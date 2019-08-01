 "Спасибо, Украина, за четыре ярких года", - покидающая Киев посол Великобритании Гоф о своем пребывании в нашей стране

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.
Гоф отметила:"Спасибо Украине за 4 ярких года! Я многому научилась, и имела честь познакомиться и сотрудничать со многими впечатляющими людьми. Я особенно благодарна своей удивительной команде. Мне очень грустно уезжать, но это не прощание ... до встречи!"
Ну так, резидентура цієї держави у нас занадто велика.
Так их поведение совершенно логично, а твоё и подобных - патологично. Приятно, что вас выгнали пинками из власти. Может наступит день, и в ад выгонят. Заслужили.
В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности " https://www.segodnya.ua/economics/enews/v-ukraine-bednyakov-menshe-chem-vo-francii-gde-prohodit-cherta-bednosti-1300474.html
Ось так і з вашою нісенітницею... І зиси ви здивуєтесь але в США на 100 баксів можна купити продуктів більше ніж в Україні... А в соціальних магазинах і в тричі більше...
Коли перепощуєте відверту єресь... хоть прочитайте про, що вона...
Станом на 2021 рік, якщо не перекрити кордони, то їх буде вже 20 міліонів... До 2025року залишаться лише держ службовці і пенсіонери... Ось така не хитра схема знищення Держави...
Зиси Гроші не валялись, їх тупо крали... І якщо написане вами вище правда, то в тому числі і ви...
Робити хочуть всі, але ніхто не хоче робити за дарма.
Польща 1991 реформи?) Дядя я туда спирт і сигарети до 2000 -хх возив... В Євросоюз вони вступили, тільки тоді почались реформи до того п...ли як не в себе...(брехня)
Америка і 100 доларів - (брехня.)
1990 і 30% в Німеччині - брехня.
Реформи в 2014 вонюча брехня. (Держ службу знаю з середини реформ не було і нема).
Син 2кімнатна квартира і шкода супер б? А ви при цьому жрете чорну ікру з фінським маслом і крафтовим віскі?) А дитя на заробітках в Європі - знов брехня...
Зарабатьівать? Вибачте, але ви писати толком не вмієте... Не те щоб заробляти... Такі апріорі свою дитину б на заробітки не відправили...
Більше на бика з 90-х судячи по тексту подібні... Тільки от 90-ті давно пройшли... А понти залишились...
Останнє питання... Ви спортивні костюми під туфлі одягаєте?)
Roshen-Roshen - беда...
а представляет могущественное государство
Не знаю як хто, а я все життя пам'ятатиму, союзників в України нема... І чи буде наша Держава існувати залежатиме тільки від нас самих.