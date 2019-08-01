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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:визит (2286) Зеленский (2357) Индия (178)

 Зеленский и Премьер-министр Индии Моди договорились об обмене визитами, - Офис Президента

Президент Украины провел телефонный разговор с Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Владимир Зеленский поздравил Нарендру Моди с убедительной победой на общенациональных парламентских выборах и переизбранием на должность Премьер-министра Индии.

"Собеседники согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне, в частности договорились об обмене визитами в ближайшее время, обсудили пути укрепления экономических связей, расширения военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Также стороны положительно отметили интерес индийской молодежи к обучению в заведениях высшего образования Украины, рост внимания индийского кинематографа к нашей стране, традиционную популярность Индии среди украинцев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140807
 
 
 Топ комментарии
 
Володя на слониках с Богданом покатается...…….
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...вальдемар, пора паковать чемоданы... Зеленский и Премьер-министр Индии Моди договорились об обмене визитами, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 7346
Зеленский и Премьер-министр Индии Моди договорились об обмене визитами, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 7407
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А я бы побрезговал. встречаться с оболтусом который х..м на сцене имитировал игру на рояле. Номер, кстати, чистейший плагиат. И вот такой ВОР рассуждает о честности. Впрочем стаду быдловатых лохов нравится.
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Володя на слониках с Богданом покатается...…….
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Спросишь мародёра, он как раз свалил с семейкой где-то в тёплом направлении.
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Не печалься, ты можеш покататься на попе с горки
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Они еще и фильм с песнями и танцами снимут "Сваты в Индии".
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...вальдемар, пора паковать чемоданы... Зеленский и Премьер-министр Индии Моди договорились об обмене визитами, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 7346
Зеленский и Премьер-министр Индии Моди договорились об обмене визитами, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 7407
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Индия полностью под цапами - нам надо с Пакистаном дружить,те хоть шо то купят - это даже я знаю
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Ерунда. Индийцы просто тупо пользуются тем, что Рашка всё больше становится раком и покупают там всё скопом по бросовым ценам. Китайцы проводят совершенно аналогичную политику.
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Недавно Индия отказалась от покупки касапских истребителей в пользу американских, борьба за Индию набирает обороты
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правильно!.. после поездки в Черкассы, следующая остановка "Дели".. а там можно на слониках с Богданом покататься.. и опять же, одеть красные труселя для бубимого..
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Зеленський полетів у Париж- Собор Нотр-Дам згорів, В Німеччину- у Меркель перший напад відбувся, покупався в морі- берег обвалився. Зїздив до Одеси- на зворотньому шляху котедж автобус з дітками збив....
Може варто пожаліти індусів?- Вони і так несолодко живуть....
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А я бы побрезговал. встречаться с оболтусом который х..м на сцене имитировал игру на рояле. Номер, кстати, чистейший плагиат. И вот такой ВОР рассуждает о честности. Впрочем стаду быдловатых лохов нравится.
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С 1 августа на улицы выйдут самостоятельные патрули Нацгвардии: что они имеют право делать

https://fakty.ua/313312-s-1-avgusta-na-ulicy-vyjdut-samostoyatelnye-patruli-nacgvardii-chto-oni-imeyut-pravo-delat

ну что, здобулы, зебилы )))
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Просто як Росгвардія в кацапів. Здобули!
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может Зеленскому фамилию сразу на путинский сменить...
вот не пойму к чему это, война закончилась или только начинается?
начинается с кем, с мирным населением?
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О, , Зеленський не робить нічого нового. Через все це пройшла РФ ще 20 років тому. Зараз ми спостерігаємо становлення авторитарного режиму і культу особистості.
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не удивлен. бздливая стриптизерша панически боиться всего!
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Чем славится индийская культура?
Ну, скажем, - Шива - многорук, клыкаст...
Еще артиста знаем - Радж Капура,
И касту йогов - странную из каст.

Говорят, что раньше йог мог
Ни черта не бравши в рот - год, -
А теперь они рекорд бьют -
Все едят и целый год пьют!

А что же мы? И мы не хуже многих -
Мы тоже можем много выпивать, -
И бродят многочисленные йоги -
Их, правда, очень трудно распознать.

Очень много может йог штук:
Вот один недавно лег вдруг,
Третий день уже летит, - стыд! -
Ну, а он себе лежит спит.

Я знаю, что у них секретов много, -
Поговорить бы с йогом тет-на-тет, -
Ведь даже яд не действует на йога:
На яды у него иммунитет.

Под водой не дышит час - раз,
Не обидчив на слова - два,
Если чует, что старик вдруг -
Скажет: "стоп!", и в тот же миг - труп!

Я попросил подвыпившего йога
(Он бритвы, гвозди ел, как колбасу):
"Послушай, друг, откройся мне - ей-бога,
С собой в могилу тайну унесу!"

Был ответ на мой вопрос прост,
Но поссорились мы с ним в дым, -
Я бы мог открыть ответ тот,
Но йог велел хранить секрет, вот..
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