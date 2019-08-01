 Государство-агрессор проводит масштабные учения ВМФ в Балтийском море

Учения в МВФ РФ в Балтийском море пройдут с 1 по 9 августа. В них задействованы около 70 судов и 58 летательных аппаратов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Всего привлекается 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, 10 634 человека личного состава Вооруженных сил РФ", - сообщили в Минобороны РФ.

В ходе учений будут отрабатываться вопросы применения межфлотской группировки ВМФ и навыки по управлению силами флота.

Кроме того, корабли и суда обеспечения Северного флота РФ приступили к совместной отработке задач в Баренцевом море в составе арктической группировки. Силы ВМФ выполнят маневрирование в походном порядке, проведут учения по связи, отработают ряд учений по материально-техническому обеспечению и прочим задачам.

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Экипажи кораблей отработают задачи противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороны. В состав арктической группировки вошли большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", спасательно-буксирное судно "Памир", танкер "Сергей Осипов" и ледокол "Илья Муромец".

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