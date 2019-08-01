 НАБУ пришло с обысками в "Украэрорух" по делу о злоупотреблениях на 400 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Там отмечают, что обыски также проводят по месту жительства должностных лиц "Украэроруха".

"Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами "Украэроруха", которые разместили более 400 млн грн госпредприятия на счетах ПАО "Платинум Банк", признанного неплатежеспособным", - сообщили в НАБУ.

Расследование дела "Украэроруха" продолжается с 2017 года.

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