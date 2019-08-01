 Я очень постарел, потому что это не легкий хлеб - быть президентом, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Украинской правде.
"Я стал сильнее, опытнее, мудрее, по крайней мере на это претендую. Я очень постарел, потому что это не легкий хлеб - быть президентом. Но для мужчины это не страшно. И еще я горжусь каждым из пяти лет моего президентства. Я горжусь Украиной. Я горжусь тем, что нам всем вместе, в том числе вам, Севгиль, удалось сделать. Мы изменили Украину. Я горжусь, что мы ее сохранили, потому стоял вопрос о ее существовании. Я горжусь, что страна кардинально другая", - сказал он.
Бывший глава государства считает период своего президентства одним из лучших для Украины как для страны:
"Я твердо убежден, что это один из лучших периодов для страны. Не самый лучший с точки зрения жизни. Жизнь ужасна. Это один из самых тяжелых периодов в современной истории Украины. Мы не можем легко переносить потерю Крыма. Мы не можем легко переносить агрессию на Донбассе. Мы не можем легко переносить кардинальную перестройку экономики, когда 6% ВВП вынуждены тратить на войну.
Многие вещи мы сделали впервые. Конкурсы на должности государственных служащих - вся общественность Украины хлопала. Мы привлекли большое количество молодежи в те годы, чтобы они приняли участие в государственном управлении. У кого-то получилось, у кого-то - нет. Но возможности для того, чтобы прийти и вместе с нами строить Украину, были у всех.
Но я абсолютно спокойно, честно смотрю в глаза о месте в истории Петра Порошенко. Поговорим об этом, когда придет время".
По словам Порошенко, сейчас происходит реванш "не только Медведчука, Путина:
"Реванш не только с непонятной для меня мотивацией, с которой иногда идут представители команды Зеленского. А реванш... Некоторые считают возможным сейчас отомстить за свои поражения во время Революции достоинства. Нам надо как можно скорее отойти от этого. Объединить страну. Это очень опасно".
Интересно, во сколько раз богаче станет Зеленский?
Это так отвратно выглядит .
Гавно пульнул на стену , стал на фоне , я крутой , чем вот этот в говне ! Так же ?
Только ленивый не проделал эту процедуру .... от политиков и журналюг аж тошнит .Есть особо отличившиеся ...
А таких , которые бы рассказали например , я то то и тото сделал за5 лет для людей , для страны во благо я почему то и не припоминаю ...
Так вот у меня такой вывод : Порох ТАКОЙ КРУТОЙ ЧУВАК , что на фоне проделанной им работы за 5 лет , почти все блекнут . Поэтому пользуются примитивно быдлячим методом , пулять на фон ..
Только что эти сущности делать будут , если гавно не прилипнет ...Руки то у них в гавнище остались .....и люди все видели и слышали
В недалекому майбутньому...
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НУ ЖИЗНЬ У НАС В СТРАНЕ УЖАСНА ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСТОГО НАРОДА
НО НЕ ДЛЯ ПОРОШЕНКО, ПРИШЕДШЕГО ВО ВЛАСТЬ С ЦЕЛЬЮ ПРОДВИГАТЬ СВОЙ БИЗНЕС
И УВЕЛИЧИВШЕГО СВОЙ КАПИТАЛ ТОЛЬКО ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД в 82 раза!!!
ПОТОМУ ОН ПО БЕСПРЕДЕЛУ БОРОЛСЯ и ПРОДОЛЖАЕТ БОРОТЬСЯ ЗА ВЛАСТЬ.
ПОСЛЕ ЕГО ОТЬЕЗДА ПОЯВЛЯЛИСЬ НОВЫЕ ТОЧКИ ПО ПРОДАЖЕ РАШЕН
А ЭТО ДИВИДЕНДЫ
Президент Украины Петр Порошенко задекларировал получение доли прибыли (дивидендов) от трастового управляющего Rothschild Trust (Schweiz), сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные в Едином государственном реестре деклараций.
В сообщении о существенном изменении в имущественном состоянии указана информация о получении 548 миллионов 678 тысяч 680 гривень дивидендов от трастового управляющего и 24 миллионов 217 тысяч 129 гривень дивидендов от фонда "Прайм Эссетс Капитал".
В реестре также зафиксировано получение от Rothschild Trust предыдущего транша дивидендов в размере 556 миллионов 742 тысяч 460 гривень, их гарант задекларировал 26 декабря 2018 года.
https://zn.ua/POLITICS/poroshenko-zadeklariroval-pochti-549-mln-griven-dividendov-ot-roshen-304905_.html
На самом деле есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями.
Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов. В конце-концов и я тоже не смог ввиду его подходов реализовать все то, что намеревался сделать. И именно поэтому нам не по пути. Что ж, у него уже все позади. Но я уверен - у Украины все еще впереди!
https://censor.net.ua/n3140417
Вот актер! Дон Педро!
Це і Роттердам+, Дюсельдорф+, обвал гривні в 3,5 рази, офшори та паради під час великої трагедії під Іловайськом і Дебальцевим, це торгівля з окупантом, мародерство під час, коли український народ віддавав останню копійчину волонтерам, ледве зводячі кінці з кінцями, сплачуючі комуналку, це СМСки з 5ю гривнами для військових, які ти падло положив до своєї бездонної КІШЕНІ, та багато, багато їншого, що його все і не перерахуєш.
Дякуємо тобі, що твоя непомірна жадібність відкрила нам очі!
А кто, как не порошенко постоянно страну разъединял?
И по мове разъединял, и по бедным -богатым.
И обгаживал всех действительно патриотичных политиков.
Убивал с самого начала войны патриотизм, волонтерство.
И даже вышиванку, ****, опошлил, потому что этот притворный патриотизм людей просто достал - ведь во время войны народ очень тонко чувствует вранье.
И постоянно врал, врал, врал...
Весь в хйла, вместе со своими троллями