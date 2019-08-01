 Обсуждали политическую ситуацию, реформы и ситуацию с самоуправлением, - Кличко о встрече с экс-мэром Нью-Йорка Джулиани

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Я вчера вернулся из США, где у меня была встреча с одним из самых известных мэров современности, мэром, который руководил крупнейшим, сложным городом. Который является большим другом и города Киева, и Украины, который всегда поддерживал наше движения в направлении того, чтобы страна стала европейским государством. Я звонил Рудольфу Джулиани, он пригласил меня, я приехал на эту встречу. Мы обсуждали политическую ситуацию в Украине, обсуждали реформы, которые происходят в Украине, и обсуждали ситуацию с самоуправлением. Потому что на сегодняшний день есть угроза того, что киевлян хотят лишить права избирать человека, который берет определенные обязательства. Двигаются методами Януковича, когда мэра отодвинут в сторону и поставят человека сверху ", - сказал мэр Киева.
По его убеждению, Киевскую городскую государственную администрацию должен возглавлять только избранный Киевский городской голова. В то же время Кличко добавил, что не держится ни за какие должности.
"Если мы говорим о самоуправлении, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, если у кого есть желание стать мэром Киева, пожалуйста, это выборы, это единственное демократическое направление, где можно получить должность Киевского городского головы, а не назначения сверху . Все эти вопросы также обсуждались с господином Джулиани", - сказал он.
По его словам, сейчас Джулиани изучает нынешнюю ситуацию в Украине и "держит руку на пульсе".
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом президента Дональда Трампа, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Следует отметить, что поездка Кличко в США для встречи с Джулиани состоялась на фоне грозящего ему увольнения с должности главы КГГА, инициатором которого является Офис президента. По словам главы ОП Андрея Богдана, Кличко связан с институтом "смотрящих" и не контролирует Киевсовет.
Порошенко тоже с Трампом за деньги встречался. Заплати мне, я и не такое расскажу про Виталькины успехи.
Британская телерадиовещательная корпорация ВВС на своем сайте принесла публичные извинения президенту Украины Петру Порошенко (доступно и на английском) и объявила, что выплатит ему компенсацию за ущерб, нанесенный ее публикацией, а также оплатит услуги юристов, которых нанял политик.
«В нашей новостной программе "News at Ten", а также в статье, обнародованной онлайн 23 мая 2018 года, мы неправильно утверждали, что президент Украины Петр Порошенко осуществил или позволил осуществить коррупционную/незаконную оплату в размере 400 тысяч долларов личному юристу Дональда Трампа Майклу Коэну, чтобы ранее согласованная короткая встреча между господином Порошенко и президентом Трампом была расширена в более существенные переговоры», - говорится в заявлении BBC.
Телерадиовещатель пытался урегулировать дело в досудбном порядке с выплатой компенсации, однако юристы Порошенко отказались - ссылаясь на то, что полученные средства всё равно придётся декларировать и объяснять их происхождение.
виталик ездил в США жопу свою прикрыть на всякий случай.
Что настоящие киевляне будут писать про Кличко ту *******, что выздесь пишете?
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