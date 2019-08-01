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Все про:перевозки (338) Укрзализныця (1664)

 Бизнес предпочитает автомобильные перевозки, - Американская торговая палата не поддерживает автоматическую индексацию тарифов на грузовые ж/д перевозки

Американская торговая палата (АТП) заявляет, что из-за постоянного подорожания услуг на перевозки "Укрзалізниці" бизнес все чаще отдает предпочтение автомобильным перевозкам.

 Поэтому АТП не поддерживает внедрение автоматической индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. Даже без нее за последний год стоимость услуг УЗ выросла для грузоотправителей на 20%.

Об этом в ходе совещания в Госрегуляторной службе сообщила менеджер Американской торговой палаты по вопросам стратегического развития Лидия Левицкая, передает Обозреватель.

"Определенное повышение цен на грузовые перевозки уже произошло. В марте этого года коэффициент вырос на 14,2%. Не будем также забывать о повышении стоимости пользования вагонами из парков УЗ: в случае с зерновозами и полувагонами повышение произошло на 8% и 6% соответственно. А предложенный для обсуждения проект тоже предусматривает два уровня индексации: с 1 августа индекс вырастет на 2,5%, еще на столько же запланировано повышение с 1 ноября. Если подытожить, то финансовое бремя оплаты услуг по грузовой железнодорожной перевозки для грузоотправителей за год вырастет примерно на 25%", - отметила Левицкая.

Она подчеркнула: Американская торговая палата надеется, что новая ценовая политика на грузовые железнодорожные перевозки будет сформирована в обсуждениях с бизнес-средой – и в ее основу ляжет достигнутый в ходе таких обсуждений компромисс.

"Проект постановления, который был опубликован на сайте Мининфраструктуры о введении механизма автоматической индексации на грузовые железнодорожные перевозки, к сожалению, не предусматривает такого уровня компромисса. Наши эксперты акцентируют на том, что функции формирования тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в пределах Украины должны быть переведены на новый орган – Национальную комиссию по вопросам регулирования транспорта. Пока она не создана, эти функции должны быть закреплены за Кабмином и профильным министерством. Сам факт запуска механизма автоматической ежеквартальной индексации члены АТП не поддерживают", - подчеркнула Левицкая.

Среди недостатков предлагаемой автоматической индексации эксперт также отметила игнорирование в постановлении соотношения между повышением цен на грузовые железнодорожные перевозки и собственно объемом перевозок.

"За 2018 объемы перевозок по сравнению с 2017-м сократились на 18 млн. тонн. Тогда как за этот же период автомобильные перевозки выросли на 11 млн. тонн. Механизм односторонней индексации цен - несправедлив. Потому что грузоотправители оказываются в подвешенном состоянии: из-за введения автоматической индексации роста тарифов повышение упомянутыми 25% не ограничится – процентные колебания будут расти в разы. Применение автоматической индексации негативно скажется на благосостоянии всей страны", - резюмировала Левицкая.

Она подчеркнула: бизнес заинтересован в продолжении использования железнодорожного транспорта для перевозки грузов, а потому открыт для диалога с УЗ для поиска оптимального для всех сторон выхода из сложившейся ситуации.

Источник: https://censor.net.ua/n3140766
 
 
 Топ комментарии
 
Уже и машиной дешевле ехать (если вдвоём) чем в вонючих вагонах УЗ.
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Я про пасажирські перевезення.
УЗ постійно ниє, що це збитково, а ціни на квитки вже такі як на лоу-кост в Європі.
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А кто-же отдаст на приватизацию такую "дойную корову"???))) Вы думаете все так просто? С УЗ такие бабосы капают, что никому и не снилось. Кроме схем и махинаций, там еще и гос дотации пилить можно и многое чего. Поэтому там и бардак полный, ведь в бардаке проще спрятать концы.)))
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Уже и машиной дешевле ехать (если вдвоём) чем в вонючих вагонах УЗ.
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Ніхто не проти, їжджайте машинами, тільки не перевантажуйте, бо є обмеження на вісь 27тон на зтроєну вісь вантажівки! Якщо більше - штраф кілька тисяч євро! Від цього стане тільки краще всім - Укрзалізниця звільниться від дешевих вантажів, водії вантажівок отримають роботу, власники вантажівок отримають додатковий прибуток, клієнти отримають зменшення ціни за рахунок здешевлення перевезень, покращення якості, пришвидшення логістики! Тільки чому ніхто не поспішає переходити на вантажівки, всі хочуть дешево возити вагонами! А дешево вже не буде, ціна буде зростати до рівня цін в Польщі та Німеччині, а це в 3-5 разів!
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Чим я можу первантажити свою Фабію? Ти хворий на всю довбешку?
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Он не просто больной бот, но еще и тупой, даже методичку толком применить не может и коменты не читает. Мне вот интересно кто нанимает топить за конченую УЗ, когда уже более двух лет там такой развал, шоколадники так ее выдоили, что легче наверное речной транспорт возродить.)))
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Только для этого надо довести качество услуги до Польского и Немецкого. Поинтересуйтесь, каков срок подачи вагона в этих странах, и сколько времени занимает доставка. Это так, к слову.
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Враховуючи меншу швидкість подачі вагонів і меншу швидкість доставки, вартість вантажних перевезень Укрзалізниці може бути на 15-20% дешевше ніж в Німеччині. А сьогодні вона на 80% дешевше, що є економічно необгрунтовано і недоцільно! Вартість електрики та дизпалива в нас як в Європі або навіть більше, а ціни на послуги Укрзалізниці - в 5 разів менша! Що ж це за ринок такий? Ціна має бути як в Польші, тобто в 3 рази більше за існуючий рівень цін УЗ!!! Саме як в Польщі ціни і були до 2013 року і всіх все влаштовувало і потім долар стрибнув в 3,5 рази і олігархи почали плакати що їм не вистачає грошей оплачувати послуги УЗ, хоча прибутки олігархи отримують в доларах від продажу своєї продукції на експорт! То чому ж в 2013 році олігархам вистачало доларів на оплату послуг, а потім раптом перестало вистачати? Це брехня та махінації! Ціни потрібно піднімати (індексувати) до рівня 2013 року в доларах!
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Я про пасажирські перевезення.
УЗ постійно ниє, що це збитково, а ціни на квитки вже такі як на лоу-кост в Європі.
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Пасажирські перевезення скрізь збиткові і в Європі також, тому вартість білетів на пасажирські потяги буде й надалі збільшуватись, бо все одно послуги користуються попитом - вільних місць немає! Зупиняти зростання цін на пасажирські залізничні перевезення можна буде тоді коли люди почнуть відмовлятись від купівлі білетів через їх вартість, а поки що такої ситуації немає, ще є величезний ресурс по збільшенню цін на потяги!
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Це було б вірно, якби в нас було здорове конкурентне середовище, різні залізничні оператори і лоу-кости.
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Не могу перестать восхищаться Вашей любовью к УЗ. Только дело в том, что УЗ уже сейчас грозится сократить количество пассажирских направлений, постоянно повышает тарифы и на грузы, и на пассажирские перевозки, при этом обновление подвижного состава продвигается крайне медленно. И по поводу перегруза - не забывайте про износ инфраструктуры УЗ. А цены они могут сделать хоть в 10 раз больше, зачем мелочиться? Важна ведь не цена, а будут ли её платить.
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Якщо ціни на вантажні перевезення не будуть підняті до рівня 2013 рлку в доларах, тоУкрзалізниця не зможе далі сплнсорувати пасажирські перевезення в колишньому обсязі!
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Закрой методичку, раз пользоваться не умеешь и включи свой мозг ограниченный. Есть специфические грузы, которые автотранспортом не перевезешь. Во вторых, в нашей стране так уже повелось, что ремонты дорог приходятся на конец лета - начало осени, да и дорог в стране практически нет. "Помог" еще и новообранный президент, поддав жару по областям и обязав срочно дорогами заняться, а ремонты мешают грузоперевозкам.
Ко всему, подорожание грузоперевозок повлечет к подорожанию всего, так как кабмин и поныне не занимается регуляторной деятельностью в ценовой политике.
Сравнение цен с Европой в дупло себе забей вместе с методичкой.)))
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Це зерно специфічний вантаж який не можна перевозити вантажівками? Я бачу що якість аргументів деяких дописувачів наближається до рівня п'яного базару! Не сцать! Перенесення перевезень на автотранспорт тільки покращить та здешевить логістику товарів, а олігархи мають повтити більше!
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А при чем здесь американская палата и что по этому поводу думают в китайских, россиянских, брекситанских и австралийских торговых палатках? Бизнес предпочитает автомобильные перевозки, - Американская торговая палата не поддерживает автоматическую индексацию тарифов на грузовые ж/д перевозки - Цензор.НЕТ 9172
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Дело в том, что крупнейшие пользователи услуг УЗ это как правило металлурги и аграрии (пшеница, кукуруза, подсолнечник). И как правило в 99% случаев это совместные предприятия и в половине случае это именно американцы
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PS По зерну как правило заключаются форвардные контракты - это когда ты платишь деньги за будущий урожай.......И вот когда пришла пора забирать товар, а цена перевозки вдруг выросла на 10-20% становится совсем не смешно. В таких вещах важна стабильность и обязательства по контрактам (в т.ч.на цену перевозки)
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Стабильность наше фсё. Мало того, что гривна вдруг не вовремя "укрепилась", что просто убивает экспорт, так теперь ещё и под риск поставлен вывоз продукции. Только в нашей стране интересы госкомпании ставятся выше интересов национальной экономики.
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А главными потребителями услуг "газопроводного транспорта большого диаметра" являюццо россиянские палаточники - и шо типерь делать? Бізнес обирає автомобільні перевезення, - Американська торгова палата не підтримує автоматичну індексацію тарифів на вантажні залізничні перевезення - Цензор.НЕТ 3272

Кстати, самыми крупнячими инвесторами в нашу невиданную иканомегу (и ох...вигенные финанцы) являюццо кипрские индустриалы, которых за рокы вийны сталы стримко наздоганять ивесисеры из брацких анрессоров.

В 2014 году

За весь час незалежності України інвестиції надійшли зі 136 країн світу.
До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає майже 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр - $19 млрд 35,9 млн, Німеччина - $6 млрд 291,8 млн, Нідерланди - $5 млрд 561,5 млн, Російська Федерація - $4 млрд 287,4 млн, Австрія - $3 млрд 257,5 млн, Велика Британія - $2 млрд 714,1 млн, Віргінські Острови - $2 млрд 493,5 млн, Франція - $1 млрд 825,8 млн, Швейцарія - $1 млрд 325,4 млн та Італія - $1 млрд 267,8 млн.
Прямі інвестиції з України здійснено до 46 країн світу. Переважна їхня частка спрямована до Кіпру (88,5%).В 2018 году
У 2018 році в Україну найбільше інвестувала Росія - 436 мільйонів доларів
З початку 2018 року Росія вклала в українську економіку понад 400 мільйонів доларів прямих інвестицій. Найбільше коштів було спрямовано у фінансовий та страховий сектори.


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А кто-же отдаст на приватизацию такую "дойную корову"???))) Вы думаете все так просто? С УЗ такие бабосы капают, что никому и не снилось. Кроме схем и махинаций, там еще и гос дотации пилить можно и многое чего. Поэтому там и бардак полный, ведь в бардаке проще спрятать концы.)))
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А при чем тут АМЭРЫКА? Только не смешите мои трусики Зеленским, это все решения до него. Вчитывайтесь, а потом шлепайте.
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Тут замкнутый круг. Бизнес уходит от УЗ на дороги, которые и так в максимально плохом состоянии, что приводит к коллапсу на автомобильных дорогах. В итоге у нас скоро товар нельзя будет вывезти никаким способом. А всё потому, что не может быть монополии в таком стратегическом направлении. Посмотрите на ту же почту, например, яркий пример того, что частники работают в разы лучше и эффективнее, и даже при более высоких тарифах )хотя и не значительно), клиент предпочитает их.
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УЗ яркий пример состояния нашего государства. И отказаться от железки не откажешься из-за специфики транспорта, ну чтоб "проучить" и толку с каждым годом все меньше. Хорошо хоть бизнес стал возрождать альтернативу - речной транспорт и жаль, что государство тормозит автомобильного конкурента путем поддержания убогости дорог.)))
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