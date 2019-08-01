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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17716) Семенченко Семен (263) Иловайск (367)

 Отойдите от клише, что Иловайск - это проигрыш украинцев. Воспринимайте Иловайск как начало российской агрессии, - Порошенко

Бывший президент Петр Порошенко считает Иловайскаую трагедию не поражением украинцев, а началом российского вторжения, которое удалось остановить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Отойдите от клише, Иловайск - это проигрыш украинцев. Воспринимайте, пожалуйста, Иловайск как начало российской агрессии... Если бы не было агрессии, то ситуация разворачивалась бы совсем по-другому. Я не хочу никого обвинять, ни тех, кто отказывался выполнять приказы главнокомандующего Муженко, ни тех, кто в свое время не сделали решений... За это заплачена большая цена. Но причиной стала российская агрессия", - сказал он.

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Порошенко рассказал, что план по нейтрализации российского наступления в 2014 году решался на саммите НАТО в Кардиффе. Во время выхода украинксих войск из Дебальцево план выхода украинцев был слит в сеть Семеном Семенченко, поэтому пришлось в полной радиотишине менять маршруты. Поэтому остановку российского вторжения он называет чудом:

"5 сентября ... скоро будет пятилетие. Оно решалось не в Минске. 5 сентября решалось в Уэльсе, Кардиффе на саммите НАТО. Я об этом впервые говорю. Это было чудо, чудо. Никто не верил здесь у нас, когда я ехал на саммит НАТО, нам удастся подписать и остановить русское наступление.

Мы применяли время, когда начали действовать Минские договоренности ... Почему Минские договоренности начали действовать не с двенадцати ночи, не с десяти, не с двенадцати часов дня, а с восемнадцати? Знаете почему? Потому что десантники 95-й и 79-й под руководством Муженко и Забродского должны были вернуться с рейда.

Если бы не было этого рейда, может быть, и Минска бы не было. Потому что они не понимали, какие у нас силы в тылу, и постоянно получали информацию о том, что подразделения российской армии ведут бои с неизвестно откуда появившимися украинскими десантниками. На 18 часов они вышли за линию соприкосновения и вступил в действие Минск.

Когда мы говорим о Иловайск или о Дебальцево, дайте себе отчет, что там были только русские солдаты. И скажите правду об этом обществу. Я точно никому не пожелаю провести такую ​​ночь, когда наши начали выходить из Дебальцево, а на ФБ (Семена) Семенченко был обнародован детальный маршрут выхода.

Ужас! Потому что вскрыли "совершенно секретно" приказ о выходе, передали Семенченко и тот выставил на ФБ. И ты сидишь и думаешь - ну, как ?!

И надо сейчас ночью, без средств связи, потому что полное радиомолчание, менять маршруты для того, чтобы спасти людей. Это тяжело. Здесь в Бога поверишь.

Если вспомнить, с чего мы начали, через что прошли и кто будет иметь смелость сказать, что это поражение, я точно с этим не соглашусь.

Подчеркиваю, что мы разрушили план Путина, как бы банально это не звучало, уничтожить Украину, наказать нас за Революцию достоинства. Мы сейчас другое государство".

Читайте также: Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3140719
 
   
 Топ комментарии
 
"Иловайск как начало российской агрессии..." - эм, а в Крыму получается "местная самооборона" была?
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Петя полностью оправдал высокое доверие оказанное ему в кремле
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Може це ще й ПЕремога миру?
Захоплення Криму у педротів росіянською агресією нації вже не вважається, бо П. Рошенко катавсь туди рішать свої вапроси вже після окупації?
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А чому ця свиня розмовля "по руське" ?
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ты хотел чтобы он говорил на его родном языке , на идиш, или еврите?
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Думаю що, євреям він нафіг не потрібен. Уявіть що Поцю в Цахал призвали! Слухали б євреї такі байки?
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Отойдите от клише, что петя - украинский президент. Воспринимайте его , как путинского резидента - так оно точнее будет.
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А я думал агрессия кацапии началась с захвата Крыма
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він спеціально так підіграє *****, розділивши Крим від Донбасу Бакалійник дав ***** привід говорити про громадянську війну.
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Я хочу щоб воно, раз корчить з себе Українського політики, притримувалось тих законів які прийняті в Україні, прийняті коли воно було Президентом.
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Йому сци в очі, а він казатиме що, то роса. Українська сторона попросила перемир'я і проходу це, зветься капітуляцією, а не перемогою. Кацапізм мозгу соєвої вати бачить в цьому перемогу то, про чию перемогу вони кажуть? Перемогу кого над ким?
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Це все - казочки для дошкільнят. Кондитер найбільш правдиво може розказати тільки про те як він в той самий час, коли відбувалася масакра під Іловайськом, свої офшори оформляв.
А він розказує як вони наступ "зупинили".
Хто там кого зупинив і потім розстріляв всі знають, а, ось, хто допомагав "цинічних бандерівців" з землею змішати - це питання.
Ну, і сам факт того, що головнокомандувач розказує як ті, кого розстрілювали, як в тирі, "наступ зупиняли" викликає захоплення талантом байкаря.
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Шо бы ты гнида своего сынка "героя" на фронт послал..
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Бо він ні тобі англійська королева, ні тобі ізраїльський міністр. Син Моше Даяна відслужив три роки у повітряно-дисантних військах і 24 роки був резервістом. Приняв участь у трьох війнах. Незважаючі на те що, є кіноактором, режисером і сценаристом. Був номінантом "Золотого глобуса", отримав "Золоту Пальму" та дві картини висувалися на Оскара.
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1. Порошенко не знает видимо, что по законам, которые он подписывал датой начала российской оккупации Украины числится 20.02.2014, а не дата Иловайского котла.
2. Если Семенченко такой враг, сливал все секретные планы, то почему представления на снятие депутатской неприкосновенности подавались на Добкина, Новинского, Савченко и т.п., а не на Семенченко?
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близится час, когда русня возопиет и масква падёт
именно тогда мы поднимем над парашей сине-жёлтый прапор Руси!
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ти спочатку Крим поверни, а потім будеш москалів шапками закидати.
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А как же захват Славянска боевиками Гиркина?Это что?А Илловайск-это уже трагедия и массовая гибель наших патриотов,в то время как это ничтожество парады проводило,вместо того,что бы в ставке главнокомандующего операцией по выходу бойцов из окружения руководить.И главное ни тени сомнения у скотины,что может я что то сделал не так,где то ошибся,не доработал.Все у него виноватые,только не он и его челядь.Слава богу,что Семенченко под Илловайском ранен был,в госпитале валялся,а то и тут бы его обвинил.А Ил-76 случайно не Семен с пзрк сбил?
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А ты и есть идиот. Полномасштабная агрессия, когда расийские войска обстреливали украинские войска, началась в Иловайске. И если бы не росияне - сепаров добили бы за две недели.
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То ви мабуть вважаєте що і Крим шахтарі з трактористами захопили? Від квітня до серпня практично п'ять місяців пройшло за вашими словами ви десять разів могли сєпарів розгромили б. Ще в липні брали у полон військовослужбовців ерефії.
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А що це міняє? Аби добровольці дали злити Донбас, як силовики дали злити Крим то, і на Донбасі з градів не стріляли б.
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Слова имеют смысл! Есть дождь, а есть гроза!
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Дурачок, нах кому твої рендомні запитання.
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дятел, краще спитай нафік вам темник таким засрали
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Глупый, ты думаешь, что "мародёр" - это значит "плохой". Если Вася не дал тебе машинкой поиграться, значит Вася - мародёр!
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з чого ти вирішив, що я підтримую словникові ізиски вашої трольбригади?
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тримай ще 10.8 наостанок, я сьогодні добрий Відійдіть від кліше, що Іловайськ - це програш українців. Сприймайте Іловайськ як початок російської агресії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9864
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а с градов нас рашисты обстреляли еще до илловайска, под зеленопольем...но о той трагедии уже как то все и забыли
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Есть череда некоторых событий на временной оси. Где-то на ней нужно поставить точку "начало войны с Расией". Вторая мировая началась на польском посту, а не аншлюсом Австрии!
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мурзілко шекаладне, тобі, мабуть, подобається як тебе писком в компост постійно тикають?
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Привет, дружок! Уже прочитал, что значит слово "мародёр"?
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Отнюдь не в Иловайске - цепь котлов вдоль границы и невзятый последний КПП в Донецкой области - это результат в том числе и вступления российских войск в войну в июле 2014го, за месяц до Иловайска.
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Поначалу украинским силовикам сопутствовал успех: применяя тяжелую бронетехнику, артиллерию и боевую авиацию, регулярные войска, Национальная гвардия и добровольческие батальоны стали теснить повстанцев, стараясь разъединить два оплота их обороны - Донецк и Луганск - и отрезать их от границы с Россией[266].
2 июня был совершён авианалёт на Луганск, в результате чего погибли восемь гражданских лиц[267][268].
В начале лета развернулись бои между силовиками и повстанцами за контроль над российско-украинской границей.
К 13 июня повстанцы были выбиты из Мариуполя, и украинские силовики предприняли операцию по изоляции «народных республик» от России.

В ночь на 5 июля силы повстанцев с колонной бронетехники и в сопровождении гражданских беженцев вырвались из окружённого Славянска и переместились в соседний Краматорск, откуда почти сразу же направились в Горловку и Донецк[269][270]. Вооружённые силы Украины в результате смогли 5-6 июля занять Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку и Артёмовск[271].
В середине лета повстанцы предприняли ряд успешных контратак; так в результате боёв за Саур-Могилу и ракетной атаки под Зеленопольем украинские части попали в Южный котёл.
17 июля на востоке Донецкой области произошло крушение самолёта авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Воспользовавшись замешательством, связанным с расследованием трагедии, украинские войска взяли под свой контроль города Рубежное, Дзержинск и Соледар. 22 июля повстанцы отступили из Северодонецка, Лисичанска, Кировска и Попасной, потеряли контроль над Саур-Могилой.
В августе наступил перелом в боевых действиях: сначала повстанцы захватили участок на юге Луганской области, граничащий с Ростовской областью, а в конце месяца перешли в контрнаступление[272].
10 августа начались бои за Иловайск, позже закончившиеся окружением и уничтожением крупной группировки ВСУ[278]. Тяжёлое положение оказавшихся под обстрелами мирных жителей несколько облегчила гуманитарная помощь России[279].
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С какой целью цитируете эту ФСБшную статейку?
Тем более - так невнимательно цитируете? Тут же указана, например, атака на Зеленополье, которая была осущественна ВС РФ с территории РФ 11 июля.
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Дочитай до конца и обрати внимание на выделенный жирным кусок.
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Я читал этот текст неоднократно. И специально для тебя выделил другую дату из события, упоминавшегося в твоем тексте. Кацапы открыто градами атаковали наши войска в Зеленополье 11 ИЮЛЯ, а не августа - и примерно в это же время атаковали наши войска по всей границе от , разбив сплошную линию наших войск на очаги сопротивления.
С середины до конца июля наши войска по сути выходили из оперативного окружения кацапами.
А выделенное тобой - чушь собачья, как и вся эта статейка целиком.
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Это беспредметный спор. 11 Июля обстрел наших войск происходил с территории Расии, а непосредственного боестолкновения украинских и расийских регулярных войск там НЕ БЫЛО.
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Тут на Цензоре печатали интервью-рассказ одного офицера, который был как раз в июле 2014го севернее Зеленополья, а потом и июле же выходил по южной границе из окружения.
Он там четко писал про российские войска и про то, как непрерырвным потоком из РФии шла бронетехника через Изварино.

И что значит "непосредственного боестолкновения"? Что такое для тебя "непосредственное боестолкновение"? Рукопашка, что ли? Расстреливали ВС РФ наших из артиллерии, из танков, их исстребители сбили 2 наших самолета и тд.
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бляха, за месяц до Илловайска Бутусов на Цензоре писал, что велика вероятность окружения по таким-то и таким-то причинам и признакам. И теперь это чучело нам продолжает чесать, что никто не ожидал и не ждал?

Тьфу!
Лучше бы молчал, чем нести такую наглую херню, в очередной раз подтверждая свою поганую сущность.
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легко найти статьи Бутусова, очень легко, даже шоколадно-вафельным бестолочам.
Продолжать выгораживать мародера, патологического лжеца и вора, бесполезно. Надурить ему удалось 8% населения. Так что не тратьте напрасно силы, тем более что он уже слинял из Украины и, как пошли слухи, не вернется получить ордена за все заслуги.
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Э нет !!! Российская агрессия началась в феврале 2014 - с оккупации украинского Крыма ! И не нужно замыливать нам глаза !
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Низький уклін тобі, Петре! За те що зберіг Україну. Хоч зелений нарід це не оцінив і не зрозумів, що вже п'ять років міг жити в "юго-западном федеральном огкруге". Але прийде час і історія все оцінить.
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А то ты 5 лет жил не в округе?Только округ назывался Украина,приватизированная коррупционерами,ворами,моральными уродами и негодяями.
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для вас баранов, резервацию нужно создать - что б ходили стадом за своим главным бараном петей!
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...по аналогии: думайте не о своей бедности,а о моём богатстве...
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Тільки баран міг повірити дураші та підставити бік армії!!!
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Тільки баран міг повірити дураші та підставити бік армії!!!
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можете почати з головного лисого таргана
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...боже, и это никчемное, трусливое ничтожество в 2014 выбрали нам в Президенты...
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кацапа, а хіба у вас на раші в 2014 були вибори х..ла?
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свиноПЕСик, вы нам выбрали потомственного клептократа и патологического труса ми лжеца - Порошенка, эту Лолиту Мальдивскую кремлевских сутенеров.
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кацарилий, ми вам нікого не вибарали, у вас х..ло вже двадцять років мабуть.
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свиноПЕС, вы нам выбрали Мародера Порошенка, не виляй тут жопою.
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срузкопердяще, ми вам нікого не вибирали, ми собі вибирали.
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Замана четко сказал, что Порошенке передавали разведданные, что готовится русское вторжение. Идиотский парад - снимали технику с опасных участков, гоняли ее туда-сюда. Было 3 дня, когда можно было вывести, но как сказал Порошенко, стране нужны герои. Мертвые
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это должен был говорить глава СБУ Наливайченко, но тот молчал , как молчит и сейчас, это его прямая вина ,это он просрал подготовку вторжения или просто знал , но предатель Украины
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Порох порохоботам:
"Слава Україні! Я у Дубаї на дайвінг. Пірнати. А ви? Ні? Ну тоді, героям слава!"
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Зе не нырял в Одессе , в то время как Волкер был на нуле в Станице Луганской ? Не бачили , не чули ?
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Хрен с ними со всеми: с Порохом и порохоботами, с Доном Зе и Зе-збродом и с Волкером в придачу. И кроме них есть люди.
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Редкий моральный урод.генералитет стоял на параде вместе с говнокомандущим и получал награды,а в это время наших воинов расстреливали в упор рассейские "офицеры",у которых нет понятия чести и совести,впрочем,как и у Педро,с его ОПГ.
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Интересненько,для Порошенко анексия Крыма и попытка прорыва кацапскими регулярными войсками сухопутную дорогу на полуостров уже не является прямым вторжением в Украину.
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Порох і надалі залишаеться моїм Президентом та Гетьманом! крапка
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Для стратегів, тактіків і Хероїв деванної війни:
"Видишь там, на горе, возвышается крест.
Под ним десяток солдат - повиси-ка на нем.
А когда надоест, возвращайся назад "

пі.сі. Пукін хотів до Дніпра.
а що зробить Зе.мо, подивимось.
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роль Порошенка в створенні ОРДЛО -
- 17 червня 2014 року, через 10 днів після своєї інавгурації він відвів війська з абсолютно порожнього Луганська і області, оголосивши "перемир'я". Так ним було створено ЛНР.
- 05 липня 2014 року він пропустив колону російських військ Гіркина в Донецьк, 5 годин забороняючи її обстрілювати артою, і 17 годин - бомбити авіацією. Так ним було створено ДНР.
- 24 серпня 2014 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Іловайск, що забезпечило стабільність ЛНР. Це він відмітив парадом, куди зігнав техніку, яка могла захистити останніх бійців, що виходили з котла в зеленому коридорі, про який він домовився, коли їх впритул розстрілювали російські війська, поки він морочив голови на параді. Упродовж 7-31 серпня 2014 року загинуло 368 чоловік, тіла 18 чоловік не були взагалі знайдені.
- 18 лютого 2015 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Дебальцево, що дозволило влаштувати пряму залізничну колію з Луганська в Донецьк, і що забезпечило стабільність ДНР. В період з 24 січня по 18 лютого 2015 року: 159 загиблих, 118 полонених, 36 зниклих безвісти.
За чіткий аналіз дякую Sergiy Chebozekov
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Наталия, ты немножечко дебил, раз такое перепостишь. Впрочем для пригожинских это нормально. Откуда ж вам там знать правду, если Соловьиный Помёт не показывает такое!
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Приплюсуйте сюда еще уничтожение большинства военных складов, которые порошенко допустил за время правления.
Жители нас.пункта Ични возле последнего взорванного склада умоляли порошенко, еще до взрыва, чтобы он предпринял меры, потому что этот склад также могут взорвать.
Но порошенко не предпринял никаких мер, и склад тоже был взорван.
И никто не понес за это наказание.
Порошенко и его ко охраняли свои маетки от собственного народа гораздо тщательнее, чем те склады.
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и какие меры можно принять , если нужны десятки миллиардов гривен, чтобы миллионы тонн боеприпасов , лежащих на грунте с 1990 года спрятать под землю , причём все сразу и по всей Украине ? ЧТо для этого делалось 25 лет подряд тем же Гриценко , например ? Ничего , только крали и крали , а как воевать так пришлось менеджерам, водителям, офисному планктону не бравшему ни разуоружие в руки идти и защищать Украину для таких подонков как ты
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Ага, виставити посилену варту згідно уставу, було неможливо.
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я тут на "цензоре" полистал...прошу обратить внимание на дату этого "обещания" - "16.09.14 18:21 Под Дебальцево не будет повторения "Иловайского котла", - СНБО
Украинские военнослужащие, контролирующие Дебальцево, имеют возможность отхода, поэтому не попадут в окружение, как это произошло под Иловайском.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
"Те, кто находятся на позициях (поблизости Дебальцево - Ред.), имеют возможность отхода. Этот коридор обязательно удерживается под контролем украинских военных, потому повторения Иловайска уже не допустят", - заверил Лысенко."
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Хто ж знав що, слабкі сили, які утримували горловину відкличе українське командування? Хіба таке коли бувало?
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сколько ты будешь брехать как собака ?
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так они и вышли все, несмотря на пересев касапов в арте 8 к 1, по броне 20 к 1 , не учитывая состяние 30 -летней украинской техники и новых Т-90 с касапской
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Так наче і наші кацапів били коли їм давали, а в липні 1967 євреї на стареньких Центуріонах та Шеріданах Т-55 і навіть Т-62 громили.
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Мы помним слова гаранта: "Нужно взять контроль за границей!"
Мы помним две кишки вдоль границы!
Мы видели, что сделали с теми кто говорил: "Так нельзя отсекут!"
Отсекли, а генералы отмазались: "Это приказ гаранта!"
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"вибори" закінчились, можна без гальм срати що завгодно в інформпростір
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Какая же ты мразь, Барыга. Про Иловайск не тебе говорить, а прокурору!
Во время Иловайска, ты технику, которая нужна была там для прорыва, оставил для парада в Киеве! Занимался открытием офшоров, которые обязался все закрыть в своей предвыборной программе 2014 года!
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Вот видео из ютуба,обратите внимание как развивались события по датам.Когда освобождали страну добробаты,когда пришел Порошенко,когда он начал уничтожать добробаты и создавать сильные ВСУ.
Посмотрите и сравните по датам как шоколадный сдавал Украину.
https://www.youtube.com/watch?v=Hzh39AnWXew
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