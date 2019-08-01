 НАБУ пришло с обысками в "Украэрорух" по делу о злоупотреблениях на 400 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Там отмечают, что обыски также проводят по месту жительства должностных лиц "Украэроруха".
"Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами "Украэроруха", которые разместили более 400 млн грн госпредприятия на счетах ПАО "Платинум Банк", признанного неплатежеспособным", - сообщили в НАБУ.
Расследование дела "Украэроруха" продолжается с 2017 года.
Вот и вся причина обысков. Беня не хочет платить государству деньги! И у него есть сейчас свой карманный **********. И по мнению бени государство априори ему за все должно поэтому. Вспоминая, как беня с этого же начинал перед банкротством Аэросвита, как кинул тысячи пассажиров и тысячи своих же работников авиакомпании на деньги, смотря как мочат перевозчика Скай Ап зеленожопые, делайте выводы. Антикоррупционеры вышли на работу! Усе для людей! И вообще, какие там европы, лоукосты, безвизы, чтобы в рашу поехать ентого не нужно!