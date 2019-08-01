 Институт нацпамяти обжаловал возвращение киевским проспектам Бандеры и Шухевича старых названий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщает юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко.

"Все обоснования отсутствия нарушений прав истцов, неправильного применения судом первой инстанции норм процессуального права, неправильного применения судом первой инстанции к спорным правоотношениям норм законов "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики", неправильного применения судом первой инстанции к спорным правоотношениям и "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий" были представлены в Окружном административном суде", - объяснил юрист.

Напомним, 25 июня 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.

КГГА переименовала Московский проспект в украинской столице на проспект Степана Бандеры в июле 2016 года. А за переименование проспекта генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича (главнокомандующего Украинской повстанческой армии) проголосовала в июне 2017 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Институт нацпамяти обратился в Генпрокуратуру из-за восстановленного памятника Жукову в Харькове