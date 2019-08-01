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 Политика Украины
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 Единичные случаи нарушения режима тишины на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей о перемирии, - Хомчак

Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск с 00:01 21 июля пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны и только вредят выполнению задач подразделениями Объединенных сил, отмечает начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

"Части и подразделения Объединенных сил демонстрируют твердую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. За одиннадцать суток, прошедших с начала перемирия, боевых потерь среди личного состава нет. Вместе с тем, еще наблюдаются единичные случаи нарушений режима тишины со стороны наемников и оккупантов", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Хомчак считает, что в целом текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске.

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"Они (договоренности о перемирии с 21 июля. - Ред., как видим, работают. И поэтому отдельные политические спекуляции на этой теме неуместны и вредны для дальнейшего выполнения задач подразделениями операции Объединенных сил", - указал он.

При этом Хомчак подчеркнул, что в случае критического обострения ситуации на линии соприкосновения подразделения Вооруженных сил Украины готовы к адекватным и быстрым действиям в ответ на угрозы со стороны врага.

Источник: https://censor.net.ua/n3140726
 
 
 Топ комментарии
 
Зебил! Его что на курсы в трускавец не взяли?
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Вот потому это ЗЕпадло и боится парад проводить...
Тьфу! ИДИОТ!!!
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не ОН ПОДОНОК.... с проносом иудейским... интересно сколько ОТДЕЛЬНЫХ СОЛДАТ ВСУ УБИЛИ И РАНИЛИ за эти отдельные нарушения договорняка Зедаунов с сепарами..???????
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Зебил! Его что на курсы в трускавец не взяли?
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Коли будуть створені війська БПЛА на базі військ зв'язку? Хомчак, де твої військові реформи? Чому нічого не відбувається? В генерала Хомчака взагалі є бачення військової реформи та майбутньої української армії, чи немає?
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Якщо у Хомчака немає розуміння розвитку армії, то потрібно його відправляти на меншу посаду, а на посаду Начальника Генштабу брати людину яка зможе реформувати ЗСУ і довести їх до рівня армії Ізраїля, тільки краще! Потрібен ізраїльський офіцер на посаді керівника Генштабу ЗСУ!
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Відповідаю по пунктах. 1. Не будуть створені. У всякому разі - при цьому керівництві. 2. Не буде реформ. "Всьо уже рєформіровано до нас". 3. Бачення реформи немає. Навіть більше - є повне нерозуміння, нафіга вони потрібні. Зате є бюрократична чуйкк і супергнучкий хребет. А у тебе є зелені окуляри. Зніми їх - і ти побачиш справжній світ.
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Хомчак був потрібний тільки на час до виборів парламенту і тепер він стає абсолютно непотрібним, бо він не генерує якісних ідей реформування армії, він навіть не може сторити команду яка буде розробляти реформи в армії та генерувати ідеї. Хомчак думає що можна просто сидіти на посаді Начальника Генштбу і нічого не робити і цим вбивати рейтинг Зеленського! Смішний цей Хомчак! Те що безініціативний местоблюстітєль Хомчак буде замінений вже не викликає жодних сумнівів!
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Це в тебе не викликає жодних сумнівів. А у мене, наприклад, викликає. Бо нормальний НачГенштабу відразу ж ввійде у конфронтацію з капітулянтською доктриною Зєлєнского. І лише Хомчак буде її проштовхувати у війська.
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Нормальний начальник Генштабу не буде входити в конфлікт з Президентом, а буде просити грошей на біль ******* та ефективне озброєння, яке дозволить перемагати ворога навіть за умов віходу від зайнятих позицій. Війська БПЛА це як раз та сама зброя яка може знищувати терористів навіть за 200км від лінії фронту!
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Чоловіче, нормальний НачГенштабу може бути лише у НОРМАЛЬНОГО Головнокомандувача. Це - аксіома. Відповідно у потішного - і начштабу потішний.
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не ОН ПОДОНОК.... с проносом иудейским... интересно сколько ОТДЕЛЬНЫХ СОЛДАТ ВСУ УБИЛИ И РАНИЛИ за эти отдельные нарушения договорняка Зедаунов с сепарами..???????
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Хомку уже ранее обработали и без Трускавца, он украинофоб опытный "Слуга" только непонятно чей? Но уже ясно что не Украинского народа ....
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Я это знаю, зебилам еще раз расскажите кого они к власти привели.
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Ростислав Шапошников уже всё давно про него разложил.
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Израиль за одну выпущенную ракету утюжит весь сектор газа, а у нас один раз не пи.. короче не обстрел
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Вот потому это ЗЕпадло и боится парад проводить...
Тьфу! ИДИОТ!!!
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Дорого ему парад, а на ликбез в трускавце своим зебилам 50 лямов нормально! Увидим, сколько денег даст зебил военным вместо парада.
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Военные не отдают честь клоуну наркоману и шайке Бениных барыг...
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Тані! Та ти що! Все, як книжка пише! ЗСУ мовчать у хустинку. А кацапи... Так їх же там нема!? Правда? А пан Хомчак в з Іловайська від трактористів з шахтарями драпав.
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Хомяк, нельзя быть немного беременной, ты в курсе? Единичные случаи нарушения режима тишины на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей о перемирии, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4754
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то мацкалі салюти в честь своєї перемоги запускають.
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Тебя бы гниду лампасную на тот участок где идут ЕДИНИЧНЫЕ АБСТРЕЛЫ...
Шо б ты курва в обосраных штанах и с 3 брониками на туловищи полями бежал аж до Киева...
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Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе ....

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надіюсь наші снайпери працюють добре,адже це теж одиничні випадки і їх "...нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей "
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Бреше і не скривиться!. Наглядачі ОБСЄ відмічають БІЛЬШЕ випадків обстрілів,ніж керівництво ООС!.Це догледіли волонтери і зараз мониторять це питання через своїх "агентів" на передовій!.
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Это типо генерал сказал? То есть в твоих солдат стреляют а они "...демонстрируют твердую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня...". Да сдавайте уже сразу н...уй все до Днепра. А что, так может и война закончится, а может и до Чопа нужно. Клоуно то пофиг, и смотрю "хенералу" тоже. Это дно... я не удивлен что он в Иловайске ссыкливо свалили кинув на произвол солдат. Ссыкло к ссыклу тенятся...
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один раз на день висратись Хомчаку на голову не буде приступлєнійєм
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Так звичайно перемир'я на окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Донбасі. Тому що насувається мир -капітуляція продажних ЗЕбілів на милість нашого лютого кровавого ворога проклятої паРаші, А при такому розкладі капітуляція взагалі не сумісна з поверненням наших рідних але тимчасово окупованих суверенних українських територій Криму і Донбасу. чого і .. І яка взагалі може бути будь-яка суверенна держава при капітуляіі ..
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і таку херню говорить--цілий головнокомандуючий.начальник штабу...вашу ж мать..
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какой бред количество обстрелов выросло но в теплом кабинете это нельзя назвать срывом переговоров(((((((( а стрелять в ответ почему запретили?????????
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Нач.генштабу каже, що це не порушення, а тільки напівпорушення, бо поки що ніхто з українських військових не загинув... тобто сам себе вмовлює та й інших через пресу, що все ще спокійно і все ще може налагодитися, тобто "віртуальне" перемир'я... але ця "історія" вже не раз повторювалася попередньо... тобто що ось...ось російські і проросійські бандформування одумаються і перестануть стріляти...
Але, як показав час, основна задача розташування російських і проросійських бандформувань на території України саме для того, щоб вони постійно стріляли і воювали з українськими військовими, бо навіщо ж їм тоді платити щомісячно заробітну плату в рублях... тільми для того, щоб вони не стріляли, а їли кашу в бліндажах і окопах... і Русланчик Хомчак про це знає, а тільки хоче, щоб вони, тобто проросійські бандюки, одумалися начебто і перестали стріляти... але все це із фантасмагорії... тільки всі ці "хотіння" Генштабу, Головнокомандувача та "причетних" європейців повинні пережити українські військові в зоні ООС...
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Ото паскудь. 14 хлопців загинуло за липень, а воно: "Единичные случаи". Ось вам і одне з пояснень Іловайської трагедії
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«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
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14. Нікіта Олександрович Скітченко (позивний Скіф) народився 08.05.2000 року у селі Великоцьк Міловського району Луганської області.
Хлопець закінчив 9 класів Великоцької загальноосвітньої школи, а як тільки йому виповнилося 18 років - підписав із ЗСУ контракт.
Солдат, військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.
Загинув 21 липня вранці в районі міста Щастя Луганської області від смертельних поранень, щоїх він дістав під час підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Під час спроби евакуювати Нікіту підірвався та загинув разом із ним Семен (Шаміль) Румигін.
Похований 24 липня у Великоцьку. У нього залишилася мати, тітка та дідусь з бабусею.
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Ну і ну, Нач.штаба ЗСУ , виправдовує окупанта і колаборантів.
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хомчак не против единичных обстрелов?)))) ну-ну... у@банец
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Схоже на те що переймається не обороною а потім і наступом а капітуляцією на умовах окупанта.
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Нічого дивного, цей виродок хенерал кинув хлопців під Іловайськом, зараз мабуть друга дія... (((
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Единичный 110 абстрел - никакой вам не абстрел, и где ваши даказательства - которые никакие не даказательства.
Привет ЗЕбиллы!
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Зебільня подарувала оркам потужний важіль впливу на себе ж.
Орки продовжують стріляюти, народ стає злий за "пєрєміріє" уже на клована. І тому зебіли зараз брешуть фактично покриваючи їх...
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Так Зелю и выбрали под тему прекращения войны. "Партия мира", правильно? Вот он и указал соблюдать перемирие.
Вопрос как он будет дальше вести переговоры в минском формате?
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ТУТ ТИ ПОМИЛЯЄШСЯ.
ЦЕЙ З НАРОДЖЕННЯ ДЮРЯВИЙ.
Бо виродила його хвойда гонорейна від пияки сифілітика голівонюкою прямо об парєбрік рюзького міра гівняного.
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Козлина. Через пол года будет кричать "Какая Россия на Донбассе?" А потом материализуются бунтари и вообще "КРЫМ ИСКОННО РОССИЙСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ" и боинг сбил украинский СУ-25 с украинским буком одновременно, да и боинг не малазийский был, а с трупами из морга. За преступления россии уже и так рассчитываются украинцы путем выплаты компенсаций из бюджета Украины за разрушенные дома на Донбассе
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Тебя утырок и твоих выбл@дков на передок и пусть обдроченцы одиночными по ним херачат...
Случаи одиночные...выстрелы одиночные... какая разница как дерьмо сконает.
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