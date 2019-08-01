 Преимущество нового бизнес-омбудсмена Свенчицкого в том, что он имеет опыт работы в Украине и ментально понимает нас, - президент ассоциации украинского бизнеса в Польше Романчук

Об этом Романчук рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Марчина Свенчицкого знаю лично уже много лет. Он является профессиональным и известным лицом в Польше. Он имеет опыт работы как в бизнесе, так и правительстве, и был президентом Варшавы. Он работал в Украине, поэтому, я думаю, что он в хорошем смысле продолжит то дело, которое начал Шемета (действующий бизнес-омбудсмен, - Ред.)", - отметил Романчук.

По его словам, новому бизнес-омбудсмену не придется придумывать что-то новое, поскольку организация бизнес-омбудсмена уже существует.

"Первое, что он должен будет сделать - это ознакомиться с программой деятельности. Есть утвержденный план деятельности бизнес-омбудсмена, работает целая команда, поэтому, я думаю, ему не надо ничего нового создавать", - рассказал президент ассоциации украинского бизнеса в Польше.

"Но бесспорно, что у каждого человека, и тем более в Марчина Свенчицкого, наверняка есть свои идеи и видения. И, я думаю, что он предложит несколько вариантов по защите бизнеса и из того опыта, который он имеет", - добавил он.

Романчук считает, что конкурсная комиссия могла предпочесть Свенчицкого, поскольку он имеет опыт работы Украине и хорошо понимает украинские процессы.

"Думаю, что преимуществом Марчина было еще то, что он имел опыт работы в Украине и он более ментально понимает и знает, скажем, украинскую среду как политическую, так и деловую", - рассказал он.

По словам Романчука, сейчас Марчин Свенчицкий является действующим депутатом польского Сейма, однако в октябре в Польше состоятся очередные выборы, после которых новый бизнес-омбудсмен сможет приступить к работе в Украине.

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Напомним, 31 июля стало известно, что нынешний член польского парламента Марчин Свенчицкий займет должность бизнес-омбудсмена осенью текущего года вместо Альгирдаса Шеметы.