 Сооплату медуслуг планируем принять: человек должен иметь право выбора врача или клиники, - Радуцкий

Об этом избранный нардеп от "Слуги народа" и один из кандидатов на должность министра здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"То, что в законе о финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения не отстояли сооплату медицинских услуг, считаю большой проблемой. Оппоненты утверждают, что это завуалированная плата за медуслуги. Но покажите мне человека, который хоть за что-то не платит в медицине? Это и в СССР было, поскольку лекарства-то мы покупали в аптеках", - отметил он.

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При этом Радуцкий добавил, что реализация данной возможности есть в планах политсилы.

"Мы планируем внести изменения в закон о фингарантиях оказания медуслуг населению. В законе, который подавала Супрун, пункт о сооплате был, но те, кто занимался популизмом, настояли его убрать, даже не разобравшись, что имелось в виду под сооплатой. Это возможность для каждого человека свободно выбирать клинику и врача, не лишаясь своего права на поддержку государства. Например, если мне нужно сделать УЗИ, и я хочу, чтобы мне это сделали на самом современном аппарате, и не врач-интерн, а высококвалифицированный специалист. Государство оплачивает эту услугу по установленному тарифу, а разницу я доплачиваю сам", - подчеркнул внештатный советник президента.

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