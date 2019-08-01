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 Политика Украины
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Все про:Слуга народа (193) Радуцкий Михаил (8)

 Если бы в стране все было хорошо, никто бы не проголосовал за "Слугу народа", - внештатный советник президента Радуцкий

Украинцы проголосовали за партию "Слуга народа" не из-за хорошей жизни.

Об этом избранный нардеп от "Слуги народа" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Если бы все у нас в жизни было хорошо, никто бы не проголосовал за "Слугу народа". Ни Зеленский 73% не взял бы, ни 253 голоса не взяла бы "Слуга народа", если бы те профессионалы, которые были, делали бы все хорошо", - отметил он, комментируя новоизбранный состав парламента.

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При этом Радуцкий отметил, что наличие высшего образования не должно быть приоритетом для того, кто нацелен на результат и готов работать.

"В 1993 году, когда создавался "Борис", у нас никогда профессор не получал больше, чем обычный врач. Мы всегда платили за количество пациентов, а не за звания. И здесь я полностью поддерживаю идею "Слуги народа": если человек хочет что-то делать, то не факт, что высшее образование должно быть на первом месте. У меня тоже нет высшего медицинского образования – но мне это не помешало создать и удачно продать самую большую медицинскую компанию в стране. И когда меня называют фельдшером, мне это даже приятно", - рассказал внештатный советник президента.

Полный текст интервью с Михаилом Радуцким читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3140775
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, на зону також потрапляють не "від хорошого життя".
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звучит как оправдание преступления Если бы в стране все было хорошо, никто бы не проголосовал за "Слугу народа", - внештатный советник президента Радуцкий - Цензор.НЕТ 76
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точно?а может это благодарные крысчане возвращаются после успешной поездки в херсон за безвизом? Якби в країні все було добре, ніхто б не проголосував за "Слугу народу", - позаштатний радник президента Радуцький - Цензор.НЕТ 9348
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Хлеб появился, вот и захотелось зрелищь.
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"На безрыбье и рак- риба". Але ж рак НЕ риба.
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Якби в країні все було добре, ніхто б не проголосував за "Слугу народу", - позаштатний радник президента Радуцький - Цензор.НЕТ 9917ibigdan 30 июля, 16:15
Истина где-то рядом (с)
Якби в країні все було добре, ніхто б не проголосував за "Слугу народу", - позаштатний радник президента Радуцький - Цензор.НЕТ 9917Светлана Самборска: "Кандидат от "Слуг народа" в министры здравоохранения Радуцкий в 2013 году принимал участие в битве экстрасенсов на российском телеканале ТНТ".

Что-то грядущий ****** обретает очертания таких масштабов, что даже я не ожидала.

Как бы это так, чтоб для 25% остались правила и подходы злочинной геноцидницы Супрун, а 75% пусть лечатся по правилам доброго волшебника-эктрасенса Радуцкого, а?

Sergey Fursa: Потенциальный министр здравоохранения Радуцкий принимал участие в битве экстрасенсов на российском телеканале ТНТ еще в 2013 году.

Может быть именно там он узнал, что для украинцев нужно особое лечение и генному украинца не подходят лекарства немца и поляка? Кто знает, что еще в той битве рассказали ему великие маги и чародеи.

Может теперь будущий министр является уникальным носителем истины и знаний. А может он внесет изменения в мед реформу и теперь украинцев снова будут лечить через телевизор, не зря же в администрации президента хотят запуска новый русскоязычный канал. Заряженные тазики с водой еще никогда не подводили. Пора наконец избавится от этой шелухи доказательной медицины и вернутся к исконному лечению подорожником, вернуть знахарок и золотые пирамидки, выдавая им лицензии МОЗ.

А главным по лицензия будет сам министр, как человек, не по наслышке знающий о силе экстрасенсов, магов, ведунов и прочих товарищей, которых пыталась выгнать из медицины поганой метлой Уляна Супрун. Конец геноциду пришел. Конец геноцида гомеопатов.

И не забыть сжигать по одной ведьме в год. Чтобы погода хорошая была. Ради урожая. Тогда можно сразу будет объединить МОЗ и агроминистерство. А министр будет бить в бубен, вызывая дождь, если ведьмы не хватит.

Вот он, путь к ускоренному экономическому росту. И украинской доминации.
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Соя уже не знает какую хрень за уши притянуть))) но пЕСики лают, а караван идет )
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а ты хочешь расового дохтора на министра,а по факту он даже не доктор - но будут отледьные протоколы лечения (это по нем) - для украинцев и для всех остальных
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Я хочу шоб хрюкоботов отправили асфальт ложить, если они будут так же работать как срут, то у нас будут лучшие дороги в мире, хотя о чем єто я пецині лапти и работа несовместимы
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Я не зрозумів - це, щоб погасити сибірські пожежі "... А министр будет бить в бубен, вызывая дождь..."?
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тада, от хорошей жизни за такое уе@ище не голосуют.
за такое голосуют голосуют от недостатка мозгов
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Молодец Мишаня, врезал правду-матку! "Была бы табуретка, и она Бы выиграла у Порошенко" - помните? То есть Зеленский=табуретка.
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Посмотрим на ТВОЮ работу, спаситель отечества.
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я не понял - а как же ген прокурор - ну без высшего специального - не можно - а тут людей лечить можно - логика какая то зебильная
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Интересный разговор на одном форуме:

-- Насправді, не маючи жодної цікавости до політики ( тим більш - української ), увесь час до виборів думав: ***** їм узагалі ці вибори, коли відрив фактичних заслуг одного кандидата перед країною та його користь у якості президента від усіх інших - такі, що геть смішно навіть говорити про якийсь вибір між ними. Думав так увесь час, аж доки вони не зробили вас разом.
-- Произошла обычная "охлократическая революция".

-- Справа в тому, що, зі своїм розумінням України circa жовтень 2014 р., не бачив до неї взагалі жодних передумов.

Розповім ще таку річ: кілька разів питання цих виборів спливало десь на марґінесах розмов із моїми колеґами, що зараз працюють у Києві. І тоді ніяк не міг зрозуміти: взагалі, який ***** Зеленський, яка інтрига? Списував це на їхню недостатню орієнтацію у середовищі, хоча й не мав жодних сумнівів у компетентности та сумлінности наших політ. радників із місцевого персоналу ( до того ж і знав їх усіх особисто ще з часів роботи в Києві ), за посередництвом яких мої колеґи складали свої власні опінії. Ну й от і виявилося, що все вони там правильно розуміли, а я помилявся.
-- Это же они, а не вы, прочувствовали рост коммуналки и курса доллара в разы, огромную инфляцию. Беда только, что связали они это не с войной с РФ, с агрессией, тем что реформы не дают моментального результата, а с тем что Порошенко якобы всех обокрал.
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А шо, при вас таки стало лучше? Огласите список за лучше за ваши 4 месяца. И мы все вместе и дружно посмеёмся. Якби в країні все було добре, ніхто б не проголосував за "Слугу народу", - позаштатний радник президента Радуцький - Цензор.НЕТ 1159
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Было не хорошо. Станет ещё хуже. ЗЕбилы работать не хотят, воевать не хотят, учиться не хотят. Хотят по пляжам и ночнушкам тусоваться, кокс нюхать. А работать и воевать за них должны другие.
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Если бы в стране все было хорошо, никто бы не проголосовал за "Слугу народа",

Если бы в стране у кое кого не было ящиков, никто бы не проголосовал за "Слугу народа" )
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Сам заметил,кто не смотрит ТВ тупо.
Остальные...зазебар.
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ищет знакомые буквы в написанном на доске
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вот как в борисе платят за пациента, это хорошо а как у супрун то это плохо
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Ні в якій страні нема шоб було все гаразд,але там нема 73% дебілів.
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Как поляки проклинали Валенсу и Бальцеровича!
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За такое дерьмо никто бы не проголосовал если бы не ошибки и бездействие Порошенко и Ко?Я правильно понял?
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Правильно, Сережа. Именно Петино барыжничество Петра м его Кононенок очень помогло Зе.
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Я с ним согласен. У нас действительно все плохо. И не столько материально сколько с мозгами, образованием и способностью думать трезво.
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І на всю стрічку всього лиш два зебільчика... Мо почало доходити?
Якби в країні все було добре, ніхто б не проголосував за "Слугу народу", - позаштатний радник президента Радуцький - Цензор.НЕТ 7128
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Думаю, что через некоторое время в стране станет всё хорошо (разумеется, только в телевизоре на "1+1" и подобных каналах), но многим и этого будет достаточно.
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А как-то заметно, что у этого Радуцкого нет образования. Какие-то дебильные изречения он говорит.
Если бы все олигархи не поливали г*вном ту власть, абсолютно за всё, что зависит и не зависит от них, то 73%-я отара и не проголосовала бы за сборище проходимцев и тупиц.
А так им сказали на Г+Г, что в тарифах Петя виноват, а вот Зеля всё исправит. Что Петя на войне наживается, а Зеля её вмиг остановит. Что Петя обогатился в 80 раз, а Зеля наш, бедный. Что у Пети кумовство, а Зеля искоренит. И зебильё побежало голосовать.
А теперь, когда уже поздно, и тарифы нельзя снизить, и война идёт, и Зеля в Ниагаре за день потратил «четыре Свинарчука» бюджетных денег, и ОПУ битком набита клоунами из Квартала.
Так что правильно тут сказали, за Слуг могли только безмозглые проголосовать, просто их в Украине оказалось дофигище.
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т.е. наш главный избиратель ж о п а…?
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Вот это точно. Надо было только уточнить, что, если бы в Украине с мозгами все было хорошо, то за банду Колойского не проголосовали бы.
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