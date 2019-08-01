 Сооплату медуслуг планируем принять: человек должен иметь право выбора врача или клиники, - Радуцкий

Об этом избранный нардеп от "Слуги народа" и один из кандидатов на должность министра здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"То, что в законе о финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения не отстояли сооплату медицинских услуг, считаю большой проблемой. Оппоненты утверждают, что это завуалированная плата за медуслуги. Но покажите мне человека, который хоть за что-то не платит в медицине? Это и в СССР было, поскольку лекарства-то мы покупали в аптеках", - отметил он.
При этом Радуцкий добавил, что реализация данной возможности есть в планах политсилы.
"Мы планируем внести изменения в закон о фингарантиях оказания медуслуг населению. В законе, который подавала Супрун, пункт о сооплате был, но те, кто занимался популизмом, настояли его убрать, даже не разобравшись, что имелось в виду под сооплатой. Это возможность для каждого человека свободно выбирать клинику и врача, не лишаясь своего права на поддержку государства. Например, если мне нужно сделать УЗИ, и я хочу, чтобы мне это сделали на самом современном аппарате, и не врач-интерн, а высококвалифицированный специалист. Государство оплачивает эту услугу по установленному тарифу, а разницу я доплачиваю сам", - подчеркнул внештатный советник президента.
Полный текст интервью с Михаилом Радуцким читайте здесь.
Покажіть мені, де в КУ сказано, що у нас діє податкова медицина? Що я маю наперед за неї заплатити? Там є безоплатна! Це абсолютно не дорівнює - оплаті через податки.
Сколько там на самом деле придет на УЗИ в тот "борис"...одному "борису" будет известно...а по бумагам это УЗИ в "борисе" захотят сделать 10000 человек в месяц..... и денежку из бюджета вынь да положь "борису" на стол....
Пока страховики научатся это делать у нас - то или ишак сдохнет, или эмир помрёт...
Государство может заплатить только за то, на что хватает денег, ПОНЯТНО????
Смысл реформы Супрунши в том, чтобы составить список медицинских услуг, которые государство реально в состоянии оплатить.
Система планируется такая: семейный врач - поликлиника - специализированное заведение.
Смысл совместной оплаты вот в чём: тебе нужен МРТ? Жду, пока врачу в твоей поликлинике выделят талон на МРТ в городском диагностическом центр (месяца два). По этому талону бюджет перечисляет в этот городской диагностический центр некоторую сумму, скажем 100 грн. Если ты хочешь быстрее, или на более крутом оборудовании в частной клинике, но там это стоит 200 грн. Так вот, тебе дают талон на те 100 грн, ты их несёшь частнику и добавляешь свои 100 грн. ПОНЯТНО??
Она обещает тебе бесплатно ТОЛЬКО ТО, что в твоей поликлинике есть!
Вапросы?
"Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
" если в поликлинике нет МРТ а по конституции оно должно там быть " - статью Конституции про наличие аппарата МРТ - В студию!!!
словосочетание "в полном объеме" тебе о чем то говорит?
Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.
В країні де 70% громадян стверджують що дають хабарі у галузі медицини, запровадити ще таку хе.рню... Це ви так із корупцією будете боротись?
А я думаю, що ви - НІКОЛИ не підете по безкоштовному талону на МРТ, а лікар цей буде продавати його за пів ціни власним знайомим! Навіщо створювати додаткові корупційні ризики? ЛІКАР МАЄ ЛІКУВАТИ! Усе решта, це радянське лайно.
А история простая: к примеру на весь город есть один МРТ, кот. может заснять 8 человек в день. Вот эти восемь талонов и расходятся по поликлиникам города....
Навіщо мені сплачувати податки, за які куплять за мільйони гривень МРТ, який у свою чергу буде приймати 8 чоловік у день, потім роками чекати на "безкоштовний" талон, якщо я можу піти у приватну клініку і просто його зробити? І мені пох.ру скільки той апарат коштував, не потрібно ніяких талонів, медсестер, пільг, черг? Чому я маю хе.р знає скільки чекати, чергу поки на куплений за мої податки МРТ, у черзі де усі будуть "мегапільговики", діти війни, ЧАСники і т.п., але жодне із них, на цей МРТ не дав ні копійки?
Тебе предлагается:
Смысл совместной оплаты вот в чём: тебе нужен МРТ? Жду, пока врачу в твоей поликлинике выделят талон на МРТ в городском диагностическом центр (месяца два). По этому талону бюджет перечисляет в этот городской диагностический центр некоторую сумму, скажем 100 грн. Если ты хочешь быстрее, или на более крутом оборудовании в частной клинике, но там это стоит 200 грн. Так вот, тебе дают талон на те 100 грн, ты их несёшь частнику и добавляешь свои 100 грн. ПОНЯТНО??
Я підозрював, що змінюватись ви не бажаєте!
Особисто я вважаю, що так, як ти, думають ті хто більше бере ніж дає, а так як я - ті що навпаки.
Просто пару десятків медчиновників не куплять собі нові джипи, а пару тисяч хитров.паних трутнів із вашого міста, перестануть жити за ваш рахунок.
Всё не так... и родич не выздоравливает за пол часа, и дорого...
Говоришь - ну, звездуйте туда, где всё будет вас устраивать...
Та, не.. Мы тут останемся и будем вам ипать мозк...
И...
И, если больной воткнет, то мы вас порешим, а если поправится... А если поправится, то мы, может вас помилуем...
Тоді легше буде спілкуватись із людьми. Одна справа замінити податкову медицину, де ти за усе сам платиш наперед у вигляді податків, на страхову медицину, де відбувається те саме, але із іншим посередником.
Ви за "мене" воювали? Тоді так, будемо думати. Ви рятуючи "мене" у пожежі отримали каліцтво і як колишній пожежник потребуєте допомоги? Тоді так, будемо думати.
Ви мені банани на базарі перепродавали і ледве, ледве на 25 році незалежності почали самі за себе мінімальне ЄСВ сплачувати? Ну тоді - ні!
А можно пояснити простіше - що ви винні мені? Думаю так ви скоріше знайдете відповідь на питання що винний вам я.
https://racurs.ua/1923-besplatnaya-medicinskaya-pomosch-novye-pravila-protivorechat-konstitucii.html
по моему тут хорошо расписано что и как написано в конституции!!
Ви просто подумайте логічно, а навіщо КСУ дає це роз'яснення? Значить є питання до терміну? І що ж він пише? всем гражданам независимо от ее объема и без предварительного, текущего или последующего их расчета за предоставление такой помощи.
"предварительная" Сплата вами податків із наступним отримання послу, це хіба виконання Конституції? Так, в Україні є люди які отримують медичні послуги по Конституції - безоплатно, це хитров.пані підар.си, які не сплачують податки!
Приватник він же дурень. Він не зможе купити МРТ за потрійну вартість, він клініку збудує у 4ри рази дешевше і 5 разів краще... Кому це цікаво?