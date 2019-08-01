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Все про:Днепр_город (2766) Нацполиция (9831) убийство (5302)

 Мужчину, находившегося под домашним арестом, застрелили на балконе его квартиры в Днепре, - Нацполиция

В городе Днепр нашли с пулевым ранением головы мужчину, который находился под домашним арестом за незаконное обращение с оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

Мужчину со следами крови на лице обнаружила жена 30 июля около 23 часов на балконе четвертого этажа квартиры, где проживала семья.

Пострадавшего доставили в больницу, он скончался. Согласно врачебному свидетельства, мужчина скончался в результате пулевого проникающего ранения головы. Сообщение о происшествии поступило в полицию из больницы. По факту смерти мужчины открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжаются следственные действия. В рамках досудебного расследования будет назначен и проведен ряд соответствующих экспертиз.

Отмечается, что в отношении 28-летнего пострадавшего 10 июня было открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). 12 июня Бабушкинский районный суд города Днепр ему была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток (до 9 августа) по месту его проживания.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140787
 
   
 Топ комментарии
 
"Запор" в мозгах неизбежно приводит к "словесному поносу"... Ни касторка, с корой крушины, ни фталазол с лоперамидом, тут не помогут - они бессильны... Ты неизлечим...
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Ни х.... не понятно. Но новость ПОРАЗИЛА.
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Ни х.... не понятно. Но новость ПОРАЗИЛА.
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Незаконное обращение... закончилось неосторожным обращением .....
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соя. признавайтесь. кого из ваших мыролюбцев постигло наказание за реформизм?
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"Запор" в мозгах неизбежно приводит к "словесному поносу"... Ни касторка, с корой крушины, ни фталазол с лоперамидом, тут не помогут - они бессильны... Ты неизлечим...
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и главное, что Карлсон тут совершенно ни при чем.
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Ну и какие гипотезы у "гениальных" полицейских? Попробую угадать! Самоубийство?
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чесняга! не нарушил условий домашнего ареста даже после смерти!
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Застрелился ,волына вылетела с балкона и её кто-то подобрал ..
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Вполне вероятно. Помню, ещё в 90-х, была телепередача про криминальные преступления. Был сюжет, в котором фигурировал убитый бизнесмен. И всё выглядело, как убийство, но убитый сам себя снимал на видео. Лёжа на кровати, приставил себе к виску револьвер и выстрелил (причем первый раз была осечка, пришлось ему второй раз нажимать на спусковой крючок). Он дернулся в таких конвульсиях, что кинул револьвер на несколько метров от себя.
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Помню,помню ,видел пьяного в хлам чувака прострелившего себе башку а эксперты с большим опытом ,в жизни не видели,чтобы оружие лежало при самоубийстве так далеко от тела..
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Выстрел в упор или почти в упор от выстрела с более дальнего расстояния может отличить даже начинающий паталогоанатом или хоть что-то понимающий мент, по наличию закопченности, наличию мелких пороховых частиц на коже и на одежде, а также по отслойке кожных покровов от глубже лежащих тканей сжатыми пороховыми газами при стрельбе с малого расстояния.
PS: Правда эти знания иногда с помощью баксов запихиваются в одно место((
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Пока нет документа с печатью и подписью, это просто огнестрельное ранение.
...Продолжаются следственные действия. В рамках досудебного расследования будет назначен и проведен ряд соответствующих экспертиз...Источник: https://censor.net.ua/n3140787.
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до Бетмена. хрюста - не існувало навіть. заколєбали сунути без мила всюди цю істоту
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Та може й не існувало,скоріше всього, але таке поняття як "вік Христа ", це 33 роки, серед народа існує ?
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Так серед народу вірять шо голуб, чи то повітря, може непорочно сам себе зачати Чоловіка, який перебував під домашнім арештом, застрелили в Дніпрі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3402
І в комунізм серед народу вірили. А серед ватного народу вірять шо тут мусоліністи жеруть рускоязиких вилупків - як свиней)
95% народу(населення) - ідіоти(с) Луркмор.
Майже всі висери Піплії - вкрадені у єгиптян та інших. Мітра так само воскресав і т.д. На рахунок віку - забув, але воно і не дивно - число красиве, прямо напрошується бути висраним в писанині жруців.
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Просто он с балкона бросил бутылкой в лысину Пашинскому, а тот, падая и умирая, в прыжке-сальто, метко поразил этого террориста. Ну ладно, не умирая. И не падая. Нужно же человеку на ком-то поупражняться в меткости?
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"со следами крови на лице" -цензор, имей совесть, у человека пулевое ранение головы.... что значит его обнаружила жена с со следами крови на лице???? Со слезами на глазах и с кровью на лице....

С другой стороны, киллер не балабол. Киллер сказал, киллер сделал.
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А если бы не отпускали на домашнее содержание, был бы жив. Но у нас мозгами думать не привыкли судьи. И свидетелей и фигурантов стараются отпустить, чтобы они или сбежали, или порешали проблемы с сбором и заносом необходимой суммы на отмазку. Верховенство правосудия в действии.
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«Как говорил один мой знакомый - покойник: "Я слишком много знал"».

Чоловіка, який перебував під домашнім арештом, застрелили в Дніпрі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7217
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