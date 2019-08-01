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Все про:Россия (73492) учения (2139)

 Государство-агрессор проводит масштабные учения ВМФ в Балтийском море

В Балтийском море стартовали масштабные российские оперативные учения "Океанский щит-2019". Одновременно суда Северного флота России приступили к отработке задач в Баренцевом море.

Учения в МВФ РФ в Балтийском море пройдут с 1 по 9 августа. В них задействованы около 70 судов и 58 летательных аппаратов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Всего привлекается 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, 10 634 человека личного состава Вооруженных сил РФ", - сообщили в Минобороны РФ.

В ходе учений будут отрабатываться вопросы применения межфлотской группировки ВМФ и навыки по управлению силами флота.

Кроме того, корабли и суда обеспечения Северного флота РФ приступили к совместной отработке задач в Баренцевом море в составе арктической группировки. Силы ВМФ выполнят маневрирование в походном порядке, проведут учения по связи, отработают ряд учений по материально-техническому обеспечению и прочим задачам.

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Экипажи кораблей отработают задачи противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороны. В состав арктической группировки вошли большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", спасательно-буксирное судно "Памир", танкер "Сергей Осипов" и ледокол "Илья Муромец".

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты заявляют, что пополнили группировку катеров в Керченском проливе

Источник: https://censor.net.ua/n3140801
 
 
 Топ комментарии
 
во где денег,шо у дурака фантиков..
люди прорывы в медицине,технологиях будущего творят прямо сейчас,а эти просерают на пострелять,когда у самих пол-страны горит или под водой..ппц
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Что на этот раз утонет или плюхнется в воду ?
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Готовят "рЭволюционных матросов" Балтфлота к подавлению революционных выступлений в Питере и Москве ( Оно ж в РФ и в этом все с ног на голову)
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во где денег,шо у дурака фантиков..
люди прорывы в медицине,технологиях будущего творят прямо сейчас,а эти просерают на пострелять,когда у самих пол-страны горит или под водой..ппц
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Готовят "рЭволюционных матросов" Балтфлота к подавлению революционных выступлений в Питере и Москве ( Оно ж в РФ и в этом все с ног на голову)
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Во время Болотной было 200 тысяч довольно агрессивных протестующих, причем бунтовали по всей стране. Сейчас 3,5 тысячи московских лгбтешников. Какая нафиг революция.
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А на всякий случай... А случай бывает всякий.. Ну конечно не как на Болотной ну и про 3,5 тысячи "загнул "однако.. Но то дело такое Это как ПЦУ МП заявило что на ходе было 300 тысяч, а МВД что было 30 тыс. Каждый избирает свое "цифровое решение".
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Зачем обманывать патриотов пустыми надеждами. Это жестоко.
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Что на этот раз утонет или плюхнется в воду ?
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та шоб вони там Усі потонули тварюки маскавітські!!!!
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Балтика - калюжа.
Доведено Крігсмаріне у 1941 - 1944 роках.
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подлодки люфтваффе хунты уже выехали на перехват
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Хай тратять коштина подібні навчання - скоріше збідніють . Показуха "мощей" флоту
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