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 ГПУ завершила следствие по делу Ющенко о выведении "Межигорья" из госсобственности, - Радионов

Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершило следствие в отношении экс-президента Виктора Ющенко в деле выведения из государственной собственности резиденции "Межигорье".

Об этом сообщил "Укринформу" начальник отдела Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Андрей Радионов, передает Цензор.НЕТ.

"Расследование по делу Виктора Ющенко уже завершено. Сейчас адвокаты знакомятся с материалами дел. Мы готовимся к передаче обвинительного акта в суд ", - сказал он.

Родионов добавил, что свидетелями по этому делу проходят бывшие первые лица государства времена президентства Ющенко. В частности, он отметил, что речь идет об одном из премьер-министров, однако фамилия не уточнил. (Премьерами в период президентства Ющенко были Виктор Янукович, Юрий Ехануров и Юлия Тимошенко. - Ред.).

Также он сообщил, что Печерский райсуд Киева уже во второй раз отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте имущества експрезидента. Сейчас ГПУ обжаловала отказ в Киевском апелляционном суде.

Напомним, третьего президента Украины Виктора Ющенко подозревают в выведении в 2007 году резиденции "Межигорье" из государственной собственности.

Ранее в Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что третий президент Виктор Ющенко подозревается в завладении комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье" и домом в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн.

30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело о выведении "Межигорья" из госсобственности: Суд отказался арестовывать имущество экс-президента Ющенко

Источник: https://censor.net.ua/n3140779
 
   
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Янукович віддячив Ющенкові за перемогу у 2010 пожиттєвою державною дачею зі штатом обслуги, - опубліковано таємний указ. ДОКУМЕНТ.
Віктор Янукович одним із своїх перших таємних указів забезпечив своєму попереднику Віктору Ющенку довічну державну дачу, охорону, водіїв, покоївок і грошове утримання.
Відповідний указ опублікував на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко.
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З документа випливає, що вже через 2 тижні після набуття повноважень президента, 12 березня 2010 року Віктор Янукович видав указ під грифом "Для службового використання", який складався з 6 пунктів. Своєму попереднику Віктору Ющенку Янукович виділив пожиттєве грошове утримання в розмірі актуальної президентської зарплати.
Також Ющенку виділили 1 радника, 2 помічників, 2 автомобілі, 4 водіїв, 1 кухара, 2 покоївок, 2 офіціантів і охорону за державний рахунок. А ще - дачу в елітній Конча-Заспі у довічне користування з утриманням за рахунок держави.
"Ось за що продав Україну Віктор Ющенко. Він її продав Янеку, тепер продає Пєці. Це один із перших указів янека. До речі, весь період президентства янека, цей указ був таємним", - прокоментував опублікований документ Сергій Власенко.
Нагадаємо, у 2010 році Віктор Янукович переміг свого конкурента Юлію Тимошенко з перевагою лише у 2%.
Чинний тоді президент Віктор Ющенко напередодні 2 туру виборів закликав голосувати "проти всіх", чим, на думку
експертів і політиків, фактично привів до влади Януковича.
[Янукович віддячив Ющенкові за перемогу у 2010 пожиттєвою державною дачею зі штатом обслуги, - опубліковано таємний указ. ДОКУМЕНТ]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1549457212-yanukovich-viddyachiv-yushchenku-za-peremogu-u-2010-pozhittevoyu-derzhavnoyu.html

🤑
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на нары за сдачу Украины вите шапкокраду...
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Именно подлый Ющенко подарил «Межигорье» Януковичу - документ
Вчера в партии «Батькивщина» выразили глубокую обеспокоенность состоянием психического здоровья экс-президента Ющенко - в связи с его заявлением, что, дескать, он был вынужден отдать государственную резиденцию «Межигорье» Януковичу из-за того, что там должна была жить Юлия Тимошенко. Я сразу написал, что подлый Ющенко исполнил в данном случае приказ вылить порцию грязи на Тимошенко. А позднее вчера СМИ опубликовали документ, подтверждающий, что Виктор Андреевич нагло и цинично соврал.
Издание «Главком» накануне вечером впервые опубликовало копию документа, удостоверяющего: именно третий президент Украины Виктор Ющенко подарил «Межигорье» Виктору Януковичу на День рождения.
Хотя сам Ющенко отрицает свою вину в передаче резиденции «Межигорье» из государственной собственности в частную, отмечает издание - в интервью журналу «Новое время» он прокомментировал это так: «Вот я здесь ни при чем». На замечание о том, что именно он подписал решение о передаче Межигорья, Ющенко ответил: «Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко собиралась жить ».
В то же время, документ от «Главкома» свидетельствует о другом: Ющенко, буквально подарил резиденцию Януковичу на День рождения 9 июля 2007 года.
https://is.gd/5Ji1Kt
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на нары за сдачу Украины вите шапкокраду...
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та там на нарах должен сидеть каждый кто был при владе включая депутатов эти 30ть лет. все кто не приходил к корыту тот и крал.**** кого не выберут чето мутят. тогуются договариваются... а в итоге украинцы с голым задом всегда.
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Так його ж руки нічого не крали!!!! Він просто ставив підписи на папірцях.
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ДЫбили выбрали Овоща - виноват Витя
ЗЕбилы выбрали ЗЕлю, виноват будет в этом Петя


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Янукович віддячив Ющенкові за перемогу у 2010 пожиттєвою державною дачею зі штатом обслуги, - опубліковано таємний указ. ДОКУМЕНТ.
Віктор Янукович одним із своїх перших таємних указів забезпечив своєму попереднику Віктору Ющенку довічну державну дачу, охорону, водіїв, покоївок і грошове утримання.
Відповідний указ опублікував на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко.
Читайте також: Володимир Лановий: Навіщо мільярдеру другий термін президентства?
З документа випливає, що вже через 2 тижні після набуття повноважень президента, 12 березня 2010 року Віктор Янукович видав указ під грифом "Для службового використання", який складався з 6 пунктів. Своєму попереднику Віктору Ющенку Янукович виділив пожиттєве грошове утримання в розмірі актуальної президентської зарплати.
Також Ющенку виділили 1 радника, 2 помічників, 2 автомобілі, 4 водіїв, 1 кухара, 2 покоївок, 2 офіціантів і охорону за державний рахунок. А ще - дачу в елітній Конча-Заспі у довічне користування з утриманням за рахунок держави.
"Ось за що продав Україну Віктор Ющенко. Він її продав Янеку, тепер продає Пєці. Це один із перших указів янека. До речі, весь період президентства янека, цей указ був таємним", - прокоментував опублікований документ Сергій Власенко.
Нагадаємо, у 2010 році Віктор Янукович переміг свого конкурента Юлію Тимошенко з перевагою лише у 2%.
Чинний тоді президент Віктор Ющенко напередодні 2 туру виборів закликав голосувати "проти всіх", чим, на думку
експертів і політиків, фактично привів до влади Януковича.
[Янукович віддячив Ющенкові за перемогу у 2010 пожиттєвою державною дачею зі штатом обслуги, - опубліковано таємний указ. ДОКУМЕНТ]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1549457212-yanukovich-viddyachiv-yushchenku-za-peremogu-u-2010-pozhittevoyu-derzhavnoyu.html

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эта лабуда на ЗЕботов рассчитана? в стране просто массовое оглупение населения и оно прогрессирует хуже эпидемии кори как печально
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Можно организовывать тотализатор - "Посадят" - "Не посадят".
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Надеюсь его снова не отравят молодильными яблоками?
Он нам нужен живой! Этот светоч росукрбджолярства....
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пока что кумовская плокулатула это супермаркет по продаже дел. этим крысам нельзя даже бабушку через дорогу переводить ибо по карманам будут шарить.
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Именно подлый Ющенко подарил «Межигорье» Януковичу - документ
Вчера в партии «Батькивщина» выразили глубокую обеспокоенность состоянием психического здоровья экс-президента Ющенко - в связи с его заявлением, что, дескать, он был вынужден отдать государственную резиденцию «Межигорье» Януковичу из-за того, что там должна была жить Юлия Тимошенко. Я сразу написал, что подлый Ющенко исполнил в данном случае приказ вылить порцию грязи на Тимошенко. А позднее вчера СМИ опубликовали документ, подтверждающий, что Виктор Андреевич нагло и цинично соврал.
Издание «Главком» накануне вечером впервые опубликовало копию документа, удостоверяющего: именно третий президент Украины Виктор Ющенко подарил «Межигорье» Виктору Януковичу на День рождения.
Хотя сам Ющенко отрицает свою вину в передаче резиденции «Межигорье» из государственной собственности в частную, отмечает издание - в интервью журналу «Новое время» он прокомментировал это так: «Вот я здесь ни при чем». На замечание о том, что именно он подписал решение о передаче Межигорья, Ющенко ответил: «Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко собиралась жить ».
В то же время, документ от «Главкома» свидетельствует о другом: Ющенко, буквально подарил резиденцию Януковичу на День рождения 9 июля 2007 года.
https://is.gd/5Ji1Kt
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Проверьте на законность завладением марксовской фабрикой и всеми предприятиями ахметки.
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ЮЛЯ не прощает никому. Он ей поломал всю жизнь. 100 процентов показания против него. Так постепенно и до ПЯТОГО подойдут. ЖАЛЬ - нет.
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тюля може косу свою фальшиву зжерти, але її місце на помийці історії
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Вместе с ПОРОШЕНКО, ЮЩЕНКО и включая тебя. Хотя последние уже там.
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Так шо, продажного трутня Витюшу Иудовича таки посадят? Или всё, как с детской больницей будущего прокатит? Ей ей, если фигляр посадить эту гниду продавшую революцию региАнальным мразям, я таки начну называть его президентом. Слово даю.
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Он давно уже должен был сидеть за банк Украина и махинации с валютными резервами.
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И катруся, за воровство на больных детях. Впрочем пекло им обоим обеспеченно. До 7-го колена, как минимум.
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отлично!
теперь принимайтесь за "Больницу будущего"... там есть чему дивиться
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Ющенко збивав у Грузії російські військові літаки...Порошенко підбивав на Донбасі російські танки...
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из этих буков сбивали кацапские блохолеты, так что дело богоугодное, не свисти скотоватный мусор!
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Дело то богоугодное, спору нет. Вот только чем сбивать московитов в нашем небе? Сынок Витюши Иудовича Андруша из рогатки будет сбивать? Так оно от призыва в ВСУ закосило по энурезу и немощи. Вот, как бухать по кабакам у них, выкидышей, с охраной за наш счёт, сил хоть отбавляй, а, как на передок, так срачка нападает.
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Питання Ющенку - яким ж все-таки треба бути марним і жадібним ідіотом, щоб за 5 років розгубити такий кредит довіри народу, Заходу і виявитися настільки показово приниженим власною країною? При владі вони швидко перебудували всі вертикалі, розставивши скрізь своїх бездарних людей на потоки, красти самому і потурати розкраданню держави любими друзями це його девіз і плювати хотіли і на реформи, і на країну, і на майбутнє України, народ. Винен він в всіх сьогоднішніх проблемах України, війні. Винен тому, що йому був даний шанс Україну приєднати до НАТО і ЄС, побороти корупцію і набагато покращити життєвий рівень народу а він все бездарно продав за власне благополуччя, розбазарив серед кумів, любих друзів, "сім"ї, Яника привів до влади за дачу.
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мабуть за Овоча - але це Ющ його намовив, сто процентів )))
а недавно Пєтя за ЗЕбіла теж змусив ))))))
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Оте падло вкрало у всіх 10 років життя!!! Паскуда!!!
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круто, всіх перестріляти, тільки одну в білому залишити?
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а за поднятие цены на газ с 50 долл до 250 и РосУкрЭнарго почему еще нет уголовного дела
это же сотни миллиардов
конфисковать все у Ющарых до дечятого колена и всех в тюрягу
или это очередная выстава типа как борятся
чтобы отвести внимание от настоящего ущерба
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Ющенко был хорошим президентом. Ему было нелегко без большинства в раде, и в противостоянии с премьерами. Но так, как Украина богато жила в 2005-2009 не жили никогда. И уже не будет.
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