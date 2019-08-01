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Все про:Луценко (7557) отпуск (210)

 "Враги привычно врут": Луценко рассказал о своем 10-дневном отпуске в Провансе

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что провел 10 дней отпуска во французском Провансе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Луценко написал в Facebook.

"Завершил 10 дневный отпуск в Провансе. Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья. И враги, которые проиграли выборы и чтобы не выпасть из новостей привычно врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле - проездом обедал", - отметил Луценко.

Враги привычно врут: Луценко рассказал о своем 10-дневном отпуске в Провансе 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Луценко заявил, что повестки для вручения подозрений судьям ОАСК высланы и ждет извинений от "скунсов, которые вопили о "зраде"

22 июля стало известно, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ушел в официальный отпуск.

Источник: https://censor.net.ua/n3140761
 
   
 Топ комментарии
 
картавый подонок уже последних 5 лет провёл в полном провансе.
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Відпочив перед етапом в менську колонію..
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И что зарплаты на такой отпуск хватило?видать слишком много на эту должность тратятся налогоплательщики.
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Югику-ханычу пора привыкать к Провансу.
Иначе - колония в Качановке.
Кстати, можно примкнуть к бродячему цирку и за деньги показывать свою Бабу=Ягу тысячелетия.
Успех гарантирован.
Иностранцы любят уродов...
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"баба Яга- "человек, который смеётся"©?????😂😂😂🤣ппц....
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хоть крруассан у кофе помакал..эхх вино бабы..
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Интересно.О ком он говорит.Кто там выборы проиграл?Понять не могу.Могу только предположения строить.Проиграли те,кто в парламент не попал,или те кто попал,но в оппозиции к власти Зеленского оказался.Пока что точно известно,что в оппозицию идут жоппоблок и ЕС.Может это они скотыняки на "самого честного и трезвого" генерального прокурора ведра помоев выливают?Не удивлюсь если Юга кондитера Пэтю во всех бедах обвинит,ну как это уже сделали Гройсман и Аваков.
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Не самый дешевый отпуск в Провансе, особенно, во время цветения лаванды, там в это время много туристов и цены взлетают ...Все мечтаю выбраться туда.
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это чудо , и прочие покращувачи життя - это тест для Зе ...или он ограничет их свободу и докажет что у него в штанах страусиные я...ца , или они будут и дальше шастать по провансам , и покажут что у нового президента там всего лишь - колокольчики
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Читал - читал, читал-читал.....
Про ЧТО срач - так и не уловил....
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Я так понял ,что обсирают Луценка,(ворогі які програли вибори)?
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А хто ж іще може бути ворогами, як не ті, що виграли?
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Не пойму, ну что вы все беситесь, так пена изо рта и летит.. Может Луцик и не самый лучший прокурор на свете, но положа руку на одно место, скажите хоть сами себе - а был ли хоть один до него лучше ? Замазаны были все, кто в чем - сами знаете. После случая в немецком аэропорту я за ним алкоголизма не замечал, а вам тут как почти единственная тема. Тогда скажите ,кто из вас в жизни ни разу не напился вдрызг ?Луценко и как человек и как Генпрокурор далек от идеала. Также как и обсерающие его со всех помоек.
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По вашему пусть будет генеральным прокурором какой-то слесарь-алкоголик, но что бы не хуже чем прежние?
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По - нашему, лучше пусть будет Генпрокурор грамотный, порядочный, адекватный и с необходимой практикой. Тем более, что Луценко осталось на этом посту не так уж много. Горраздо меньше, чем нетерпения у его критиков
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"пусть будет Генпрокурор грамотный, порядочный, адекватный и с необходимой практикой" - Луценко не отвечает ни одному из перечисленного. Зачем продолжать это терпеть?
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Согласен.Ни по одному из перечисленных Вами четырех критериев Югик не проходит.Но за то у него баба-огонь,женьщина третьего тысячилетия.Или нет я ошибся,четвертого тысячилетия.А может пятого?Да она неземная.Но лучше без пол литра на нее не смотреть.
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Да земная она, а может приземлённая. Только вот красоты действительно неземной. ))
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кто ? Юзик,фотограф,или няня? кто из них твоя кандидатура
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Изюминка, я кандидатур в должность Генпрокурора не подбираю. Для этого должны иметься люди достаточно разумные. Надеюсь, что такие найдутся даже сейчас. Надеюсь также, что ни Юзику, ни фотографу или няне не придет в голову претендовать на это место.
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Перед смертью не надышишся. Как и перед тюрьмой. И Кляче это тоже передай.
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З останніх рішень прокурора ,на кого відкрити ,закрити крімінальні справи виходить що Луценка зе-чмирили,так само як Гройсмана,Авакова та інших.
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ці зєлєзомбовані зєлєбобіки чхати хотіли на власний добробут...маніакальна ідея- когось посадити...ібанітова порода!!!Ось як посадять Луценка,- І тоді їхні холодильника наповняться, тарифи знизяться, дороги побудуються...і таке інше...кончені...Рівень отих, з середньою освітою, що в Трускавці вчили грамоті та кнопки натискати...
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"Враги привьічно врут..."? Все гораздо хуже , Юрий Витальевич , они КЛЕВЕЩУТ !!!
Как жить дальше ?
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"Враги привычно врут": Луценко рассказал о своем 10-дневном отпуске в Провансе" - шоумен и барыга, по совместительству, ген. прокурор, во всю хапает кислород свободы, перед отсидкой, надеюсь, вместе со своим шоколадным Паханом, и со своей кикиморой, за короткий промежуток времени успели грабануть пару лярдов бабла у украинского народа, придётся отвечать.
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"Завершил 10 дневный отпуск в Провансе. Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья. И враги, которые проиграли выборы и чтобы не выпасть из новостей привычно врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле - проездом обедал", - отметил Луценко.

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Вот работал Генпгокугог Луценко "непосильным" трудом и заработал на такой отдых. "Вороги звично брешуть": Луценко розповів про свою 10-денну відпустку в Провансі - Цензор.НЕТ 719

И по фиг, шо за 5 лет ни один топ коррупционер не сидит в тюрьме, главное зряплату вовремя получал и в полном обьеме.

Также за 5 лет никто не понес ответственности за расстрел Евромайдана ................................

А еще у Луценко враги - брехуны, рассказали об отелях в которых он жил, а себя считает честным говоря, шо только проездом обедал - получается проживал на улице.

ИНТЕРЕСНО У НАС К ВЛАСТИ ПОЛИТИКИ ВСЕ 28 лет НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ ПРИХОДЯТ НАБИВАЮТ СОБСТВЕННЫЕ КАРМАНЫ и УХОДЯТ

А НАРОД ПРИ ЭТОМ ОСТАВЛЯЮТ С КАЖДЫМ РАЗОМ ВСЕ БЕДНЕЕ и БЕДНЕЕ

И НИКТО ЗА ЭТО НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!
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юГидически необГазованный юГа: «Я ж не отдыхал. Я ж вместе с Бляхой-Мухой все 10 дней с утра до ночи просидел в библиотеке Университета Прованса Экс-Марсель I - пялил бельма в юридическую литературу аж стёклы треснули».
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Для любой украинской семьи среднего класса естественно отдыхать на Сейшелах. Луценко, Афоризмы, том 1.
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Пути отхода налаживал .картавая сволочь тебе вся Украина враги
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Чим більше читаю коменти, тим більше розумію таку вбивчу перемогу зебільства в Україні. Наклепи, заздрість, шаріківщина стали її рушійною силою, знайшовши велику підтримку в пересічного ''громадянина''
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Нормально. Так все реагируют кто в жизни ничего не добился. Лузеры от зависти готовы съесть собственные фикалии.
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