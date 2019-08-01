 Зеленский и Премьер-министр Индии Моди договорились об обмене визитами, - Офис Президента

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Владимир Зеленский поздравил Нарендру Моди с убедительной победой на общенациональных парламентских выборах и переизбранием на должность Премьер-министра Индии.
"Собеседники согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне, в частности договорились об обмене визитами в ближайшее время, обсудили пути укрепления экономических связей, расширения военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Также стороны положительно отметили интерес индийской молодежи к обучению в заведениях высшего образования Украины, рост внимания индийского кинематографа к нашей стране, традиционную популярность Индии среди украинцев.
Може варто пожаліти індусів?- Вони і так несолодко живуть....
https://fakty.ua/313312-s-1-avgusta-na-ulicy-vyjdut-samostoyatelnye-patruli-nacgvardii-chto-oni-imeyut-pravo-delat
ну что, здобулы, зебилы )))
вот не пойму к чему это, война закончилась или только начинается?
начинается с кем, с мирным населением?
Ну, скажем, - Шива - многорук, клыкаст...
Еще артиста знаем - Радж Капура,
И касту йогов - странную из каст.
Говорят, что раньше йог мог
Ни черта не бравши в рот - год, -
А теперь они рекорд бьют -
Все едят и целый год пьют!
А что же мы? И мы не хуже многих -
Мы тоже можем много выпивать, -
И бродят многочисленные йоги -
Их, правда, очень трудно распознать.
Очень много может йог штук:
Вот один недавно лег вдруг,
Третий день уже летит, - стыд! -
Ну, а он себе лежит спит.
Я знаю, что у них секретов много, -
Поговорить бы с йогом тет-на-тет, -
Ведь даже яд не действует на йога:
На яды у него иммунитет.
Под водой не дышит час - раз,
Не обидчив на слова - два,
Если чует, что старик вдруг -
Скажет: "стоп!", и в тот же миг - труп!
Я попросил подвыпившего йога
(Он бритвы, гвозди ел, как колбасу):
"Послушай, друг, откройся мне - ей-бога,
С собой в могилу тайну унесу!"
Был ответ на мой вопрос прост,
Но поссорились мы с ним в дым, -
Я бы мог открыть ответ тот,
Но йог велел хранить секрет, вот..