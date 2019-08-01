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Все про:цунами (46) Радуцкий Михаил (8)

 "Я попал в цунами, из 800 человек выжило 80", - Радуцкий о причине участия в шоу с экстрасенсами в РФ

Внештатный советник президента Владимира Зеленского и один из кандидатов на должность министра здравоохранения Михаил Радуцкий, который побывал на российском телевидении в передаче с экстрасенсами, назвал причины своего участия в данном шоу.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я, наоборот, активно выступал за запрет экстрасенсов, народных целителей. Да, я был там. В 2004 году я попал в цунами, из 800 человек там выжило 80. Естественно, тогда было много передач, я давал много интервью. Одну из этих передач снимал канал ТНТ. Но это было еще в той жизни, когда у нас не было конфликта с Россией. Причем, передача эта вышла в 2013-ом, но записывалась намного раньше. Мне предложили участвовать, мол, экстрасенсы не знают, что там было, и интересно, смогут ли они об этом рассказать или нет. И сейчас это уже вопрос к ботам, которые все это раскручивают. Если бы я считал, что это что-то крамольное, то, поверьте, YouTube тоже чистится", - отметил Радуцкий.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что основатель сети частных клиник "Борис" и новоизбранный нардеп Михаил Радуцкий засветился в программе "Битва экстрасенсов" в России, которая вышла на телевидении в 2013 году.

Читайте также: Радуцкий о медреформе Супрун: Ничего, что было сделано хорошего до нас, не собираемся отменять

Полный текст интервью с Михаилом Радуцким читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3140751
 
   
 Топ комментарии
 
Тепер в цунамі попали пацієнти української медицини. Всім іншим переживати мабудь не варто. А радіти можуть екстрасенси. Швидше за все їх визнають медичними працівниками.
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Будущая украинская медицина от зебилов...

"Я попал в цунами, из 800 человек выжило 80", - кандидат на главу МОЗ Радуцкий о причине участия в шоу с экстрасенсами в РФ - Цензор.НЕТ 7822
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Супрун зебобікам погана була... Медична освіта їм американська не подобалась... Тепер їх буде лікувати навіть не ветеренар,.. Фізрук! Матір його в ковіньку! Фізрук!!! "Я попал в цунами, из 800 человек выжило 80", - кандидат на главу МОЗ Радуцкий о причине участия в шоу с экстрасенсами в РФ - Цензор.НЕТ 2923
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Министр этого министерства все таки должен быть с хорошим медобразованием и с хорошей практикой. А вот помощник -с разряда менеджеров. Наоборот ну никак нельзя. И еще, не должен верить в чертей, колдунов, шаманов и экстрасенсов. Только медицину на благо Человека.
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быть с хорошим медобразованием и с хорошей практикой. ?))))
=так зачем ему тогда быть министром??(шоб бабла вагонами?))
руководить медициной должен никак не медик а "пациент"!)))
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Что не советник, зеленого наркомана, так и повязан с недоимперией или с прокацапской властью януковоща! Чем дальше в лес, тем больше путинских холуев зеленых!
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Ага) ты еще вытяни *новость из 90-х)))
Так где же *новые лица* любители зеленой шмаркли?)
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какой преЗедент, такое правительство - шапито.
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Майбутній міністр галузі, безпосередньо пов'язаної з природничими науками вірить в екстрасенсорику. Показово.
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говно, как известно, не тонет даже в цунами "Я попал в цунами, из 800 человек выжило 80", - кандидат на главу МОЗ Радуцкий о причине участия в шоу с экстрасенсами в РФ - Цензор.НЕТ 9310
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Будущая украинская медицина от зебилов...

"Я попал в цунами, из 800 человек выжило 80", - кандидат на главу МОЗ Радуцкий о причине участия в шоу с экстрасенсами в РФ - Цензор.НЕТ 7822
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Шамани, так звуть медиків із купленими дипломами. Вони теж хотять керувати і всім поради роздавать, не тільки дипломованим і вченим)))
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Ватный комунистический еврей предатель! Мы против!
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готовьтесь пить мочу и лечиться огурцом в попе
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не знаю на счет лечения, но монетизация "огурца" наверняка уже озолотила создателя видео.
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Я знаю лише один приклад, коли з москальських шоу екстрасенсів вийшла якась добра справа - це одна композиція норвезького музичного проекту, рекомендую послухати: Biosphere - Kobresia Унікальний випадок, коли хрінь стала компонентом гідного arctic ambient ))))

Палец даже застревает!
"Это либо метал, либо… если метал то крашеный, холодная поверхность... Это либо метал крашеный, либо... может быть, пластмасса... Цветной, там есть... яркий... Похоже... Может быть это игрушка? Поверхность гладкая, но есть вот какие-то выступы, палец даже застревает. Может быть это какие-то насечки или это, или это буквы? Или выступы просто... На игрушку похоже... Разноцветный метал или пластмасса крашенный... Вот, всё... Стоп".

Есть такой замечательный норвежский проект, называется он Biosphere. Очень не плохой эмбиент, да и Geir Jenssen - единственный участник коллектива - является чуть ли не первооткрывателем такого стиля как техно-эмбиент. В 1998 году Geir Jenssen выпустил альбом "Substrata", с треком Kobresia, который вызвал немалый диссонанс в первую очередь у русскоязычной публики. Дело всё в том, что оригинальный норвежец записал с радио "России" некого экстрасенса, который определял в студии этого радио, что находится на два этажа ниже его местонахождения (sic!) Порезал значит свою запись на семплы и, видимо, не особо зная, что же за бред он записал, всунул это дело в трек. Получилось отлично! С одной стороны очень красивый эмбиент, а с другой стороны телега про "разноцветный метал или пластмасса крашеная" вызвала множество чувств! Его нужно прослушать два раза: в первый раз проникаясь атмосферой, а во второй раз внимательно прислушиваясь к телеге. Самое интересное, что тема насчет экстрасенса мало кому известна, интересно у кого какие ассоциации возникают, если абстрагироваться от темы экстрасенса. У меня ассоциации с полоумным стариком, крутящим в руках некий сложный девайс!
Когда я первый раз слушал этот трек, и не знал про запись экстрасенса-телепата, мне представлялся какой-то отрывок из неизвестного мне советского н/ф радиоспектакля. Представлялся ученый, который, включив диктофон, изучает некий артефакт иной цивилизации... Самое интересное представлять этого человека, который чего-то держит в руках и чешет репу
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ютуб чистится, но не полностью что нормальному человеку делать на битве экстрасенсов, на платформе для плохих актеров-любителей или шарлотанов? даже если это было до войны, агрессии (конфликта?) когда я услышала про "иммунные потребности нации", почему-то вспомнилась "лишняя хромосома" у соседей, но там хоть министр культуры был, а тут как-никак медицина
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каждая новая фамилия в команде зелебобика. только подтверждает, что он урожденный кретин.
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При цьому воно впевнене що найрозумніше, а всі хто його критикує - прокляті антисеміти, які напосідаються на нього та його наближений виключно через те, що вони євреї!
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Та... Разве это сравнимо с соло членом на рояле ?
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Классно вы въехали в тему со своим "багажом знаний".
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Феерично!

―Мы - новое домоуправление нашего дома. Я - Швондер, она - Вяземская. Товарищ Пеструхин и товарищ Жаровкин.
―Скажите, это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?
―Нас.
― Боже, пропал дом. Что будет с паровым отоплением?
―Вы издеваетесь, профессор?
―Да какое там из...
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Поместите его в клинику. Можно даже в "Борис". Пока он не попал в Бермудский треугольник. "Я потрапив у цунамі, із 800 людей вижило 80", - кандидат на очільника МОЗ Радуцький про причини участі в шоу з екстрасенсами в РФ - Цензор.НЕТ 8361

"Дорогая передача! Во субботу чуть не плача,
Вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась.
Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.
Говорил, ломая руки, краснобай и баламут
Про бессилие науки перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на части, все извилины заплел,
И канатчиковы власти колят нам второй укол..."
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Да вам всем после таких комментов лечиться надо у€бки.
А за нагнетание обстановки в Украине сидеть
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Пускай Зеленский по вечерам воду по телеку заряжает, как Чумак. Зебилы верят в его чудодейственную силу, а кроме как по телеку выступать, он больше ничего не умеет. Это будет отличная медреформа.
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какой то мразоты в команде зелЕных мразей нету.всю эту падаль будем совсем скоро гнать на ростов.дело времени
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Не знаю чому всі накинулися якраз на цього "медика" - він звичайний зебіл, нічим не відрізняється від інших зебобиків на чолі з преЗЕдентом.
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Это да. Зе-фотограф, к примеру, хочет в комитет по культуре или транспорту, только на том основании, что у него есть авто)))
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Ну, по транспорту ще зрозуміло (для нього), а по культурі в честь чого?
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Бо в нього є ще хвотоапарат, а це вже культура)
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Жаль Чумак откинулся. Ну тогда Кашпировского по всем каналам. Вата за одним и по временам союза поностальгирует.
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В 1962 году Анатолий Михайлович Кашпировский окончил Винницкий медицинский институт, после его окончания 25 лет работал в психиатрической больнице имени академика А. И. Ющенков Виннице. В 1962-1963 годах работал врачом ЛФК Железнодорожной больницы в Виннице.
В 1987 году - врач-психотерапевт сборной СССР по тяжёлой атлетике.
В 1988-1989 годах - руководитель Республиканского центра психотерапии в Киеве.
С 1989 по 1993 год - руководитель Международного центра психотерапии в Киеве
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Куда не плюнешь - одни хитрожопые.
Где украинцы, панове?
Может, мы таки-да в Израиле?
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Снялся в передаче и снялся, ничего крамольного, он же не экстрасенса из себя корчил. К нему должны быть вопросы по компетенции в медицинской сфере, раз он метит в министры, а то что он снимался, пусть даже для российского ТВ, не имеет значения, поскольку это было во времена, когда считалось совершенно нормальным, да и передача не о политике.
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Правда доктор должен обходить десятой дорогой этих звездунов и звездочетов. Это типо атеист бесновался бы на шабаше с наглыми попами. Хотя он наверное такой же доктор как я нигер(тянется по банан)
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Чую, чую, вижу, вижу ....
Шестое ОКО подсказывает мне ....
Быть - повышениям тарифов в холодное время года!
Или все умрут!
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Пусть создаст миничстерство акультных наук имени АнныНербе по изучению пирамидок Гордона - будет чем заняться ближайшие пять лет
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Хороший специалист, но не полная квалификация, для повышения квалификации еще нужно на курсы квн отправить, по окончанию можно назначать смело
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Ну так и что там, экстрасенсы все разрулили или нет?
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рожденный ,рашистским цунами- кандидат в министры здравоохранения Украины,дабы создать цунами для 42 млн,украинского народа...
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Как ты выжил , как ти спассца?
Каждый лез и приставал...
А Радуцкий толька трясцся и чинарики стрелял..
🤗
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Очень жаль что ты тоже не подох. Поезжай еще раз, дай цунами доделать свою работу!
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Одно то, что человек едет в парашу и участвует там в каких то телепередачах есть ни что иное, как гадость. Мерзкая гадость. И вот такое чмо теперь в советниках у другого чмошника.
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Год съёмки передачи видел? А барыга там свои заводики построил- не только ездил. Ничё?
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А вот у нынешнего харанта кроме рояля в кустах три фирмы в Параше. Ну, кроме офшора на Кипре. И вы, что то скромно молчите за то.
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А он в тот "офшор" украденные у государства бабки переливал? Говорить будем, если/когда будет что.
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Конечно кража. И есть за что поговорить. Вот например 41 000 000 долларов США вывел незаконно (украл) на счета фигляра некто Беня КАломойский из ПриватБанка, и государство вынужденно рефинансировал и эту сумму в том числе. И вообще, вывод денег в офшор - кража у граждан своей страны. Вот у меня, как пенсионера к примеру украли выводя в офшор и не платя налоги в Украине. Фигляр обокрал.
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Тогда ты, "пенсионер", должен люто ненавидеть барыгу-мародера. А ты топишь за него и разгоняешь "зраду" после прихода к власти Зеленского. На барыгу, значицца, не "обижаешься"- за то, что 5 лет ТЕБЯ обворовывал, вРоттердамил и "складывал" украденное в свой офшор? Неувязочка получаецца.... "Я потрапив у цунамі, із 800 людей вижило 80", - Радуцький про причини участі в шоу з екстрасенсами в РФ - Цензор.НЕТ 3811
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Ни какой неувязочки. неувязочка ьтолько в головах люмпена из секты свидетелей святого Зе. "Я потрапив у цунамі, із 800 людей вижило 80", - Радуцький про причини участі в шоу з екстрасенсами в РФ - Цензор.НЕТ 4202
Во первых, я за него не топлю. Поэтому поздравляю вас СОВРАМШИ. "Я потрапив у цунамі, із 800 людей вижило 80", - Радуцький про причини участі в шоу з екстрасенсами в РФ - Цензор.НЕТ 6110
Далее, при Петруччо мне подняли пенсию с 1700 до 6300 в гр. "Я потрапив у цунамі, із 800 людей вижило 80", - Радуцький про причини участі в шоу з екстрасенсами в РФ - Цензор.НЕТ 4985
А сегодн, как там на счёт тарифов без Роттердама? Уже снизили? Сегодня от нынешнего гидранта формула вРоттердам заработала."Я потрапив у цунамі, із 800 людей вижило 80", - Радуцький про причини участі в шоу з екстрасенсами в РФ - Цензор.НЕТ 260
Или может быть Беня вернул 160 миллиардов в казну? Тех, что спер и поделился с нынешним хидрантом - роялистом? "Я потрапив у цунамі, із 800 людей вижило 80", - Радуцький про причини участі в шоу з екстрасенсами в РФ - Цензор.НЕТ 7020
При Петруччо я точно знал, что в мировой политике про Украину без Украины ни кто не будет ни чего обсуждать. А при этом за три недели была прокакана внешняя политика которую с ОГРОМНЫМ трудом создавали пять лет. При барыге шоколадном я был уверен в том, что ни одна сволочь и гнид типа портнова и ему подобных голос свой из параши не подаст. А при этом они Зелёном г..не и его шобле мародёров они скопом едут в Украину и начинают качать свои паскудные права. Продолжить? если вам над ФАКТОВ, их есть у меня.
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"Далее, при Петруччо мне подняли пенсию с 1700 до 6300 в гр" Брешишь, ****, брешишь, падло!!!!!
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А с чего мне врать то, в отличии от вас? "Я потрапив у цунамі, із 800 людей вижило 80", - Радуцький про причини участі в шоу з екстрасенсами в РФ - Цензор.НЕТ 4670
Или зависть взяла? "Я потрапив у цунамі, із 800 людей вижило 80", - Радуцький про причини участі в шоу з екстрасенсами в РФ - Цензор.НЕТ 6661
Зависть, трусость и лживость с воровством - самые скверные черты характера. "Я потрапив у цунамі, із 800 людей вижило 80", - Радуцький про причини участі в шоу з екстрасенсами в РФ - Цензор.НЕТ 3305
P.S. Есть полковники кто пенсиона и по 9100 и поболее стал получать. При "мародёре" Петруччо. "Я потрапив у цунамі, із 800 людей вижило 80", - Радуцький про причини участі в шоу з екстрасенсами в РФ - Цензор.НЕТ 3851
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К слову, мне как то не давно один сержант из пожарников 9или пожарных? как правильно?) жаловался, что ему при "мародёре" Петруччо пенсион ВСЕГО в 4100 назначили. Мало говорит за службу сутки-трое на топчане в районной ППЧ да без высшего образования.
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Брешишь, старый! Есть всякие..., но ТЫ БРЕШИШЬ!" 3,14здишь!!!!
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От вы дурашка. Глупенький малолетний дурашка. "Я потрапив у цунамі, із 800 людей вижило 80", - Радуцький про причини участі в шоу з екстрасенсами в РФ - Цензор.НЕТ 8022
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А ты БРЕХЛО, паганое, гнилое, ШАКАЛАдное БРЕХЛО. "с 1700 до 6300 в гр" Это БРЕХНЯ, 3,14здёжь по народному. Так что заткнись, козлина!!!!!!
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Так и хочется спросить - откуда вы такие тупые берётесь?

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Ну ты же БРЕШИШЬ, брешишь и не краснеешь! Ещё и на людей ГАВКАЕШЬ, псина брехливая!
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Понятно. Бывший госворюга. "Я потрапив у цунамі, із 800 людей вижило 80", - Радуцький про причини участі в шоу з екстрасенсами в РФ - Цензор.НЕТ 9236 Я не удивлен, что ты за барыгу. Отмены вРоттердама ждешь? Будет, всё будет. Не торопись. Погодь чуток. Сядете УСЕ. "Я потрапив у цунамі, із 800 людей вижило 80", - Радуцький про причини участі в шоу з екстрасенсами в РФ - Цензор.НЕТ 9236
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"Борис"- это та клиника, которой Зеленский сдавал анализы и больше никому другому?
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Мляяяяя...... Это действительно МАРАЗМ вспоминать дела 2004 и прочих довоенных лет, а потом всё это раскручивать! Да еще выносить в заголовки! И в заголовке сделать акцент на цунами, а не на годах съемки! Не знаю этого чувака и судить о нем не берусь. НО факт раскрутки, попытки сделать "зраду" там, где её нет- прослеживается чётко.
Я лет тоже лет 20 назад ездил в мацкву, а лет 30 назад даже там жил больше года. И ЧТО???
А сколько раз туда ездил и что там делал ваш барыга-мародер- вообще не счесть!
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Радуцкому , как всегда помогла пирамида Юшинсе , таких фантазеров нужно гнать подальше от медицины .
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Лузеры, вам ещё долго визжать придётся!!!!
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Смех продлевает жизнь😂 Смех без причиньі- вьібор зекраиньі.
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Заряжаете анальгин перед зелевизором? Нюхаете кошачий лоток ? Сдаете мочу льісого в клинику Борис на анализьі? Вьі-зекраинец.
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