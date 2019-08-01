 Зеленский назначил Борзова руководителем Государственного управления делами

Соответствующие указы президента Украины №569/2019 и 570/2019 от 1 августа об увольнении Борзова с прежних должностей и №571/2019 о его назначении руководителем ведомства обнародованы в среду на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Борзов в 2014 году был назначен пятым президентом Петром Порошенко заместителем руководителя Госуправления делами. В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 года он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Ранее баллотировался в Винницкий облсовет по спискам партии "Фронт змин".
До начала политической карьеры Сергей Борзов был директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы".
В 2011-2012 гг - директор команды КВН Сборная Украины. Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".
Открытый конкурс на госдожности безошибочно находит "находчивых." Невесело как-то.
1. дав Гиркину пройти спокійно від Слов'янського до Донецька і його захопити без єдиного пострілу.
2. Дав ************ ППО спокійно збивати українські та малайзійські літаки (і гелікоптери).
3. Поставив прикордонники і деснтніков 2х бригад спокійно себе обстрілювати протягом місяця - тобто зробив їх мішенню для пристрілки.
4. Стверджував, що ***** не посміє (після Криму-то) відкрито перейти військами кордон і навіть не розглядав такий варіант. В результаті чого і сталося оточення прикордонники, десантників (93 бригада) і добробатов у вузькому коридорі і в котлі Іловайська.
5. Влаштував грандіозну "Ярмарок марнославства" у вигляді параду на Хрещатику, коли фронт так потребував техніці і живій силі (за кілька дрів до Іловайску) .
5. Організував і надихнув Панамський офшор .саме під час Іловайскйой трагедії!
6. Підписав капітуляский по суті Мінськ-уван !
пэтя хороший
Источник:https://censor.net.ua/n3140743
ну для смеха так.
- Вісєла пісєнька!
типа: не знаю як, але не так!
На УкрПравді про це більше інформації.