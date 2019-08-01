 Русскоязычный канал для РФ должен стать продуктом многих украинских СМИ, - Потураев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода заявил советник президента Украины, новоизбранный депутат Верховной Рады Никита Потураев.
"Это должно быть сотрудничество частных медиа, государства, Общественного вещателя, а также и так называемой "гражданской журналистики", поскольку у нас не будет возможности получить достоверную информацию из Крыма, с оккупированных территорий. Мы можем получать достоверную информацию для тех же телевизионных новостей только от гражданской журналистики", - сказал Потураев.
По его словам, такой телеканал будет работать "в первую очередь на оккупированные территории и заграницу".
"У нас есть отдельные проекты, направленные на оккупированные территории, мы их не должны потерять. Они в том числе и частные, ATR (крымскотатарский телеканал, который до оккупации работал в Симферополе, - ред.) прекрасно вещает на Крым настолько, насколько может, его тоже глушат. Но мы должны создать хотя бы один мощный канал иновещания, конечно, с дополнительным фокусом на оккупированные территории", - подчеркнул советник Зеленского.
В Украине создадут мировой русскоязычный канал. Об этом сообщил 29 июля заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться и за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории России.
за те которые сериал слуга народа смотрит?
а заграницей такое гавно смотреть никто не будет
2 слуга народу зовсім не поганий серіал... я дивлюсь на ******** голівуд і розумію, що у нас є чим конкурувати...
3 що за кордоном, що у нас з телеекрану льється одне і те саме гамно... в залежності від пахана міняються тільки русла течіння цього гімна.
1. Слуга урода.
2. Сваты.
3. Вечерний квартал с шутками про хохлов.
4. Концерт Повалий.
- запропонував секретар Мінінформполітики Біденко.
https://24tv.ua/****************/
И очень скоро, и в первом списке. Вангую! Бене лучше прятаться подальше от Украины. После запуска СФР.
Да,тяжелые времена, Беню и Фирташа щимят...
так кого потерять проекты или все так территории
как вы думаете, каким станет это русскоязычный канал?!.. конечно же антиукраинским..
Там остались пенсионеры и их обстреливают и белые и красные...Пора приравнять к участникам боевых действий...
Наши как начнут скиглити.та причитать,как на похоронах.
даже записные минстецевые троли и то против
Золоті слова.
Більше тут коментувати нічого.
А помните, до изобретения Интернета, мы думали, что причина тупости - недостаток информации?
Так вот, мы ошибались!
Аказывается русский это язык Киевской руси те наш язык!
А шо маскали на нем тоже гаварят то ани воры!
Не мытьем так катанием тянут это русский как зельц себе яйца в спортзале
Такий канал і нафік не треба. Канал для россії, про россію, за россію, український погляд на россію, але тільки на УКРАЇНСЬКІЙ мові, вони все розуміють, нехай канал їм скаже що треба вчити українську мову бо будуть іспити
Гандурасс в огне. (Расиянам, оптимистично о таёжных пожарах)
Ой, вэй! Горим! Дым от таёжных пожаров уже к Москве подходит! Не переживайте, "дорогие мои масквичи", дым менты своими палками разгонят, а заодно и разных паникёров, провокаторов и прочую либертианскую накипь. Я недавно кино смотрел, так там актёр, товарищ Жариков, с этими гадами просто разбирался. К стенке и трах-трах-трах из ППШ! Ну не про них речь, а про пожары. Вернее, про последствия пожаров. Россияне сокрушаются: Ах какой нанесён урон экономике страны! Сколько же добра сгорело! Успокою их, пожалуй: расияне, то что украдено сгореть не может! Большая часть тех гектаров леса, которые по вашему мнению горят, давно уже срублены и проданы в Китай. А деньги переведены в надёжные банки, где находятся в полной безопасности!
Спасибо скажите губернаторам сибирских областей, которые таким образом минимизировали ущерб от пожаров. Свою лепту в панические настроения добавляют и учёные. От этих "яйцеголовых", как их метко прозвали американцы, - одни неприятности, ей Богу! То какую-нибудь бомбу придумают, то СПИД, то марксизм с ленинизмом. Им хорошо. Сидят по своим НИИ и изучают, как этот марксизм на человеческие мозги влияет. (Нет, чтобы на мышах сперва проверить!) Им - кандидатов с доцентами, а мы страдай?!
Пишут и говорят разное. Конечно же, в первую очередь, что горят "лёгкие планеты" и нам всем скоро не будет хватать кислорода. Замечу лишь , что сибирская тайга занимает площадь около 15 млн км², а горит всего-то 3,0 млн.Га или 30 тыс. км², что составляет 0.2% её площади. Общая площадь лесов на Земле - 38 млн. км². Значит сибирская тайга занимает - 40% . А площадь, что горит, следовательно - 0,08% от площади всех лесов. Если учесть, что леса производят только 20% кислорода, а остальные 80% фитопланктон и водоросли, то дефицит кислорода на планете составит - 0,016%. Теперь про углекислый газ и "глобальное потепление". Если это не очередная выдумка "яйцеголовых", то как по мне, то пусть! Я за украинские бананы. Но если учесть, что любое извержение не самого большого вулкана добавляет в атмосферу Земли столько СО², сколько всё человечество за год не добавляет, а бананів в Україні як не було, так й немає, то скорее всего, нам снова дурят головы. Кстати, дым от пожаров закрывает землю от солнечных лучей и получается: баш на баш. Дым компенсирует "парниковый эффект" углекислого газа. Ещё много говорят о канцерогенах, которые выделяются при горении хвойных пород. Знаете, если честно, то это должно меньше всего волновать. После Чернобыля и Челябинска! Заволновались, ети иху мать! А раньше, чего не поднимали шума, "учОные"? У меня был приятель, чьё детство прошло в Семипалатинске. Так он рассказывал, что они залезали на крышу школы и оттуда любовались вырастающими в степи ядерными грибами. А вы про какие-то пожары! Переживёте, вы ведь не датчане там, или бельгийцы рафинированные? Это ещё не "намкрыш", подёргаетесь еще!
https://bitter-onion.livejournal.com/2346893.html
Здесь я "за", на все 100%
Кхе, кхе... а зачем им они? Чтобы скопытится от отравления? Или ФСБ шный чеченец пристрелет на мосту?...Идите ДРУГИМ путем! Используйте аналог нейронных сетей. Там нет лидеров сама сеть формирует проблемму и организовывает пути ее решения. Можно использовать любой мессенджер, даже пост под инстаграмом уже достаточно.
Стоп!!! Вован- баклан заволновался, сча вам обрежут интернет.
Выхода....империя у вас нету. Вас как лохов топят наводнения и сжигают пожары..Вас ..УНИЧТОЖАЮТ!!!
Всё правильно, давно нужно было! Если забыли, ещё в своё время Березовский предлагал поставить вышки по границе с Расией!
- Які мережі в росії будуть транслювати ВСЕСВІТНІЙ Український російськомовний канал?
відповідь вірменського радіо.
-Всі.
-Лише карточку до декодера необхідно отрмати за адресою місцевого відділення ФСБ.
ЗІК,Ньюзван,112,Прямий(після того як Пєця його позбудеться),Г+г,іНТЕР....
"Слуга урода" - як на мене - це клон путінської "Єдіної расіі"
Почему Россия легко вбрасывает российский теле-контент в Украину? Через пророссийских владельцев телеканалов в Украине.
Сможет ли Украина вбрасывать украинский теле-контент в Россию? Нет, потому, в России нет проукраинских владельцев телеканалов.
За исключением русских силовиков, недавно переехавших в Крым из глубокой России, все остальные русскоязычные Украины прекрасно и без труда понимают украинский язык.
А русские силовики, как только услышат на украинском русскоязычном канале критику в адрес России, смотреть этот канал перестанут. А если на украинском русскоязычном канале не будет критики России, этот канал можно считать сепаратистским. Государство Украина не будет создавать своими руками телеканал для сепаров и коллаборантов.