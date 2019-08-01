 "Спасибо, Украина, за четыре ярких года", - покидающая Киев посол Великобритании Гоф о своем пребывании в нашей стране

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.

Гоф отметила:"Спасибо Украине за 4 ярких года! Я многому научилась, и имела честь познакомиться и сотрудничать со многими впечатляющими людьми. Я особенно благодарна своей удивительной команде. Мне очень грустно уезжать, но это не прощание ... до встречи!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Инклюзия для всех", - посол Великобритании Гоф поздравила Богдана Кравчука - первого ставшего бакалавром украинского парня с синдромом Дауна