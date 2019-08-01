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Все про:ТВ (1776) Потураев (12)

 Русскоязычный канал для РФ должен стать продуктом многих украинских СМИ, - Потураев

Русскоязычный телеканал для "борьбы за умы", который планирует создать украинская власть, должен быть общим продуктом многих украинских СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода заявил советник президента Украины, новоизбранный депутат Верховной Рады Никита Потураев.

"Это должно быть сотрудничество частных медиа, государства, Общественного вещателя, а также и так называемой "гражданской журналистики", поскольку у нас не будет возможности получить достоверную информацию из Крыма, с оккупированных территорий.  Мы можем получать достоверную информацию для тех же телевизионных новостей только от гражданской журналистики", - сказал Потураев.

По его словам, такой телеканал будет работать "в первую очередь на оккупированные территории и заграницу".

"У нас есть отдельные проекты, направленные на оккупированные территории, мы их не должны потерять. Они в том числе и частные, ATR (крымскотатарский телеканал, который до оккупации работал в Симферополе, - ред.) прекрасно вещает на Крым настолько, насколько может, его тоже глушат. Но мы должны создать хотя бы один мощный канал иновещания, конечно, с дополнительным фокусом на оккупированные территории", - подчеркнул советник Зеленского.

В Украине создадут мировой русскоязычный канал. Об этом сообщил 29 июля заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться и за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории России.

Читайте также: Новая власть поддерживает создание крымскотатарской автономии, - советник президента Потураев

Источник: https://censor.net.ua/n3140806
 
 
 Топ комментарии
 
Программа русскоязычного каналы для РФ:
1. Слуга урода.
2. Сваты.
3. Вечерний квартал с шутками про хохлов.
4. Концерт Повалий.
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русскоязычный продукт "95 квартала" стал антиукраинским продуктом, который радостно оплачивал наша вата, и финансовые спонсоры из Рашки..
как вы думаете, каким станет это русскоязычный канал?!.. конечно же антиукраинским..
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А тож они бедьненькие украинский язык не понимают
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за какие умы они будут бороться?
за те которые сериал слуга народа смотрит?
а заграницей такое гавно смотреть никто не будет
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1 умів в параші нема... а якщо і є, то боротися за них не варто... кгб всерівно наверне 'на путь істини'.
2 слуга народу зовсім не поганий серіал... я дивлюсь на ******** голівуд і розумію, що у нас є чим конкурувати...
3 що за кордоном, що у нас з телеекрану льється одне і те саме гамно... в залежності від пахана міняються тільки русла течіння цього гімна.
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У крайньому разі, він вже бореться. За уми ватозєбілів.
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Идеологи у нас никудышние. Только в последнее время цензор нет регулярно поставляет новости. А раньше с периодичностью сутки - двое и изложение другой раз как У Рус весны - и смехи грех!...
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Та тут одне з двох - або канал про тупих хохлів в стилі кварталу, або його тупо заборонять в РФ. Канал треба англомовним робити по типу параша тудей і в Європі крутити.
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Бєням потрібен канал на язикє щоб без "етіх гадкіх квот" . Адепт "русскаго міра" бородянський береться змінити "гумманітарную палітіку " , тобто на користь "русскаго міра " Ми спимо . Майдан буде кривавим . Полотно з палаючою ВР було продане в 2014 році . Зазєлі це ви зробили .
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Программа русскоязычного каналы для РФ:
1. Слуга урода.
2. Сваты.
3. Вечерний квартал с шутками про хохлов.
4. Концерт Повалий.
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5. Парад дєдивоєвалє в Мордорі на 9 травня від Інтера.
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Оскільки будуть зміщуватися орієнтири на аудиторію українську, але російськомовну, потрібно додавати розважальний контент. Це можуть бути як серіали, так і ток-шоу,
- запропонував секретар Мінінформполітики Біденко.

https://24tv.ua/****************/
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Добавлю. О повышение пенсии, минимальной зарплаты, понижение тарифов как то очень скромно умалчивают. Привет пенсионерам!
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Привіт. З індексаціями пенсій Грося на висоті. Пацан двічі обіцяв і двічі зробив. Точно за формулами.
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Я бюджетник, подняли согласно принятого бюджета. Мелочь, но приятно. Російськомовний канал для РФ має стати продуктом багатьох українських ЗМІ, - Потураєв - Цензор.НЕТ 3966
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тупо консервація ватномізкового контингенту..
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А ще концерт Куйки і демонстрація газону Поривайкою.
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А тож они бедьненькие украинский язык не понимают
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А они туповатые от рождения. Видимо акушерки их в роддоме головой на кафельный пол роняли. А и основную массу их лохов-электоратников.
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Да хватит методичку устаревшую трепать. Зе и беню разденет, он не под кем не ходит, с 73%!
И очень скоро, и в первом списке. Вангую! Бене лучше прятаться подальше от Украины. После запуска СФР.
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А я вот думаю что скоро у Зе охрана будет не менше чем была у Овоща.
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Бене лучше прятаться подальше от Украины.

Да,тяжелые времена, Беню и Фирташа щимят...
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СБУ, вы по этому факту когда аресты проводить намерены? Ну, по вот тому потураеву и русскоязычному аналу, пардон, каналу?
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Короче, хитрый маланец потураев под патриотическим соусом проталкивает русификацию всего.
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У нас есть отдельные проекты, направленные на оккупированные территории, мы их не имеем потерять.Источник: https://censor.net.ua/n3140806

так кого потерять проекты или все так территории
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русскоязычный продукт "95 квартала" стал антиукраинским продуктом, который радостно оплачивал наша вата, и финансовые спонсоры из Рашки..
как вы думаете, каким станет это русскоязычный канал?!.. конечно же антиукраинским..
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Только чето россия не создает украиноязычный канал для воздействия на украинцев с фокусом на ордло
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с фокусом на ордло

Там остались пенсионеры и их обстреливают и белые и красные...Пора приравнять к участникам боевых действий...
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«Голос Америки» (Voice of America) вещает на 45 языках и ничё, путЕн пока не напал...
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Ты замерял, убогий? Російськомовний канал для РФ має стати продуктом багатьох українських ЗМІ, - Потураєв - Цензор.НЕТ 762 "Голос" слушало пол-совка и делало выводы.
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Уважаю Бабченко, но тут я с ним не согласен. Сересер развалился не только по экономическим причинам. "Голоса" успешно просвещали народ о высоком уровне жизни в развитых капстранах и о преступлениях коммунистической партии.
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И КПД его "0"не знаю какой КПД но гораздо выше нашего радиовещания.

Наши как начнут скиглити.та причитать,как на похоронах.
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Не сперечаюсь. Наведіть, будь-ласка рейтинги радіостанцій які слухають в України, на якому там місці Голос Америки ?
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ага , русс канал для рф, который будет работать только на територии Украины.
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Хазяин цензора Луценко ты сделал правильные выводы из постов
даже записные минстецевые троли и то против
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Всі роки Незалежності українців годували антиукраїнськими російськомовними п.дарас шоу...празнік прадалжаєцца?...тіпа путін! ні вваді вайска! ми і самі тут с бендерамі рабєрьомся!
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Те у кого есть хоть немного ума - те давно уже все поняли, знают и сделали выводы по поводу ситуации в Украине - а те у кого нет ума - им не поможет уже никакой ТВ канал... Русскоязычный канал для РФ должен стать продуктом многих украинских СМИ, - Потураев - Цензор.НЕТ 775
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а те у кого нет ума - им не поможет уже никакой ТВ канал...

Золоті слова.
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Любых , кроме тех , что принадлежат Витьке-********* !
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Одним словом ЗЕБІЛИ!
Більше тут коментувати нічого.
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tall ship sailor‏ @nutvox 31 июл.

А помните, до изобретения Интернета, мы думали, что причина тупости - недостаток информации?
Так вот, мы ошибались!
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Продвигают свой русский язык. Этот советник даже предлагал отнять русский язык у москалей.
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О! Гениальный ход!
Аказывается русский это язык Киевской руси те наш язык!
А шо маскали на нем тоже гаварят то ани воры!
Не мытьем так катанием тянут это русский как зельц себе яйца в спортзале
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Да его и создавать не нужно.. Он как то уже "родился" Целый пул - "Интер" +" 112 канал" + "Ziк" + New - one"
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Це таких дуже хитрий хід щоб не виконувати, обійти Закон про квоти.
Такий канал і нафік не треба. Канал для россії, про россію, за россію, український погляд на россію, але тільки на УКРАЇНСЬКІЙ мові, вони все розуміють, нехай канал їм скаже що треба вчити українську мову бо будуть іспити
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Ну якщо це буде щось на кшталт грузинського російськомовного каналу "ПІК" - я особисто не проти. Там можна крутити той же самий цикл "Окупація", який зараз крутять на 5 каналі чи фільми про злочини Путіна в Чечні, Норд-Ості, Беслані тощо. Але це не Зеля повинен робити - він йолоп, йому важко до такого контенту додуматися
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Росія веде україномовну пропаганду на Україну?
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Який у Росії є україномовний державний телеканал?
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Вони там всі антиукраїнські, одна брехня. Пропаганда війни, насилля, бо кожен росфільм тільки про це, в кадрі обов'язково військовий, силовик, прокурор, то-що. Привчають людей , мовляв такий оточуючий світ,таке і є життя.Показують і українців, як правило це якийсь недолугий персонаж або зрадник.
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У сайту "Русская весна" є україномовна версія. І у сайту ЗАТ "РПЦ ФСБ" теж
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Прикольно, агітацію за рюський изьік вести на укромові, це ж наскільки бюджет крутий, що буквально на все є в достатку ще й на збочення остається ?
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У сайту "Русская весна" є україномовна версія. І у сайту ЗАТ "РПЦ ФСБ" теж
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Достойный материал для "канала для рф":

Гандурасс в огне. (Расиянам, оптимистично о таёжных пожарах)

Ой, вэй! Горим! Дым от таёжных пожаров уже к Москве подходит! Не переживайте, "дорогие мои масквичи", дым менты своими палками разгонят, а заодно и разных паникёров, провокаторов и прочую либертианскую накипь. Я недавно кино смотрел, так там актёр, товарищ Жариков, с этими гадами просто разбирался. К стенке и трах-трах-трах из ППШ! Ну не про них речь, а про пожары. Вернее, про последствия пожаров. Россияне сокрушаются: Ах какой нанесён урон экономике страны! Сколько же добра сгорело! Успокою их, пожалуй: расияне, то что украдено сгореть не может! Большая часть тех гектаров леса, которые по вашему мнению горят, давно уже срублены и проданы в Китай. А деньги переведены в надёжные банки, где находятся в полной безопасности!
Спасибо скажите губернаторам сибирских областей, которые таким образом минимизировали ущерб от пожаров. Свою лепту в панические настроения добавляют и учёные. От этих "яйцеголовых", как их метко прозвали американцы, - одни неприятности, ей Богу! То какую-нибудь бомбу придумают, то СПИД, то марксизм с ленинизмом. Им хорошо. Сидят по своим НИИ и изучают, как этот марксизм на человеческие мозги влияет. (Нет, чтобы на мышах сперва проверить!) Им - кандидатов с доцентами, а мы страдай?!
Пишут и говорят разное. Конечно же, в первую очередь, что горят "лёгкие планеты" и нам всем скоро не будет хватать кислорода. Замечу лишь , что сибирская тайга занимает площадь около 15 млн км², а горит всего-то 3,0 млн.Га или 30 тыс. км², что составляет 0.2% её площади. Общая площадь лесов на Земле - 38 млн. км². Значит сибирская тайга занимает - 40% . А площадь, что горит, следовательно - 0,08% от площади всех лесов. Если учесть, что леса производят только 20% кислорода, а остальные 80% фитопланктон и водоросли, то дефицит кислорода на планете составит - 0,016%. Теперь про углекислый газ и "глобальное потепление". Если это не очередная выдумка "яйцеголовых", то как по мне, то пусть! Я за украинские бананы. Но если учесть, что любое извержение не самого большого вулкана добавляет в атмосферу Земли столько СО², сколько всё человечество за год не добавляет, а бананів в Україні як не було, так й немає, то скорее всего, нам снова дурят головы. Кстати, дым от пожаров закрывает землю от солнечных лучей и получается: баш на баш. Дым компенсирует "парниковый эффект" углекислого газа. Ещё много говорят о канцерогенах, которые выделяются при горении хвойных пород. Знаете, если честно, то это должно меньше всего волновать. После Чернобыля и Челябинска! Заволновались, ети иху мать! А раньше, чего не поднимали шума, "учОные"? У меня был приятель, чьё детство прошло в Семипалатинске. Так он рассказывал, что они залезали на крышу школы и оттуда любовались вырастающими в степи ядерными грибами. А вы про какие-то пожары! Переживёте, вы ведь не датчане там, или бельгийцы рафинированные? Это ещё не "намкрыш", подёргаетесь еще!

https://bitter-onion.livejournal.com/2346893.html
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Свого часу були "голоси з поза бугра". Вони свого часу внеслі величезний вклад в розвал совєйського союзу. Голоси транслювалися практично кожною мовою. Але чому Зеленський вирішив, що такий канал має бути саме російськомовним? Я вважаю, що він має бути українськомовним. Кожен українець розуміє українську мову. Де б він не жив. Зеленський помиляється, вважаючи, що інформацію українською мовою не сприймають. Ще й як сприймають. Сприймається, чи не сприймається смисл. А не те, якою мовою сказано. Сприймається те, що подобається. Або дуже не подобається. Решта - в смітник.
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Зеленському потрібне держзамовлення на Сватів, Слугу народа та шоу Квартал-95.
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Якщо громадянин Росії не розуміє, як вони кажуть, мову братського слов'янського народу - то він дегенерат. Що ви збираєтесь пояснювати дегенерату?
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Сначала он посмотрит, прищурившись. Потом Атцстанет от нас и не будет назьівать мьішебратом. А Кубань зрозуміє все і зразу
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Из всего, что до сегодняшнего дня умного высказал Потураев, так это было его предложение перестать именовать мокшанцев РУССКИМИ и начать именовать паРашу МОСКОВИЕЙ.
Здесь я "за", на все 100%
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...а украінцев назвать русскімі і гасударствєнний язик тоже русскій...
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У них там тема...появилась. Говорят нет лидеров протестного движения!!!
Кхе, кхе... а зачем им они? Чтобы скопытится от отравления? Или ФСБ шный чеченец пристрелет на мосту?...Идите ДРУГИМ путем! Используйте аналог нейронных сетей. Там нет лидеров сама сеть формирует проблемму и организовывает пути ее решения. Можно использовать любой мессенджер, даже пост под инстаграмом уже достаточно.
Стоп!!! Вован- баклан заволновался, сча вам обрежут интернет.
Выхода....империя у вас нету. Вас как лохов топят наводнения и сжигают пожары..Вас ..УНИЧТОЖАЮТ!!!
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Вот как создадут канал, для борьбы, за этот орган, тогда и узнаем.
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Я в замешательстве, почему у вас, 1+1, мужской орган?
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112, zik, Г+Г, Интер, Уркаина, мураевГовнонюз, и еще куча всякого регионального шлака, это мало?
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коли буде створено україномовний канал розрахований на українців в Криму і в рабсії,???але це мабуть не входить в компетенцію "слуг" не українського народу...
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Чего бубните?
Всё правильно, давно нужно было! Если забыли, ещё в своё время Березовский предлагал поставить вышки по границе с Расией!
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запитання вірменському радіо.
- Які мережі в росії будуть транслювати ВСЕСВІТНІЙ Український російськомовний канал?


відповідь вірменського радіо.

-Всі.
-Лише карточку до декодера необхідно отрмати за адресою місцевого відділення ФСБ.
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Російськомовний канал для РФ має стати продуктом багатьох українських ЗМІ:

ЗІК,Ньюзван,112,Прямий(після того як Пєця його позбудеться),Г+г,іНТЕР.... Російськомовний канал для РФ має стати продуктом багатьох українських ЗМІ, - Потураєв - Цензор.НЕТ 2442
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Мені цікаво, як Потураєв буде в одній фракції з такими підерастами як Бужинський?
"Слуга урода" - як на мене - це клон путінської "Єдіної расіі"
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Схоже це буде банальний розпил бабла на користь олігарх-тв
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Зачем тогда запрещали русскоязычные каналы?
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РЕБЯТА! не путайте, что то с лёгкими - РУССКОЯЗЫЧНЫЙ канал ДЛЯ того, ЧТО бы смотрели И на ВСЕЙ территории России, И не только. ЭТО будет, ЧТО то подобное раше тудей. ПОЭТОМУ, ЭТО ХОРОШАЯ И ПРАВИЛЬНАЯ ИДЕЯ - НУЖНО БЫЛО ЭТИМ ДАВНЫМ - ДАВНО ЗАНЯТЬСЯ.
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А україномовний дивитися не будуть? Хіба громадяни Російської Федерації не зобов'язані знати державну мову України?? адже громадян України зобов'язують знати державну мову Російської Федерації! чи ми вже не один народ????
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Читайте у А. Бабченко: "совершенно непонятно, как это будет технически. "НТВ+" включит в свой пакет украинский пропагандистский канал? "Россия 24" поделится с ним эфирным временем? Минсвязь [России] выделит частоту?
Почему Россия легко вбрасывает российский теле-контент в Украину? Через пророссийских владельцев телеканалов в Украине.
Сможет ли Украина вбрасывать украинский теле-контент в Россию? Нет, потому, в России нет проукраинских владельцев телеканалов.
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Замість того що б створити україномовний канал для українців які живуть за кордоном,створюють рос. канал для популяризації : 95кварталу ,Свати ,Слуга народу ітп.Під вивіскою боротьба за "уми" невже хтось вірить що жителів лднр чи Росії це переконає і вони будуть дивитись?.Зате жодної згадки як нова команда,буде піднімати економіку ,боротись з корупцією ,судова реформа ,деолігаргізація ,деофшоризація ітп .
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В них про економіку бєня думає і нікого туди не допустить . Красти до дефолту .
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500кг и больше авиационные бомбы должны стать продуктом для РФ как минимум,а не канал!!!!!!!
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Распил денег на канал пойдёт на ура.
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"Миллионы граждан Украины до сих пор толком не понимают украиноязычных новостей, они их смотрят, но не донца понимают контент."
За исключением русских силовиков, недавно переехавших в Крым из глубокой России, все остальные русскоязычные Украины прекрасно и без труда понимают украинский язык.
А русские силовики, как только услышат на украинском русскоязычном канале критику в адрес России, смотреть этот канал перестанут. А если на украинском русскоязычном канале не будет критики России, этот канал можно считать сепаратистским. Государство Украина не будет создавать своими руками телеканал для сепаров и коллаборантов.
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Буде ще й як ! Тільки наміри Бородянського чого варті !
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Важко прийняти думку, що реванш стоїть на порозі...
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Це не реванш . Це жахливіше . Це ліквідація української Держави Коломойським , відповідно до Пакту Бєні-Путєна .
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Російськомовний канал потрібен для того, щоб було Путіну що "захищати".
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