 Единичные случаи нарушения режима тишины на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей о перемирии, - Хомчак

"Части и подразделения Объединенных сил демонстрируют твердую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. За одиннадцать суток, прошедших с начала перемирия, боевых потерь среди личного состава нет. Вместе с тем, еще наблюдаются единичные случаи нарушений режима тишины со стороны наемников и оккупантов", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Хомчак считает, что в целом текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске.
"Они (договоренности о перемирии с 21 июля. - Ред., как видим, работают. И поэтому отдельные политические спекуляции на этой теме неуместны и вредны для дальнейшего выполнения задач подразделениями операции Объединенных сил", - указал он.
При этом Хомчак подчеркнул, что в случае критического обострения ситуации на линии соприкосновения подразделения Вооруженных сил Украины готовы к адекватным и быстрым действиям в ответ на угрозы со стороны врага.
Тьфу! ИДИОТ!!!
Шо б ты курва в обосраных штанах и с 3 брониками на туловищи полями бежал аж до Киева...
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надіюсь наші снайпери працюють добре,адже це теж одиничні випадки і їх "...нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей "
Але, як показав час, основна задача розташування російських і проросійських бандформувань на території України саме для того, щоб вони постійно стріляли і воювали з українськими військовими, бо навіщо ж їм тоді платити щомісячно заробітну плату в рублях... тільми для того, щоб вони не стріляли, а їли кашу в бліндажах і окопах... і Русланчик Хомчак про це знає, а тільки хоче, щоб вони, тобто проросійські бандюки, одумалися начебто і перестали стріляти... але все це із фантасмагорії... тільки всі ці "хотіння" Генштабу, Головнокомандувача та "причетних" європейців повинні пережити українські військові в зоні ООС...
Хлопець закінчив 9 класів Великоцької загальноосвітньої школи, а як тільки йому виповнилося 18 років - підписав із ЗСУ контракт.
Солдат, військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.
Загинув 21 липня вранці в районі міста Щастя Луганської області від смертельних поранень, щоїх він дістав під час підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Під час спроби евакуювати Нікіту підірвався та загинув разом із ним Семен (Шаміль) Румигін.
Похований 24 липня у Великоцьку. У нього залишилася мати, тітка та дідусь з бабусею.
Привет ЗЕбиллы!
Орки продовжують стріляюти, народ стає злий за "пєрєміріє" уже на клована. І тому зебіли зараз брешуть фактично покриваючи їх...
Вопрос как он будет дальше вести переговоры в минском формате?
ЦЕЙ З НАРОДЖЕННЯ ДЮРЯВИЙ.
Бо виродила його хвойда гонорейна від пияки сифілітика голівонюкою прямо об парєбрік рюзького міра гівняного.
Случаи одиночные...выстрелы одиночные... какая разница как дерьмо сконает.