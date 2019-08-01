EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  17601  448
Все про:история (1612) Порошенко (17716)

 Я очень постарел, потому что это не легкий хлеб - быть президентом, - Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко называет пять лет своей власти одним из лучших периодов для Украины как государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Я стал сильнее, опытнее, мудрее, по крайней мере на это претендую. Я очень постарел, потому что это не легкий хлеб - быть президентом. Но для мужчины это не страшно. И еще я горжусь каждым из пяти лет моего президентства. Я горжусь Украиной. Я горжусь тем, что нам всем вместе, в том числе вам, Севгиль, удалось сделать. Мы изменили Украину. Я горжусь, что мы ее сохранили, потому стоял вопрос о ее существовании. Я горжусь, что страна кардинально другая", - сказал он.

Читайте также: Отойдите от клише, что Иловайск - это проигрыш украинцев. Воспринимайте Иловайск как начало российской агрессии, - Порошенко

Бывший глава государства считает период своего президентства одним из лучших для Украины как для страны:

"Я твердо убежден, что это один из лучших периодов для страны. Не самый лучший с точки зрения жизни. Жизнь ужасна. Это один из самых тяжелых периодов в современной истории Украины. Мы не можем легко переносить потерю Крыма. Мы не можем легко переносить агрессию на Донбассе. Мы не можем легко переносить кардинальную перестройку экономики, когда 6% ВВП вынуждены тратить на войну.

Многие вещи мы сделали впервые. Конкурсы на должности государственных служащих - вся общественность Украины хлопала. Мы привлекли большое количество молодежи в те годы, чтобы они приняли участие в государственном управлении. У кого-то получилось, у кого-то - нет. Но возможности для того, чтобы прийти и вместе с нами строить Украину, были у всех.

Но я абсолютно спокойно, честно смотрю в глаза о месте в истории Петра Порошенко. Поговорим об этом, когда придет время".

Читайте также: "Думаю, что и Луценко, и Порошенко, и Грицак знали и знают, кто заказал Катю", - отец Гандзюк

По словам Порошенко, сейчас происходит реванш "не только Медведчука, Путина:

"Реванш не только с непонятной для меня мотивацией, с которой иногда идут представители команды Зеленского. А реванш... Некоторые считают возможным сейчас отомстить за свои поражения во время Революции достоинства. Нам надо как можно скорее отойти от этого. Объединить страну. Это очень опасно".

Источник: https://censor.net.ua/n3140731
 
   
 Топ комментарии
 
Вообще-то он провёл честные выборы и дал клоуну победить.

Если это называется цеплянием за власть ...
 показать весь комментарий
 
Это кому как...
Вот шмаркле легко быть, он пошел, поел шаурмы, по селфился, сходил в спорт зал, по селфился, по какал ... Ему все легко за него другие думают и решают, когда идти какать.
 показать весь комментарий
 
есть много вопросов к Пороху, но в чем он прав, так это в том, что именно Порох повернул компас Украины в Европу и в Америку, и именно Порох нанес Рашке мощнейшие дипломатические, культурные, экономические, религиозные и военные удары, очень болезненные для имперского настоящего и будущего Северного Гондураса..
и это было в первые в истории Украины и украинского народа..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
комментарий отмечен как спам  
 
Да шоб ты уже сдох падлюка. Желательно вместе с ******.
 показать весь комментарий
 
 
Да, Петя, тяжело было крышевать коррупцию пять лет.....но ты справился.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕактрисы недавно разрешенного в Украине сериала "Сваты" анонсировали гастроли в оккупированном Крыму https://censor.net.ua/n3140865


 показать весь комментарий
 
"Я очень постарел, потому что это не легкий хлеб - быть президентом, - Порошенко" - не лёгкое дело быть президентом, зато прибыльное - Порошенко стал богаче в 82 раза

Интересно, во сколько раз богаче станет Зеленский?
 показать весь комментарий
 
 
Это хорошо Петро ,что ты постарел,в тюрьме нельзя быть красивым.
 показать весь комментарий
 
 
Вот нравится мне Ваша прямота. Кстати, то, что Вы осознаете проблему - первый шаг к выздоровлению. Женский алкоголизм - отвратительное зрелище. Только на Цензоре вряд ли кто Вас поддержит. Поищите для себя более подходящую аудиторию.
 показать весь комментарий
 
 
...спасибо за диагноз,но кроме цензора имею аудиторию в варшавском лицее....и Вам не хворать..
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Цензор до сих пор на подсосе у пороха?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Правда? Так что ж ты так старался всеми силами остаться на второй срок? Дальше считаешь нас недалекими дебилами?
 показать весь комментарий
 
 
Почему все так хотят попиариться на фоне Пороха , которого только что обгадили ?
Это так отвратно выглядит .
Гавно пульнул на стену , стал на фоне , я крутой , чем вот этот в говне ! Так же ?
Только ленивый не проделал эту процедуру .... от политиков и журналюг аж тошнит .Есть особо отличившиеся ...
А таких , которые бы рассказали например , я то то и тото сделал за5 лет для людей , для страны во благо я почему то и не припоминаю ...
Так вот у меня такой вывод : Порох ТАКОЙ КРУТОЙ ЧУВАК , что на фоне проделанной им работы за 5 лет , почти все блекнут . Поэтому пользуются примитивно быдлячим методом , пулять на фон ..
Только что эти сущности делать будут , если гавно не прилипнет ...Руки то у них в гавнище остались .....и люди все видели и слышали
 показать весь комментарий
 
 
Умыляют попытки местных порохоотсосов и соевых модеров тотально забанить всех, кто пишет правду об проворовавшемся соевом мародере . Возможно, имеет смысл просто не публиковать новости, которые в очередной раз вызывают у большинства украинцев желание накинуть петельку на разжиревшую шею свинорошена?
 показать весь комментарий
 
 
Всё зависит от того, чем заниматься на посту президента. если обороной страны, созданием противороссийской международной коалиции, экономикой, банковским сектором и т.д., конечно это не лёгкий хлеб. А вот если на посту президента бегать под фонтанчиками, жрать шаурму, шляться по шалманам и всяким лигам смеха, купаться в сточных водах Одессы, городить всякую херню на форумах айтишников, 400 метров ездить кортежем из 7 авто, просрать за 3 недели внешнюю политику, которую создавали другие 5 лет, делать умный вид, вести себя по хамски, как чмо из криворожской подворотни которое в детстве чмырили все кому не лень, подтираться Конституцией Украины, то не будет ни усталости, ни упадка сил, а только сплошное веселье, бабло в офшор и счастье маме с папой.
 показать весь комментарий
 
 
как пробухать 5 лет что бы никто не догадался))))
 показать весь комментарий
 
 
Я твердо убежден, что это один из лучших периодов для страны. Не самый лучший с точки зрения жизни. Жизнь ужасна.

========================================================================

НУ ЖИЗНЬ У НАС В СТРАНЕ УЖАСНА ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСТОГО НАРОДА

НО НЕ ДЛЯ ПОРОШЕНКО, ПРИШЕДШЕГО ВО ВЛАСТЬ С ЦЕЛЬЮ ПРОДВИГАТЬ СВОЙ БИЗНЕС

И УВЕЛИЧИВШЕГО СВОЙ КАПИТАЛ ТОЛЬКО ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД в 82 раза!!!

ПОТОМУ ОН ПО БЕСПРЕДЕЛУ БОРОЛСЯ и ПРОДОЛЖАЕТ БОРОТЬСЯ ЗА ВЛАСТЬ.
 показать весь комментарий
 
 
ВЕЗДЕ ГДЕ ПОЯВЛЯЛСЯ С ВИЗИТОМ ПОРОШЕНКО: В БЕЛОРУССИИ, ГРУЗИИ .............

ПОСЛЕ ЕГО ОТЬЕЗДА ПОЯВЛЯЛИСЬ НОВЫЕ ТОЧКИ ПО ПРОДАЖЕ РАШЕН

А ЭТО ДИВИДЕНДЫ

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал получение доли прибыли (дивидендов) от трастового управляющего Rothschild Trust (Schweiz), сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные в Едином государственном реестре деклараций.

В сообщении о существенном изменении в имущественном состоянии указана информация о получении 548 миллионов 678 тысяч 680 гривень дивидендов от трастового управляющего и 24 миллионов 217 тысяч 129 гривень дивидендов от фонда "Прайм Эссетс Капитал".

В реестре также зафиксировано получение от Rothschild Trust предыдущего транша дивидендов в размере 556 миллионов 742 тысяч 460 гривень, их гарант задекларировал 26 декабря 2018 года.

https://zn.ua/POLITICS/poroshenko-zadeklariroval-pochti-549-mln-griven-dividendov-ot-roshen-304905_.html
 показать весь комментарий
 
 
Необучаемый. Одна деталь, вот нехороший Садовый не захотел объединяться с Порошенко на выборах. Так ты же, падлюка, сознательно угробил рейтинг Самопомичи, когда твое СБУ створило мусорный коллапс и не давало вывозить отходы. А мочить Яценюка и НФ начал на следующий день после подписания коалиционного соглашения. Т.е. своего союзника. Лживая, лицемерная тварь
 показать весь комментарий
 
 
ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС ПОРОШЕНКО Я дуже постарів, бо це не легкий хліб - бути президентом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 184 ВО ВЛАСТИ ПОДТВЕРДИЛ ДАЖЕ ГРОЙСМАН

На самом деле есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями.


Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов. В конце-концов и я тоже не смог ввиду его подходов реализовать все то, что намеревался сделать. И именно поэтому нам не по пути. Что ж, у него уже все позади. Но я уверен - у Украины все еще впереди!

https://censor.net.ua/n3140417
 показать весь комментарий
 
 
он, период был бы еще лучше, не будь он президентом
 показать весь комментарий
 
Порох і надалі залишаеться моїм Президентом та Гетьманом! крапка
 показать весь комментарий
 
 
У в'язниці - помолодшаєш...Років на 25, сподіваюся.
 показать весь комментарий
 
 
Кто Зеленского назвал актером?
Вот актер! Дон Педро!
 показать весь комментарий
 
 
Я тобі Барига вірю, що ці п`ять років, це був твій найкращий час.
Це і Роттердам+, Дюсельдорф+, обвал гривні в 3,5 рази, офшори та паради під час великої трагедії під Іловайськом і Дебальцевим, це торгівля з окупантом, мародерство під час, коли український народ віддавав останню копійчину волонтерам, ледве зводячі кінці з кінцями, сплачуючі комуналку, це СМСки з 5ю гривнами для військових, які ти падло положив до своєї бездонної КІШЕНІ, та багато, багато їншого, що його все і не перерахуєш.
Дякуємо тобі, що твоя непомірна жадібність відкрила нам очі!
 показать весь комментарий
 
 
Жрать в три горла пять лет без передышки... Не бережешь ты себя, барыга.
 показать весь комментарий
 
 
Вдруг порошенко всмомнил об объединении страны, потому что разъединение - это опасно.
А кто, как не порошенко постоянно страну разъединял?
И по мове разъединял, и по бедным -богатым.
И обгаживал всех действительно патриотичных политиков.
Убивал с самого начала войны патриотизм, волонтерство.
И даже вышиванку, ****, опошлил, потому что этот притворный патриотизм людей просто достал - ведь во время войны народ очень тонко чувствует вранье.
И постоянно врал, врал, врал...
Весь в хйла, вместе со своими троллями
 показать весь комментарий
 
 
Так усиленно воровал и грабил, что аж постарел.
 показать весь комментарий
 
 
Наверно, поэтому так рвался на второй срок, такой способ покончить с собой? Умереть от старости? Какой же самоотверженный, щас заплачу.
 показать весь комментарий
 
 
Некогда ему отдыхать когда в стране война. О детях и внуках думать надо. Куй железо пока горячо..
 показать весь комментарий
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх