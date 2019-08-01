 Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Украинской правде.
"Это имидж, который пытаются создать. Я на жадность пытаюсь ответить следующим. Вы представляете, что я потратил 2 миллиарда гривен собственных денег на армию?" - отметил он.
На вопрос журналистки о том, что Порошенко приписывают микроменеджмент, бывший президент ответил:
"Давайте шаг за шагом. Когда кто-то говорит, что Порошенко жадный... Я не раздаю денег, потому что каждая копейка досталась мне тяжелой работой. Я ни у кого не привлекаю деньги, в том числе обе кампании я провел сам.
Спросите Силы воздушной обороны, которые я обустроил вместе с моими партнерами по "Рошен". Спросите 3-й или 8-й полк спецназа, спросите про антиснайперские комплексы. А как только у них появились антиснайперские комплексы, намного уменьшилось количество российских снайперов. Сейчас, конечно, я меньше даю армии, потому что армия обеспечена. Но благотворительные программы не заканчиваются, это не тема этого интервью.
А микроменеджмент? Возьмите вопрос томоса. Кому ты это поручишь? О каком микроменеджменте идет речь, когда ни Епифания, ни Филарета, никого не принимают и переговоры не ведут? Кому из своих помощников ты поручишь, если решение принимает исключительно Синод? Кому, если за тобой стоит собрать всех иерархов? Возможно, против их интересов, чтобы было подписано обращение...
Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали. Такие слова, вот есть микроменеджмент... В чем? Если говорить о какой-то своей принципиальной позиции, то не ошибается тот, кто ничего не делает. Я много сделал, возможно, много ошибался. Но я искренне стремился, хочу и буду стремиться к успеху моего государства. То, что это стало моим первым приоритетом за последние пять лет, это главное изменение, которое произошло. Украина и семья", - отметил он.
"Как согласовывался Минск-2? В течение бессонной ночи, - вспоминает Франсуа Олланд. - А когда в 7 утра уставшие Меркель, Олланд и Порошенко попытались немного прикорнуть каждый в своем кресле, Путин испарился, - под предлогом согласовать документ с главарями сепаратистов, - а сам устроился в удобной постели одного из кабинетов дворца Независимости".
бо призведуть до втрати державності фактично... і тому є неприйнятними Мінськ умови!»
Тепер треба просто зафіксувати ці слова як зайвий доказ здачі інтересів України Хряком2
Катастрофа - це умови Мінська, про які мовчить Президент Порох.
українській владі, і міжнародним партнерам слід бути реалістами і розуміти, що Путін не збирається і ніколи не збирався виконувати Мінські домовленості. Потрібен новий варіант розв'язання ситуації.
Мінські угоди - це шлях до капітуляції. Вони ставлять суверенітет України у залежність від ворога, бо Росія завдяки Мінську дозволяє собі диктувати Україні умови.
Явка з повинною - це особисте, добровільне письмове чи усне повідомлення заявником органу дізнання, дізнавачу, слідчому, прокурору, судді або суду про злочин, вчинений чи підготовлюваний ним, до порушення проти нього кримінальної справи. Якщо кримінальну справу вже порушено за наявністю ознак злочину, таке повідомлення заявником має бути зроблене до винесення постанови про притягнення його як обвинуваченого.
"Слава Україні! Я у Дубаї пірнати. На дайвінг. А ви? Ні? Ну тоді, героям слава!"
Ещё бы сравнил себя с Черчиллем, Аденауэром, Бен-Гурионом, Голдой Меир - те бы во гробах перевернулись бы.
Помните, как ждали, что сразу после выборов он введет военное положение? А он сел писать. Писатель
хренов.
Он думал и от ЕС деньжат срубить и с уйлом под одним одеялом маленькую победоносную войнушку провести, одна польза и деньги рекой.
И пусть погибнут сотни тысяч,
народ виновен - надо высечь,
чтоб был покорен раб - и нем.
А по Домбасу, как по хлебу,
народ размазан. Был - и не был...
«А нет народа - нет проблем».
О том, что стоит в минских, нам еще только предстоит узнать, но и так ясно - это была капитуляция.