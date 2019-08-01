 Дома, кафе и земли в Безрадичах: суд дважды отказал в аресте имущества Ющенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Судебный репортер" со ссылкой на решения суда.
Первое решение вынес 9 июля судья Вячеслав Пидпалый, второе 25 июля - судья Виталий Писанец.
24 мая на Ющенко было составлено письменное уведомление о подозрении в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным положением. 28 мая постановлением прокурора материалы по Ющенко выделено в отдельное производство, 4 июня ему было сообщено о подозрении по ч.1 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении).
"Речь идет о завладении комплексом отдыха "Пуща Водица" урочища "Межигорье" по предварительному сговору с премьер-министром, министром охраны окружающей среды и главой НАК "Надра Украины". Стоимость имущества оценивается в 540 млн грн. Но суд не получил никаких документов в подтверждение этого. В договорах мены между ООО "Мединвесттрейд" и "НАК "Надра Украины" указана стоимость 93 млн и 91,7 млн грн. Это делает невозможным для суда проверку обоснованности выдвинутого подозрения", - сообщают в издании.
Следователь просил арестовать имущество Ющенко для обеспечения возможной его конфискации в будущем. Но суд не получил данных, что Ющенко пытается сделать отчуждение своего имущества.
Кроме того, распоряжение Ющенко от 2007 года не было отменено, а договор между ООО "Мединвесттрейд" и НАК "Надра Украины" в 2007 году незаконным в судебном порядке не признавался.
Судья Писанец также считает, что поскольку после выделения материалов говорится об уголовном производстве 2019 года, то дело является подследственным НАБУ, а нарушение правил подследственности влечет за собой признание доказательств недопустимыми.
В решении от 9 июля дается список имущества Ющенко. Это четыре земельных участка на территории с.Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области, также половина из 17 участков в Новых Безрадичах, кафе с жилым помещением, два жилых дома, один из них - с хозяйственными зданиями и сооружениями.
Напомним, третьего президента Украины Виктора Ющенко подозревают в выведении в 2007 году резиденции "Межигорье" из государственной собственности.
Ранее в Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что третий президент Виктор Ющенко подозревается в завладении комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье" и домом в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн.
30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.
С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.
Источник: https://censor.net.ua/n3140734
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рідакція отчуділа!!! Вазьмітє міня на работу каррєктарам!!!!
А фамилия премьер-министра случайно не Тимошенко...??
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"Так! Так! Це все вона, клята воровка, покрала! Гляньте в мої чесні очі, - вєк волі нє відать!"
Совковата ніяк не може пробачити В.А. Ющенку, те що він показав роль Россіі у знищенні українців, у штучно створеному голоді 1932-33 років.
Ну і також, за те, що присвоїв С.А. Бандері, звання Героя України.
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0Сьогодні Президент нагородить орденом "За заслуги" III ступеня бізнесмена Фірташа, який у січні потрапив під приціл безжальної критики Юлії Тимошенко. Це не перше нагородження, що викликає подив українського політикуму
Сьогодні Президент України Віктор Ющенко нагородить орденом "За заслуги" III ступеня українського бізнесмена Дмитра Фірташа, який у січні потрапив під приціл безжальної критики Юлії Тимошенко у контексті її боротьби з"Росукренерго".
Це далеко не перше нагородження, що викликає подив українського політикуму. В переліку людей, котрі отримали ордени і медалі від Президента України, значаться навіть політики, яких команда В.Ющенка свого часу активно звинувачувала у сепаратизмі.
Пропонуємо до Вашої уваги прізвища одіозних орденоносців, котрі отримали нагороди від Президента України.
Анатолій Близнюк, орден "За заслуги" II ступеня. Указ N1055/2008 "Про нагородження А.Близнюка орденом "За заслуги" Президент України Віктор Ющенко підписав 9 листопада 2008 року. Нагорода знайшла голову Донецької обласної ради "за вагомий особистий внесок в соціально-економічний і культурний розвиток Донецької області, багаторічну добросовісну працю", - йдеться в документі.
Потрібно відзначити, що в 2002-2005 роках А.Близнюк очолював Донецьку ОДА. У 2004 році політик брав участь у так званому "сепаратистському з'їзді" в Сєвєродонецьку, учасники якого ініціювали проведення референдумів про створення Південно-Східної автономії або переходу до федеративного устрою України. У листопаді 2004 року тоді ще кандидат на пост Президента В.Ющенко вимагав порушити кримінальні справи стосовно посадових осіб, що закликали до сепаратизму, у тому числі стосовно А.Близнюка.
Борис Колесніков, орден "За заслуги" ІІ ступеня. Нагороджений Президентом 27 грудня 2007 року "за внесок у соціально-економічний, науково-технічний і культурний розвиток України, досягнення у трудовій діяльності, багаторічну працю і з приводу річниці підтвердження Всеукраїнським референдум 1 грудня 1991 року Акту проголошення незалежності України".
Цікаво, що після президентських виборів-2004 і "помаранчевої революції" Б.Колесніков потрапив під приціл політичних опонентів, що прийшли до влади. У рамках реалізації передвиборного гасла "Бандитам - тюрми!" правоохоронні органи порушили проти нього кримінальну справу. Йому інкримінували заволодіння із застосуванням здирництва акцій фешенебельного донецького торгового центру "Білий лебідь". Кілька місяців політик просидів в СІЗО. Був звільнений у серпні 2005 року.
Михайло Потебенько, орден князя Ярослава Мудрого III ступеня. Відповідний Указ глава української держави підписав 17 лютого 2007 року. Колишнього Генерального прокурора України нагороджено за видатний особистий внесок у розвиток правової держави, зміцнення законності і правопорядку, багаторічну добросовісну працю і з нагоди 70-річчя з дня народження.
Нагородження спричинило обурення ряду політиків. Наприклад, лідер "Народної самооборони" Юрій Луценко заявив, що це аморально. "Для мене було моральним шоком вручення ордена Потебенькові, який є символом беззаконня", - сказав Ю.Луценко.
Леонід Черновецький, орден Ярослава Мудрого V ступеня. Указ підписаний 19 серпня 2008 року, вже після перемоги Л.Черновецького на дострокових виборах Київського міського голови. Нагороду вручено "за значний особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток української держави" з нагоди 17-ї річниці Дня незалежності України.
Це нагородження було жорстко розкритиковане Блоком Юлії Тимошенко, який рішуче засудив "практику безвідповідальної і аморальної роздачі орденів, медалей і грамот", особливо в тому випадку, коли вищі державні нагороди вручають "різним пройдисвітам і відвертим авантюристам", і запропонував Президентові скасувати Указ про нагородження Л.Черновецького. На думку представників БЮТ, вручення ордена київському мерові - це знущання над здоровим глуздом і державною символікою.
Роман Шухевич, звання Героя України (посмертно). Звання було присвоєне головнокомандувачеві Української повстанської армії в 1942-1950 роках, генерал-хорунжому Президентом України В.Ющенком 15 жовтня 2007 року.
Лідер КПУ Петро Симоненко назвав Указ про присвоєння Р.Шухевичу звання Героя України "ганьбою і державним злочином".
Сергій Ківалов, ювілейна медаль і почесна грамота ЦВК. Щоправда, вручив цю нагороду не Президент, а голова ЦВК Володимир Шаповал - на честь 10-річчя Центрвиборчкому як незалежного держоргану, за істотний особистий внесок у дотримання конституційних прав громадян.
Сам С.Ківалов вважає, що нагороджений заслужено, і пообіцяв зберігати нагороди.
Найскандальніша історія в біографії С.Ківалова пов'язана з організацією і проведенням в 2004 році виборів Президента України, які внаслідок масштабних фальсифікацій закінчилися "помаранчевою революцією", позаплановим "переголосованием" другого туру і перемогою опозиційного кандидата Віктора Ющенка.
У іншому разі, нарід порізав би АЕС і ТРУБУ на металобрухт, і продав би у Турції на базарі.
Це який рівень непрофесіоналізму і деградації потрібно мати, щоби забаганки верховної влади (неважливо зараз законні чи ні, про інше пишу) державний апарат + правоохоронні органи нездатні були виконати??? Як ви хочете керувати країною, якщо маєте такий недолугий інститут примусу - діючу правоохоронну систему!?
Так це старі професіонали... як ми бачимо - довб.би нездатні нормально підстави арешту знайти, а зара ще "новими" фаКівцями розбавлять...
Гавнились, орали, фонтанировали так яростно увлеклись, что доказательства собрать забыли....