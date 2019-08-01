===Все решения по Киеву я принимаю без "смотрящих", - Кличко===

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сейчас идет политическая борьба за город Киев. Я могу сказать, что это очень плохо, но у нас есть внутренние вызовы, у нас много внешних вызовов. И когда начинается эта борьба, это не есть хорошо, так как можно разбалансировать ситуацию, и это может привести к негативному состоянию ", - заявил Кличко.
Он отметил, что "стеклянный" пешеходный мост в Киеве стал инструментом этой политической борьбы.
Также он добавил, что все решения по городу Киеву он принимает самостоятельно, без "смотрящих".
"Сейчас проводится много спекуляций, и многим людям не нравится, что происходят изменения в Киеве. Кстати, "пешеходный мост Кличко" или "стеклянный мост Кличко", как его там называют, стал инструментом политической борьбы. То есть спекуляции о том, что украли мост, - ложь, о том, что увеличили количество денег на проект - ложь, сколько мост стоил, столько и стоит. Спекуляция на том, что деньги украли, - ложь ", - сказал Кличко.
Напомним, руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан заявил, что Кличко потерял контроль в Киеве: " Есть два-три "смотрящих", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, у него не будет большинства в Киевсовете, а, соответственно, он не сможет быть эффективным мэром".
мафіозісмотрящих потіснять дніпровські уркаганисмотрящі. Як і при попові, буде тільки гірше.
Євреї це називають хуцпа.
Порошенка оббрехали, а народ на це повівся, тепер ********** Кличка.
Когда построен гостинный двор?
Тебя ж обрезали в шепетовке.
Євреї Дубінський, Пєніс Бігус, Гордон-гандон, Жека чєрванєнка, Рабинович, Мугаєв, Гнап, всі телеканили що належать євреям, поливали Порошенка гавном, це я чув, але не вірив, бо євреям вірити неможна ніколи, а надто тоді, коли вони всі разом на когось напосідаються.
Для мене така єврейська одностайність була свідченням того, що людина, на яку євреї наїхали, мабуть наступила на мозоль якомусь дуже впливовому єврею.
Скажіть, хоч одне із звинувачень виблюване цією єврейсько-кацапською тічкою підтверджене результатами слідства?
ЖОДНЕ.
Отже євреї брехали на замовлення єврея Клолмойші. а ви повірили їхній брехні.
Невже хтось досі ще не зрозумів, що не ви "сдєлалі іх вместє", а євреї "сдєлали" вас?
Вашими ж руцями.
Тепер вашими ж руцями, через брехню намагаються і у Києві владу захопити.
Особенно в случае педалика
Весь беспредел в Киеве с твоего согласия) это и так понятно ты слишком жадный до денег
Я сам смотрящий
А не полез бы, да не связался бы с порошенко, левочкиным, фирташем и разными прочими микитасями, то навсегда остался бы в памяти народа, как отличный боксер, прославивший на этом поприще Украину.
Но он сознательно выбрал свой крест...