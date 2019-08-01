 Институт нацпамяти обжаловал возвращение киевским проспектам Бандеры и Шухевича старых названий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщает юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко.
"Все обоснования отсутствия нарушений прав истцов, неправильного применения судом первой инстанции норм процессуального права, неправильного применения судом первой инстанции к спорным правоотношениям норм законов "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики", неправильного применения судом первой инстанции к спорным правоотношениям и "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий" были представлены в Окружном административном суде", - объяснил юрист.
Напомним, 25 июня 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.
КГГА переименовала Московский проспект в украинской столице на проспект Степана Бандеры в июле 2016 года. А за переименование проспекта генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича (главнокомандующего Украинской повстанческой армии) проголосовала в июне 2017 года.
Хотя на счёт имён гетьманов и князей согласен. Но и УПА-ОУН так же нужны...
Тобто День Незалежності треба скасувати?!
Про це Бужанський сказав у інтерв'ю strana.ua.
За словами мажоритарника, у нього є інформація, що Інститут нацпам'яті - це корумпована структура. "Там немає жодної ідеології. В'ятрович краде гроші в парі зі своєю дружиною та іншими співробітниками - близькими родичами. Український інститут національної пам'яті - це одна з найбільш корумпованих структур. Буду цим займатися", - сказав відомий блогер.
Також майбутній депутат переконаний, "що Україна не має права святкувати День звільнення від Радянського союзу". https://strana.ua/news/214039-odna-iz-samykh-korrumpirovannykh-struktur-v-sluhe-naroda-poobeshchali-zanjatsja-institutom-vjatrovicha.html
PS: чому печерський суд не заборонив оцю "срану"???
а таки шо такое ?
Мені соромно за дніпрян які його вибрали в депутати і нащо вони розраховуют.
Ты думаешь, что в Западной Украине жили одни зебилы, которые сразу забыли карателей из НКВД, пришедших в 1939 году?
Зєлєнскій тоже заокєанскокукловодімий русофоб, которому Западом уготована роль могільщіка Росії.
Значится на нашей шее сидит почти сотня дармоедов-бюджетников, которым делать нехрен..... Пора немного оптимизировать штат сотрудников
Чудны бела твои Господи.
вОнюшка, кацапсина, признайся, ты дурак?
Украина не вступала,а была одной из соучредительниц сесесера, наряду с обосРашкой. после распада сраной рассеянской империи некоторым ее бывшим частям удалось отстоять свою независимость, как Польше и Финляндии, а Украине нет, ибо Украина для старой рашки имела значение куда большее, чем страны Балтии, Финляндия или Польша, без Украины никакого сесесера попросту не было бы. Про УНР, про ЗУР, ты, убогий, ничего, конечно, не слышал подарки ёпта...
Украина, которая простирается до Таганрога и Кубани и даже дальше попросту была оккупирована большевистскими ордами с востока, к которым присоединились и некоторые ***** и из числа украинцев, недалёкие, обманутые, поведшиеся на примитивные, но простые и доходчивые лживые лозунги московитской большевистской орды, навроде сегодняшнего луГандонского быдла, всякие криворожские двухнедельные республики и прочая хрень.
Так штА, убогий, заднеприводной сифилитик Ленка-Бланк ничего Украине не дарил, ежели чего и подарил, то это западноукраинские земли, входившие в распавшуюся Австро-Венгрию, подарил на почти три десятилетия Польше.
ничего отсталая сраная рашка подарить Украине не в состоянии по определению , она может только украсть и подло отобрать.
Не любят современные коварные российские лже -историки вспоминать о том, что первые казаками на Дону были казаки украинцы во главе с военным и политическим деятелем 16-го века, волынским магнатом украинским, князем Дмитрием Вишневецким . Даже со страниц истории тщательно убираются упоминания о той исключительной роли, которую сыграл князь Дмитрий в деле становления казачества на Дону. Так, еще в 2010-м году, с русской Википедии, из статьи, посвященной Байде, можно было узнать подробно о том, как судьба связала Вишневецкого с казацким Доном. Сейчас при кремлёвских фашистах, от того подробного описания ничего не остались. Но как известно, православный украинский, князь Дмитрий Вишневецкий организовал военную базу, которую он создал на острове Хортица, она стала началом Запорожской Сечи. А в 1560-го года князь Вишневецкий во главе 5 000 украинских казаков отправляется в поход к устью Дона где осадил турецкую крепость Азов. Он навеки перекрыл татарам через Дон путь в глубину лапотной Московии и на восток Украины. В 70 километрах от Азова вверх по Дону князь Дмитрий основывает украинский казацкий городок, который называет Черкасский город, в память об украинских Черкассах. Самым первым донским атаманом стал Украинец Михаил Черкашенин, с которого и начинается настоящая, не выдуманная современными кацапами мифотворцами, история Всевеликого Донского казачества.
Украинский Черкасский город с того времени становится столицей всего Войска Донского, центром донского казачества на 250 лет, А теперь это первое украинское поселение, которое основал князь Дмитрий Вишневецкий, называется станица Старочеркасская, в Ростовской области.
Дмитрий Вишневецкий с украинским казачьим войском прошёл с боями завоевал и подчинил всю Кубань и Дон. Под влиянием путлинского фашизма, теперь на Дону не вспоминают Дмитрия Вишневецкого, как основателя своего войска, а ведь в качестве героя Байду-Вишневецкого изображали все крупнейшие российские историки прошлых веков, например Василий Татищев в своей «Истории Российской с древнейших времен »....
В 1563-го году Вишневецкий в Молдавии, в кровавой битве с турками потерпел единственное поражение, он был взят в плен, и попал в руки турецкого султана. После жестоких пыток был казнен в Стамбуле.
В украинской истории князь Вишневецкий вошел как героический казак Байда, который до самого конца не повиновался ни туркам, ни москалям, и был основателем Запорожской Сечи, и казачества на Дону и Кубани. Сейчас москали лапотники запретили вспоминать о Вишневецком, как об основателе Донского войска. Но не годится нам, славянам Украинцам, страдать историческим беспамятством в отношении славных дел своих собственных героических предков. Поэтому не забудем, украинскую этническую территорию Кубани, и то что в зарождении казачества на Дону это дело наших украинских рук.
Вулиця є однією з центральних, проходить через історичний центр міста, перетинаючи Хрещатик та бульвар Шевченка.
Походження назви
Вулиця названа на честь князя, черкаського старости, засновника Січі - Дмитра Байди Вишневецького. Вона уперше згадується у 1879 році під назвою Косюринська. На мій погляд, назва походить від прізвища Косюра. Єдиного Косюру, якого мені вдалося знайти поблизу Черкас - це Василь Йосипович Косюра (гласний Золотоніського земства, повітовий предводитель дворянства та землевласник). Хоч можливо, вулиця названа на честь когось із його роду. Вже з 1893 року вона носить назву Новобазарної (через базар, який розташовувався на її початку біля Дніпра із назвою Новий). У 1908 році (за тодішньою модою) вулицю розділили на дві. Нижня частина залишилася Новобазарною, а верхню назвали Суворівською. У 1923-му її знову об'єднали під новою вже назвою - Свердлова (російський революціонер, ініціатор розгону Установчих зборів, розкозачування та розстрілу царської сім'ї). Під час окупації вулиця називалась іменем Петлюри. А в 1943 році їй була повернута довоєнна назва. Ім'я князя Байди Вишневецького, черкаського старости почала носити з 1993 року.
чАвой? А она кто такая эта мелкопоместная немецкая плять, мужеубийца, чтобы гнать куда-то украинцев,козаков с их земли, ограничивать их в правах, куда-то переселять? Может, для московитского вечного холопья это и нормально, для украинцев - нет.
Тьфу на эту плять, тьфу на всех манкуртов, поддакивающих кацапо-ордынской срани.
Ця настінна карта соборної УНР, на якій відображені усі українські землі, які в 1919 році були у складі України (УНР). Кубань, Ставропілля, Чорноморщіна, Східна Слобожанщина, Стародубщина (нині вони окуповані в складі ворожої московии (Росії). Берестейщина і Гомельщина (нині у складі Білорусі). Холмщина, Підляшшя, Надсяння, Північна Лемківщина (Польща), Південна Лемківщина (Словаччина). Мармарощина, Південна Буковина (нині у Румунії) Крим (тимчасова окупація). А також територія України було Придністров'е.
Голова благодійного фонду «Україна-Русь Новоженець зазначає, що карта« Соборної України », показує, якими були українські кордони в День Злуки, України 22 січня 1918 року, і до окупації (УНР) проклятими українським народом жахливими рассейскімі бандитами більшовиками з паРаши. Так ще вже можна сказати що майже віддали проклятим угро -фінам кацапам замаскованим під ніби росіян цим ворогам загарбникам Крим і Донбас. Інші країни вони тільки примножують свої території, а ми тільки втрачаємо рідну землю.
Но надо отметить, что ордынец Александр был очень трусливым но хитрым и изворотливым быстро сориентировавшись когда он, в 1238 году он попав в заложники (аманаты) в Орду к Батыю стал монгольским холуём прекрасно выучил уйгурский язык (говорил без акцента). В Орде Александр отрекся от своего отца - половца и стал монголом названым сыном Батыя - Неврюем. ..
Вот такая монголоидная нечисть заявила права на наследство славянской Киевской Руси не говоря уже про их подданных ужасных монголоидных татаро - угро - финнов лапотных москалей кацапов которые даже сейчас при том что официально достоверно установлено новейшими генетическими исследованиями ДНК в лапотной паРаше, что они даже и на грамм не славяне - русичи а значить и не русские.
Для чого? Навіщо? Бо так хочеться сраному кацапо-ординьцю,сволоті рашисту,сраному манкурту?
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Порийся у своїх копролітах після дефекації. Знайдеш багато чого нового...
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МУДРОГО,
- НЕ ОДУРИТИ!
ЧЕСНОГО,
- НЕ КУПИТИ!
МУЖНЬОГО,
- НЕ ЗЛАМАТИ!
ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖИЙ РОМАН ШУХЕВИЧ !
З часів еСеСеСеРу, -
Бояться кляті москалі
Шухевича й Бандеру.
З тих пір не має вже ваги
Іржа брехні старої,
Для окупантів, - вороги,
Ну, а для нас, - герої!
O, tempora! O, mores!
15 жовтня 2018 року же одіозний проросійський пропагандист Грем Філліпс стрибав на могилі провідника ОУН, топтав українські прапори, кидався на людей, які прийшли на кладовище вшанувати пам'ять Бандери."Братьєфь"явно пучить.