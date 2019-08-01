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 Более 3 млн украинцев работают за рубежом на постоянной основе, - Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины сообщает, что около 3,2 миллиона украинцев работает за рубежом на постоянной основе.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"По экспертным оценкам на постоянной основе за рубежом работает 3,2 млн граждан Украины, а в отдельный период - от 7 до 9 млн человек", - рассказали в министерстве.

В то же время, по данным Государственной службы статистики Украины за 2015-2017 годы, количество трудовых мигрантов в возрасте 15-70 лет составила 1,3 млн, что на 10,3% больше, чем за прошлый период обследования (в 2010-2012 годах) .

По мнению ведомства, трудовой миграции украинцев способствуют попытки европейских стран (таких, как Польша, Чехия, Германия) упростить процедуру трудоустройства профессиональных кадров из Украины.

"Сейчас спросом пользуются высококвалифицированные рабочие (газосварщики, токари, слесари высокого разряда), а также специалисты в области физических, математических, химических наук, ИТ-сферы, медицинские работники и т.д.", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что по состоянию на 1 июля было 1917 компаний, имеющих лицензию Министерства социальной политики на посредничество в трудоустройстве граждан за рубежом. В 2018 они нашли работу для 97,1 тыс. украинцев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140789
 
   
 Топ комментарии
 
Скромнічають офіційні органи, скромнічають.
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та Петя - вообще монстр: 14 млн. американцев, 7 млн японцев, 5 млн французов и 4 млн. немцев заставил искать работу по всему миру... Понад 3 млн українців працює за кордоном на постійній основі, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9259
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Так много лет мы ждали покращень, что укоренились здесь и не вернёмся.
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вот потому и Майдан, что банда Яныка платила таким как Охендовский
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Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/

- А хто це зробив??? (С)
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так хатынку когда Охендовский построил до Пороха или после ? До, а список подсунуть на подпись Президенту намного проще
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ничего плохого в этом не вижу, есть куда поехать и заработать. При овоще такая ж х-ня с заработками в Украине только сложнее было с трудоуссстройством в ЕС.
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те что орут "это плохо" - сами овощи, априори.. Привыкли сидеть у зомбоящика да ходить на одну и ту же работу всю жизнь, даже не пытаясь развивать себя и искать лучше, чем "за углом"
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Були б хахли не дурні,то до нас заробляти всякі ляхи б їздили.Кацапи--ні.Вони тільки вбивати-грабувати за кордоном вміють.
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Если брать что нас 42 млн, то это в отдельный период больше половины всего рабочего населения
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И я о том же)
Люди с руками и головами уезжают, а кто остался? Специалиста уже давно проблема найти
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А порядка 10 млн. - периодически приезджают в Украину?
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Це після "малої приватизації " , зелені чоловічки заявили про "велику приватизацію" . Наслідки будуть катастрофічні.
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3,2 миллиона украинцев временно работают за границей на постоянной основе и еще миллионов 6 постоянно батрачат там на временной.
Злочынной трудовой миграции способствуют вредительские действия извне...
Пресекать не пробовали? Понад 3 млн українців працює за кордоном на постійній основі, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9533
А платить? Понад 3 млн українців працює за кордоном на постійній основі, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9662
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Более 3 млн украинцев работают за рубежом на постоянной основе, - Минсоцполитики

Помогаем слаборазвитым странам. Понад 3 млн українців працює за кордоном на постійній основі, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 4789
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Эти 3 млн. уже оформили ипотеку, перевезли к себе детей, родителей,... и уже никогда в Украину не вернутся
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Что такое у вас *ипотека*? Это форма гарантии кредитору. Когда ты взял ссуду на покупку недвижимости и не можешь отдавать.
А многие наши берут ссуду на квартиру и исправно её платят.
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Нет,покидают слаборазвитое руководство.
Мало платят,ищу другую работу.
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Ничего страшного, наш Вождь, Владимир Александрович, сделает страну в смартфоне и ВСЕ, ВСЕ вернутся!!!

Слава Владимиру Александровичу!
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Ещё одна семья знакомых с двумя детьми уезжают на ПМЖ в Польшу, а дед и баба остаются сдесь жить на эту "пенсию".
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І навчаться вони там "пшекати" по їхньому.А В уКРАЇНІ--"ТОЛЬКА НА РУСККАМЬ!"
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Срочно нужна перепись населения. Со всеми исходными данными. Сколько людей вообще осталось в Украине, сколько выехало на постоянку за рубеж, сколько работают там сезонно, Возраст людей, образование, соц. статус, наличие работы и т. д. Нужна полная картина. Правда как это сделать реально. Даже не представляю. Как учитывать постоянно работающих вне Украины и тех кто работает скажем по пол года.., Кто остался в Крыму и ОРДЛо. Кто фиктивно оформился в Украине как беженец, а сам в ОРДЛО , Крыму или в РФ. Сколько реально беженцев. Как это все сделать понятия не имею. Ну наверное существуют какие то методы. Это не то что в бытность СССР, все строго по местам прописки, шаг влево, шаг вправо уже в розыск. Переписали и все. В общем вопрос сложный но решать его нужно. В СМИ например сообщали что в РФ сейчас 2 миллиона, в Польше 2 миллиона, в остальных странах ЕС еще 2 миллиона и т.д. ( а тут только 3.. ну может остальные не на постоянке) Вероятно мы реально положения вещей никогда и не узнаем.
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ежемесячно из страны на заработки уезжают 100 тыс. человек. По данным Министерства социальной политики, так или иначе проблема трудовой миграции коснулась уже 9 млн человек (в том числе семьи покинувших страну украинцев). https://podrobnosti.ua/2304164-pechalnaja-statistika-skolko-ukraintsev-uehalo-iz-strany.html
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" на мацковии" два милииона ? Это данбасята , которые с 2014 года поехали за " манной небесной ", этих ,да миллион наберётся
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та то брехня! Петро казав, що у Відень на каву мотаються )))
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Процент уехавших что в 2014 году, что в 2019 один и тот же. На выборах Президента в 2014 году проголосовало 62% избирателей , и в 2019 году также проголосовало 62% избирателей в Украине .Так как украинцы едут на заработки , а потом возвращаются в 99,99% назад в Украину , то эти люди остаются гражданами Украины и продолжают оставаться в списках избирателей. Так что это очередной фейк мацковии , тщательно раскручиваемый про то " что некому выключить свет в Борисполе ".
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Если не известно полное количество населения, то как от неизвестного посчитать проценты? Вот эти проценты и есть фейк, которым решили удовлетворить порохоботовских дебилов.

Тут еще раньше какой-то порохоботовский тип оприлюднил список, сколько граждан и каких стран работают за пределами своих стран. Из США, Италии, Франции и т.д. Хотел показать, что, мол много, Украина не исключение и нечего тут тень на плетень наводить. Только он забыл дать еще одну таблицу, сколько иностранцев работают в тех же США, Италии, Франции и т.д. и сколько приезжают на заработки в Украину. И сравнить эти величины.
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просто идиот , есть списки избирателей в 2014 году , приходит 62% и голосует. В 2019 есть также списки избирателей , снова приходит 62% . Так кто голосует , если " все уехали", шизофреник ? Троляка ты касапская , брехло и подонок.
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такие люди в списках попадаются всегда , а не так , что в 2014 их не было , а в 2019 стало миллион таких, и сраз снизу ещё одна тролятина ту же брехню пытается втюхать, какие вы убогие и тупые
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реально, списки виборців то повна туфта, там іноді вказані навіть ті, хто давно помер, а квартиру продали іншим власникам.
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в 2014 году таких был миллион , поэтому всего 62% , а в 2019 не стало ни одного , поэтому аж 62% ? Кажется , что туфту здесь постит кто-то другой .
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Польща відмінила податок для робітників молодших 26 років . Для всіх , не тільки для поляків . Тепер з їхньої зарплати ніхто не відраховуватиме 30% в бюджет . Ось це я розумію , реальні кроки для залучення молоді . Своєї і з інших країн .
Люди працюють там , де їх не дурять , а платять чесно і вчасно .
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может, чтобы польскую молодёжь удержать в Польше ?
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3.5 млн это по рабочим визам. А те кто уехал раньше и имеет внж, пмж, или нелегалы. Так что цифра не о чем, а реальная картина - на каждого с рабочей визой будет 5 с другими типами виз.
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Ну, якщо у людини є робоча віза то слід чекати що, родичі поїдуть причепом.
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нет, 3,2 миллиона это все - кто на месяц, кто на летний сезон , постоянных , те кто платит налоги в странах Европы в десятки раз меньше , на ПМЖ в ЕС просто нереально уехать украинцу
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а в отдельный период - от 7 до 9 млн человек"Источник: https://censor.net.ua/n3140789
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Как статистика учитывает сотни тысяч украинцев , которые учатся в вузах Европы и не только ? Об этом ни слова нигде. Они тоже " заробитчане " ?
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.....уже и пенсию заработали,не вернёмся...
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