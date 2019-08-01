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 Политика Украины
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 ЦИК делает все возможное, чтобы подвести итоги выборов в Раду до 5 августа, - Слипачук

Окончательные результаты голосования на внеочередных выборах в народные депутаты Украины будут подведены до 5-го августа, после решения судов по жалобам, заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Мы ожидаем, что результаты по рассмотрению апелляционных жалоб завершатся в течение последующих двух-трёх дней, что даст возможность комиссии подвести итоги голосования, поскольку, как известно, этот срок, установленный законодательством... заканчивается пятого августа. Именно до пятого августа ЦИК должна подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы", - сказала Слипачук на брифинге в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она подчеркнула, что суды рассматривают иски в оперативном режиме, и высказала надежду, что ЦИК подведёт окончательные итоги результатов внеочередных выборов раньше, чем пятого августа.

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По ее словам, ЦИК со своей стороны делает все возможное, чтобы не было лишних задержек при подведении итогов голосования, с другой стороны - чтобы не было никаких сомнений в установленных результатах.

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в воскресенье, 21 июля.

Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, ЦИК устанавливает результаты выборов депутатов в общегосударственном округе и в одномандатных округах не позднее, чем на пятнадцатый день со дня голосования (не позднее 5 августа). Не позднее, чем на пятый день (не позднее 10 августа) со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует эти данные в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" (список избранных депутатов публикуется в алфавитном порядке).

Источник: https://censor.net.ua/n3140733
 
 
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БОЖЕ МОЙ, КАКИЕ МОЛОДЦЫ --- ТРУДОЛЮБИВЫЕ ПЧЁЛКИ.
ВОСХИЩАЮСЬ. СЧИТАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 ДНЕЙ И ПОТОМ ЕЩЕ 5 ДНЕЙ "НА ОБЪЯВИТЬ". ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ, ТИТАНЫ! ЦВК робить усе можливе, щоб підвести підсумки виборів в Раду до 5 серпня, - Сліпачук - Цензор.НЕТ 286
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В Индии 8оо млн человек проголосовало .на второй день .уже объявили результаты. А тут целый штат дормоедов строят из себя героев.
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