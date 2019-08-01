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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Луценко (7557) Порошенко (17716) Гандзюк (360) Мангер (110)

 "Думаю, что и Луценко, и Порошенко, и Грицак знали и знают, кто заказал Катю", - отец Гандзюк

Отец убитой херсонской активистки Катерины Гандзюк Виктор Гандзюк утверждает, что экс-президент Петр Порошенко, генеральный прокурор Юрий Луценко и действующий глава Службы безопасности Василий Грицак знают имена заказчиков убийства его дочери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Громадскому".

"Заказчиков трое: Мангер, Рищук и Гордеев. Мангер был членом партии "Батькивщины", а Рищук и Гордеев - "Блока Петра Порошенко". Наверняка они были ответственными за проведение предвыборной кампании в Херсонской области. Я разговаривал с Порошенко и говорил ему, что люди, которые подозреваются в таких серьезных вещах, должны уйти с политической арены. Я ему говорил, что если эти люди уйдут - это добавит ему баллов. Но он не послушал меня. Я думаю, что и Луценко, и президент, и Грицак знали и знают, кто заказал Катю Гандзюк", - заявил отец Гандзюк.

Также Виктор Гандзюк сказал что когда завели дело на Мангера, ему звонили и молчали в трубку. Приглашали на встречи, где якобы должны были дать информацию по часам - кто и как организовал и совершил нападение на Екатерину Гандзюк. Потом выяснилось, что это были люди, связанные с Мангером. 

"За мной следили. Обычно это было на кладбище. Я приезжал к Кате, и появлялась машина. Когда я ехал с кладбища, она сопровождала меня, делая различные реверансы. Заставляла плестись со скоростью 15 километров в час. Или ехала за мной. Я разгонялся до 90 км/ч, - она тоже. Сбрасывал до 20 км/ч - она тоже сбрасывала. Это продолжалось до тех пор, пока мы не обратились с заявлением в следственное управление СБУ", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нужно дать п#зды... побить. Или руку сломать, или ногу", - журналисты полностью реконструировали подготовку нападения на Гандзюк. ВИДЕО

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активисты в Херсоне провели акцию в годовщину нападения на Гандзюк: "Докажем, что в Украине возможна справедливость без судов Линча". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3140727
 
   
 Топ комментарии
 
Гандзюк боролась с незаконным бизнесом Мангера из "Батькивщины",а виноват Порошенко - тебя даже в Трускавец не взяли из-за таких логических цепочек "Думаю, что и Луценко, и Порошенко, и Грицак знали и знают, кто заказал Катю", - отец Гандзюк - Цензор.НЕТ 8051
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Снова ПЕПо?
ЗЕбилы...успокойтесь уже!)))
Это уже не смешно...
По ходу ПЕПо вам и в штаны по ночам срет?))))
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що, батьку, покладав надії на нову владу, а вона для початку пропонує мочити попередників?
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що, батьку, покладав надії на нову владу, а вона для початку пропонує мочити попередників?
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Свиня порошенко.. Має відношення до вбивства.. ГАДЗЮК.. тому зрозуміло що там усі в курсі
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Гандзюк боролась с незаконным бизнесом Мангера из "Батькивщины",а виноват Порошенко - тебя даже в Трускавец не взяли из-за таких логических цепочек "Думаю, что и Луценко, и Порошенко, и Грицак знали и знают, кто заказал Катю", - отец Гандзюк - Цензор.НЕТ 8051
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Тупа москальська потвора.. Вона боролась проти корупції.. А корупцію очолював в Україні свиня порошенко
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В том то и дело, что с незаконным бизнесом боролась Гандзюк, а должна была бороться Генпрокуратура с Петиным кумом во главе. А по факту, заказчики отмазаны, незаконный бизнес процветает, а бывший Гарант Конституции просто "мимопроходила". Жгите исчо!
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Посмотрим, что зеленая шмаркля сделает для страны!
Пока из пяти президентов, Порошенко, сделал больше всех для Украины!
А пока, только методички кремлевские совпадают с телепузиками наркомана! Жгите исчо телепузики!
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Жулька отмазала Мангера или Порошенко отмазывал жулькиного подчиненного? "Гадаю, що й Луценко, і Порошенко, і Грицак знали і знають, хто замовив Катю", - батько Гандзюк - Цензор.НЕТ 6120 Крутой сюжет "Гадаю, що й Луценко, і Порошенко, і Грицак знали і знають, хто замовив Катю", - батько Гандзюк - Цензор.НЕТ 9199
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Распил "майна" никогда не имел партийной принадлежности.
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Ты тоже имеешь отношения к ее убийству.
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Задолбал.
Все знают, вчера уже и пленки выкладывались.
И что?
Ну ты и сам "активист", а по сути - рекетер, и дочку воспитал аналогично
За небольшую мзду обгажывали все подряд в интересах третьих лиц
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Та и зеленский наверное в курсе этого вопроса. А еще он знает тайну про инопланетян и куда пропало золото партии...
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он и лучше знает и больше, чем, кто бы то ни было...потому и избрали
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Помню как совсем недавно порохоботы были на стороне отца, а теперь чмырят его. К чему бы это?
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Так недавно порохоботы были за Кличко, потом против него (так как недостаточно поддержал Порошенко - не пошел с ним на выборы, хотел с Саакашвили), а теперь порохоботы опять за Кличко Тут все зависит от методичек..
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Снова ПЕПо?
ЗЕбилы...успокойтесь уже!)))
Это уже не смешно...
По ходу ПЕПо вам и в штаны по ночам срет?))))
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кацапская тактика: это не мы!, сначала докажите .. проходит время, доказали ..ну сколько можно про это вспоминать, это было 100 лет назад, зачем в этом копаться?
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их девиз неизменен:
Если член коротковат, Порошенко виноват!
И анекдот.
Немолодая пара решила заняться сексом, но мужчина, увы, не смог.
"От клятый Порошенко",-изрек, расстроенный.
"А он тут при чем?",- вопрошает жена.
"Ну, так при Януковиче все в порядке было"...
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Да денег ему дали.
И посоветовали, что надо говорить (а о чем заткнуться).
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Сочувствую отцовскому горю.
Но, отец, думаешь, Зеля не знает? Что ж ты его прямо не спросил, ну, когда он тебе свою "политическую волю" показал? Постеснялся?
А он бы прямо ответил: конечно не знаю, но если б даже знал, знать и мочь доказать в суде-разные вещи.
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Те, що Луценко, Порошенко та Грицак (і навіть Аваков) знають замовника нападу на Катю - можна повірити. Але пан Віктор, як останній зебіл, вважає, що знати посадовій особі і сказати про це вголос - допустимо, і навіть потрібно... Попри всі вимоги закону...

Ну, і Гордеєв навірняка, не придєлах. Рищук - можливо, але не Гордєєв. Втім, виконавці та організатори показали навіть не на Рищука, а на Мангера.
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Это называется голословное утверждение... также можно сказать что и собственный отец знал кто закажет его дочь...
и Папа Римский тоже знал... и так до бесконечности...
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Да и "новые лица" знают.......... ошибка пети в том что нужно было жёстко приструнить систему,
нужны были хотя бы точечные посадки потому что война..... но это означало завести себе лич-
ных врагов - а этого он боялся больше чем всеобщего разочарования вплоть до ненависти.
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Какие все уиные задним умом, да еще ни за что, при этом, не отвечая
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Мы это все понимаем... поэтому седой брехунец и полетел на помойку истории вперед ногами
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У батька біда, трагедія, що тут казати...
У нас багато хто і що знає, але в суді потрібні докази! а із цим, проблема...
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А что тут гадать - Коломойский. Катерина была известной личностью и всегда выступала против Зеленского. Вот руками Авакова и убили ее , а потом на ее смерти сделали концерт с Нац. женами против Порошенко. Убили ее в больнице преднамеренно, так как живой она начала выступать против Зеленского.
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"Думаю, что ..."
- Вірю, але одне питання - за скільки ти так думаєш?
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а за что действительно боролась погибшая, наведите примеры с документальными подтверждениями. А то зачастую читаем актуальность , а не действительность
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олешко тоже бегал орал а просто так не будут убивать значит деньги замешаны...
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Нападение в Херсоне на Екатерину Гандзюк - проукраинскую активистку, волонтера, является одним из элементов развертывания системного антиукраинского террора на юге Украины, заявил в комментарии IA ZIK народный депутат Украины VII созыва, экс-советник председателя СБУ Юрий Михальчишин, который лично знаком с Екатериной Гандзюк.


О том, что нападение на активистку совершено по заказу местных пророссийских сил, написал юрист Маси Найем.
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ну, зебіли вважають проросійським Порошенка... Так що їхні висери вище - невипадкові...
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Ну а кто ж больше всех кричит - украли!?
На ком шапка горит?
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За что Гандзюк презирала Зеленского, когда была жива: Сеть всколыхнул откровенный пост активистки

Убитая активистка Екатерина Гандзюк, смертью которой пытается манипулировать кандидат Владимир Зеленский, публично негативно высказывалась о взглядах шоумена.
Кандидат в президенты Владимир Зеленский вспомнил о Кате Гандзюк в обращении к Петру Порошенко, чем вызвал шквал критики со стороны активистов. "
Просто напомню ее публикации о Зеленском, чтобы лишний раз не было манипуляций на действительно важных вопросах", - прокомментировала журналистка Екатерина Лисунова.
"У важнейшего поста нашей с вами личной эпохи от Mustafa Nayyem 12 тысяч лайков и 7778 репостов за 4 года. У поста про сериал "Сваты" 68 тысяч лайков и 94227 репостов за день. Я даже не знала, что столько бывает", - писала Гандзюк.
Еще два года назад она призывала людей обратить внимание на аномальную популярность комика: "Нам с вами, ребятцы, надо очень многое понять про Украину". "Да, мерзкий Зеленский, который переходит на украинский язык каждый раз, когда хочет кого-то перекривлять или показать в уничижительном свете", - добавляла активистка.

Думай-ТЕ
https://www.dialog.ua/ukraine/176359_1555410416
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Знать и предполагать это не значит иметь доказательства на которых основано обвинение
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все это пустой базар при нормальной прокуратуре и сбу надо расследовать и не выпускать их со страны а при доказательствах ввести нацгвардию и спецпидрозилы разные в херсон блокировать и арестовать всех кто надо и окружить горсовет танками шоб не сбежали..ладно не танками а броневиками..и все прошерстить можно еще и армию подключить----как это все дорого....
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Еще про авиацию и собак забыли. Никто кроме одного из страны не убежал.
И что такое нормальная прокуратура?
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Прям не Катя, никому не известная, а как минимум Мерлин Монро, всемирно известная любовница президента...маразм у папы, но понять его можно -горе,но больше уже похоже- бабки
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Да кто такая эта Мурлин Марно???
Тут, если сосед по пьяни в колодец упадет, то Порох виноват.
Он зебилам постояноо в штаны срать умудряется и работу искать не дает.
А тут такая масштабная херсонская личность...
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Папе остается только дождаться "нормального" прокурора?
Папу по любому жалко.
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Держись,отец.Без твоих усилий ничего не получится.Чинуши своих не сдают.Гореть им в пекле.
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этот папша на смерти своей дочке просто косит бабло, тварь
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И Госдеп и вездесущий ЗОГ. Бо убийство херсоннской активистки без мирового заговора никак не могло произойти.
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