 Зеленский уволил Хилько с должности начальника управления СБУ в Запорожской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №572/2019 от 1 августа.

"Уволить Хилько Александра Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области", - говорится в указе.

Хилько возглавлял УСБУ в Запорожской области с февраля 2017 года.

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