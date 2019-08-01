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 Экономика
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Все про:порт (364) Укрзализныця (1664)

 "Укрзализныця" не справляется с доставкой зерна в порты, - Криворучко

"Укрзализныця" впервые в 2019 году вводит масштабные ограничения по отгрузкам зерна в направлении портов. Ограничения на отправку зерна в зерновозах собственного и арендованного парка коснутся портов Одессы и Николаева.

Это значит, что госмонополист попросту не справляется с доставкой зерна в порты. Об этом в комментарии 112.ua рассказал глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.

Подобные ограничения — первая ласточка надвигающегося транспортного коллапса, считает Криворучко.

"Чем больше я общаюсь с нашими железнодорожниками, тем больше понимаю, что верить данным, которые дает "Укрзализныця", нельзя. Они попросту некорректны. Это касается и данных о якобы достаточности локомотивной тяги в исправном состоянии. Локомотивов у нас не хватает, машинистов не хватает, транзит в порты растет. А это значит, что мы не сможем вовремя вывезти наше зерно. Логично, что в этот сезон украинские аграрии у нас должны быть в приоритете на отправку своей продукции, но, к сожалению, мы не сможем ее вывезти. По меньшей мере, до тех пор, пока "Укрзализныця" не пересмотрит свои приоритеты. Коллапс будет из-за рекордного урожая – плюс 2,5 млн тонн в сравнении с прошлым годом – плюс из-за неконтролируемого роста транзита – если в первом полугодии это было 300 тысяч тонн транзитных грузов, то в июле это уже более 700 тысяч тонн – плюс из-за нехватки рабочих локомотивов и машинистов и другого персонала", - отметил эксперт.

По его словам, при сохранении такой ситуации в августе-сентябре, мы будем наблюдать транспортный застой, а страна будет нести убытки. Криворучко уверен, что "Укрзализныця" должна в текущей ситуации поддержать отечественных грузоотправителей и отдать приоритет украинским грузам.

"Выходом из этой ситуации может быть назначение профессионального должностного лица, которое возьмет на себя ответственность и предпримет необходимые шаги – выделение средств на срочный ремонт локомотивов, возможно, временное ограничение иностранного транзита до уровня прошлого года. Иными словами, руководство должно оптимизировать работу компании, чтобы в пиковый сезон она справлялась с задачами", - резюмировал Криворучко.

Источник: https://censor.net.ua/n3140809
 
   
 Топ комментарии
 
ето тебе Г+Г рассказал или ютубчик зеленского?
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А Зе еще не замутил урожай в смартфоне????
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Це результат закупівлі слабких американських локомотивів Омеляном! Ці локомотиви не можуть тягнути состави вагою більше 3500 тон, а старі луганські тепловози можуть тягнути состави вагою 6000 тон! Від цього зменшується пропускна затність залізниці! За це потрібно притягнути до кримінальної відповідальності Омеляна, який купив не ті локомотиви! Купив односекційні локомотиви замість двохсекційних, які були потрібні! Але двохсекційні американські локомотиви були б вже удвічі дорожчі за луганські, якщо збирати їх на якомусь заводі в Україні. Отже Омелян обманув громадськість тим що американські тепловози коштують так само як і українські тільки краще! Так, вони краще, а ще вони можуть тягнути в два раза менше вагонів, ніж українські локомотиви! Ось тепер маємо результат ідіотської політики порошенка за ці 5 років панування мафії порошенка! Але ситуація все одно не критична, не потрібно вивозити все зерно в порти і продавати відразу, рік ще довгий, ще встигнемо вивезти за кордон стратегічний ресурс!
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А Зе еще не замутил урожай в смартфоне????
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Це результат закупівлі слабких американських локомотивів Омеляном! Ці локомотиви не можуть тягнути состави вагою більше 3500 тон, а старі луганські тепловози можуть тягнути состави вагою 6000 тон! Від цього зменшується пропускна затність залізниці! За це потрібно притягнути до кримінальної відповідальності Омеляна, який купив не ті локомотиви! Купив односекційні локомотиви замість двохсекційних, які були потрібні! Але двохсекційні американські локомотиви були б вже удвічі дорожчі за луганські, якщо збирати їх на якомусь заводі в Україні. Отже Омелян обманув громадськість тим що американські тепловози коштують так само як і українські тільки краще! Так, вони краще, а ще вони можуть тягнути в два раза менше вагонів, ніж українські локомотиви! Ось тепер маємо результат ідіотської політики порошенка за ці 5 років панування мафії порошенка! Але ситуація все одно не критична, не потрібно вивозити все зерно в порти і продавати відразу, рік ще довгий, ще встигнемо вивезти за кордон стратегічний ресурс!
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ето тебе Г+Г рассказал или ютубчик зеленского?
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Довго ще соєва відрижка буде мучити державу!!!
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а ничегo чтo прo какoй ты теплoвoз гoвoриш этo спарка из двух теплoвoзoв"Укрзалізниця" не справляється з доставкою зерна в порти, - Криворучко - Цензор.НЕТ 5498
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Це називається двохсекційний тепловоз, який дозволяє керувати обома дизелями з одного місця машиніста, або з однієї сторони або з іншої! І цей двохсекційний тепловоз, який тягне 6000 тон вагонів, коштує як американський односекційний тепловоз, який тягне не більше 3500 тон вагонів!!! Отже купівля американських тепловозів це повна дурня та злочин! Нам такі тепловози не підходять для наших умов! Нам потрібні двохсекційні тепловози і вони найдешевші якщо виробляти їх в Україні - відродити виробництво теплозовів Луганського тепловозного заводу на потужностях Львівського залізничного заводу у Львові, або інакшого заводу Укрзалізниці, або Південьмашу! А в американців потрібно брати тільки дизеля для українських тепловозів, а в подальшому будувати дизелебудівний завод, замість того який знищили в Токмаку, ехфективні хазяйствєннікі ібіїхмать!
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" Там на доукомплектуванні перебувають ще 10 американських локомотивів. Ті, що вже в роботі, показують себе вкрай ефективно. Як приклад - на 30% економимо пальне на ділянці Запоріжжя - Комиш - Зоря - Волноваха. До того ж, машини старого парку за добу проходять у середньому 360 км, а тепловози GE - 540 км"
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Так вони тому і економлять паливо, бо там один дизель замість двох! Чи це не зрозуміло? На цій ділянці Запоріжжя-Камиш-Зоря викликають старі локомотиви виробництва Луганського тепловозобудівного заводу, бо американський тепловоз не може витягнути состав більше 3500 тон!!!! А луганський тепловоз тягає состави по 6000 тон! Накуя така економія якщо він не годен працювати з великими составами! А якщо купити двохсекційний американський тепловоз, він буде споживати дизпаливо так само як і луганський, але коштувати буде в два рази більше!!!! Тому потрібно ремонтувати та модернізовувати старі локомотиви і відроджувати виробництво луганських тепловозів на залізничному заводі у Львові або на Південьмаші!
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машина естъ? старый oтремoнтирoваный ЗАЗ
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на самом деле в этот раз все проще, это какой-то урод криворучко давит на государственную УЗ и пытается добиться шоб его вагоны ехали в первую очередь, УЗ оно нахрен не нужно у нее вполне свои вагоны есть, короче прокладка пищит шоб ему сверхприбыли вернули
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В Трускавце теперь сможет отдохнуть больше зепутатов и их родственников.
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Нет, просто не боксер не может понять какая связь между вагонами укрзализныци и отдыхом депутатов ?
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Такая же, как между тем, что Порошенко воровал напрополую, а теперь нигде нельзя найти деньги, которые он не воруют. На отдых в Трусковце их, неуворованные, что-ли, потратили?
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Кто Вам сказал что нельзя ? Официально было нельзя до 31 марта (и то даже журналисты находили. Сейчас можно, и уверен всё уже давно найдено и ждет сентября, просто сейчас нет Генпрокурора который этому даст старт. Или Вы думали что луценко должен посадить себя кума петра и кумовей кума петра. "Укрзалізниця" не справляється з доставкою зерна в порти, - Криворучко - Цензор.НЕТ 4335
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Ты уже не веришь Богдану, который считает Луценко порядочным и хорошим человеком!?
Зачем ты тогда присвоил себе право от имени всех зебов писать херню на форуме?
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А связь очень простая - если где-то убудет, то в другом месте прибудет. Мысль продолжить или дальше сам поймешь, как связаны нехватка вагонов и необоснованные бюджетные траты.
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Т.е. Вы хотите сказать, что министр транспорта омелян, которого через месяц-два посадят, сейчас искусственно создал дефицит, дабы заработать денег для отдыха зепутатов которые его уволили и посадили ?
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Я хочу сказать, что ЗЕ разогнал ВР и кабинет министров, увольняет губернаторов и мэров... а сам скачет по фонтанам, селфится на одесском пляже, устраивает вылазки на природу с шашлыками и тратит бюджет на сомнительные мероприятия. Вот отсюда и нехватка вагонов.
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Я повторюсь, я не боксер, посему объясните как для не боксера, какое отношение изложенное Вами выше имеет к дефициту вагонов ?
Когда это ЗЕ разогнал Кабмин ? Гройсман же вроди премьер да омелян министр. Губернаторов никто не разганял а одних поменяли на других, хотя какое отношение губернаторы имеют к Укрзилизныци тоже не боксер, понять не может. Той ВР Зе вносил представление на увольнение КМ, но они отказались этой ещё нет. Вы предлагаете ЗЕ вместо похода на пляж, выследить омеляна и убить ? Ведь других способов его убрать с должности у ЗЕ сегодня нет.
К стати "тратит бюджет на сомнительные мероприятия" это Вы о чем ? Вы думаете что 20 грн за вход на пляж, кто то платил по безналу из бюджета ?
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Вы прежде чем говорить, прочтите КУ. ВР должна работать,до принятия присяги новыми депутатами,а правительство "работает".
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укрзализныця это шобло коррупционных жуликов и проходимцев.
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омеляну ніколи зайнятий гіперлупом і вилизуванням петіної дупи
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При Пете справлялись, а при новых "супер-менеджерах" (поварах, массажистах, таксистах...), которых ЗЕ назначил на руководящие посты, вдруг всё перестало нормально работать.
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А зеля даже не поржал по этому поводу . Палец положил как на клавиши .
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По его словам, при сохранении такой ситуации в августе-сентябре, мы будем наблюдать транспортный застой, а страна будет нести убытки.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Ой,и геде наше патриотично-профессианальное правительство,,шо тоже ушло в оппозицию?
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Я вообще не понимаю,шо там за оппозиционеры и к кому или к чему они в оппозиции. "Укрзалізниця" не справляється з доставкою зерна в порти, - Криворучко - Цензор.НЕТ 75
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Гройсман то достоверно знал, что Порошенко не Вальцман, потому и затаился до прихода Зелемойского.
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Там где я вырос и живу, бьют не по паспорту,а по физиономии.
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А там, где я вырос и живу помнят - кем назsвали Гройсмана зебы при Порошенко и помнят - что сейчас говорит Гройсман и как его воспевают сейчас зебы.
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что сейчас говорит Гройсман и как его воспевают сейчас зебы

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Пруф,если можно.
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Читать форум самому надо, чтобы видеть, что его всюду цитируют, если он что-то говорит против Порошенко.
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Меня Гройсман,как и Порошенко не интересуют и тратить своё время на опусы этих брехунов я не намерен.
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Все более именее крупные хозяйства хранят зерно до тех пор пока не будет привлекательной цены, а это чаще всего зима, начало весны, чего этот Криворучко паникует так? ЖД не справляется? Так фурами вывезут в чем проблема
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Щось дуже багато про залізницю стали писати, не інакше знов тарифи піднімуть...
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Приорітет тепер мають фірмочки що налажать євреям.
Щоб перевалити зерно слід продати його євреям за копійки, тоді його безперешкодно доставлять у порт і відправлять куди треба.
Куди треба євреям. І гроші підуть євреям.
А гої мають прягти на богообраних.
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Чомусь автор скромно промовчав що УЗ підписала договори з Кацапією про збільшення перевезень на літні місяці . Ці перевезення заблокують транспортування урожаю . Кацапія рулює на УЗ .
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Зараз че не сезов вивозу зерна. Допрацьовуються старі контракти. Молоде зерно, як молоде вино, повинно вивітритись, висохнуть, відлежатись. Особливо з високим вмістом білка. Відправляти все з поля в трюм, це практично злочин, особливо для озимий культур.
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