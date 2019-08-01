 Адвокат "Дарницы" заявил о различии судебных дел "Корвалол-Здоровье" и "Корвалол-Дарница"

Судебный иск, которым АО "Фармак" добился отмены госрегистрации лекарственного средства "Корвалол-Здоровье", нельзя рассматривать как прецедент для судебного разбирательства относительно препарата "Корвалол-Дарница". Такое разъяснение дал партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, представляющий интересы ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", передает ZN.UA со ссылкой на "Деловую столицу".

"В основу исков "Фармака" положены разные объекты интеллектуальной собственности. В деле против "Здоровья" - знак "Корвалол", одно слово. Это важно, потому что дело против "Дарницы" по этому знаку "Фармак" проиграл еще в 2011 году во всех инстанциях. И возможности возобновить тот спор сейчас нет ни у кого. Теперь они начали новый спор с использованием нового знака - "Корвалол Corvalolum", - сказал юрист.

Он подчеркнул, что подтвердить хорошо известный статус обозначения "Корвалол Corvalolum" в настоящее время не представляется возможным, поскольку это обозначение не внесено в соответствующий государственный реестр.

Попытки представителей "Фармака" представить судебные иски как идентичные Мамуня оценивает как давление на суд.

"Это создание информационной завесы, выгодной для "Фармака", которая ничего общего с правдой не имеет", - заявил адвокат.

Как сообщалось, 3 июля Кассационный суд в составе Верховного суда оставил в силе судебное решение об отмене госрегистрации лекарственного средства "Корвалол-Здоровье" и запретил ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" (Харьков) использовать это обозначение.

Для компании "Здоровье" это уже второй судебный проигрыш в нынешнем году. В марте Верховный Суд по иску "Дарницы" запретил харьковской компании производить препарат "Цитрамон-Здоровье". Истец утверждал, что ответчик использовал репутацию лекарства "Цитрамон-Дарница" в качестве трамплина для своей маркетинговой стратегии, в частности, копировал внешний вид и бело-зеленую цветовую гамму.

"Фармак" стремится отменить регистрацию препарата "Корвалол-Дарница", считая себя единственным законным правообладателем торгового знака "Корвалол Corvalolum".Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) признала обозначение"Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палаты Верховного суда, в свою очередь, направиладело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье"зарегистрирована в 2001 году. По данным Министерства юстиции, ее конечным бенефициаром является гражданин Польши Леонид Огородников.

АО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% - до 1,05 млрд грн.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.