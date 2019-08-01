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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
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Все про:Институт нацпамяти (199) КГГА (2214) переименования (535) декоммунизация (455)

 Институт нацпамяти обжаловал возвращение киевским проспектам Бандеры и Шухевича старых названий

Украинский институт национальной памяти подал апелляцию на решение Окружного административного суда Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов Московского и Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщает юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко.

"Все обоснования отсутствия нарушений прав истцов, неправильного применения судом первой инстанции норм процессуального права, неправильного применения судом первой инстанции к спорным правоотношениям норм законов "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики", неправильного применения судом первой инстанции к спорным правоотношениям и "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий" были представлены в Окружном административном суде", - объяснил юрист.

Напомним, 25 июня 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.

КГГА переименовала Московский проспект в украинской столице на проспект Степана Бандеры в июле 2016 года. А за переименование проспекта генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича (главнокомандующего Украинской повстанческой армии) проголосовала в июне 2017 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140770
 
   
 Топ комментарии
 
треба взагалі скасувати всі рішення цього суду за останні кілька років.... Институт нацпамяти обжаловал возвращение киевским проспектам Бандеры и Шухевича старых названий - Цензор.НЕТ 3722
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Володя Мавзолейний взагалі в Україні ніколи не був, а монументів йому було ....
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Какой флаг был у этого "СС"?
Ты думаешь, что в Западной Украине жили одни зебилы, которые сразу забыли карателей из НКВД, пришедших в 1939 году?
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Мародёры и убийцы? Зебил что ли?
Хотя на счёт имён гетьманов и князей согласен. Но и УПА-ОУН так же нужны...
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Зебилам не нужны, т.к. только УПА призвали голосовать за Порошенко во втором туре...
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треба взагалі скасувати всі рішення цього суду за останні кілька років.... Институт нацпамяти обжаловал возвращение киевским проспектам Бандеры и Шухевича старых названий - Цензор.НЕТ 3722
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Есть чем заняться, первоочередное что надо сделать, иначе страна развалится, а так все заробитчане вернутся на родину.
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Депутат від партії Зеленського пообіцяв "взятися" за Інститут нацпам`яті. Прізвище істоти - Максим Бужанський. Також він вважає, "що Україна не має права святкувати День звільнення від Радянського Союзу".
Тобто День Незалежності треба скасувати?!
Про це Бужанський сказав у інтерв'ю strana.ua.
За словами мажоритарника, у нього є інформація, що Інститут нацпам'яті - це корумпована структура. "Там немає жодної ідеології. В'ятрович краде гроші в парі зі своєю дружиною та іншими співробітниками - близькими родичами. Український інститут національної пам'яті - це одна з найбільш корумпованих структур. Буду цим займатися", - сказав відомий блогер.

Також майбутній депутат переконаний, "що Україна не має права святкувати День звільнення від Радянського союзу". https://strana.ua/news/214039-odna-iz-samykh-korrumpirovannykh-struktur-v-sluhe-naroda-poobeshchali-zanjatsja-institutom-vjatrovicha.html

PS: чому печерський суд не заборонив оцю "срану"???
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Бачив на Гавнюс ван і Зік це гавно. Чмо рідкісне.
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самый обычний украинский депутат..
а таки шо такое ?Інститут нацпам'яті оскаржив повернення київським проспектам Бандери і Шухевича старих назв - Цензор.НЕТ 4808
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Руссо-фашист, який може тільки жрать та гадити там де живе.
Мені соромно за дніпрян які його вибрали в депутати і нащо вони розраховуют.
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Ні раз жігівайтє мєжьду нац анналльную розьнью.Братьє вєть ми очінь.дЛЯ ХАХОФЬ РИБ"ЯТКЄ ДУПИ РВУТЬ.а ВИ...

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Зачем так жестоко меня геноцидить этим рылом?
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Володя Мавзолейний взагалі в Україні ніколи не був, а монументів йому було ....
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и ленин никада в Киеве не был. и шо? это ж не помешало и улицу назвать, и памятниками все углы утыкать...
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Какой флаг был у этого "СС"?
Ты думаешь, что в Западной Украине жили одни зебилы, которые сразу забыли карателей из НКВД, пришедших в 1939 году?
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"Бужанський сказав" - то хай відповідає, в суді. Гарна пара йому - діяч, який почав сіпатись до Кличка.
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Восьмипроцентные никак не уймутся. Неужели до сих пор не поняли, что народ поставил неуд прошлой власти в том числе и из-за таких отмороженных как Вятрович.
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Просто они продолжают отрабатывать деньги своих кукловодов.
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Заокєанскіх кукловодов, канєшно. А также поджигатєлєй войни і воротіл Уол-стріта, устраівающіх своі коварниє проіскі протів дєла міра і соціалізьма.
Зєлєнскій тоже заокєанскокукловодімий русофоб, которому Западом уготована роль могільщіка Росії.

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скоро го вносуды буду законы принятые Радой отменять.
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Давно читав від наших рідних кацапів "пушьчяй В"ятровічь убєраєца ва Львофь!"
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Є багато висловів,у т.ч. й самих кацапів про кацапів.Ніц файного про них ніхто не сказав.
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Сколько там у нас штат этого института ? Что-то около 90 человек.
Значится на нашей шее сидит почти сотня дармоедов-бюджетников, которым делать нехрен..... Пора немного оптимизировать штат сотрудников
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Не надо пены, история всех расставит по местам. На лозунгах и кричалках, далеко не уедешь, как и с придуманными героями. Я далеко не сторонник Ленина, но чел 98 томов своих мыслей написал, которые я не могу оценивать, т. к. хотя у меня достаточно высокий IQ (124), но я уверен, что он ниже, чем у Ленина. Я плохо понимаю ненависть части украинцев к Ленину. При вступлении в СССР, Украина не имела левобережья, его в1923 году дал Ленин, а в 1924 году Ленин умер. Что он такого плохого сделал украинцам за год, да еще тяжело болея? Немотивированная война с памятниками, это битва Дон Кихота с ветряными памятниками.
Чудны бела твои Господи.
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При вступлении в СССР, Украина не имела левобережья, его в1923 году дал Ленин, а в 1924 году Ленин умер.

вОнюшка, кацапсина, признайся, ты дурак?
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Период Руина(17 век) раздел Украины на Правобережную под управлением Речи Посполитой и Левобережную с присоединением к Московии. С тех пор так и было.
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вОнюшка, не знаю насчёт твоего IQ, но насчёт элементарного знания столь недавней истории, у тебя большие проблемы.
Украина не вступала,а была одной из соучредительниц сесесера, наряду с обосРашкой. после распада сраной рассеянской империи некоторым ее бывшим частям удалось отстоять свою независимость, как Польше и Финляндии, а Украине нет, ибо Украина для старой рашки имела значение куда большее, чем страны Балтии, Финляндия или Польша, без Украины никакого сесесера попросту не было бы. Про УНР, про ЗУР, ты, убогий, ничего, конечно, не слышал подарки ёпта...
Украина, которая простирается до Таганрога и Кубани и даже дальше попросту была оккупирована большевистскими ордами с востока, к которым присоединились и некоторые ***** и из числа украинцев, недалёкие, обманутые, поведшиеся на примитивные, но простые и доходчивые лживые лозунги московитской большевистской орды, навроде сегодняшнего луГандонского быдла, всякие криворожские двухнедельные республики и прочая хрень.

Так штА, убогий, заднеприводной сифилитик Ленка-Бланк ничего Украине не дарил, ежели чего и подарил, то это западноукраинские земли, входившие в распавшуюся Австро-Венгрию, подарил на почти три десятилетия Польше.
ничего отсталая сраная рашка подарить Украине не в состоянии по определению , она может только украсть и подло отобрать.
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Украинские казвки и их семьи были завезены на Кубань Екатериной где и осели на землях Донского казачества.Служили российской империи защитой от татар и турков и ведения земледелия всего в кол-ве 29 тыс.семей.Селились куренями и давали наименование своим поселениям.Земли чужие не захватывали,а селились и на них жили.Так что Кубань никогда этническими землями украинцев не была.Просто расплодились с 16 млн.живших в российской империи до 53 млн.при советской власти.
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Украинцы - основатели Кубанского и Донского казачества..
Не любят современные коварные российские лже -историки вспоминать о том, что первые казаками на Дону были казаки украинцы во главе с военным и политическим деятелем 16-го века, волынским магнатом украинским, князем Дмитрием Вишневецким . Даже со страниц истории тщательно убираются упоминания о той исключительной роли, которую сыграл князь Дмитрий в деле становления казачества на Дону. Так, еще в 2010-м году, с русской Википедии, из статьи, посвященной Байде, можно было узнать подробно о том, как судьба связала Вишневецкого с казацким Доном. Сейчас при кремлёвских фашистах, от того подробного описания ничего не остались. Но как известно, православный украинский, князь Дмитрий Вишневецкий организовал военную базу, которую он создал на острове Хортица, она стала началом Запорожской Сечи. А в 1560-го года князь Вишневецкий во главе 5 000 украинских казаков отправляется в поход к устью Дона где осадил турецкую крепость Азов. Он навеки перекрыл татарам через Дон путь в глубину лапотной Московии и на восток Украины. В 70 километрах от Азова вверх по Дону князь Дмитрий основывает украинский казацкий городок, который называет Черкасский город, в память об украинских Черкассах. Самым первым донским атаманом стал Украинец Михаил Черкашенин, с которого и начинается настоящая, не выдуманная современными кацапами мифотворцами, история Всевеликого Донского казачества.
Украинский Черкасский город с того времени становится столицей всего Войска Донского, центром донского казачества на 250 лет, А теперь это первое украинское поселение, которое основал князь Дмитрий Вишневецкий, называется станица Старочеркасская, в Ростовской области.
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Первыми поселенцами Черкасского городка были исключительно только украинские запорожские казаки, пришедшие вместе с Дмитрием Вишневецким. Они и стали ядром будущего донского казачества. Но уже через сто лет после этих событий появились первые казачьи поселения москалей - лапотников в устье реки Вороны, в верхнем течении Дона, у донецких Раздор казаками которых в основном были татары, калмыки.....и небольшого числа ужасных лапотных москалей угро - финнов бежавших крепостных - рабов.
Дмитрий Вишневецкий с украинским казачьим войском прошёл с боями завоевал и подчинил всю Кубань и Дон. Под влиянием путлинского фашизма, теперь на Дону не вспоминают Дмитрия Вишневецкого, как основателя своего войска, а ведь в качестве героя Байду-Вишневецкого изображали все крупнейшие российские историки прошлых веков, например Василий Татищев в своей «Истории Российской с древнейших времен »....
В 1563-го году Вишневецкий в Молдавии, в кровавой битве с турками потерпел единственное поражение, он был взят в плен, и попал в руки турецкого султана. После жестоких пыток был казнен в Стамбуле.
В украинской истории князь Вишневецкий вошел как героический казак Байда, который до самого конца не повиновался ни туркам, ни москалям, и был основателем Запорожской Сечи, и казачества на Дону и Кубани. Сейчас москали лапотники запретили вспоминать о Вишневецком, как об основателе Донского войска. Но не годится нам, славянам Украинцам, страдать историческим беспамятством в отношении славных дел своих собственных героических предков. Поэтому не забудем, украинскую этническую территорию Кубани, и то что в зарождении казачества на Дону это дело наших украинских рук.﻿
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В Черкасах вже давно існує вулиця Байди Вишневецького. Кожен українець має знати, хто справжній засновник козацтва! http://baydacheri.blogspot.com/2016/04/blog-post.html

Інститут нацпам'яті оскаржив повернення київським проспектам Бандери і Шухевича старих назв - Цензор.НЕТ 399
Вулиця є однією з центральних, проходить через історичний центр міста, перетинаючи Хрещатик та бульвар Шевченка.
Походження назви

Вулиця названа на честь князя, черкаського старости, засновника Січі ­­­­- Дмитра Байди Вишневецького. Вона уперше згадується у 1879 році під назвою Косюринська. На мій погляд, назва походить від прізвища Косюра. Єдиного Косюру, якого мені вдалося знайти поблизу Черкас - це Василь Йосипович Косюра (гласний Золотоніського земства, повітовий предводитель дворянства та землевласник). Хоч можливо, вулиця названа на честь когось із його роду. Вже з 1893 року вона носить назву Новобазарної (через базар, який розташовувався на її початку біля Дніпра із назвою Новий). У 1908 році (за тодішньою модою) вулицю розділили на дві. Нижня частина залишилася Новобазарною, а верхню назвали Суворівською. У 1923-му її знову об'єднали під новою вже назвою - Свердлова (російський революціонер, ініціатор розгону Установчих зборів, розкозачування та розстрілу царської сім'ї). Під час окупації вулиця називалась іменем Петлюри. А в 1943 році їй була повернута довоєнна назва. Ім'я князя Байди Вишневецького, черкаського старости почала носити з 1993 року.
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завезены Катериной...

чАвой? А она кто такая эта мелкопоместная немецкая плять, мужеубийца, чтобы гнать куда-то украинцев,козаков с их земли, ограничивать их в правах, куда-то переселять? Может, для московитского вечного холопья это и нормально, для украинцев - нет.
Тьфу на эту плять, тьфу на всех манкуртов, поддакивающих кацапо-ордынской срани.
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100 лет назад тогда до оккупации Украинское государство было в 1,6 раза больше чем теперь, Территория (УНР) 1919 года была признана почти всеми Европейскими Державами (Австрией, Германией, Венгрией, Румынией,Турцией,Болгарией....и др). После объединения территория Украинской Народной Республики включала в себя украинские этнические земли Восточной Польши, огромную часть современной Молдавии, всю южную Беларусь, Крым, большая часть Курской и Белгородской области, нижний Дон. Кроме того, желание присоединиться к УНР с 1917 года высказывала Кубанская Народная Республика (вся Кубань и часть Ставрополья до Северного Кавказа). О присоединении к Украине на федеративных основаниях уже в конце 1917 года было подписано с Центральной Радой. Украинское государство - УНР 1919 года представляло собой огромное территориальное образование с большим военным, промышленным и ресурсным потенциалом. И перед Украиной 1919 года раскрывались более широкие перспективы в послевоенной Европе, чем перед вновь восстановленной независимой Украиной уже 1991 года. Но УНР в кровопролитных боях с проклятыми российскими оккупантами кремлёвскими бандитами - большевиками не защитила и потеряла свой суверенитет она была оккупированная и стала бесправной колонией усср в ужасной бандитской - большевистской империи зла в кровавой тюрьме народов ссср, до 1991 года.
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Конечно конечно.Ведь и Москва украинская.Сын Киевского князя основал.Москаль младший брат.
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Дикие земли, населённые ужасной лапотной нечистью туземными татаро - угро -финскими племенами - Залесье, Эрзянь (Рязань), Мурома и десятками других угро финских народов стали удельными угро - финскими княжествами только в 12-м веке. Князья Киевской Руси их выделяли только своим, внебрачным сыновьям бастардам, и выделялись по принципу на тебе Боже что мене негоже .К примеру дикое угро финское Ростовское княжество в Залесье было создано Владимиром Мономахом специально для своего внебрачного сына Юрия (- Георгий), которому даже княжеского имени не дали, только крестильное. Другие князья Киевской Руси на ужасное туземное угро - финское Залесье никогда и не зарились, там правили разве только на половину половец Долгорукий который люто ненавидел славян Киевской Руси как и его дикие ордынские отпрыски. Ужасный ордынец Юрий Долгорокуй был рожден половецкой женой Мономаха. Его сын - Андрей Боголюбский, Китан (Тюрай-хан) тоже рожден от половецкой княжны в крещении Анны. А мать Александра Неврюя якобы Невского так её мать: половчанка Хорасана (Мария), дочери Котяна Сутоевича Тертероба. Второй сын Долгорукого был половец Всеволод Большое Гнездо - отец Ярослава, дед наполовину половца Неврюя ( Александра Невского ). Но это до 13 века а потом все эти земли угро - финнов лапотников стали колониями Золотой Орды и везде они фигурировали как её улусы: Московский, Суздальский.... И только в 18 веке припадочный татарин пётр -1 и солдатская простит.. немка катька - 2 решили подло замаскировать своих подданных татаро - угро - финнов этих лапотных монголоидных москалей кацапов под будто бы славян - русичей - русских... которыми они даже не пахли.
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Древляне и поляне с хазарами и половцами.Скифы..А ещё раньше неондертальцы.Все наши украинские предки.Да Адам походу..с Евой.
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ЬІВАСЮ лукаве,йшло б ти зі своїми к"ю в дупу.Брехло.Карту УНР КУПИ,ЛАПОТЬ.
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Это ты про карту-хотелку Скоропадского, где даже Кубань обозначена Украиной?))) Жалко времени, но расскажу. Эту карту составили по заказу Скоропадского, и он с ней поехал на конференцию 1919 г. в Париж, где он тряс этой картой и говорил, что если западные страны помогут оружием, деньгами, и военным участием, то УНР, БУДЕТ вот такой. В делегации Скоропадского, от Кубани были атаман какой-то станицы, и священник, какого-то прихода По приезду на Кубань, атаман был повешен белогвардейцами, как предатель, а батюшка, почему-то, решил домой не ехать. Кубань тогда делили красные и белые, никакой УНР там не было. УНР существовала 9 месяцев, в пределах Киевскоой, и Винницких губерний, и даже Киев полностью не контролировался УНРовцами.
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ЬІвашька,давай ще тек,як врещать кацапи звідти:"Талєн-рускєй горат,Варьшява-русккєй горат....."Ну й про Адьйосу,Харрькафь та інші чужі землі так само.Ну чисто як ти.
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Странно, но при Порохе эти козломордые мрази сидели тише воды и ниже травы, а сейчас повылазили.
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100 років тому до окупації Українська держава була майже в два рази більше ніж тепер. Державний кордон УНР. в день Злуки 22 січня 1919 був значно довший. Кордон тодішньої України (УНР) відображена на карті "Соборна Україна", що вийшла у Львові на заснування фонду «Україна - Русь». "Радіо Свобода".
Ця настінна карта соборної УНР, на якій відображені усі українські землі, які в 1919 році були у складі України (УНР). Кубань, Ставропілля, Чорноморщіна, Східна Слобожанщина, Стародубщина (нині вони окуповані в складі ворожої московии (Росії). Берестейщина і Гомельщина (нині у складі Білорусі). Холмщина, Підляшшя, Надсяння, Північна Лемківщина (Польща), Південна Лемківщина (Словаччина). Мармарощина, Південна Буковина (нині у Румунії) Крим (тимчасова окупація). А також територія України було Придністров'е.
Голова благодійного фонду «Україна-Русь Новоженець зазначає, що карта« Соборної України », показує, якими були українські кордони в День Злуки, України 22 січня 1918 року, і до окупації (УНР) проклятими українським народом жахливими рассейскімі бандитами більшовиками з паРаши. Так ще вже можна сказати що майже віддали проклятим угро -фінам кацапам замаскованим під ніби росіян цим ворогам загарбникам Крим і Донбас. Інші країни вони тільки примножують свої території, а ми тільки втрачаємо рідну землю.
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Передостанній раз бачив Ростика Новоженця біля політехніки,коли у Львів приїзджав президент Янукович...Він тоді кричав "зека за грати"...Останній раз бачив біля пам"ятника Шевченкові,він там стояв з прапором і надутою мармизою...Біля нього стояли два таких самих коротуна,з такими самими суворими ідіотськими виразами...Де він дівся,до ******?..Таке було активне,а за Пороха якось зів"яв...
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Може,пориємось в нашій національній пам"яті і знайдемо щось інше,аніж Бандера і Шухевич?..Невже в нас не було чогось такого,що не викликає дзявкання і гавкання з усіх сторін?..
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Всі жителі Української держави, чудово розуміють, що Патріоти і Герої України Мазепа, Шухевич, Петлюра ..... звичайно і С.Бандера про те що вони мужньо боролися за Вільну Українську Батьківщину. А ким тоді вони повинні були бути для нашого лютого кривавого ворога окупанта суверенних українських територій Криму і Донбасу для фашистської Росії ? Яка злочинно заявляє що всі нашi національні українські герої вони - зрадники i вороги для її личакової паРаші і їх 5 колоною агентів виродків в Україні. Ось як, виходить те що вони зрадники для нашого проклятого кривавого ворога кремлівських фашистiв загарбникiв!? А що тоді за логікою мерзенних кремлівських злочинців i зомбованих фашистом путліном личакових росіян і наших зрадників, що Герої України не більше не менше як повинні бути продажними кацапськими холуями сепаратистами - терористами, колабораціоністами і зрадниками України. Український народ вивчив і написав свою рідну історію слов'янської Русі -України. До цього нам її перекручену і сфальсифіковану придумували і писали наші найлютіші в світі вороги загарбники прокляті кремлівські коммунофашисти ссср і фашисти )(уйла з паРаши. А тепер вони криваві окупанти нашої суверенної української території Криму і Донбасу. Так ми, слов'яни українці, повинні писати справжню історію про себе, а не вчити чужу липову історію вигадану нашим самим лютим кривавим ворогом окупантом? Історію вигадану і не нашу слов'янську українську а чужу кацапську ординську? Так і ще й придуманної зі стелі і тільки в 18 столітті личаковою Росією - Ордою.
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Московией Ордой были созданы поддельные рукописные доказательства в которых утверждалось , что августейший род ордынских московских князей потом царей идет от первого римского императора Октавиана Августа, через двоюродного брата того Прусса к славянину - русичу Рюрику, который был славянский Киевский князь. И от него уже к Александру Невскому (Неврюю )- отцу родоначальника династии московитов. Но не любимый сын Владимира ордынец полукровка -Юрий Долгорокий был рожден половецкой женой наложницей Мономаха. И он изгнал его ордынца дал ему город для княжения в ужасном диком Залесье ... Сын этого полуполовца Юрия - Андрей Боголюбский, тоже рожден от половецкой княжны в крещении Анны. А мать Александра Неврюя якобы Невского так её мать тоже половчанка Хорасана (Мария), дочери Котяна Сутоевича Тертероба. Второй сын Долгорукого был половец Всеволод Большое Гнездо - отец Ярослава, дед Александра. Получается, что уже полностью ордынец Александр который якобы - Невский - он не Киевский (Славянский) князь русич и имя ему родовое не полагалось!
Но надо отметить, что ордынец Александр был очень трусливым но хитрым и изворотливым быстро сориентировавшись когда он, в 1238 году он попав в заложники (аманаты) в Орду к Батыю стал монгольским холуём прекрасно выучил уйгурский язык (говорил без акцента). В Орде Александр отрекся от своего отца - половца и стал монголом названым сыном Батыя - Неврюем. ..
Вот такая монголоидная нечисть заявила права на наследство славянской Киевской Руси не говоря уже про их подданных ужасных монголоидных татаро - угро - финнов лапотных москалей кацапов которые даже сейчас при том что официально достоверно установлено новейшими генетическими исследованиями ДНК в лапотной паРаше, что они даже и на грамм не славяне - русичи а значить и не русские.
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може пориємось. знайдемо когось іншого...

Для чого? Навіщо? Бо так хочеться сраному кацапо-ординьцю,сволоті рашисту,сраному манкурту?
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Чьлєнєна зі Сралєном кривавих хіба згадаймо.Щоб не дзявкогавкали...
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Може,пориємось в нашій національній пам"яті і знайдемо щось інше
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Порийся у своїх копролітах після дефекації. Знайдеш багато чого нового...
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"Ми всі - воїни УПА і всі підпільники в тому числі і я - розуміємо, що рано чи пізно нам доведеться загинути в святій боротьбі з грубою силою окупантів. Але, запевняю вас, - ми не будемо боятися вмирати, бо, вмираючи, будемо виходити з того, що станемо добривом для української землі. Ця наша рідна земля потребує ще багато добрив, щоб в майбутньому виросла на ній нова українська генерація, яка завершить те, що нам не судилося закінчити "... Так зусиль щоб її завершити! Слава Україні!"
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МУДРОГО,
- НЕ ОДУРИТИ!
ЧЕСНОГО,
- НЕ КУПИТИ!
МУЖНЬОГО,
- НЕ ЗЛАМАТИ!
ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖИЙ РОМАН ШУХЕВИЧ !
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Доки українці не зрозуміють що, влада це, дуже відповідальна справа, яку не можна давати пройдисвітам. Доки не почнуть створювати власні політичні партії з низу до гори і висувать своїх кандидатів, їм завжди будуть влаштовувати різні цирки з перейменуваннями аби було чим занятися, доки у них гроші крадуть.
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Пам'ять про Шухевича і Бандеру переживе всіх Бужанських, Філатових та інших Добкіних - нащадків тих, хто сидів на шиї українців.
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Кацапи(тамті й наші),яничари з манкуртами при імені С.Бандери чи Р.Шухевича раптово псують свої парьткі.Ну й смердять ще більше,ніж завжди.
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Вже навіть мертвих, у землі, -
З часів еСеСеСеРу, -
Бояться кляті москалі
Шухевича й Бандеру.

З тих пір не має вже ваги
Іржа брехні старої,
Для окупантів, - вороги,
Ну, а для нас, - герої!
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Пам"ятник Бандері у його рідному селі Ст.Угринів коло Калуша у 80-х-90-х не раз підривали.Були жертви з місцевих людей.
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Десь прочитав інформацію, що на малій батьківщині Степана Бандери більшість виборців проголосували, зрештою, за Зеленського.
O, tempora! O, mores!
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а ригів найбільше ******* інтернац-льні Буковина і Закарпаття:понад 8%.
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Так мудрі з народження потомки Мономаха, вибрали гетьманом еврея.
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У 2014 році вандали перекопували землю на могилі Бандери і ламали пам'ятний хрест, в 2015 році на хресті написали дату волинської різанини і повісили прапор СРСР.
15 жовтня 2018 року же одіозний проросійський пропагандист Грем Філліпс стрибав на могилі провідника ОУН, топтав українські прапори, кидався на людей, які прийшли на кладовище вшанувати пам'ять Бандери."Братьєфь"явно пучить.
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