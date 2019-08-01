Поэтому АТП не поддерживает внедрение автоматической индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. Даже без нее за последний год стоимость услуг УЗ выросла для грузоотправителей на 20%.
Об этом в ходе совещания в Госрегуляторной службе сообщила менеджер Американской торговой палаты по вопросам стратегического развития Лидия Левицкая, передает Обозреватель.
"Определенное повышение цен на грузовые перевозки уже произошло. В марте этого года коэффициент вырос на 14,2%. Не будем также забывать о повышении стоимости пользования вагонами из парков УЗ: в случае с зерновозами и полувагонами повышение произошло на 8% и 6% соответственно. А предложенный для обсуждения проект тоже предусматривает два уровня индексации: с 1 августа индекс вырастет на 2,5%, еще на столько же запланировано повышение с 1 ноября. Если подытожить, то финансовое бремя оплаты услуг по грузовой железнодорожной перевозки для грузоотправителей за год вырастет примерно на 25%", - отметила Левицкая.
Она подчеркнула: Американская торговая палата надеется, что новая ценовая политика на грузовые железнодорожные перевозки будет сформирована в обсуждениях с бизнес-средой – и в ее основу ляжет достигнутый в ходе таких обсуждений компромисс.
"Проект постановления, который был опубликован на сайте Мининфраструктуры о введении механизма автоматической индексации на грузовые железнодорожные перевозки, к сожалению, не предусматривает такого уровня компромисса. Наши эксперты акцентируют на том, что функции формирования тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в пределах Украины должны быть переведены на новый орган – Национальную комиссию по вопросам регулирования транспорта. Пока она не создана, эти функции должны быть закреплены за Кабмином и профильным министерством. Сам факт запуска механизма автоматической ежеквартальной индексации члены АТП не поддерживают", - подчеркнула Левицкая.
Среди недостатков предлагаемой автоматической индексации эксперт также отметила игнорирование в постановлении соотношения между повышением цен на грузовые железнодорожные перевозки и собственно объемом перевозок.
"За 2018 объемы перевозок по сравнению с 2017-м сократились на 18 млн. тонн. Тогда как за этот же период автомобильные перевозки выросли на 11 млн. тонн. Механизм односторонней индексации цен - несправедлив. Потому что грузоотправители оказываются в подвешенном состоянии: из-за введения автоматической индексации роста тарифов повышение упомянутыми 25% не ограничится – процентные колебания будут расти в разы. Применение автоматической индексации негативно скажется на благосостоянии всей страны", - резюмировала Левицкая.
Она подчеркнула: бизнес заинтересован в продолжении использования железнодорожного транспорта для перевозки грузов, а потому открыт для диалога с УЗ для поиска оптимального для всех сторон выхода из сложившейся ситуации.
УЗ постійно ниє, що це збитково, а ціни на квитки вже такі як на лоу-кост в Європі.
Ко всему, подорожание грузоперевозок повлечет к подорожанию всего, так как кабмин и поныне не занимается регуляторной деятельностью в ценовой политике.
Сравнение цен с Европой в дупло себе забей вместе с методичкой.)))
Кстати, самыми крупнячими инвесторами в нашу невиданную иканомегу (и ох...вигенные финанцы) являюццо кипрские индустриалы, которых за рокы вийны сталы стримко наздоганять ивесисеры из брацких анрессоров.
В 2014 году
За весь час незалежності України інвестиції надійшли зі 136 країн світу.
До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає майже 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр - $19 млрд 35,9 млн, Німеччина - $6 млрд 291,8 млн, Нідерланди - $5 млрд 561,5 млн, Російська Федерація - $4 млрд 287,4 млн, Австрія - $3 млрд 257,5 млн, Велика Британія - $2 млрд 714,1 млн, Віргінські Острови - $2 млрд 493,5 млн, Франція - $1 млрд 825,8 млн, Швейцарія - $1 млрд 325,4 млн та Італія - $1 млрд 267,8 млн.
Прямі інвестиції з України здійснено до 46 країн світу. Переважна їхня частка спрямована до Кіпру (88,5%).В 2018 году
У 2018 році в Україну найбільше інвестувала Росія - 436 мільйонів доларів
З початку 2018 року Росія вклала в українську економіку понад 400 мільйонів доларів прямих інвестицій. Найбільше коштів було спрямовано у фінансовий та страховий сектори.