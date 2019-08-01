 "Враги привычно врут": Луценко рассказал о своем 10-дневном отпуске в Провансе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Луценко написал в Facebook.

"Завершил 10 дневный отпуск в Провансе. Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья. И враги, которые проиграли выборы и чтобы не выпасть из новостей привычно врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле - проездом обедал", - отметил Луценко.

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22 июля стало известно, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ушел в официальный отпуск.