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Все про:Коломойский (1103) Приватбанк (496) Вовк_Павел (43)

 Вовк отрицает договоренности с Коломойским по делу о национализации Приватбанка

Вовк отрицает, что у него были встречи с бизнесменом Игорем Коломойским по делу о национализации Приватбанка.

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, который назвал личной местью Сытника дело против судей Окружного административного суда г. Киева, отрицает, что у него были встречи с бизнесменом Игорем Коломойским по делу о национализации Приватбанка.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Во-первых, я с Коломойским не встречался и даже не знаком с ним. Во-вторых, а какое я имею отношение к делу? Председатель суда не влияет ни на одного судью. Это миф", - сказал он.

По его словам, дело о национализации Приватбанка слушалось 2 года, причем между первым и вторым туром президентских выборов было 2 заседания.

Он подчеркнул, что административный суд существует для защиты от нарушений со стороны государства.

"Все пытаются нас критиковать, думая, что мы должны защищать власть. А мы не должны их защищать. Когда вы приходите с проблемой в суд, вы же рассчитываете на свою защиту, а не на защиту власти? Зато когда мы принимаем решения в чью-то пользу, но не вашу, а другого физического лица – Коломойского – то начинается критика", - возмутился Вовк.

Как сообщали Українськi Новини, 18 апреля коллегия Окружного административного суда Киева под председательствованием судьи Качура признала незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.

Основаниями для принятия такого решения суд называет в том числе недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения Приватбанка к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, а также, собственно, нарушение процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне.

Тем временем, НАБУ допросило судью, который отменил национализацию Приватбанка.

Источник: https://censor.net.ua/n3140771
 
 
 Топ комментарии
 
Богдан встречался с Вовком в интересах Каломойского..
кто такой Вовк ,что бы Каломойский с ним встречался?!..
для этого есть посредники-адвокаты-буряты..
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зебилы, а вы верите? вовк четкий пацанчег? Вовк отрицает договоренности с Коломойским по делу о национализации Приватбанка - Цензор.НЕТ 7115
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как-то странно было бы прочитать такое - Вовк подтверждает договоренности с Коломойским по делу о национализации Приватбанка Вовк отрицает договоренности с Коломойским по делу о национализации Приватбанка - Цензор.НЕТ 6295
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ага ну да сам Вовок объявил во всеслышание ПРИЗНАНИЕ ЯВКУ ТИПА ДАЛИ ЗАРАБОТАЛ НА ПРИВАТЕ МИЛЛИОНОВ 10....
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Вовк так хотів вплинути на результати виборів, виконував вказівку порошенка щоб збрутити натовп і мобілізувати виборців на підтримку порошенка в другому турі. Дії Вовка це зрада України, неправосудні рішення Вовка та його суддів це злочинне втручання в хід передвиборчої компанії, незаконне втручання в роботу банківської системи які могли призвести до обвалу гривні та паніки на ринку банківських послуг! Неправосудні рішення суддів Вовка це загроза національній безпеці і за це Вовк та його судді будуть відповідати перед судом і всі хто давав вказівки Вовку та його суддям теж сядуть на довічне! Я вбачаю в діях Вовка та його банди суддів зраду нацоінальних інтересів та роботу на російські спецслужби!
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Отрицать и доказать что не было договорённостей разные понятия.
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зебилы, а вы верите? вовк четкий пацанчег? Вовк отрицает договоренности с Коломойским по делу о национализации Приватбанка - Цензор.НЕТ 7115
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дело было при солнцеликом Пете,( тот самый который постарел,устал, девушки не любят ну в общем куча гемороя)если вовк не четкий пацанчег то почему кум того что постарел по свистку постаревшего не посадил этого четкого пацанчега ?
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я про каденцию пороха, а не политического ********.
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який вовк в овечій шкурі попризначав цих вовків у мантіях?
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да если б не Коломойский, ты б тут уже комменты не писал...
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Богдан встречался с Вовком в интересах Каломойского..
кто такой Вовк ,что бы Каломойский с ним встречался?!..
для этого есть посредники-адвокаты-буряты..
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Ну, ИДИОТЫ, напали на честного ГРАЖДАНИНА. Да посмотрите на бабушек, которые торгуют сигаретами темного производства. Вот это МАФИЯ.
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Вот читаешь его и слезы сами на глаза наворачиваются, такого кристально-честного человека за яйца взять пытаются! Ну ничо,я так думаю, зеля с игорем батьковичем не дадут сгинуть такому самородку, раз к решениям по привату он отношения не имеет от слова "совсем"
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как-то странно было бы прочитать такое - Вовк подтверждает договоренности с Коломойским по делу о национализации Приватбанка
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ЗеБЕнины телепузики, так когда уже Вовк будет советником наркомана? Это тоже, новое и честное лицо?
Не забывайте, что вы ЭТО сделали вместе!
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Он сначала должен в битве екстрасенсов на нтв поучаствовать, пройти повышение квалификации у маслякова в квн, потом сдать экзамен по игре хером на рояле, а уж тогда можно назначать на наивысшие должности... а ты как думал? Туда всякую шелупонь не назначают... только профессионалов
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да вы, батенька, изверг!
Страна так долго ждать не может!
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Шо Вовчик, пристало вузлом до гузна? Ще не те буде готуйся, ****.
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А между тем, идет седьмой день молчания избранного президента по поводу события, представляющего угрозу украинской государственности...
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А оно в рот шаурмы набрало. К слову, его до президентских выборов не зря в Париже прятали. ну, шоб оно, ото убогое, шо то не то не наляпало. Вовк заперечує домовленості з Коломойським у справі про націоналізацію "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 5547
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Та шо вы говорите. Вовк заперечує домовленості з Коломойським у справі про націоналізацію "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 6712
Да здравствует ото суд де от этот Вовк, как таки самый "честный" суд в мире. Вовк заперечує домовленості з Коломойським у справі про націоналізацію "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1705
К слову, ВСЁ преступники всё отрицают. Вовк заперечує домовленості з Коломойським у справі про націоналізацію "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 4328
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Он же не совсем полный идиот, чтоб не отрицать, как вы думаете?
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Можно подумать, что пацаны уровня Бени встречаются с судьями или председателями судов. Это делают всякие "юристы" типа богдана. И то не факт, что с "вовками". В нашем "судопроизводстве существует много схем "решения" проблем.
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