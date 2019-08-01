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Все про:НАБУ (2821) обыск (1331) Украэрорух (22)

 НАБУ пришло с обысками в "Украэрорух" по делу о злоупотреблениях на 400 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в помещении "Украэроруха" по делу о возможных злоупотреблениях должностными лицами учреждения, которые могли привести к государственным убыткам в 400 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Там отмечают, что обыски также проводят по месту жительства должностных лиц "Украэроруха".

"Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами "Украэроруха", которые разместили более 400 млн грн госпредприятия на счетах ПАО "Платинум Банк", признанного неплатежеспособным", - сообщили в НАБУ.

Расследование дела "Украэроруха" продолжается с 2017 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140744
 
 
 Топ комментарии
 
В Едином государственном реестре судебных решений появился иск "Украэрорух" против крупнейшей национальной авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Главное требование "Украэрорух" от МАУ - оплатить задолженность в размере 174 миллиона гривен за предоставленные услуги.
Вот и вся причина обысков. Беня не хочет платить государству деньги! И у него есть сейчас свой карманный припиздент. И по мнению бени государство априори ему за все должно поэтому. Вспоминая, как беня с этого же начинал перед банкротством Аэросвита, как кинул тысячи пассажиров и тысячи своих же работников авиакомпании на деньги, смотря как мочат перевозчика Скай Ап зеленожопые, делайте выводы. Антикоррупционеры вышли на работу! Усе для людей! И вообще, какие там европы, лоукосты, безвизы, чтобы в рашу поехать ентого не нужно!
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Не, ну ПЭТРУХА не был таким наглым, Янукович и ПЯТЫЙ чем то похожи, давали народу развернутся. Вроде и боролись, вроде и нет. Идем не ВЕРНЫМ путем, ПАНЫ. Без предел со стороны СЛУГ.
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а как уголовное дело против воров в госкомпании отменит долги бени ??? снова щоколад мимо унитаза метнул ?
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Так 400 пропали или не успели пропасть?
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успели. их еще в 17 году мыролюбцы среформили потужно.
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Не фига себе куш не хилый я скажу на ровном месте 400 млн
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Ты что не знаеш как это сейчас делается?!Главное крикнуть "держи вора и ату его ату!!!!" и сумму "украденного"озвучить побольше!!!! Раз зебилам нравится!
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походу вся страна под обыском. А что ищут То? чтобы потом не читать-прекращены обыски без причины.
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Сходите в "Укрспирт" или "ДПЗКУ". Там вообще - мрак.
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В Едином государственном реестре судебных решений появился иск "Украэрорух" против крупнейшей национальной авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Главное требование "Украэрорух" от МАУ - оплатить задолженность в размере 174 миллиона гривен за предоставленные услуги.
Вот и вся причина обысков. Беня не хочет платить государству деньги! И у него есть сейчас свой карманный **********. И по мнению бени государство априори ему за все должно поэтому. Вспоминая, как беня с этого же начинал перед банкротством Аэросвита, как кинул тысячи пассажиров и тысячи своих же работников авиакомпании на деньги, смотря как мочат перевозчика Скай Ап зеленожопые, делайте выводы. Антикоррупционеры вышли на работу! Усе для людей! И вообще, какие там европы, лоукосты, безвизы, чтобы в рашу поехать ентого не нужно!
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ты реально с головой не дружишь. вчера зеленый 4 раза какал - ето тоже беня?
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Сейчас задолженность превысила 190 млн грн МАУ перед "Украэрорух".
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а как уголовное дело против воров в госкомпании отменит долги бени ??? снова щоколад мимо унитаза метнул ?
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Не, ну ПЭТРУХА не был таким наглым, Янукович и ПЯТЫЙ чем то похожи, давали народу развернутся. Вроде и боролись, вроде и нет. Идем не ВЕРНЫМ путем, ПАНЫ. Без предел со стороны СЛУГ.
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Продовження давньої історії. яку ініціював коломойша. Він хотів щоби Аерорух обслуговував його "МЯУ" за три копійки.
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нормуль, так просто волевым решением без кабмина и сбу тип положил на депозит 400 лямов?))))))) с дельтой и онистратом разберитесь еще
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Главное не забыть Омельяна проверить с его гиперлупом.А то правительство скоро поменяют.И не будут у нас ни гиперлупа,ни денег,ни самого Омельяна.Укатит куда нибудь далече,ну как Лерка Гонтарева на туманный альбион лекции о развитии транспорта читать.Хотя ему самое место в камере с уголовными делами о растрате бюджетных средств знакомится.
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