Пд.Корея, Ізраїль, Швейцарія, США і т.д.
Але поки крім саботажу в різних напрямках нічого не показують. Навіть на парад до Дня Незалежності гроші десь випаровувалися.
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Бюджетні потреби Міністерства оборони(підраховані самим міністерством) на 2020 рік становлять 218,7 млрд грн.


КРУТО.Апетити типові для військових..


але реально.. якщо бакс буде 40 гривень
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апетит у твого рта на мій хер. У військових є розрахунки
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дехто,як бачу,готовий сунути свій хер у кожну дирку.
.а потім сифілісом "мається" У Міноборони хочуть у 2020 році вдвічі збільшити витрати на грошове забезпечення і зарплату, міністерство проситиме у два рази більше коштів - Цензор.НЕТ 313
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Что то я сильно СОМНЕВАЮСЬ,
что Хомчак собирается увеличивать солдатам зарплаты в ДВА РАЗА.
Скорее генералам в ДЕСЯТЬ РАЗ.
У зе-банды же даже на Парад - "денег нет".
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русский, не піні гуйни. иди тушить сибирь
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Так мы и поверили,что Чувак деньги на армию?,Теперь? Тогда на шаурму точно не хватит.Но если ЗСУ вдвое сократить,технику не покупать,то еще и на билет до Одессы в эконом классе может хватит.Хватит платить воякам деньги,разбогатели!!!! А здесь Чуваку на новый охвис не хватает.
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русский, не піні гуйни. иди тушить сибирь
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Це добре , але сьогодні іде гальмування виплат ЗСУ , при наявності коштів на рахунку казначейства . Тонкий розрахунок на те що Армія сама розбіжиться ? Процес пішов ? Зазєлі шоніть киньте .
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У нас уходят полковники и подполковники, что отвоевали по 3 года, говоря новым "молодым" генералам: "Когда вас начнут резать по улицам, мы будем со стороны смотреть и желание помочь вам даже не возникнет!"
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Зменшити б кількість генералів - не потрібно було б просити більший бюджет
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Так мы и поверили,что Чувак деньги на армию?,Теперь? Тогда на шаурму точно не хватит.Но если ЗСУ вдвое сократить,технику не покупать,то еще и на билет до Одессы в эконом классе может хватит.Хватит платить воякам деньги,разбогатели!!!! А здесь Чуваку на новый охвис не хватает.
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