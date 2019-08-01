 "Думаю, что и Луценко, и Порошенко, и Грицак знали и знают, кто заказал Катю", - отец Гандзюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Громадскому".

"Заказчиков трое: Мангер, Рищук и Гордеев. Мангер был членом партии "Батькивщины", а Рищук и Гордеев - "Блока Петра Порошенко". Наверняка они были ответственными за проведение предвыборной кампании в Херсонской области. Я разговаривал с Порошенко и говорил ему, что люди, которые подозреваются в таких серьезных вещах, должны уйти с политической арены. Я ему говорил, что если эти люди уйдут - это добавит ему баллов. Но он не послушал меня. Я думаю, что и Луценко, и президент, и Грицак знали и знают, кто заказал Катю Гандзюк", - заявил отец Гандзюк.

Также Виктор Гандзюк сказал что когда завели дело на Мангера, ему звонили и молчали в трубку. Приглашали на встречи, где якобы должны были дать информацию по часам - кто и как организовал и совершил нападение на Екатерину Гандзюк. Потом выяснилось, что это были люди, связанные с Мангером.

"За мной следили. Обычно это было на кладбище. Я приезжал к Кате, и появлялась машина. Когда я ехал с кладбища, она сопровождала меня, делая различные реверансы. Заставляла плестись со скоростью 15 километров в час. Или ехала за мной. Я разгонялся до 90 км/ч, - она тоже. Сбрасывал до 20 км/ч - она тоже сбрасывала. Это продолжалось до тех пор, пока мы не обратились с заявлением в следственное управление СБУ", - рассказал он.

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Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

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