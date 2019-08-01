 "Я попал в цунами, из 800 человек выжило 80", - Радуцкий о причине участия в шоу с экстрасенсами в РФ

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Я, наоборот, активно выступал за запрет экстрасенсов, народных целителей. Да, я был там. В 2004 году я попал в цунами, из 800 человек там выжило 80. Естественно, тогда было много передач, я давал много интервью. Одну из этих передач снимал канал ТНТ. Но это было еще в той жизни, когда у нас не было конфликта с Россией. Причем, передача эта вышла в 2013-ом, но записывалась намного раньше. Мне предложили участвовать, мол, экстрасенсы не знают, что там было, и интересно, смогут ли они об этом рассказать или нет. И сейчас это уже вопрос к ботам, которые все это раскручивают. Если бы я считал, что это что-то крамольное, то, поверьте, YouTube тоже чистится", - отметил Радуцкий.
Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что основатель сети частных клиник "Борис" и новоизбранный нардеп Михаил Радуцкий засветился в программе "Битва экстрасенсов" в России, которая вышла на телевидении в 2013 году.
Полный текст интервью с Михаилом Радуцким читайте здесь.
=так зачем ему тогда быть министром??(шоб бабла вагонами?))
руководить медициной должен никак не медик а "пациент"!)))
Так где же *новые лица* любители зеленой шмаркли?)
Палец даже застревает!
"Это либо метал, либо… если метал то крашеный, холодная поверхность... Это либо метал крашеный, либо... может быть, пластмасса... Цветной, там есть... яркий... Похоже... Может быть это игрушка? Поверхность гладкая, но есть вот какие-то выступы, палец даже застревает. Может быть это какие-то насечки или это, или это буквы? Или выступы просто... На игрушку похоже... Разноцветный метал или пластмасса крашенный... Вот, всё... Стоп".
Есть такой замечательный норвежский проект, называется он Biosphere. Очень не плохой эмбиент, да и Geir Jenssen - единственный участник коллектива - является чуть ли не первооткрывателем такого стиля как техно-эмбиент. В 1998 году Geir Jenssen выпустил альбом "Substrata", с треком Kobresia, который вызвал немалый диссонанс в первую очередь у русскоязычной публики. Дело всё в том, что оригинальный норвежец записал с радио "России" некого экстрасенса, который определял в студии этого радио, что находится на два этажа ниже его местонахождения (sic!) Порезал значит свою запись на семплы и, видимо, не особо зная, что же за бред он записал, всунул это дело в трек. Получилось отлично! С одной стороны очень красивый эмбиент, а с другой стороны телега про "разноцветный метал или пластмасса крашеная" вызвала множество чувств! Его нужно прослушать два раза: в первый раз проникаясь атмосферой, а во второй раз внимательно прислушиваясь к телеге. Самое интересное, что тема насчет экстрасенса мало кому известна, интересно у кого какие ассоциации возникают, если абстрагироваться от темы экстрасенса. У меня ассоциации с полоумным стариком, крутящим в руках некий сложный девайс!
Когда я первый раз слушал этот трек, и не знал про запись экстрасенса-телепата, мне представлялся какой-то отрывок из неизвестного мне советского н/ф радиоспектакля. Представлялся ученый, который, включив диктофон, изучает некий артефакт иной цивилизации... Самое интересное представлять этого человека, который чего-то держит в руках и чешет репу
―Мы - новое домоуправление нашего дома. Я - Швондер, она - Вяземская. Товарищ Пеструхин и товарищ Жаровкин.
―Скажите, это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?
―Нас.
― Боже, пропал дом. Что будет с паровым отоплением?
―Вы издеваетесь, профессор?
―Да какое там из...
"Дорогая передача! Во субботу чуть не плача,
Вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась.
Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.
Говорил, ломая руки, краснобай и баламут
Про бессилие науки перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на части, все извилины заплел,
И канатчиковы власти колят нам второй укол..."
А за нагнетание обстановки в Украине сидеть
В 1987 году - врач-психотерапевт сборной СССР по тяжёлой атлетике.
В 1988-1989 годах - руководитель Республиканского центра психотерапии в Киеве.
С 1989 по 1993 год - руководитель Международного центра психотерапии в Киеве
Где украинцы, панове?
Может, мы таки-да в Израиле?
Шестое ОКО подсказывает мне ....
Быть - повышениям тарифов в холодное время года!
Или все умрут!
Каждый лез и приставал...
А Радуцкий толька трясцся и чинарики стрелял..
🤗
Во первых, я за него не топлю. Поэтому поздравляю вас СОВРАМШИ.
Далее, при Петруччо мне подняли пенсию с 1700 до 6300 в гр.
А сегодн, как там на счёт тарифов без Роттердама? Уже снизили? Сегодня от нынешнего гидранта формула вРоттердам заработала.
Или может быть Беня вернул 160 миллиардов в казну? Тех, что спер и поделился с нынешним хидрантом - роялистом?
При Петруччо я точно знал, что в мировой политике про Украину без Украины ни кто не будет ни чего обсуждать. А при этом за три недели была прокакана внешняя политика которую с ОГРОМНЫМ трудом создавали пять лет. При барыге шоколадном я был уверен в том, что ни одна сволочь и гнид типа портнова и ему подобных голос свой из параши не подаст. А при этом они Зелёном г..не и его шобле мародёров они скопом едут в Украину и начинают качать свои паскудные права. Продолжить? если вам над ФАКТОВ, их есть у меня.
Или зависть взяла?
Зависть, трусость и лживость с воровством - самые скверные черты характера.
P.S. Есть полковники кто пенсиона и по 9100 и поболее стал получать. При "мародёре" Петруччо.
Я лет тоже лет 20 назад ездил в мацкву, а лет 30 назад даже там жил больше года. И ЧТО???
А сколько раз туда ездил и что там делал ваш барыга-мародер- вообще не счесть!