EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  427  10
Все про:Ляпина (299) Укрзализныця (1664)

 Госрегуляторная служба не поддержала проект автоматической индексации тарифов "Укрзализныци", - Ляпина

Госрегуляторная служба не согласовала проект автоматической индексации тарифов на грузовые перевозки "Укрзалізниці".

В службе отмечают: без создания Национальной регуляторной комиссии по вопросам транспорта проблемы железной дороги решить не удастся.

Об этом в ходе совещания в ГРС заявила глава службы Ксения Ляпина.

"К нам поступил проект от Мининфраструктуры, касающийся автоматической индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. Но мы нашли там существенные недостатки и 26 июля отказали в согласовании этого проекта. Но идея формульного подхода и поиска форм взаимопонимания остается", - отметила Ляпина.

По ее мнению, до начала работы новоизбранного парламента и формирования нового Кабинета министров вопрос тарифов решить вряд ли возможно. Время до сентября, когда новая власть начнет работу, Ляпина предложила использовать для формирования локальной повестки дня с учетом позиции грузоперевозчиков.

"Я считаю, что без независимого регулятора далеко никто не поедет. Он определит, что является инфраструктурной составляющей, что пойдет в свободный рынок, что может субсидироваться, изучит расходы железной дороги. Это профессиональная работа, которая должна быть сделана. Кто-то должен профессионально анализировать затраты железной дороги", - подчеркнула Ляпина.

Источник: https://censor.net.ua/n3140810
 
 
 Топ комментарии
 
Вимагаю уатоматичної індексації зарплати! І не через рік, два, п'ять, а двічі на місяць!
 показать весь комментарий
 
То есть тарифы так и будут регулироваться вручную, в интересах определённых лиц?Ну, тех, у которых подстаканники по 2 тыс.?
 показать весь комментарий
 
Мне похрен на злочины и все что вы напридумали сдуру. Почему вы молчите про индексацию людских доходов в эквиваленте к доллару? Почему вы не индексируете газ и свет к курсу доллара? Потому что у вас мозга не хватает или вы наоборот думаете что люди тупые? Может потому, что просто невозможно все грести ождними граблями и индексировать все подрят? Злочин против Украины - это допущение бестолочей к управлению страной.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вимагаю уатоматичної індексації зарплати! І не через рік, два, п'ять, а двічі на місяць!
 показать весь комментарий
 
 
Держрегуляторна служба працює на мафію, ціни мають бути приведені у відповідність доларових цін Укрзалізниці на 2013 рік! Це звичайна індексація! Електрика подорожчала, паливо подорожчало за 5 років, а ціни УЗ піднялись тільки на 15% - це злочин проти України та допомога мафії яка возить свої вантажі в 5 разів дешевше ніж в Німеччині!
 показать весь комментарий
 
 
А УЗ работает на Дубневичей. Почему я должен переживать за то, что Дубневичи богатели?
 показать весь комментарий
 
Мне похрен на злочины и все что вы напридумали сдуру. Почему вы молчите про индексацию людских доходов в эквиваленте к доллару? Почему вы не индексируете газ и свет к курсу доллара? Потому что у вас мозга не хватает или вы наоборот думаете что люди тупые? Может потому, что просто невозможно все грести ождними граблями и индексировать все подрят? Злочин против Украины - это допущение бестолочей к управлению страной.
 показать весь комментарий
 
 
То есть тарифы так и будут регулироваться вручную, в интересах определённых лиц?Ну, тех, у которых подстаканники по 2 тыс.?
 показать весь комментарий
 
 
производителям металлических чурок и агро олигархам проще купить госрегулятора с потрохами чем начать платить нормальные тарифы. В конце концов зачем им их платить если быдло со своих налогов заплатит, включая петушков которые тут жопу рвут против УЗ.
 показать весь комментарий
 
 
Петушки те, кто оправдывает рассадник коррупции коим УЗ является еще со времен Кучмы. Датированное по жизни госпредприятие по сей день снабжает миллиардами некоторое количество избранных карманов, а вы пытаетесь оправдать государственный грабеж и разбой в окуенно крупных масштабах и размерах, а еще наглости хватает людей оскорБлять.
 показать весь комментарий
 
Автоматическая индексация должна сопровождаться автоматическим улучшением качества работы УЗ. Если этого нет, то о каком повышении идёт речь? К слову, раньше они любили ссылаться на курс доллара - теперь, я полагаю, они понизят тарифы?
 показать весь комментарий
 
Эта не выползла, а периодически оправдывает свою фамилию и ляпает что взбредет в голову и в зависимости от обстоятельств. вот и сейчас ляпнула в ЗЕленом стиле, мол притихориться нужно и подождать полной власти и устаканивания, а потом подыгрывать команде президента, ну чтоб лишнего не ляпнуть.)))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх