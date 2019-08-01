 Государство конфисковало 190 тысяч гривен, внесенных в избирательный фонд "свободовца" Кошулинского

Об этом сообщает на своем официальном сайте Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Решение о конфискации принял по инициативе НАПК Шевченковский райсуд Львова.

"Лычаковский районный суд. Львова... признал лицо виновным с применением штрафа 1190 гривен и конфискации в пользу государства суммы вклада в размере 190 000 гривен", - сказано на сайте НАПК.

В Агентстве отметили, что жертвователь нарушил закон - дважды перевел в избирательный фонд баллотирующегося на пост президента Украины Руслана Кошулинского по 95 тысяч гривен при том, что до этого не уплатил налоговый долг.

Читайте на Цензор.НЕТ: Омбудсмен Денисова получила повестку от ГПУ и готовится идти на допрос, - адвокат

Нарушения были выявлены по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины Руслана Кошулинского.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

Напомним, Руслан Кошулинский был кандидатом в президенты от партии "Свобода". В первом туре выборов его поддержали 1,62% избирателей.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" предлагает ввести "гражданскую конфискацию" незаконных активов