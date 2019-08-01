 Радуцкий о медреформе Супрун: Ничего, что было сделано хорошего до нас, не собираемся отменять

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Ничего, что было сделано хорошего прошлыми правительствами никто не собирается отменять. Мы не коммунистическая партия, чтобы что-то до основания разрушать, а потом заново строить. Никто сейчас не закроет НСЗУ, никто не отменит принцип "деньги ходят за пациентом". По уже внедренной "первичке" я не вижу больших проблем, чтобы ее сворачивать. От оплаты за услугу точно уходить не будем", - отметил Радуцкий.

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Однако, по его словам, есть системные вопросы, которые были либо не изучены, либо не совсем так посчитаны.

"Мы считаем, что невозможно посчитать необходимое количество денег на систему здравоохранения, не понимая, сколько в стране населения. Потому что если нас в 2001 году было 42 млн, то, судя по постоянной информации правительства, нас уже давно должно быть меньше. Делать какие-то трансформации, не понимая, сколько на это требуется денег, не имея большей части этих денег, нельзя. По некоторым расчетам, на всё, что сейчас обещано населению по медреформе, нужно еще полтора бюджета.

Второе, мы не понимаем, как можно делать изменения без аудита материально-технической базы. Это принципиальный вопрос, потому что исходя из состояния этой базы, нужно писать национальные протоколы лечения", - подчеркнул внештатный советник президента.

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