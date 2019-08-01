 Печерский суд заблокировал 18 новостных сайтов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте НКРС, постановлением Печерского суда налагается "арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов":
- http:// go338.top
- https://trident-ua.info
- https://enigma.ua
- https:blogs.korrespondent.net
- http://seychas.press
- http://www.netadvocate.org
- https://compromat.ws
- https://compromat.ws
- https://sled-net-ua
- http://ua-24.com
- http://moscow-post.press
- https://novindoosh.com
- http://www.stalker-world.net
- http://rospres.press
- https://informator.news
- http://ustav.press
- http://www.ukrpress.info
- http://www.stalker-world.net
"Информатор" называет постановление Печерского суда "откровенным наступлением на свободу слова.
"Сегодня скандальный судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк принял решение заблокировать наш сайт, enigma.ua, trident-ua.info, blogs.korrespondent.net и еще 16 интернет-ресурсов за размещение разоблачительных материалов о коррупции в государственных органах", - говорится в сообщении на сайте.
Следует отметить, что решение о блокировке было принято на основании указа Президента Украины от 15 мая 2017 года, который предусматривает блокирование таких российских информационных ресурсов, как VK, Yandex, Webmoney, Mail.ru и других.
В редакции также отмечают, что им никоим образом не сообщили о том, что на сайт наложены санкции.
Издание планирует обжаловать это решение в судебном порядке.
«Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використані веб-ресурсів:
Это про ЧТО?
Але це далеко не повний перелік брехливих... Видать, дубінські та бужанські сайти не дістало...
Що стосується доступу, то на даний момент з 16 доступ є на 10 сайтів. Хоча грамотний користувач зайде на будь-який сайт з розрекламованих Печерським судом, аби він працював.
Фактично,-за статті про друзів ковдри Насірова - Альону Дегрик-Шевцову, її чоловіка Євгена Шевцов з ДБР, адвоката-схемщика Артема Шамрая, зам. нач. ДФС м. Києва полковника податкової міліції - Ігоря Скорохода.За цю :Объединившись в ОПГ, многие правоохранители в Украине ведут борьбу с правозащитниками .Там і бігусівці минулоріч рилися https://bihus.info/zamministra-bernacka-ne-povidomila-pro-konflikt-interesiv-golosuyuchi-za-priznachennya-v-dbr
про тупізну і убожество казати мало отже суддя який получае 2000 баксів на місяць з народних коштів думає що ВК и Вебмоні це одне і теж саме ..куди в ЕС і НАТО ми йдемо .агов ????
Источник: https://censor.net.ua/n3140722
Профессор Преображенский дал понятие разрухи ещё в двадцатых годах прошлого века. За сто лет ничего ни хрена не поменялось.
Следовательно - Разруха в ГОЛОВАХ!!!
Пути обхода автоматической системы распределения судебных дел в Окружном административном суде Киева были раскрыты «Схемами»
на рельефе - Ерусалим.
Комментарий для танкистов. Авакян - министр внутренних дел. Новый Иерусалим - проект глобализации, т.е. доминирования одной идеологии, религиозной концепции и ее жрецов над остальными в глобальном масштабе.
а те що ґебельсам пукіна та фашистам-сіоністам "не вистачає свободи слова" в Україні ЛЮДЕЙ ТІШИТЬ!!
бутусов ,чому працівники редакції сайту малограмотні ???
потрібно писати не "новинних сайтів", грамотно пишеться українською мовою "сайтів новин"
не плюндруйте мову(
Самий загальний висновок такий - заборона будь якої інформації сьогодні є безглузда за визначенням, незважаючи на мотиви.
Те, що це робиться судом не робить її менш безглуздою, а тільки ще більше дискредитує суд, якщо його - так афігенно реформований за словами Сіньора Памідора Мародера - ще є куди дискредитувати.
Є правда користь від блокування Однокласників, Вконтакті та Яндекса і полягає вона в тому, що вони не можуть тепер заробляти в Україні на рекламі - хай і невелика, але хоч якась.
Принаймні більши ніж від Мінстеця, як мені здається...