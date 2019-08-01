 "Я попал в цунами, из 800 человек выжило 80", - Радуцкий о причине участия в шоу с экстрасенсами в РФ

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я, наоборот, активно выступал за запрет экстрасенсов, народных целителей. Да, я был там. В 2004 году я попал в цунами, из 800 человек там выжило 80. Естественно, тогда было много передач, я давал много интервью. Одну из этих передач снимал канал ТНТ. Но это было еще в той жизни, когда у нас не было конфликта с Россией. Причем, передача эта вышла в 2013-ом, но записывалась намного раньше. Мне предложили участвовать, мол, экстрасенсы не знают, что там было, и интересно, смогут ли они об этом рассказать или нет. И сейчас это уже вопрос к ботам, которые все это раскручивают. Если бы я считал, что это что-то крамольное, то, поверьте, YouTube тоже чистится", - отметил Радуцкий.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что основатель сети частных клиник "Борис" и новоизбранный нардеп Михаил Радуцкий засветился в программе "Битва экстрасенсов" в России, которая вышла на телевидении в 2013 году.

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Полный текст интервью с Михаилом Радуцким читайте здесь.