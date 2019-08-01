EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, За рубежом
  1652  12
Материалы по теме:
Все про:моряки (871) Россия (73492) Полозов (379)

 Удерживать украинских моряков невыгодно и крайне токсично для России, - адвокат Полозов

Если Россия не освободит захваченных ФСБ России у берегов Крыма в ноябре 2018 года украинских моряков, то ее ждут "жесткие санкции".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил адвокат Николай Полозов.

"Удерживать моряков крайне невыгодно, крайне токсично. Прежде всего это обусловлено приказом трибунала ООН по морскому праву и дальнейшими нарушениями из-за невыполнения этого приказа. Ну хорошо, сейчас еще лето и период отпусков. Как только запустится новая часть политического цикла, с сентября, то первым же вопросом будет: "Что с исполнением решения трибунала?" Естественно, неисполнение повлечет за собой достаточно жесткие санкции", - сказал Полозов.

По его словам, западным странам не составит труда ввести новые санкции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европарламент будет напоминать РФ об украинских политзаключенных поименно, - евродепутат Ауштревичюс

"Усиление, расширение санкций гораздо проще процедурно, чем принятие новых. В данном случае запад уже не будет ничего сдерживать, чтобы продемонстрировать свою позицию относительно невыполнения российскими властями приказа международного трибунала ООН", - считает адвокат.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякам на 3 месяца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Политическое решение об освобождении украинских моряков может быть принято до октября, - Полозов

Источник: https://censor.net.ua/n3140802
 
 
 Топ комментарии
 
По словам Полозова, Россию ждут новые санкции.
По мнению Путина, России на это насрать.
 показать весь комментарий
 
Утримувати Крим для рф токсично, воювати на Донбасі- токсично... Вони не бояться, вони і є токсин
 показать весь комментарий
 
Никаких санкций не будет.Европа дряхлая старушка.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
что за бред о отпусках и лете. Все работают в штатном режиме, а вот пиарится на эту тему право не надо
 показать весь комментарий
 
 
да ладно, Sommerloch еще никто не отменял...
 показать весь комментарий
 
Десь такі як за Крим?
Чи такі як за донецьк і луганськ?
Чи ще страшніші?

Як мене наша політична мерзота і їхній піар на пустому місці доводить до нервів.... Б... ні словами не передати, ні в віршах не описати...
 показать весь комментарий
 
 
По словам Полозова, Россию ждут новые санкции.
По мнению Путина, России на это насрать.
 показать весь комментарий
 
 
Та раша уже давно никого не признает, имея ядерное оружие, даже трусливую и озабоченную Европу.
 показать весь комментарий
 
Утримувати Крим для рф токсично, воювати на Донбасі- токсично... Вони не бояться, вони і є токсин
 показать весь комментарий
 
 
Та так - чекають - не дочекаються... вже декілька місяців! Всім насрати, ніхто не хоче зв'язуватися з неадекватом з атомною зброєю, який до того ж щедрий, і добре оплачує роботу корисних людей з пониженою соціальною відповідальністю.
Україна повинна сподіватись тільки на себе. Крапка!
 показать весь комментарий
 
Україна повинна сподіватись тільки на себе. Крапка!

Золоті слова!
 показать весь комментарий
 
А что Зе еще не освободил???

Он же Пороха критиковал за бездействие...…… Вот так...…. Лишь бы языком поляпать.
 показать весь комментарий
 
Он же Пороха критиковал за бездействие...…

Петя тех моряков и подставил.
 показать весь комментарий
 
Никаких санкций не будет.Европа дряхлая старушка.
 показать весь комментарий
 
 
Моряки в плену с ноября 2018, а есть ли хотя бы перечень рассмотренных мировым сообществом с того времени вариантов возможных санкций или все закончится углублением глубокой обеспокоенности ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх