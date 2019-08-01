 Удерживать украинских моряков невыгодно и крайне токсично для России, - адвокат Полозов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил адвокат Николай Полозов.
"Удерживать моряков крайне невыгодно, крайне токсично. Прежде всего это обусловлено приказом трибунала ООН по морскому праву и дальнейшими нарушениями из-за невыполнения этого приказа. Ну хорошо, сейчас еще лето и период отпусков. Как только запустится новая часть политического цикла, с сентября, то первым же вопросом будет: "Что с исполнением решения трибунала?" Естественно, неисполнение повлечет за собой достаточно жесткие санкции", - сказал Полозов.
По его словам, западным странам не составит труда ввести новые санкции.
"Усиление, расширение санкций гораздо проще процедурно, чем принятие новых. В данном случае запад уже не будет ничего сдерживать, чтобы продемонстрировать свою позицию относительно невыполнения российскими властями приказа международного трибунала ООН", - считает адвокат.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякам на 3 месяца.
Чи такі як за донецьк і луганськ?
Чи ще страшніші?
Як мене наша політична мерзота і їхній піар на пустому місці доводить до нервів.... Б... ні словами не передати, ні в віршах не описати...
По мнению Путина, России на это насрать.
Україна повинна сподіватись тільки на себе. Крапка!
Золоті слова!
Он же Пороха критиковал за бездействие...…… Вот так...…. Лишь бы языком поляпать.
Петя тех моряков и подставил.