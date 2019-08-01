 Если бы в стране все было хорошо, никто бы не проголосовал за "Слугу народа", - внештатный советник президента Радуцкий

Об этом избранный нардеп от "Слуги народа" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Если бы все у нас в жизни было хорошо, никто бы не проголосовал за "Слугу народа". Ни Зеленский 73% не взял бы, ни 253 голоса не взяла бы "Слуга народа", если бы те профессионалы, которые были, делали бы все хорошо", - отметил он, комментируя новоизбранный состав парламента.
При этом Радуцкий отметил, что наличие высшего образования не должно быть приоритетом для того, кто нацелен на результат и готов работать.
"В 1993 году, когда создавался "Борис", у нас никогда профессор не получал больше, чем обычный врач. Мы всегда платили за количество пациентов, а не за звания. И здесь я полностью поддерживаю идею "Слуги народа": если человек хочет что-то делать, то не факт, что высшее образование должно быть на первом месте. У меня тоже нет высшего медицинского образования – но мне это не помешало создать и удачно продать самую большую медицинскую компанию в стране. И когда меня называют фельдшером, мне это даже приятно", - рассказал внештатный советник президента.
Полный текст интервью с Михаилом Радуцким читайте здесь.
Истина где-то рядом (с)
Светлана Самборска: "Кандидат от "Слуг народа" в министры здравоохранения Радуцкий в 2013 году принимал участие в битве экстрасенсов на российском телеканале ТНТ".
Что-то грядущий ****** обретает очертания таких масштабов, что даже я не ожидала.
Как бы это так, чтоб для 25% остались правила и подходы злочинной геноцидницы Супрун, а 75% пусть лечатся по правилам доброго волшебника-эктрасенса Радуцкого, а?
Sergey Fursa: Потенциальный министр здравоохранения Радуцкий принимал участие в битве экстрасенсов на российском телеканале ТНТ еще в 2013 году.
Может быть именно там он узнал, что для украинцев нужно особое лечение и генному украинца не подходят лекарства немца и поляка? Кто знает, что еще в той битве рассказали ему великие маги и чародеи.
Может теперь будущий министр является уникальным носителем истины и знаний. А может он внесет изменения в мед реформу и теперь украинцев снова будут лечить через телевизор, не зря же в администрации президента хотят запуска новый русскоязычный канал. Заряженные тазики с водой еще никогда не подводили. Пора наконец избавится от этой шелухи доказательной медицины и вернутся к исконному лечению подорожником, вернуть знахарок и золотые пирамидки, выдавая им лицензии МОЗ.
А главным по лицензия будет сам министр, как человек, не по наслышке знающий о силе экстрасенсов, магов, ведунов и прочих товарищей, которых пыталась выгнать из медицины поганой метлой Уляна Супрун. Конец геноциду пришел. Конец геноцида гомеопатов.
И не забыть сжигать по одной ведьме в год. Чтобы погода хорошая была. Ради урожая. Тогда можно сразу будет объединить МОЗ и агроминистерство. А министр будет бить в бубен, вызывая дождь, если ведьмы не хватит.
Вот он, путь к ускоренному экономическому росту. И украинской доминации.
за такое голосуют голосуют от недостатка мозгов
-- Насправді, не маючи жодної цікавости до політики ( тим більш - української ), увесь час до виборів думав: ***** їм узагалі ці вибори, коли відрив фактичних заслуг одного кандидата перед країною та його користь у якості президента від усіх інших - такі, що геть смішно навіть говорити про якийсь вибір між ними. Думав так увесь час, аж доки вони не зробили вас разом.
-- Произошла обычная "охлократическая революция".
-- Справа в тому, що, зі своїм розумінням України circa жовтень 2014 р., не бачив до неї взагалі жодних передумов.
Розповім ще таку річ: кілька разів питання цих виборів спливало десь на марґінесах розмов із моїми колеґами, що зараз працюють у Києві. І тоді ніяк не міг зрозуміти: взагалі, який ***** Зеленський, яка інтрига? Списував це на їхню недостатню орієнтацію у середовищі, хоча й не мав жодних сумнівів у компетентности та сумлінности наших політ. радників із місцевого персоналу ( до того ж і знав їх усіх особисто ще з часів роботи в Києві ), за посередництвом яких мої колеґи складали свої власні опінії. Ну й от і виявилося, що все вони там правильно розуміли, а я помилявся.
-- Это же они, а не вы, прочувствовали рост коммуналки и курса доллара в разы, огромную инфляцию. Беда только, что связали они это не с войной с РФ, с агрессией, тем что реформы не дают моментального результата, а с тем что Порошенко якобы всех обокрал.
Простой нарід ™
Если бы в стране у кое кого не было ящиков, никто бы не проголосовал за "Слугу народа" )
Остальные...зазебар.
Если бы все олигархи не поливали г*вном ту власть, абсолютно за всё, что зависит и не зависит от них, то 73%-я отара и не проголосовала бы за сборище проходимцев и тупиц.
А так им сказали на Г+Г, что в тарифах Петя виноват, а вот Зеля всё исправит. Что Петя на войне наживается, а Зеля её вмиг остановит. Что Петя обогатился в 80 раз, а Зеля наш, бедный. Что у Пети кумовство, а Зеля искоренит. И зебильё побежало голосовать.
А теперь, когда уже поздно, и тарифы нельзя снизить, и война идёт, и Зеля в Ниагаре за день потратил «четыре Свинарчука» бюджетных денег, и ОПУ битком набита клоунами из Квартала.
Так что правильно тут сказали, за Слуг могли только безмозглые проголосовать, просто их в Украине оказалось дофигище.