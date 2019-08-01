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 Политика Украины
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Все про:конфискация (409) Кошулинский (122) НАПК (712)

 Государство конфисковало 190 тысяч гривен, внесенных в избирательный фонд "свободовца" Кошулинского

Гражданин Украины дважды пожертвовал в избирательный фонд Руслана Кошулинского по 95 тысяч гривен. Выяснилось, что у этого гражданина был долг перед налоговой. Взнос конфисковали.

Об этом сообщает на своем официальном сайте Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Решение о конфискации принял по инициативе НАПК Шевченковский райсуд Львова.

"Лычаковский районный суд. Львова... признал лицо виновным с применением штрафа 1190 гривен и конфискации в пользу государства суммы вклада в размере 190 000 гривен", - сказано на сайте НАПК.

В Агентстве отметили, что жертвователь нарушил закон - дважды перевел в избирательный фонд баллотирующегося на пост президента Украины Руслана Кошулинского по 95 тысяч гривен при том, что до этого не уплатил налоговый долг.

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Нарушения были выявлены по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины Руслана Кошулинского.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

Напомним, Руслан Кошулинский был кандидатом в президенты от партии "Свобода". В первом туре выборов его поддержали 1,62% избирателей.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" предлагает ввести "гражданскую конфискацию" незаконных активов

Источник: https://censor.net.ua/n3140784
 
 
 Топ комментарии
 
Нарушения были выявлены по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины Руслана Кошулинского. Источник: https://censor.net.ua/n3140784

Шоб вы так остальных под микроскопом рассматривали как свободу...
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Это только твой мессия может в открытую получить автомобиль Коломойского, охранника Коломойского и адвоката Коломойского, о чём не только Кошулинский , но и все знают.
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Вот благодаря таким "по барабану" к власти и приходят зебилы.
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Совет форумчанПравила форума
 
Правильно сделали..нехер разбазаривать государственные гроши!
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Нарешті Україна розбагатіє.... і отримає можливість і далі давати державні дотації Косюкам та Ахмєткам.
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Нарушения были выявлены по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины Руслана Кошулинского. Источник: https://censor.net.ua/n3140784

Шоб вы так остальных под микроскопом рассматривали как свободу...
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Сколько было журналистских расследований о финансировании той же Юли и других? "Начать" нужно конечно же со свободы.
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Уважаемый...мне по барабану...пусть сами зарабатывают они все люди не бедные...наворовали нехер тянуть с гос бюджета народные деньги!
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Вот благодаря таким "по барабану" к власти и приходят зебилы.
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Парень ты не по адресу пишешь...хотя да я за ЗЕЛЮ! Держава конфіскувала 190 тисяч гривень, внесені до виборчого фонду "свободівця" Кошулинського - Цензор.НЕТ 374
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да уж лучше зебилы, чем проффесиональные политики, довевшие страну до майдана, войны со всеми соседями, потери целого полуострова, и кучи террористических анклавов. И при этом страна находится где-то на уровни европы 12-го века, беззаконие, феодализм, рабство, войны, карманные армии, глазастая фемида, и король шеколадный с его страной и его народом. Даже в Сомали нету такого писдеца.
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Ще один зазєля ? Ще розкажи що парад зайвий бо офіс потрібен , і тренажер для "Буків" зєлєбєні муляє , і тисяча посад медиків в ЗСУ лишні, і заведена кримінальна справа по прикордонному посту "Маріуполь" за те що Штатівска папаратура бачить кацапів за 50 км . А що зазєля скаже про сьогоднішні затримки виплат ЗСУ при наявності коштів у казначействі . Це щоб Армія "рассасалась" ? Чи тому що потрібен російськомовний канал для шіфера без " етіх гадкіх квот" на українську мову ?
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Это "шоколадный король" ко всему перечисленному привёл? Ты точно ничего не путаешь?
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А ты воспользуйся электронным микроскопом, в который ты величие Зелемойского разглядывал, удивительно, что это увеличенное величие рояль полностью не прикрыло, а только малюсенькие клавиши.
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Шановний мені вас жаль, з цифрами не дружите. 75% та 43% навіть з Європи та Америки помітили, а дутих 4-8% і в два електронних мікроскопи не помітиш... Хіба що під градусом під столом...
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Увеличение у разных микроскопов мы уже прекратили обсуждать? Может пора обсудить ум микроскопа, если нечего обсуждать у того, кто в микроскоп разглядывает "мысли" электората?
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Не мешало бы и самого этого "нацика" кошулинского проверить.
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Сивочолого екс-гетьмана прощупай.
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почему сумма долга не указывается. может он оплатил налог за экологию 2 грн на старый рр, ведь налоговики любят часто менять р/р а в консультации об этом не ставить в известность.
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В Канаде оба бы уже бегали по прокуратурам и клялись об ужасной ошибке, умоляя не садить их.

\\\\Напомним, Руслан Кошулинский был кандидатом в президенты от партии "Свобода". В первом туре выборов его поддержали 1,62% избирателей. Источник: https://censor.net.ua/n3140784\\\

Обосрались конечно знатно. Антиколорадос говорит что они терроризировали застройщиков, пока были у власти, но теперь к ребятам придут за должком и мало этим патриотам не покажется.
А мы то думали что они за так любят Украину и кричат о ***** и москалях(когда поблизости есть камеры рос. "журналистов")
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в канаде налоговая это консультативный орган а у нас карательный. и там если человек не создаёт схемы а работает открыто то ему просто пришлют на ел почту просьбу уплатить налог.
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а, так там не садят за уклонение?
типо кто-то поверит что "герой" новости "работал открыто"
это у нас не посадят, а в норм. обществе за такой плевок на всех граждан - неплохо присмалят пукан уклоняющемуся
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уклонение от налогов это схемы по уходу от налогов. а если чел не работает на схемах то и налоги он заплатит.
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А каким ангелом выглядел и надо же такому, принял денежки НЕЧИСТЫЕ. Вот Бог и покарал.
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Это только твой мессия может в открытую получить автомобиль Коломойского, охранника Коломойского и адвоката Коломойского, о чём не только Кошулинский , но и все знают.
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Я же не о тебе, я о Кошулинском. Ты еще вспомни о инопланетянах. Речь не о других, О КОШУЛИНСКОМ, а про БЛ........ потом.
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Понятно, тебе, наверно, персонально и бухгалтерские книги коррупционеры предоставляют - кто от кого сколько взял... А мародёры тебе тоже представляют персонально бухгалтерские книги или всем зебам?
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Не ВКЛ дурныка, так просто никто не вносит, ты же не понес?
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Ты сам включился, я только светодиод подпаял, чтобы тебя все видели.
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В Україні , коли людина косить , його називають кривим . Так що ВКЛ , не тратьте сил.
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Эт точно. Они петикам еще понадобятся для переобувания...
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Щось цікаве-----невже він не здогадався знайти бізробітного,чи бабку з села,чи перукарку,щоб вони переказали гроші.От якби були перекази по півтора мільона--тоді інша справа---ніяких питань.
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Це все показує що навіть з 1.6% його здорово бояться
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Если я внесу деньги в фонд свободы, а потом меня привлекут за неуплату налога, это автоматом делает свободу в чём-то виновной?
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іди до найреформованішого у світі українського суду і там питай Держава конфіскувала 190 тисяч гривень, внесені до виборчого фонду "свободівця" Кошулинського - Цензор.НЕТ 6013
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У Портнова, что ли спрашивать, ведь последний, кто делал реформу низового суда был именно он?
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Свобода не виновата, но деньги изъяли. Не х....... й на поддачках жить.
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На зови хоть одну партию в Украине, у которой нет фонда для "подачек"?
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Про Свободу, яка ніби то живе на подачки. Усі партії живуть на внесках. А перевіряти кожного, хто вніс благодійні внески не серйозно. Ніколи не повірю, що Кошулинський свідомо використовує крадене. Ви декларацію його бачили?
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Так я і питаю - про що Ви говорите коли питаєте чи треба красти?
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Леха косой сказав:Не х....... й на поддачках жить то я запитую - а що, треба красти?
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НИ, нэ надо красты, ВОНЫ пользуются краденным.
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Ясне діло, оборона в брудних грошах не зацікавлена, вона стоїть вище дрібних афер, а за президента і мови не має.
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а у нас єдина партія,яка вина у всьому--це Свобода.
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Такий собі голубий незнайка,"патріот"який говорить все вірно, а державу помаленьку грабує! Тут дехто викрикує що сума мала, так це початок, потім побільшає...
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Давайте, добивайте патріотів. Хочеться перед путіним на колінця стати?
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А ви на війні були? Чи ви чистенький "диванний" патріот?
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Ви про що? Про які грабунки говорите?
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Якщо людина свідомо отримала брудні гроші, то назвіть самі як це зветься?!!
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По перше - Ви вже визначтесь - крав сам, чи приймав брудні гроші. Різниця є, і велика
По-друге - суд це не визначав, він прийняв рішення про конфіскацію. ВСЕ!
Якщо у Вас є рішення якогось іншого суду, який признав що він крав гроші, наведіть його... в іншому випадку Ви не маєте права називати його крадієм, тим самим порушуючи Конституцію!
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Конституцію порушив Кошулинський, не міг не знати що то за гроші, йшов не в клерки, а в президенти Європейської держави!! Не прикидайтесь незнайкою....
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Або наведіть докази того, що він знав що людина не сплатила податки, або Ви балабол, і свої домисли видаєте за доконаний факт. Стопроцентно Ви фанат Зе, правда ж?
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какой бох?
тот что у них в лозунге партии - на первом месте? типо из благодарности покарал? Держава конфіскувала 190 тисяч гривень, внесені до виборчого фонду "свободівця" Кошулинського - Цензор.НЕТ 2225
больно боху надо какие-то срачи между гоями, у негО свой народ есть, который он оберегает и в обиду не дает .....

хотя, затопить к чертям всех, а спасти только один выводок своиХ рабов - ну ооочень милосердно. А что тогда говорить об егО отношении к гоям? Если своих так мочил то?(даже в букв. смысле )
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а взносы в СП были прозрачными и поэтому депутатом будет безработная. Ей налоги платить не надо было......Слуги не трогайте нациков, обожжетесь.
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дурилко.. нацики и националисты понятия разные Держава конфіскувала 190 тисяч гривень, внесені до виборчого фонду "свободівця" Кошулинського - Цензор.НЕТ 3643
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Итак ищем ответ:
"Нацики" это те, которые хотят сохранить свою культуру или может те кто всеми силами пытается насадить/навязать чужую культуру?Источник: https://censor.net.ua/f2344071
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Ну так правильно - наших крикунов сравнивать с немецкими товарищами 20-30-тых - это как наших "журналистов" сравнивать с Би-Би-Си-шными. Особенно тех и этих ненавидит Антиколорадос. Обвиняет в прямом подчинении Путину.
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Знайома ситуація з "боргом" . податкова наплодила рахунків , що в банку касир спутала куди і що . Результат , гроші пішли на рахунок але не туди . Викликають через 2 місяці , не заплатили . Почались розборки , так їх рахунок , але не той . Потрібно на інший . Ну так перекиньте . Пишіть заяву . Написав, мол помилково . Через місяць знов , не заплатили . Йду зясовувати . Добре що хоть заяву в двох екземплярах зробив , а то могли б заникати . Пояснюють, що це такий специфічний рахунок , - туди рідко потрапляють кошти і потрібно чекати поки хтось не перерахує їх туди. Через рік знайшовся , такий самий дурень як я . Ось такий "борг".
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а шо там с офшорами зезедента на которые из привата поинтереснее суммы капали ???
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Нічого не зрозумів!
Тобто у людини був був податковий борг у розмірі трохи меньше 1200 гривень. І через це конфіскують з рахунку зовсім іншої особи 190 000 гривень? Це що за маячня?
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Бидло Кошулинському віддало тільки 1, 62%. Це все, що вам потрібно знати про Україну. Бидлом були, бидлом є і бидлом будете. Ніщо вже вас не змінить. Головне щоб ковбаса була по 2.20 і "дайтє нам работу, потому что мы тупые , сами ничего не умеем, но дайте нам работу". Тбфу!
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