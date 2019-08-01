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 Печерский суд заблокировал 18 новостных сайтов. ФОТО

Печерский районный суд Киева постановлением от 23 июля запретил работу 18 новостных сайтов. В связи с этим Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязала провайдеров закрыть доступ к этим веб-ресурсам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте НКРС, постановлением Печерского суда налагается "арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов":

  1. http:// go338.top
  2. https://trident-ua.info
  3. https://enigma.ua
  4. https:blogs.korrespondent.net
  5. http://seychas.press
  6. http://www.netadvocate.org
  7. https://compromat.ws
  8. https://compromat.ws
  9. https://sled-net-ua
  10. http://ua-24.com
  11. http://moscow-post.press
  12. https://novindoosh.com
  13. http://www.stalker-world.net
  14. http://rospres.press
  15. https://informator.news
  16. http://ustav.press
  17. http://www.ukrpress.info
  18. http://www.stalker-world.net

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"Информатор" называет постановление Печерского суда "откровенным наступлением на свободу слова.

"Сегодня скандальный судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк принял решение заблокировать наш сайт, enigma.ua, trident-ua.info, blogs.korrespondent.net и еще 16 интернет-ресурсов за размещение разоблачительных материалов о коррупции в государственных органах", - говорится в сообщении на сайте.

Следует отметить, что решение о блокировке было принято на основании указа Президента Украины от 15 мая 2017 года, который предусматривает блокирование таких российских информационных ресурсов, как VK, Yandex, Webmoney, Mail.ru и других.

В редакции также отмечают, что им никоим образом не сообщили о том, что на сайт наложены санкции.

Издание планирует обжаловать это решение в судебном порядке.

Печерский суд заблокировал 18 новостных сайтов 01

Печерский суд заблокировал 18 новостных сайтов 02Печерский суд заблокировал 18 новостных сайтов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3140722
 
   
 Топ комментарии
 
Москалику, у нас хуяндекс давно забанений, так що вали в спам!
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Тором можна з будь-якої вінди залізти, але нормальна людина туди не полізе. Чи ти мені зараз будеш розказувати, що на яндекс підлога країни в нас лазить?))
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ждем первый штраф за "лайк" и срок за перепост?
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Знову суддя Вовк, але під іншим іменем? Родич? Чи це щоб відволікти увагу від "головного" Вовка?
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Шикарно.Слава новій владі.Наближаємось до стандартів московії.********** класний чувак,от тільки президент ху..ий
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Да вообще, говно, а не президент. Принял нелепый указ в 2017 году, да и за судьей своим совсем не следит.
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Следует отметить, что решение о блокировке было принято на основании указа Президента Украины от 15 мая 2017 года Источник: https://censor.net.ua/p3140722
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комментарий отмечен как спам  
 
Як це кловун ще не заблокував Цензор?
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Из-за тебя соевого серуна ??? ты не поверишь насколько мала твоя аудитория )))) мародер тупо деньги на ветер пускает)
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я давно и счастливо женат, не спрашивал шо они там дают... как там погода в питере ?
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неплохая картинка ) если я правильно ее понял)
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москоу пост, схожа херня є у Сумах - суми пост. таке ватне і тупе.
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Тепер, як раніше москалям, прийдеться опановувати анонімайзери.
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(СОЕВЫЕ) СОБАКИ ЛАЮТ (ОТ БЕССИЛИЯ) - КАРАВАН ИДЁТ
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Какминтаторы хреновы.... Во вообще исходный текст читали?

«Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використані веб-ресурсів:

Это про ЧТО?
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Китайская головоломка,что присуще врачам и судьям)
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Я зустрічався з enigma.ua, compromat.ws, ua-24.com - брехливі сайти. Шарієвські.
Але це далеко не повний перелік брехливих... Видать, дубінські та бужанські сайти не дістало...
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Кореспондента правильно блокнули Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів - Цензор.НЕТ 2176 Питання - КОГО зі списку образили Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів - Цензор.НЕТ 7241
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Суддя Вовк про VPN нічого не сказав ,лол
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Дуже пізнавально подивитися на якість работи Печерського суду і НКРЗ. Список складається з 18 позицій, причому на 7 і 8, а також на 13 і 14 назви веб-ресурсів повторюються. Виникає питання, скільки насправді сайтів засуджено до блокування - 18 або все-таки 16?
Що стосується доступу, то на даний момент з 16 доступ є на 10 сайтів. Хоча грамотний користувач зайде на будь-який сайт з розрекламованих Печерським судом, аби він працював.
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Та да.Там перелік дев'ятнадцяти авторських статей,за публікацію яких заблокували сайти.
Фактично,-за статті про друзів ковдри Насірова - Альону Дегрик-Шевцову, її чоловіка Євгена Шевцов з ДБР, адвоката-схемщика Артема Шамрая, зам. нач. ДФС м. Києва полковника податкової міліції - Ігоря Скорохода.За цю :Объединившись в ОПГ, многие правоохранители в Украине ведут борьбу с правозащитниками .Там і бігусівці минулоріч рилися https://bihus.info/zamministra-bernacka-ne-povidomila-pro-konflikt-interesiv-golosuyuchi-za-priznachennya-v-dbr
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баканооооову никто не звониииииит...


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я наприклад ложив на Пещерський суд і на всі закони голімі які принімає Верховна Рада під коректировку олігархів ...ВПН і лазьте куди хочете ще Тор есть ну він довше
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как VK, Yandex, Webmoney, Mail.ru и других.
про тупізну і убожество казати мало отже суддя який получае 2000 баксів на місяць з народних коштів думає що ВК и Вебмоні це одне і теж саме ..куди в ЕС і НАТО ми йдемо .агов ????
Источник: https://censor.net.ua/n3140722
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Начало цензуры, потом станут петь хором, потом будут ходить в валенках по мраморным лестницам, потом станут мочиться мимо унитазов. как следствие - наступит разруха.
Профессор Преображенский дал понятие разрухи ещё в двадцатых годах прошлого века. За сто лет ничего ни хрена не поменялось.
Следовательно - Разруха в ГОЛОВАХ!!!
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Сам же себе противоречишь. Пишишь 100 лет ничего не меняется и тут же, что наступит разруха. Можно подумать всё это время не ссали мимо унитаза, не засерали окружающую среду, не воровали, не брехали и т.п.
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или даже 16 http://www.stalker-world.net тоже дваждый вписали
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Тим часом - з серії "що там у кацапів?" Задумайтеся, КУДИ ми повернули вектор...

Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів - Цензор.НЕТ 682
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у гугля есть опция - переводчик там выбираеш в одной колонке - человеческий язык во второй перевести на мордовский изиг и все.
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Закрийте 5 канал, він декому дуже мозги промиває
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Почему https://compromat.ws и http://www.stalker-world.net по два раза? Спокойно посетил все сайты из любезно предоставленного списка, кроме https://sled-net-ua. Пишет - "Веб-страница по адресу https://sled-net-ua/, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу."
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Авакян с главой Всемирного Еврейского Конгресса.
Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів - Цензор.НЕТ 7241
на рельефе - Ерусалим.
Комментарий для танкистов. Авакян - министр внутренних дел. Новый Иерусалим - проект глобализации, т.е. доминирования одной идеологии, религиозной концепции и ее жрецов над остальными в глобальном масштабе.
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Сорос - представитель проекта глобального Иерусалима. Проект предусматривает сокращение народов и в первую очередь уничтожение народов, архитепически непокорных чужой власти.
Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів - Цензор.НЕТ 2131
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Иудоглобазаторы выстраивают свое доминирование путем монополизации информации. Порнография - разрешено, дегенерат-парады под защитой Авакяна, инверсия национальной культуры - на каждом телеканале. Независимый источник информации - бан.
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продолжай коми чуваш. Расскажи нам о рептилоидах теперь.
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Тебе расскажут коллекторы. В единственно доступной форме.
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і заскавчали ґебельси пукіна - бо ж і їхні філіали в Україні вже ДУШАТЬ!! Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів - Цензор.НЕТ 7900
а те що ґебельсам пукіна та фашистам-сіоністам "не вистачає свободи слова" в Україні ЛЮДЕЙ ТІШИТЬ!! Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів - Цензор.НЕТ 8398
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Когда уже главный рассадник прахоботов прикроют или для этого нужно крестного отца коррупции, главного приХватизатора вначале посадить? Ни одной конфеты на ботов не жалеет, это же сколько нужно было наворовать?..
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Как же его закроют, если он только в впших пустых бошках существует?
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Ухвала - це на кацапській "определение", а не "постановление".
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Совдепия продолжает расцветать в судах Украины
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Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів. ФОТО
бутусов ,чому працівники редакції сайту малограмотні ???
потрібно писати не "новинних сайтів", грамотно пишеться українською мовою "сайтів новин"
не плюндруйте мову(
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Якісь лайносайти блоканули,взагалі треба знищувати фізично рашингебельспропагандонів війна в нас з ***********,а не якесь порохате ато.
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ЭТо не сайты а так называемые "сливные бачки" которые копируют новости с основных кремлевских рессурсов в Украине. А основные: Страна, Вести, Интер , 112, Ньюз Ван и т.д. и т.п спокойно работают, еще и платят зарплату тысячам граждан Украины и развращают умы миллионов несчастных, которые думаю что читают новости, а на самом деле глотают наживку.
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Ну шо можна сказати.

Самий загальний висновок такий - заборона будь якої інформації сьогодні є безглузда за визначенням, незважаючи на мотиви.

Те, що це робиться судом не робить її менш безглуздою, а тільки ще більше дискредитує суд, якщо його - так афігенно реформований за словами Сіньора Памідора Мародера - ще є куди дискредитувати.

Є правда користь від блокування Однокласників, Вконтакті та Яндекса і полягає вона в тому, що вони не можуть тепер заробляти в Україні на рекламі - хай і невелика, але хоч якась.
Принаймні більши ніж від Мінстеця, як мені здається...
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Enigma послала іх з іхньою ухвалою і працює далі!!!
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