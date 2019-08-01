 Я очень постарел, потому что это не легкий хлеб - быть президентом, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Я стал сильнее, опытнее, мудрее, по крайней мере на это претендую. Я очень постарел, потому что это не легкий хлеб - быть президентом. Но для мужчины это не страшно. И еще я горжусь каждым из пяти лет моего президентства. Я горжусь Украиной. Я горжусь тем, что нам всем вместе, в том числе вам, Севгиль, удалось сделать. Мы изменили Украину. Я горжусь, что мы ее сохранили, потому стоял вопрос о ее существовании. Я горжусь, что страна кардинально другая", - сказал он.

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Бывший глава государства считает период своего президентства одним из лучших для Украины как для страны:



"Я твердо убежден, что это один из лучших периодов для страны. Не самый лучший с точки зрения жизни. Жизнь ужасна. Это один из самых тяжелых периодов в современной истории Украины. Мы не можем легко переносить потерю Крыма. Мы не можем легко переносить агрессию на Донбассе. Мы не можем легко переносить кардинальную перестройку экономики, когда 6% ВВП вынуждены тратить на войну.



Многие вещи мы сделали впервые. Конкурсы на должности государственных служащих - вся общественность Украины хлопала. Мы привлекли большое количество молодежи в те годы, чтобы они приняли участие в государственном управлении. У кого-то получилось, у кого-то - нет. Но возможности для того, чтобы прийти и вместе с нами строить Украину, были у всех.



Но я абсолютно спокойно, честно смотрю в глаза о месте в истории Петра Порошенко. Поговорим об этом, когда придет время".

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По словам Порошенко, сейчас происходит реванш "не только Медведчука, Путина:

"Реванш не только с непонятной для меня мотивацией, с которой иногда идут представители команды Зеленского. А реванш... Некоторые считают возможным сейчас отомстить за свои поражения во время Революции достоинства. Нам надо как можно скорее отойти от этого. Объединить страну. Это очень опасно".