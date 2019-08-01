 "Враги привычно врут": Луценко рассказал о своем 10-дневном отпуске в Провансе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Луценко написал в Facebook.
"Завершил 10 дневный отпуск в Провансе. Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья. И враги, которые проиграли выборы и чтобы не выпасть из новостей привычно врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле - проездом обедал", - отметил Луценко.
22 июля стало известно, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ушел в официальный отпуск.
Иначе - колония в Качановке.
Кстати, можно примкнуть к бродячему цирку и за деньги показывать свою Бабу=Ягу тысячелетия.
Успех гарантирован.
Иностранцы любят уродов...
Про ЧТО срач - так и не уловил....
Как жить дальше ?
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Вот работал Генпгокугог Луценко "непосильным" трудом и заработал на такой отдых.
И по фиг, шо за 5 лет ни один топ коррупционер не сидит в тюрьме, главное зряплату вовремя получал и в полном обьеме.
Также за 5 лет никто не понес ответственности за расстрел Евромайдана ................................
А еще у Луценко враги - брехуны, рассказали об отелях в которых он жил, а себя считает честным говоря, шо только проездом обедал - получается проживал на улице.
ИНТЕРЕСНО У НАС К ВЛАСТИ ПОЛИТИКИ ВСЕ 28 лет НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ ПРИХОДЯТ НАБИВАЮТ СОБСТВЕННЫЕ КАРМАНЫ и УХОДЯТ
А НАРОД ПРИ ЭТОМ ОСТАВЛЯЮТ С КАЖДЫМ РАЗОМ ВСЕ БЕДНЕЕ и БЕДНЕЕ
И НИКТО ЗА ЭТО НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!