 В Минобороны хотят в 2020 году вдвое увеличить траты на денежное довольствие и зарплату, министерство будет просить в 2 раза больше средств

Об этом на брифинге сообщил начальник Управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"По сравнению с прошлым годом сумма расходов Минобороны увеличена на 7,8% и составляет 102,1 млрд грн. На следующий год мы запросили вдвое большую сумму - 218,7 млрд грн", - сказал Салахов.
В то же время он подчеркнул, что это лишь предложение Минобороны. Окончательная цифра в бюджетном запросе министерства будет сформирована на соответствующем заседании Совета национальной безопасности и обороны. "Согласно Бюджетному кодексу, должно состояться заседание СНБО, где будет рассматриваться военная составляющая проекта бюджета", - сказал Салахов.
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Также он рассказал, что в прогнозируемой сумме в 218 млрд грн 55% составляют расходы на содержание персонала, 23% - вооружение и военную технику, 5% - инфраструктуру, 17% - эксплуатационные расходы.
Говоря о размере денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил Украины, Салахов отметил, что на следующий год заложено некоторое повышение денежного довольствия.
В частности, в Минобороны предлагают в следующем году обеспечить 103,2 млрд грн расходов именно на денежное довольствие военных и заработную плату гражданских сотрудников министерства. В этом году сумма на эти цели составила 55,5 млрд грн, то есть, предлагается фактически вдвое увеличить финансирование "зарплатной" статьи бюджета Минобороны.
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Салахов подчеркнул, что это лишь предложение Минобороны, а каким будет увеличение денежного довольствия по факту, пока неизвестно.
Кроме того, он рассказал, что в этом году спецфонд Министерства обороны составляет 1,34 млрд грн и по состоянию на 30 июля он выполнен более чем наполовину - доходы спецфонда составили 786,2 млн грн или 58%.
Про це повідомляє Ukrainian Military Pages
38-й об'єднаний навчальний центр Повітряних Сил Збройних Сил України відмовився від закупівлі п'яти мультимедійних комплексів для підготовки операторів зенітного ракетного комплексу С-300П через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Відповідний протокол засідання тендерної комісії військової частини А0704 оприлюднено 30 липня. Тендерна процедура була розпочата 6 липня, очікувана вартість складала 2,56 млн. грн.
Нагадаємо, що раніше за цією ж причиною інша військова частина відмовилась від закупівлі мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1» загальною вартістю біля 8 млн грн.
Зачем парад, зачем тренажеры. Можно же деньжат наэкономить. Правда зебилы?
Коштів на танки ніхто не просить...
Чемпіони по стрибках в ширину... Це вже нові обличчя, чи ще старі?
Необходимо добавить на мову та вiру после армии.
і по..уй,що надруковані..
Але поки крім саботажу в різних напрямках нічого не показують. Навіть на парад до Дня Незалежності гроші десь випаровувалися.
КРУТО.Апетити типові для військових..
але реально.. якщо бакс буде 40 гривень
.а потім сифілісом "мається"
что Хомчак собирается увеличивать солдатам зарплаты в ДВА РАЗА.
Скорее генералам в ДЕСЯТЬ РАЗ.
У зе-банды же даже на Парад - "денег нет".