 Если бы в стране все было хорошо, никто бы не проголосовал за "Слугу народа", - внештатный советник президента Радуцкий

Об этом избранный нардеп от "Слуги народа" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Если бы все у нас в жизни было хорошо, никто бы не проголосовал за "Слугу народа". Ни Зеленский 73% не взял бы, ни 253 голоса не взяла бы "Слуга народа", если бы те профессионалы, которые были, делали бы все хорошо", - отметил он, комментируя новоизбранный состав парламента.

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При этом Радуцкий отметил, что наличие высшего образования не должно быть приоритетом для того, кто нацелен на результат и готов работать.

"В 1993 году, когда создавался "Борис", у нас никогда профессор не получал больше, чем обычный врач. Мы всегда платили за количество пациентов, а не за звания. И здесь я полностью поддерживаю идею "Слуги народа": если человек хочет что-то делать, то не факт, что высшее образование должно быть на первом месте. У меня тоже нет высшего медицинского образования – но мне это не помешало создать и удачно продать самую большую медицинскую компанию в стране. И когда меня называют фельдшером, мне это даже приятно", - рассказал внештатный советник президента.

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