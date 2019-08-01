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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2357) назначение (1454) Борзов (6)

 Зеленский назначил Борзова руководителем Государственного управления делами

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами.

Соответствующие указы президента Украины №569/2019 и 570/2019 от 1 августа об увольнении Борзова с прежних должностей и №571/2019 о его назначении руководителем ведомства обнародованы в среду на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Борзов в 2014 году был назначен пятым президентом Петром Порошенко заместителем руководителя Госуправления делами. В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 года он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Ранее баллотировался в Винницкий облсовет по спискам партии "Фронт змин".

До начала политической карьеры Сергей Борзов был директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы".

В 2011-2012 гг - директор команды КВН Сборная Украины. Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".

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Источник: https://censor.net.ua/n3140743
 
   
 Топ комментарии
 
уже как-то и не смешно.. нашествие клоунов, какое-то..
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Открытый конкурс на госдожности безошибочно находит "находчивых." Невесело как-то.
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Т.е. то, что диабетное чмо его в 2014 назначало соемразей не смущает
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уже как-то и не смешно.. нашествие клоунов, какое-то..
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Т.е. то, что диабетное чмо его в 2014 назначало соемразей не смущает
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та там, в Виннице, любому мужику... куды не ткни коленкой...
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не он просто любитель русского мира
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Не придурок, а чекаю від тебе доказів що я соєвий. Інакше так і залишишся тріплом поки не зміниш нік.
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Ты попытайся понять смысл того, что я написал, если поймешь, то хорошо, нет, так и останешься придурком навсегда😀
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Так преЗедент поддержал же это назначение, че у тя пукан то рвет?
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слушай козлик нешути с диабетом ато пипец к тебе прйедет
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Антип61
Открытый конкурс на госдожности безошибочно находит "находчивых." Невесело как-то.
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Нашествие диабетиков пережили переживём и нашествие комиков.
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Когда вокруг одни клоуны, почему-то становится грустно!
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Выбирали веселились, подсчитали прослезились...
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За ці ж 100 днів генеальний Пепа:
1. дав Гиркину пройти спокійно від Слов'янського до Донецька і його захопити без єдиного пострілу.
2. Дав ************ ППО спокійно збивати українські та малайзійські літаки (і гелікоптери).
3. Поставив прикордонники і деснтніков 2х бригад спокійно себе обстрілювати протягом місяця - тобто зробив їх мішенню для пристрілки.
4. Стверджував, що ***** не посміє (після Криму-то) відкрито перейти військами кордон і навіть не розглядав такий варіант. В результаті чого і сталося оточення прикордонники, десантників (93 бригада) і добробатов у вузькому коридорі і в котлі Іловайська.
5. Влаштував грандіозну "Ярмарок марнославства" у вигляді параду на Хрещатику, коли фронт так потребував техніці і живій силі (за кілька дрів до Іловайску) .
5. Організував і надихнув Панамський офшор .саме під час Іловайскйой трагедії!
6. Підписав капітуляский по суті Мінськ-уван !
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Открытый конкурс на госдожности безошибочно находит "находчивых." Невесело как-то.
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Країною керуватиме кевеенщик Вінницький Перець. Зеленский назначил Борзова руководителем Государственного управления делами - Цензор.НЕТ 451
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быдлу скоро остопиз@ит ежедневное-оно назначило, оно поехало, оно написало....с криками давай зарплату по 4000$ и колбасу по 2грн пойдет на КВН к ***********.
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Ці події ще попереду, нехай готується.
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Огидний, ти погано закінчиш - зіллють в унітаз.
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Понятия профессионализм в Украине уже нет. кВн-масляков и компания
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Соевые только под Ляшка подстраиваются, а вы им очередной шаблон ломаете. Зеленський призначив Борзова керівником Державного управління справами - Цензор.НЕТ 9227
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До начала политической карьеры Сергей Борзов был директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы"
Зеленський призначив Борзова керівником Державного управління справами - Цензор.НЕТ 3410
Источник:https://censor.net.ua/n3140743
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Даа уж !! Похоже скоро "обхохочемся". Жить с каждым днём становится всё юморней. Пока что страна живёт по инерции но скоро мы увидим в действии этот цирк-шапито. Ждать осталось не долго и теперь мы им дали абсолютную власть и съехать с базара типа "голосов не хватило" уже не прокатит. Теперь спереть вину на кого то уже не проканает и если начнёте сливать Украину то отвечать только вам и висеть тоже вам в случае чего.
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вот и началась интеграция соевых глистов в зеленые гусеницы.
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от интересно хоть одного драматического актера клоуны хоть куда нибудь назначат?
ну для смеха так.
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урускойєзичний конфєрансьйє растєрянно об'являйєт очєрєдной номєр, напісаний мовою ("Весела пісенька"):
- Вісєла пісєнька! Зеленський призначив Борзова керівником Державного управління справами - Цензор.НЕТ 4163
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оставил зеля шоколадного кадра при своем теплом месте и это дуповым не так.
типа: не знаю як, але не так!
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Його тесть Наум Боруля, - один з керівників "Ліги сміху".

Зеленський призначив Борзова керівником Державного управління справами - Цензор.НЕТ 6711
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обана!! зе и пе, два в одном, все же зелёнский - порядочнее, свой хахлизм не скрывает, также как и связи с петюнькой, петька еще стесняется))
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А чому не написали, що дружина Борзова, Ірина, - новоспечена депутатка від Слуги народа, і разом зі своїм батьком Наумом Борульою володіє бізнесом в окупованому Криму?
На УкрПравді про це більше інформації.

Зеленський призначив Борзова керівником Державного управління справами - Цензор.НЕТ 1002
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а без государственного управления делами, государство с делами не управляется видимо)
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