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 Политика Украины
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Все про:посол (1307) Гоф Джудит (49)

 "Спасибо, Украина, за четыре ярких года", - покидающая Киев посол Великобритании Гоф о своем пребывании в нашей стране

Посл Великобритании Джудит Гоф, покидающая Киев, поблагодарила Украину "за четыре ярких года".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.

Гоф отметила:"Спасибо Украине за 4 ярких года! Я многому научилась, и имела честь познакомиться и сотрудничать со многими впечатляющими людьми. Я особенно благодарна своей удивительной команде. Мне очень грустно уезжать, но это не прощание ... до встречи!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Инклюзия для всех", - посол Великобритании Гоф поздравила Богдана Кравчука - первого ставшего бакалавром украинского парня с синдромом Дауна

Источник: https://censor.net.ua/n3140795
 
   
 Топ комментарии
 
Спасибо, миссис Гоф, и до встречи в Евросоюзе, чего можно пожелать и вам, и Украине.
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Якщо один їсть м'ясо, а інший капусту, то в середньому ці двоє їдять голубці...
Ось так і з вашою нісенітницею... І зиси ви здивуєтесь але в США на 100 баксів можна купити продуктів більше ніж в Україні... А в соціальних магазинах і в тричі більше...
Коли перепощуєте відверту єресь... хоть прочитайте про, що вона...
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ну правильно зачем послы Британии в малороссии
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"и сотрудничать со МНОГИМИ впечатляющими людьми."

Ну так, резидентура цієї держави у нас занадто велика.
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А кто такие "майданутые"? Это люди, которые выходят на площади, протестуя, что страна в центре Европы беднее многих африканских?
Так их поведение совершенно логично, а твоё и подобных - патологично. Приятно, что вас выгнали пинками из власти. Может наступит день, и в ад выгонят. Заслужили.
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УКРАИНА НЕ САМАЯ БЕДНАЯ, А САМАЯ ПРИБЕДНЯЮЩАЯСЯ СТРАНА. если взять страны в которых довелось побывать, включая бывшие СССР, получится больше 30, мы по качеству жизни в первой десятке.
В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности " https://www.segodnya.ua/economics/enews/v-ukraine-bednyakov-menshe-chem-vo-francii-gde-prohodit-cherta-bednosti-1300474.html
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Якщо один їсть м'ясо, а інший капусту, то в середньому ці двоє їдять голубці...
Ось так і з вашою нісенітницею... І зиси ви здивуєтесь але в США на 100 баксів можна купити продуктів більше ніж в Україні... А в соціальних магазинах і в тричі більше...
Коли перепощуєте відверту єресь... хоть прочитайте про, що вона...
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вообще то себя не имел ввиду, я каждое утро кушаю бутерброд со стерляжьей икрой на финском масле (привычка), друзья передают с Иртыша, пью красный чай, и бокал виски который мастер специально делает для меня. пофигу что и кто жрет из быдла, а рассказывать про жизнь в США не надо, раз в год бываю в гостях. каждый может заработать на лучшую жизнь. 20 лет назад вдоль украинских дорог сотни тысяч, миллионы стояли раком, ковыряя картошку и помидоры, что бы прокормить семью. у этой черни так и не прибавилось ума, и книги не прочли, но им вбили в бошку, что они то ли уже люди, толи президенты, сидят возле телевизора на диване, и считают что им обязаны! хотят жить как Германии и Финляндии, не вставая с дивана.
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І саме тому 12 міліонів виїхали за кордон... Це станом на сьогодні...
Станом на 2021 рік, якщо не перекрити кордони, то їх буде вже 20 міліонів... До 2025року залишаться лише держ службовці і пенсіонери... Ось така не хитра схема знищення Держави...
Зиси Гроші не валялись, їх тупо крали... І якщо написане вами вище правда, то в тому числі і ви...
Робити хочуть всі, але ніхто не хоче робити за дарма.
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морализаторша! пытаешься сама убедится в правильности глупых действий. такие могут объяснить сами себе правильность голосование за Кучму в 94 или Януковича 2010, но никогда не признаются в дебилизме на стороне, рвут рубаху, я не ходил на выборы! в то же время клянут олигархов которых как систему создал Леня, и узурпацию Вити, в следствии Революцию. реформы начались в 2014, до этого была мастурбация. В Польше 1991. До уровня Польши, с зарплатой 1000-1500 идти минимум 30 лет. 1990 точно так 30% уехали работать в Германию. У ребенка новый Суперб, 2х комн квартира и не было проблем с деньгами, студент. Решил с товарищами испытать себя, поехали на волне 2017 по Европе, нашли работу, 2 месяца, а жили в трудностях, испытаниях, сами готовили, третья смена, и надеюсь понял как зарабатывать первоначальный капитал. Да, жили не как чернь, ходили в бассейн и спортзал, в кафе и клубы, но смысл понятен. Вернулся с изменениями, стал серьезней. А быдлу тем более полезно увидеть мир
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Обманути можна всіх, тільки не то тєло яке кожен день бачиш в дзеркалі...
Польща 1991 реформи?) Дядя я туда спирт і сигарети до 2000 -хх возив... В Євросоюз вони вступили, тільки тоді почались реформи до того п...ли як не в себе...(брехня)
Америка і 100 доларів - (брехня.)
1990 і 30% в Німеччині - брехня.
Реформи в 2014 вонюча брехня. (Держ службу знаю з середини реформ не було і нема).
Син 2кімнатна квартира і шкода супер б? А ви при цьому жрете чорну ікру з фінським маслом і крафтовим віскі?) А дитя на заробітках в Європі - знов брехня...
Зарабатьівать? Вибачте, але ви писати толком не вмієте... Не те щоб заробляти... Такі апріорі свою дитину б на заробітки не відправили...
Більше на бика з 90-х судячи по тексту подібні... Тільки от 90-ті давно пройшли... А понти залишились...
Останнє питання... Ви спортивні костюми під туфлі одягаєте?)
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да никто и не знал про такую, ну разве что кучка таких же послов, то есть народу без разницы кто там посол
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Да "народу" пожрать, по@рать и поржать. Кто ж там разбирается в международной политике?
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Тендитна жиночка
а представляет могущественное государство
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Спасибо, миссис Гоф, и до встречи в Евросоюзе, чего можно пожелать и вам, и Украине.
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І вам спасибі... І за Будапешт, і за меморандум... І за всі занепокоєння, і за моральну підтримку...
Не знаю як хто, а я все життя пам'ятатиму, союзників в України нема... І чи буде наша Держава існувати залежатиме тільки від нас самих.
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спасибо и Вам. Передайте там своим не делайте пристанище для ворюг и мародеров из Украины . Выдворите лерку гонтареву подельницу свынохряка а мародера. пэтьку не пускайте на британскую землю
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Сто років тому такі самі "тендітні жіночки" їхали "з місією" в Індію...чи якусь іншу колонію,з задоволенням дивились на голих індусів,які заскакували на слонів і теж в кінці дякували за яскраве життя...А ми то зараз чого радіємо з їхньої вдячності?..
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