 "Думаю, что и Луценко, и Порошенко, и Грицак знали и знают, кто заказал Катю", - отец Гандзюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Громадскому".
"Заказчиков трое: Мангер, Рищук и Гордеев. Мангер был членом партии "Батькивщины", а Рищук и Гордеев - "Блока Петра Порошенко". Наверняка они были ответственными за проведение предвыборной кампании в Херсонской области. Я разговаривал с Порошенко и говорил ему, что люди, которые подозреваются в таких серьезных вещах, должны уйти с политической арены. Я ему говорил, что если эти люди уйдут - это добавит ему баллов. Но он не послушал меня. Я думаю, что и Луценко, и президент, и Грицак знали и знают, кто заказал Катю Гандзюк", - заявил отец Гандзюк.
Также Виктор Гандзюк сказал что когда завели дело на Мангера, ему звонили и молчали в трубку. Приглашали на встречи, где якобы должны были дать информацию по часам - кто и как организовал и совершил нападение на Екатерину Гандзюк. Потом выяснилось, что это были люди, связанные с Мангером.
"За мной следили. Обычно это было на кладбище. Я приезжал к Кате, и появлялась машина. Когда я ехал с кладбища, она сопровождала меня, делая различные реверансы. Заставляла плестись со скоростью 15 километров в час. Или ехала за мной. Я разгонялся до 90 км/ч, - она тоже. Сбрасывал до 20 км/ч - она тоже сбрасывала. Это продолжалось до тех пор, пока мы не обратились с заявлением в следственное управление СБУ", - рассказал он.
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".
15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.
Пока из пяти президентов, Порошенко, сделал больше всех для Украины!
А пока, только методички кремлевские совпадают с телепузиками наркомана! Жгите исчо телепузики!
Все знают, вчера уже и пленки выкладывались.
И что?
Ну ты и сам "активист", а по сути - рекетер, и дочку воспитал аналогично
За небольшую мзду обгажывали все подряд в интересах третьих лиц
ЗЕбилы...успокойтесь уже!)))
Это уже не смешно...
По ходу ПЕПо вам и в штаны по ночам срет?))))
Если член коротковат, Порошенко виноват!
И анекдот.
Немолодая пара решила заняться сексом, но мужчина, увы, не смог.
"От клятый Порошенко",-изрек, расстроенный.
"А он тут при чем?",- вопрошает жена.
"Ну, так при Януковиче все в порядке было"...
И посоветовали, что надо говорить (а о чем заткнуться).
Но, отец, думаешь, Зеля не знает? Что ж ты его прямо не спросил, ну, когда он тебе свою "политическую волю" показал? Постеснялся?
А он бы прямо ответил: конечно не знаю, но если б даже знал, знать и мочь доказать в суде-разные вещи.
Ну, і Гордеєв навірняка, не придєлах. Рищук - можливо, але не Гордєєв. Втім, виконавці та організатори показали навіть не на Рищука, а на Мангера.
и Папа Римский тоже знал... и так до бесконечности...
нужны были хотя бы точечные посадки потому что война..... но это означало завести себе лич-
ных врагов - а этого он боялся больше чем всеобщего разочарования вплоть до ненависти.
У нас багато хто і що знає, але в суді потрібні докази! а із цим, проблема...
- Вірю, але одне питання - за скільки ти так думаєш?
О том, что нападение на активистку совершено по заказу местных пророссийских сил, написал юрист Маси Найем.
На ком шапка горит?
Убитая активистка Екатерина Гандзюк, смертью которой пытается манипулировать кандидат Владимир Зеленский, публично негативно высказывалась о взглядах шоумена.
Кандидат в президенты Владимир Зеленский вспомнил о Кате Гандзюк в обращении к Петру Порошенко, чем вызвал шквал критики со стороны активистов. "
Просто напомню ее публикации о Зеленском, чтобы лишний раз не было манипуляций на действительно важных вопросах", - прокомментировала журналистка Екатерина Лисунова.
"У важнейшего поста нашей с вами личной эпохи от Mustafa Nayyem 12 тысяч лайков и 7778 репостов за 4 года. У поста про сериал "Сваты" 68 тысяч лайков и 94227 репостов за день. Я даже не знала, что столько бывает", - писала Гандзюк.
Еще два года назад она призывала людей обратить внимание на аномальную популярность комика: "Нам с вами, ребятцы, надо очень многое понять про Украину". "Да, мерзкий Зеленский, который переходит на украинский язык каждый раз, когда хочет кого-то перекривлять или показать в уничижительном свете", - добавляла активистка.
Думай-ТЕ
https://www.dialog.ua/ukraine/176359_1555410416
И что такое нормальная прокуратура?
Тут, если сосед по пьяни в колодец упадет, то Порох виноват.
Он зебилам постояноо в штаны срать умудряется и работу искать не дает.
А тут такая масштабная херсонская личность...
Папу по любому жалко.