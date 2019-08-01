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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1831) реформы (3349) Супрун Ульяна (545) Радуцкий Михаил (8)

 Радуцкий о медреформе Супрун: Ничего, что было сделано хорошего до нас, не собираемся отменять

Внештатный советник президента Владимира Зеленского и один из кандидатов на должность министра здравоохранения Михаил Радуцкий говорит, что все положительные моменты нынешней медреформы будут сохранены при новом руководстве МОЗ.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Ничего, что было сделано хорошего прошлыми правительствами никто не собирается отменять. Мы не коммунистическая партия, чтобы что-то до основания разрушать, а потом заново строить. Никто сейчас не закроет НСЗУ, никто не отменит принцип "деньги ходят за пациентом". По уже внедренной "первичке" я не вижу больших проблем, чтобы ее сворачивать. От оплаты за услугу точно уходить не будем", - отметил Радуцкий.

Читайте также: Советник Зеленского, нардеп Радуцкий заявил об особенностях лечения "представителей разных рас". Супрун удивлена

Однако, по его словам, есть системные вопросы, которые были либо не изучены, либо не совсем так посчитаны.

"Мы считаем, что невозможно посчитать необходимое количество денег на систему здравоохранения, не понимая, сколько в стране населения. Потому что если нас в 2001 году было 42 млн, то, судя по постоянной информации правительства, нас уже давно должно быть меньше. Делать какие-то трансформации, не понимая, сколько на это требуется денег, не имея большей части этих денег, нельзя. По некоторым расчетам, на всё, что сейчас обещано населению по медреформе, нужно еще полтора бюджета.

Второе, мы не понимаем, как можно делать изменения без аудита материально-технической базы. Это принципиальный вопрос, потому что исходя из состояния этой базы, нужно писать национальные протоколы лечения", - подчеркнул внештатный советник президента.

Полный текст интервью с Михаилом Радуцким читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3140746
 
   
 Топ комментарии
 
Вважаю, що радуцкій буде відбудовувати стару систему.
Бо він не знає, що таке нова.
Подивіться, як аваков продовжив справу грузинок - він реформував недореформовану поліцію в міліцію.
Отак буде і в медицині.
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Как обычно примажутся к уже сделанному и выдадут за свое?
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Поки я побачив розумну людину, якій буде важко працювати з тими, хто хоче "до основанья, а затем…" Радуцкий о медреформе Супрун: Ничего, что было сделано хорошего до нас, не собираемся отменять - Цензор.НЕТ 2968
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Це читати неприємно, але треба пряма мова Радуцького.
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Должно быть, как сейчас делают, отдельное госпредприятие, которое займется закупками препаратов. Источник: https://censor.net.ua/r3140697
предприятие имени коломойского-Радуцкий
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Радуцький дивний лох, не має бути ніяких національних протоколів лікування, є міжнародні протоколи які або виконуються або ні! Якщо у Вас немає грошей навіть на той обсяг медпослуг які обіцяла Супрун, то міністерство охорони здоров'я має бути ліквідоване, бо тоді взагалі немає сесну в державній медицині і будь якому регулюванні медичних послуг зі сторони жебрацької держави! Тоді всі лікуються як можуть і де можуть, а влада йде найух! Суть реформи Супрун в тім щоб залишити одну нормальну лікарню-шпиталь на 5 районів області але зібрати там як можна більше пацієнтів щоб організувати потокове лікування, потокові операції, потокові дослідження, щоб максимально зменшити собівартість цих медичних послуг для держави і надати за певні гроші максимальну кількість якісних медичних послуг міжнародного рівня по міжнародним протоколам! А Радуцький не розуміє сенсу медичної реформи Супрун і починає якісь дебільні розмови про те що немає грошей! Ну якщо немає грошей на одну лікарню на 5 районів, тоді взагалі катастрофа, тоді це не медицина і потрібно про це публічно заявити - Україна відмовляється від безкоштовної медицини взагалі - все буде за гроші! Саме до цього і веде власник приватник клінік Радуцький - повний ідіот!
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Ти такий-же ДЕБІЛ, як і твоя супрун !!!! Нічого, крім, безглуздих порад в і-неті вона не робила. І взагалі вона з іншої планети і не розуміє наших реалій !!!! Запитай у медиків....що вони думають про супрун
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Немає в тебе, курва, ніяких реалій, бо медицини в Україні вже немає, а є шаманство та авантюристи! Якби Супрун не почала впроваджувати міжнародні протоколи, так і лікували б хворих фуфломіцинами, а хворі б вмирали раптово та передчасно! Реалії, млять! Скоро говнолікарів будуть вішати і є за що!
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В исходном интервью он порохоботит, не забывая, при этом, упомянуть поередников - и время необходимо на реформы и средства, нет, чтобы сказать - всё можно было сделать #пятьлетназад, а также врёт, что Минздав непосредственно закупает лекарства, а не через международные организации, заявляя, что это ещё необходимо сделать..
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О #фурсавлюбойпопезатычка#! Ему лавры #экспртавсеявсегоарестовича# покоя не дают)
Где стоимость лекарств снизилась? В том дурдоме где его лечат? Так там всё давно бесплатно))) Радуцкий о медреформе Супрун: Ничего, что было сделано хорошего до нас, не собираемся отменять - Цензор.НЕТ 7656
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ну вам зедрочерам виднее про дурдом
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Конечно виднее, мы в нашем дурдоме упоротых порохосраких током лечим и никаких таблеток и всё бесплатно))) Радуцький про медреформу Супрун: Нічого, що було зроблено доброго до нас, не маємо наміру скасовувати - Цензор.НЕТ 8793
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у зедрочеров все которые против зеленского все порохоботы))))
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А кто тебе сказал что я за Зеленского? Я намного хуже))) я за Шария)))) Радуцький про медреформу Супрун: Нічого, що було зроблено доброго до нас, не маємо наміру скасовувати - Цензор.НЕТ 4995
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так это тебя током до этого лечили в твоей дурке?
тогда все понятно
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вы о ком? если о нем, то прочтите его интервью. Он знает все с фильма Слуга народа
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Мені вистачило, нічого не знаючи про нього, його слів про "півтора б'юджета" на реформи від Супрун. Отже, чел вже анонсував скорочення фінансування. Зебенятка ще не напружились? А даремно! Майбутній міністр вважає, що видатки на медицину потрібно скорочувати. Гірше не буде? Буде, Зебенятка, буде!
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я не считаю новостью с ее перепечатаньями от человека совсем не владеющего темой, знаниями по теме. Это интервью открыло качество набранных кадров от нового президента. И это не последний подарок бездарности на пути к власти.
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ну он и тупой ))

"Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения,
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а сдругой стороны хорошо если министр такое говорит

то зелендорочеры будут мереть как мухи)))
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Бо Радуцький не лікар, а бізнесмен. І для бізнесмена завжди на рівні підсвідомості стоїть завдання зробити прибутковою ділянку роботи, за яку він відповідає. А охорона здоров'я - не та ділянка, яка може бути прибутковою, бо базується на людських бідах.
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да пускай бы. Но многие здесь директора не имеют понятия о лечении больных. Они менеджеры и ищут пути оптимального обогащения при доступных методах. Но для министра Здравоохранения на первом месте должен быть все таки человек, а не деньги.
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А я вижу в вас только зеленожопого поклонника. И не понимаю, если и первичка хороша и деньги ходят за пациентов- это хорошо, , то в чем претензии к Супрун? Что она за пару лет не дала всем счастья? А радуцкий даст? Беда зеленой дрысни, что те свято верят, что можно за три секунды все "правильно" сделать и с неба повалит колбаса! Поэтому все зеленые рехформаторы и "антикоррупционеры" с рыгоАнальным прошлым таким, что свинарчуки против них - просто карманники, не говоря о жутком количестве украинофобов от зе, безработных, фотографов, квн-щиков, алкогольных королей и прочей подзаборной шушары, вот как раз бросятся и будут все делать для "мудрого нарида" - благополучие и "щасте". Держите карман шире. И не отвлекайтесь от кремлевских методичек, не срепно это!
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Не отменяте и.о. министра Супрун!
это будет самое лучшее, что вы сделаете Радуцкий о медреформе Супрун: Ничего, что было сделано хорошего до нас, не собираемся отменять - Цензор.НЕТ 2925
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ПЄРЄДАЙТЄ РАДУЦЦКОМУ что гідно ПЕРШОМУ Всеукраїнському перепису населення, що відбувся 5 грудня 2001 року в Україні було 48.457.000 людей.
А, чисельність населення України на 1.06.2019 становить 42 030,8 мільйони людей.

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/2019/

(Згоден бути гугулмейкером у майбутнього міністра. Дорого. Дуже.)
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Как обычно примажутся к уже сделанному и выдадут за свое?
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Ты хочешь сказать, что умирали так и будут умирать, но выдадут, как свое.
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Не хочу тебя расстраивать, но люди умирали и будут умирать.
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Спасибо, что просветил, а то я думал при ПЭТРЫКУ буду вечным.
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Вечным ..билом ты будешь всегда, не переживай
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Супрун ніхто ніколи не звільнить... я так думаю
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Нагадаю, шо вона навіть не міністр, а в/о міністра
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только вот в чем прикол-основа программы соответствует со Слуги Народу. Я прочла статью и пардон, нет ни одного слова о реформе как таковой. Что значит Германия с ее медстраховкой, что именно иметься ввиду? Только слова, а мыслей нет. Если берут основу не с фильма а с какой то страны с ее местрахованием, то говорят об этом, что именно привлекло, а так НИЧЕГО. Зачем перепечатывать то о чем нет смысла дискутировать. И еще 73% с 63% проголосовавших. Уже вранье.
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Вважаю, що радуцкій буде відбудовувати стару систему.
Бо він не знає, що таке нова.
Подивіться, як аваков продовжив справу грузинок - він реформував недореформовану поліцію в міліцію.
Отак буде і в медицині.
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страшнее всего он не знает и что такое старая медицина,он не в курсе вообще.
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Якщо йому взагалі дадуть щось зробити. Я думаю, що він почне робити і при цьому почне отримувати протилежні вказівки. Далі його оббрешуть і зроблять цапом-відбувайлом.
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Тогда вопрос: а на кой хрен нам менять Супрун на Радуцкого? У которого из образования только медучилище и физкультурный институт...
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Потому что народ так решил ! Нужно сломать всё что сделано при Порохе.
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Да, совок непобедим... "До основанья, а зетем.."(с)
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Может, на этот раз у них не получится всё разгромить ? Хотя, если за дело взялась театральная студия - им всё по плечу !
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Ты, барин, прямо скажи: со своей зелёнкой опять приходить ?
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Воровать, так миллиард !!

О встрече от 30.07.2019 г.

На встрече по приглашению президента Зеленского присутствовали представители почти всех крупнейших финансово-экономических групп Украины, а также представители "израильского пула" (это наше рабочее название сформированной группы финансистов из Израиля, активно и согласованно работающих в Украине и с президентом Зеленским).
Мы не будем пока оглашать список присутствующих, ибо никто из них не изъявил согласия на предложение Президента Зеленского, потому оглашение списка считаем не своевременным. Для создания понимания, что мы это знаем, скажем лишь одно - представителей Ахметова не было.
В своем выступлении, которое продолжалось более часа, президент Зеленский предложил всем присутствующим принять скоординированное участи в проекте, который очевидно станет пилотным проектом всей его президентской деятельности - проект "Реинтеграция Донбасса" (мы упоминали о нем уже " ...4. Нас ждет грандиозны дерибан под названием "восстановление Донбасса" весом в половину золото-валютных запасов Украины." ).
Стоимость проекта определяется Зеленским в пределах 280-300 млрд. гривен. Источники финансирования - Государственный бюджет Украины, целевая европейская программа в пределах 25-30 млрд. гривен, и возможные инвестиции заинтересованных структур в пока не определенном размере.
Так как возможности государственного бюджета Украины не предполагают выделения такой суммы, команда президента Зеленского предлагает пиково нарастить доходы бюджета Украины для решения этого вопроса. В качестве возможных мероприятий предлагается проведение программы массовой приватизации банковской системы, "Укрзализныци", "Укрпочты" и всех оставшихся других оставшихся в государственной собственности активов.
Кроме того, открытие рынка земли для покупки всех желающих. включая иностранцев.
Полученные средства будут вложены в инфраструктурные проекты по реконструкции и восстановлению экономического потенциала Донбасса, создание новых производств в том числе с привлечением иностранного капитала. По замыслу Зеленского действие этого проекта будет постепенно расширятся и на не подконтрольную Украине часть Донбасса, по мере расширения демилитаризованных зон и прекращения огня. Кроме того данный проект предлагает очень сжатые сроки выхода на пик реализации в течении 2020 года.
Всем присутствующим были розданы папочки с экономическими расчетами, где то на 20-25 страниц, правда без каких либо опознавательных знаков.
Особого обсуждения вопроса не получилось. Очевидно представителям которые присутствовали, все таки нужны консультации с первыми лицами.
Наш комментарий.
Вова решил не воровать. По мелочи. Ну правда, отщипывать какие то жалкие миллион-полтора, рискуя попасть в первые полосы СМИ...
Вова замыслил грандиозный хапок ! В пределах 3-4 млрд. долларов выхваченных за один год. Он понимает. что год - это предел его возможностей. Далее все будет для него совсем плохо. Куда бежать - нет вопроса. Документы на имя нового гражданина Израиля с новым, еврейским именем - это вопрос легко решаемый. Спросите , под каким именем обитает в Израиле Арбузов? Скажем прямо - полет наглости впечатляет. Хотя "Костюм с отливом - и в Ялту !" - это уже было...
И вот теперь будет очень интересно следить, как действия "оттученой в Трускавце" "команды Зе" будет строго следовать грандиозным планам будущего миллиардера.
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Так товарищ Бендер, с его Нью-Васюками, был просто мелким мошенником Радуцкий о медреформе Супрун: Ничего, что было сделано хорошего до нас, не собираемся отменять - Цензор.НЕТ 2494 ?
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А разве "доктор смерть" сделала что-то хорошое для людей?
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если советник балбес, то президент такой же балбес. эта моль радуцкий просто никто, выскочка взлетевшая за счет рейтинга зелебобика, с каждым новым гидрантов, подлецов и балбесов у власти становится все больше
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завдяки тобі взлетіла.
можеш собі подякувати.
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на лбу себе это напиши, смотри в зеркало и фантазируй, что это так и было.
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что еще придумаешь лживая провокаторша? давай дай волю своей соевой фантазии, ты 5 лет здесь открещивалась от порохохряка, ну брехала как обычно, давай ещё побреши на счет меня продолжи свою соевую традицию. Да и не спеши бежать стучать админу, здесь в постах хорошо видно, как ты сначала пукнула, а потом усралась
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зелебобчику, я лише хотіла спитати, чи ти задоволене власним вибором
бачу, відповідь негативна ))
з чим тебе і вітаю.
пс. навіщо ти адміна сюди приплів, навіть не уявляю
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тебе соевой защитнице бесполезно объяснять, что зелебова не мой выбор, я всю свою жизнь за тюльку голосую и если она не проходит дальше, то свой голос, я за уродов, тех которым не верю не отдаю, даже если один урод, мне мне гораздо больше неприятен, чем другой. Поэтому на твои безпочвенные, ничем не подтвержденные высеры, мне начихать, но я очень рад, что порохохряк остался без президентского кресла, порохосвинская сволочь уже показала себя во всей красе и если портнов свернет порохосвину шею, я буду доволен ещё больше. что касается админа, то я уже не раз наблюдал, как после твоих провокаций в мой адрес, ты бегала с жалобами к админу и делала их себя очень оскорбленную, такую безвинную жертву, которая пострадала за "правду". Ты мне брешешь постоянно, сколько раз ты уже зарекалась не писать в моих постах, но опять продолжаеешь это делать. Это тебя характеризует как очень лживого человека, ну такая же как порохрячина - будкостроитель Радуцький про медреформу Супрун: Нічого, що було зроблено доброго до нас, не маємо наміру скасовувати - Цензор.НЕТ 3368
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голосуй за хамсу ))
пс. далі тюлькі я не читала.
откровєніямі бидляка не цікавлюсь.
бувай, зелененький )))
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ну ты же сама быдло крымское, такие вот как ты, ***** в крым завели своими голосованиями, а тебя сюда прислали вражду между украинцами сеять, порохосвину в помощь, теперь ты сидишь у разбитого корыта и дергаешься при каждом упоминанию о тюльке, тюлька для вас порохоглистов, это осиновый кол или осина для суицида мародера.
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з тобою навіть спілкуватись ніхто не хоче, знають бо що хамло і невіглас.
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никто это кто? соевые глисты, которые только и умеют что срать на все, что мешает их любимому порохохряку комфортно лгать и мародерить?
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- В интервью коллегам из "Левого берега" вы сказали, что страна не поймет назначения иностранцев в системе здравоохранения…
Источник: https://censor.net.ua/r3140697

І хто ж то так всіх іноземців скомпрометував ?
Хіба країна налаштована проти іноземних фахівців ?
Вперше чую.
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Т.е. на вызов по 103 приедут парамедики(?) - пара копачей, способных за пару часов извлечь пару кубов грунта?
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Парамедик - сложнейшая профессия, требующая нескольких лет обучения и практики в критических ситуациях.

Ссылка на два учебника, по которым готовят парамедиков:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1442-2026.2002.03622.x

В одном 955 страниц, в другом 1639 страниц.
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То там, в Австралии, где обитают 9 из 10 самых ядовитых тварей на планете. А у нас только одна тварюка засела в МинЗдраве, но, слава Богу, уже готовится получить напутственный пендель промеж полужопий. Однако и у наших парамедиков случаются трудности - каменистый грунт.
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Если ты встанешь на четвереньки, и просто погавкаешь - там будет даже больше информации чем в твоём этом выхлопе.
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"От оплаты за услугу точно уходить не будем" - уйдете вслед за Супрун. Нах вас выбирали если ничего менять не будете.
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А кто будет определять,что из сделаного является хорошим или плохим?
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Жэка-Лысый. Он главный советник у Зе, после Богдана.
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чувак хочет стричь бабки за сертификацию НАЦИОНАЛЬНЫХ протоколов...
да зебенята. это вы решили чуваку дать денег из вашего кармана..)))
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103 зробить за тарифами Бориса: двушка - виклик, п'ятихатка - укол. При цьому медики як отримували копійки, так і будуть отримувати.
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Зебилята, теперь ваш доктор - Радуцкий. В паре с дядей Комаровским вам поставят клизмы. Но нет бывает худа без добра. После такого лечения, есть шанс, что разум у некоторых все-же придет в чувство. Оказывается, путь к разуму также неисповедим. Дорожка тернистая, но все-таки она существует. Не затопчите ее окончательно, зебилята.
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В паре с дядей Комаровским будет только усиление вакциновпаривания.
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Как это? А гидрант же сказал как-то, что "фигня эта ваша медреформа".
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Усьо правильно делает главное , что бы быдло было довольно, 73% - это вам не хухры мухры . Супрун плохая ( дохтур смерть). Не нужно будет платить взятки , что бы не делать прививки . Зедебилье - я за вас рад получите премию Дарвина.
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О его "достижениях" и уровне знаний в медицине очень хорошо рассказал Пальчевский на 112 канале.
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"Порівняно з 2014 роком в Україні на 40% знизилися ціни на медичні препарати, які держава закуповує централізовано. Про це повідомила в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
Як зазначила в.о. міністра, це сталося тому, що державні закупівлі ліків передали міжнародним організаціям.
«Ще у 2015 році ми передали державні закупівлі на міжнародні організації. Це 5 або 6 мільярдів гривень кожного року, які вже не йдуть через їхні (так званої «фармацевтичної мафії» - ред.) кишені. СБУ, Рахункова палата і наші розрахунки показують, що на 40% знизилися ціни через міжнародні організації з 2014 року до 2018-го. Це дуже багато коштів, які вже не йдуть через дистриб'юторів і «фарммафію», яка була колись в Україні», - зазначила Супрун."
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Кому цікаві "досягнення" мінистерства правого чобота , коли усе взуття а рази погіршалось ?!

Порівняйте кінцеві ціни в 2014 році й зараз я Вам скажу , що по майже кожній одиниці ціна зросла в 2 - 2.5 рази .
Бо аптеки теж належать "мафії" й коли їм перекрили кисень в оптовій закупівлі - вони с маржою усе відбили на 250% через роздрібну .
Бо боротися требо не по лівому й правому чоботу , а бити у корень явища , яке називається монопольна змова .
Пепі нав"язали Улянку через Сороса й Ко. У соросів свої особисті інтереси - іноді вони співпадають з українськими ... частіше не зовсім . Але у бариги точно ні . Й він дбайливо зберіг усі "досягнення" оліхаркату й монопольного компрадорського капіталізму .
Навіть вніс свій барижний креативчик до тупорилих схем бандюковичей .

Україні в медичній сфері допоможе вилікуватися виключно світовий досвіт - не требо вигадувати ровер - є страхова медицина , коли працюючих лікує работодавець , а бюджетників - держава .
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І все це добро мимо кишень Радуцьких . Тепер все буде нормуль. А на передовій і в госпіталях буде лишень йод і можливо перекись водню.
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