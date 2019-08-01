 Система администрирования и распределения эконалога должна быть реформирована, – глава общественного совета при Минэкологии Берзина

Система администрирования и использования поступлений от экологического налога в Украине должна быть реформирована, так как сейчас она неэффективна и непрозрачна, передает УНИАН.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила глава общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов и президент ВОО "Живая планета" Светлана Берзина. По ее словам, ежегодно предприятия Украины платят около 5 млрд грн экологического налога. Из этой суммы лишь 55% средств направляются на природоохранные мероприятия. Остальная часть направляется в общий фонд госбюджета, где не используется на решение экологических вопросов.

Более того, добавила Берзина, не было ни одного года, когда бы средства от экологического налога были использованы в полном объеме. "Это свидетельствует об ошибке в системе госуправления и неспособности эффективно использовать средства", - сказала Берзина. Она отметила, что средства от экологического налога должны аккумулироваться в специальном фонде, а часть из них - использоваться для модернизации промышленных предприятий. "Экологический налог должен работать на модернизацию. Это по сути инструмент "зеленых" инвестиций, он должен быть использован в качестве компенсации по внедрению мер модернизации предприятий. Мы не можем остановить нашу экономику, но мы должны в короткие сроки существенно снизить влияние на окружающую среду. Это требует существенных объемов инвестиций", - сказала Берзина. По ее словам, государство также могло бы стимулировать модернизацию, заказывая продукцию, услуги и работы с улучшенными экологическим характеристиками.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции глава Комитета общественного совета по вопросам экологии и недропользования Павел Жила сообщил, что в парламенте зарегистрированы законопроекты, которые могли бы усовершенствовать данную проблему. "Суть предложений в том, что все экологические деньги должны использоваться исключительно для решения экологических вопросов. При этом эти средства должны аккумулироваться в специальных фондах. Эти деньги должны работать на предотвращение, то есть на строительство новых очистных сооружений, фильтров, внедрение экологических проектов на предприятиях. Надеюсь, что эти инициативы будут поддержаны новым составом правительства и Верховной Рады", - сказал Жила.

Как сообщалось, в середине июля вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил о необходимости пересмотреть порядок распределения средств от экологического налога, чтобы часть сбора возвращать промышленным предприятиям для модернизации производства.





