 Государство конфисковало 190 тысяч гривен, внесенных в избирательный фонд "свободовца" Кошулинского

Об этом сообщает на своем официальном сайте Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
Решение о конфискации принял по инициативе НАПК Шевченковский райсуд Львова.
"Лычаковский районный суд. Львова... признал лицо виновным с применением штрафа 1190 гривен и конфискации в пользу государства суммы вклада в размере 190 000 гривен", - сказано на сайте НАПК.
В Агентстве отметили, что жертвователь нарушил закон - дважды перевел в избирательный фонд баллотирующегося на пост президента Украины Руслана Кошулинского по 95 тысяч гривен при том, что до этого не уплатил налоговый долг.
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Нарушения были выявлены по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины Руслана Кошулинского.
Постановление суда уже вступило в законную силу.
Напомним, Руслан Кошулинский был кандидатом в президенты от партии "Свобода". В первом туре выборов его поддержали 1,62% избирателей.
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Шоб вы так остальных под микроскопом рассматривали как свободу...
\\\\Напомним, Руслан Кошулинский был кандидатом в президенты от партии "Свобода". В первом туре выборов его поддержали 1,62% избирателей. Источник: https://censor.net.ua/n3140784\\\
Обосрались конечно знатно. Антиколорадос говорит что они терроризировали застройщиков, пока были у власти, но теперь к ребятам придут за должком и мало этим патриотам не покажется.
А мы то думали что они за так любят Украину и кричат о ***** и москалях(когда поблизости есть камеры рос. "журналистов")
типо кто-то поверит что "герой" новости "работал открыто"
это у нас не посадят, а в норм. обществе за такой плевок на всех граждан - неплохо присмалят пукан уклоняющемуся
По-друге - суд це не визначав, він прийняв рішення про конфіскацію. ВСЕ!
Якщо у Вас є рішення якогось іншого суду, який признав що він крав гроші, наведіть його... в іншому випадку Ви не маєте права називати його крадієм, тим самим порушуючи Конституцію!
тот что у них в лозунге партии - на первом месте? типо из благодарности покарал?
больно боху надо какие-то срачи между гоями, у негО свой народ есть, который он оберегает и в обиду не дает .....
хотя, затопить к чертям всех, а спасти только один выводок своиХ рабов - ну ооочень милосердно. А что тогда говорить об егО отношении к гоям? Если своих так мочил то?(даже в букв. смысле )
"Нацики" это те, которые хотят сохранить свою культуру или может те кто всеми силами пытается насадить/навязать чужую культуру?Источник: https://censor.net.ua/f2344071
Тобто у людини був був податковий борг у розмірі трохи меньше 1200 гривень. І через це конфіскують з рахунку зовсім іншої особи 190 000 гривень? Це що за маячня?