 Отойдите от клише, что Иловайск - это проигрыш украинцев. Воспринимайте Иловайск как начало российской агрессии, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Украинской правде.
"Отойдите от клише, Иловайск - это проигрыш украинцев. Воспринимайте, пожалуйста, Иловайск как начало российской агрессии... Если бы не было агрессии, то ситуация разворачивалась бы совсем по-другому. Я не хочу никого обвинять, ни тех, кто отказывался выполнять приказы главнокомандующего Муженко, ни тех, кто в свое время не сделали решений... За это заплачена большая цена. Но причиной стала российская агрессия", - сказал он.
Порошенко рассказал, что план по нейтрализации российского наступления в 2014 году решался на саммите НАТО в Кардиффе. Во время выхода украинксих войск из Дебальцево план выхода украинцев был слит в сеть Семеном Семенченко, поэтому пришлось в полной радиотишине менять маршруты. Поэтому остановку российского вторжения он называет чудом:
"5 сентября ... скоро будет пятилетие. Оно решалось не в Минске. 5 сентября решалось в Уэльсе, Кардиффе на саммите НАТО. Я об этом впервые говорю. Это было чудо, чудо. Никто не верил здесь у нас, когда я ехал на саммит НАТО, нам удастся подписать и остановить русское наступление.
Мы применяли время, когда начали действовать Минские договоренности ... Почему Минские договоренности начали действовать не с двенадцати ночи, не с десяти, не с двенадцати часов дня, а с восемнадцати? Знаете почему? Потому что десантники 95-й и 79-й под руководством Муженко и Забродского должны были вернуться с рейда.
Если бы не было этого рейда, может быть, и Минска бы не было. Потому что они не понимали, какие у нас силы в тылу, и постоянно получали информацию о том, что подразделения российской армии ведут бои с неизвестно откуда появившимися украинскими десантниками. На 18 часов они вышли за линию соприкосновения и вступил в действие Минск.
Когда мы говорим о Иловайск или о Дебальцево, дайте себе отчет, что там были только русские солдаты. И скажите правду об этом обществу. Я точно никому не пожелаю провести такую ночь, когда наши начали выходить из Дебальцево, а на ФБ (Семена) Семенченко был обнародован детальный маршрут выхода.
Ужас! Потому что вскрыли "совершенно секретно" приказ о выходе, передали Семенченко и тот выставил на ФБ. И ты сидишь и думаешь - ну, как ?!
И надо сейчас ночью, без средств связи, потому что полное радиомолчание, менять маршруты для того, чтобы спасти людей. Это тяжело. Здесь в Бога поверишь.
Если вспомнить, с чего мы начали, через что прошли и кто будет иметь смелость сказать, что это поражение, я точно с этим не соглашусь.
Подчеркиваю, что мы разрушили план Путина, как бы банально это не звучало, уничтожить Украину, наказать нас за Революцию достоинства. Мы сейчас другое государство".
Захоплення Криму у педротів росіянською агресією нації вже не вважається, бо П. Рошенко катавсь туди рішать свої вапроси вже після окупації?
А він розказує як вони наступ "зупинили".
Хто там кого зупинив і потім розстріляв всі знають, а, ось, хто допомагав "цинічних бандерівців" з землею змішати - це питання.
Ну, і сам факт того, що головнокомандувач розказує як ті, кого розстрілювали, як в тирі, "наступ зупиняли" викликає захоплення талантом байкаря.
2. Если Семенченко такой враг, сливал все секретные планы, то почему представления на снятие депутатской неприкосновенности подавались на Добкина, Новинского, Савченко и т.п., а не на Семенченко?
именно тогда мы поднимем над парашей сине-жёлтый прапор Руси!
2 июня был совершён авианалёт на Луганск, в результате чего погибли восемь гражданских лиц[267][268].
В начале лета развернулись бои между силовиками и повстанцами за контроль над российско-украинской границей.
К 13 июня повстанцы были выбиты из Мариуполя, и украинские силовики предприняли операцию по изоляции «народных республик» от России.
В ночь на 5 июля силы повстанцев с колонной бронетехники и в сопровождении гражданских беженцев вырвались из окружённого Славянска и переместились в соседний Краматорск, откуда почти сразу же направились в Горловку и Донецк[269][270]. Вооружённые силы Украины в результате смогли 5-6 июля занять Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку и Артёмовск[271].
В середине лета повстанцы предприняли ряд успешных контратак; так в результате боёв за Саур-Могилу и ракетной атаки под Зеленопольем украинские части попали в Южный котёл.
17 июля на востоке Донецкой области произошло крушение самолёта авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Воспользовавшись замешательством, связанным с расследованием трагедии, украинские войска взяли под свой контроль города Рубежное, Дзержинск и Соледар. 22 июля повстанцы отступили из Северодонецка, Лисичанска, Кировска и Попасной, потеряли контроль над Саур-Могилой.
В августе наступил перелом в боевых действиях: сначала повстанцы захватили участок на юге Луганской области, граничащий с Ростовской областью, а в конце месяца перешли в контрнаступление[272].
10 августа начались бои за Иловайск, позже закончившиеся окружением и уничтожением крупной группировки ВСУ[278]. Тяжёлое положение оказавшихся под обстрелами мирных жителей несколько облегчила гуманитарная помощь России[279].
Тем более - так невнимательно цитируете? Тут же указана, например, атака на Зеленополье, которая была осущественна ВС РФ с территории РФ 11 июля.
С середины до конца июля наши войска по сути выходили из оперативного окружения кацапами.
А выделенное тобой - чушь собачья, как и вся эта статейка целиком.
Он там четко писал про российские войска и про то, как непрерырвным потоком из РФии шла бронетехника через Изварино.
И что значит "непосредственного боестолкновения"? Что такое для тебя "непосредственное боестолкновение"? Рукопашка, что ли? Расстреливали ВС РФ наших из артиллерии, из танков, их исстребители сбили 2 наших самолета и тд.
Тьфу!
Лучше бы молчал, чем нести такую наглую херню, в очередной раз подтверждая свою поганую сущность.
18 августа на Иловайск начали наступление батальоны «Донбасс» и «Днепр-1», через несколько дней их поддержали добровольческие батальоны «Миротворец», «Ивано-Франковск», «Херсон» и «Свитязь». Им удалось взять под свой контроль районы города, расположенные на запад от железной дороги, которая рассекала его с севера на юг......
29 августа Президент России Владимир Путин призвал вооружённые формирования ДНР открыть гуманитарный коридор для окружённых украинских военных, чтобы дать им возможность покинуть район боёв, получив медицинскую помощь и т. д....
Ну да конечно, за месяц до Илловайска Бутусов на Цензоре писал....
Продолжать выгораживать мародера, патологического лжеца и вора, бесполезно. Надурить ему удалось 8% населения. Так что не тратьте напрасно силы, тем более что он уже слинял из Украины и, как пошли слухи, не вернется получить ордена за все заслуги.
"Слава Україні! Я у Дубаї на дайвінг. Пірнати. А ви? Ні? Ну тоді, героям слава!"
"Видишь там, на горе, возвышается крест.
Под ним десяток солдат - повиси-ка на нем.
А когда надоест, возвращайся назад "
пі.сі. Пукін хотів до Дніпра.
а що зробить Зе.мо, подивимось.
- 17 червня 2014 року, через 10 днів після своєї інавгурації він відвів війська з абсолютно порожнього Луганська і області, оголосивши "перемир'я". Так ним було створено ЛНР.
- 05 липня 2014 року він пропустив колону російських військ Гіркина в Донецьк, 5 годин забороняючи її обстрілювати артою, і 17 годин - бомбити авіацією. Так ним було створено ДНР.
- 24 серпня 2014 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Іловайск, що забезпечило стабільність ЛНР. Це він відмітив парадом, куди зігнав техніку, яка могла захистити останніх бійців, що виходили з котла в зеленому коридорі, про який він домовився, коли їх впритул розстрілювали російські війська, поки він морочив голови на параді. Упродовж 7-31 серпня 2014 року загинуло 368 чоловік, тіла 18 чоловік не були взагалі знайдені.
- 18 лютого 2015 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Дебальцево, що дозволило влаштувати пряму залізничну колію з Луганська в Донецьк, і що забезпечило стабільність ДНР. В період з 24 січня по 18 лютого 2015 року: 159 загиблих, 118 полонених, 36 зниклих безвісти.
За чіткий аналіз дякую Sergiy Chebozekov
Жители нас.пункта Ични возле последнего взорванного склада умоляли порошенко, еще до взрыва, чтобы он предпринял меры, потому что этот склад также могут взорвать.
Но порошенко не предпринял никаких мер, и склад тоже был взорван.
И никто не понес за это наказание.
Порошенко и его ко охраняли свои маетки от собственного народа гораздо тщательнее, чем те склады.
Украинские военнослужащие, контролирующие Дебальцево, имеют возможность отхода, поэтому не попадут в окружение, как это произошло под Иловайском.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
"Те, кто находятся на позициях (поблизости Дебальцево - Ред.), имеют возможность отхода. Этот коридор обязательно удерживается под контролем украинских военных, потому повторения Иловайска уже не допустят", - заверил Лысенко."
Мы помним две кишки вдоль границы!
Мы видели, что сделали с теми кто говорил: "Так нельзя отсекут!"
Отсекли, а генералы отмазались: "Это приказ гаранта!"
Во время Иловайска, ты технику, которая нужна была там для прорыва, оставил для парада в Киеве! Занимался открытием офшоров, которые обязался все закрыть в своей предвыборной программе 2014 года!
Посмотрите и сравните по датам как шоколадный сдавал Украину.
https://www.youtube.com/watch?v=Hzh39AnWXew