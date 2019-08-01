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 Политика Украины
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Все про:Меркель (1676) Порошенко (17716)

 Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко признался в том, что он вместе с канцлером Германии лично писал текст Минских соглашений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Это имидж, который пытаются создать. Я на жадность пытаюсь ответить следующим. Вы представляете, что я потратил 2 миллиарда гривен собственных денег на армию?" - отметил он.

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На вопрос журналистки о том, что Порошенко приписывают микроменеджмент, бывший президент ответил:

"Давайте шаг за шагом. Когда кто-то говорит, что Порошенко жадный... Я не раздаю денег, потому что каждая копейка досталась мне тяжелой работой. Я ни у кого не привлекаю деньги, в том числе обе кампании я провел сам.

Спросите Силы воздушной обороны, которые я обустроил вместе с моими партнерами по "Рошен". Спросите 3-й или 8-й полк спецназа, спросите про антиснайперские комплексы. А как только у них появились антиснайперские комплексы, намного уменьшилось количество российских снайперов. Сейчас, конечно, я меньше даю армии, потому что армия обеспечена. Но благотворительные программы не заканчиваются, это не тема этого интервью.

А микроменеджмент? Возьмите вопрос томоса. Кому ты это поручишь? О каком микроменеджменте идет речь, когда ни Епифания, ни Филарета, никого не принимают и переговоры не ведут? Кому из своих помощников ты поручишь, если решение принимает исключительно Синод? Кому, если за тобой стоит собрать всех иерархов? Возможно, против их интересов, чтобы было подписано обращение...

Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали. Такие слова, вот есть микроменеджмент... В чем? Если говорить о какой-то своей принципиальной позиции, то не ошибается тот, кто ничего не делает. Я много сделал, возможно, много ошибался. Но я искренне стремился, хочу и буду стремиться к успеху моего государства. То, что это стало моим первым приоритетом за последние пять лет, это главное изменение, которое произошло. Украина и семья", - отметил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140712
 
   
 Топ комментарии
 
Молодец что признался,эти Минские 100% повод тебя повесить за измену и разбазаривание страны Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2305
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Бутусов пойми одне... петя токсичний...
кожна згадка про нього, викликає лише ненависть...
А тим часом курс гривні не 50 не 100, а 24...
Забуть про ту шмару мальдівську... і його кроваве бабло...
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Так вот, кто у нас главный капитулянт!
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Первый черновик Минских соглашений писала Меркель, а Путин проговорился о присутствии на Донбассе войск РФ, - воспоминания Олланда
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Це з цього посилання.
"Как согласовывался Минск-2? В течение бессонной ночи, - вспоминает Франсуа Олланд. - А когда в 7 утра уставшие Меркель, Олланд и Порошенко попытались немного прикорнуть каждый в своем кресле, Путин испарился, - под предлогом согласовать документ с главарями сепаратистов, - а сам устроился в удобной постели одного из кабинетов дворца Независимости".
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Катастрофа - це умови Мінська, про які мовчить Президент пятий Порошен»
бо призведуть до втрати державності фактично... і тому є неприйнятними Мінськ умови!»
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Розумові здібності у парашенко бачу такі самі як у Клячка
Тепер треба просто зафіксувати ці слова як зайвий доказ здачі інтересів України Хряком2
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свиновальц, народ Украины попросил передать тебе , что ты просто мыролюбная падлюка и серливое брехло.
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Анонс будущих мемуаров Порошенко : "Как я лично сел и писал Минские соглашения. Вместе с Меркель", "Как я лично сел и писал томос. Вместе с Варфоломеем", "Как я лично сел.... Вместе со Свинарчуками."
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Ну а теперь садись и пиши явку с повинной. Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3068
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Молодец что признался,эти Минские 100% повод тебя повесить за измену и разбазаривание страны Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2305
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Ой, это всё давно известно. А вот про войну с Яценюком - рассказать не хочешь?
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100%. 5+...фрау Меркель .....бабло на 1 місці. А Петя лопух.
Катастрофа - це умови Мінська, про які мовчить Президент Порох.

українській владі, і міжнародним партнерам слід бути реалістами і розуміти, що Путін не збирається і ніколи не збирався виконувати Мінські домовленості. Потрібен новий варіант розв'язання ситуації.

Мінські угоди - це шлях до капітуляції. Вони ставлять суверенітет України у залежність від ворога, бо Росія завдяки Мінську дозволяє собі диктувати Україні умови.
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Стаття 96 УПК. Явка з повинноюю.
Явка з повинною - це особисте, добровільне письмове чи усне повідомлення заявником органу дізнання, дізнавачу, слідчому, прокурору, судді або суду про злочин, вчинений чи підготовлюваний ним, до порушення проти нього кримінальної справи. Якщо кримінальну справу вже порушено за наявністю ознак злочину, таке повідомлення заявником має бути зроблене до винесення постанови про притягнення його як обвинуваченого.
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Про продаж "ленінської кузні" розкажи Порохатий.
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Ти дурень і жлоб. Скільки десятків чи сотень заводів було в Києві на 1991 рік, і майже всі вони були знищені, порізані на металобрухт і з них звільнені сотні тисяч киян. А Порох взяв Кузню, зберіг її, переобладнав, дав тисячам людей роботу і зарплатню. А ти, люмпен, сам нічого не створивши, на успішного роботодавця з під паркану гавкаєш.
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Ти читаєш, шо ти пишеш??? "Порох ВЗЯВ Кузню..." А хто йому дав?
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Брись під шконку холоп Порохатого нема про що з смєрдом розмовляти.
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Ну нарешті. Пожаліли. Бо у зебілів ломка ж нескінченна
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Писал вместе с Меркель под диктовку ***** - вот так будет правильно!!!
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Виконання зрадницьких "мінськихугод" приведе до знищення держави Україна і Порохатий добре це усвідомлював коли їх підписував.
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И отряд не заметил потерю бойца, как то так, ПЭТРУХА. Теперь пиши шо хочешь, кому оно на х....... нужно.
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По команде ***** троляки продолжают " топить" Пороха , единственного Президента Украины , не приехавшего за 5 лет на поклон к карлику , за то что не сдался сам и не сдал Украину . Вот потом и брешут как собаки пять лет на него.
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Порох порохоботам:
"Слава Україні! Я у Дубаї пірнати. На дайвінг. А ви? Ні? Ну тоді, героям слава!"
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Ага. Саменький писюкав, ну звичайно. А ведмедчук там просто мимо проходив. Безперечно.
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Это явка с повинной . Такой текст и с такой последовательностью пунктов мог написать только враг. В чём он и признался.
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А-а-а, вот почему Минские соглашения зашли в тупик с момента их написания.
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Так вот она, истинная причина того, почему Меркель трясёт «як Тарасову хату» - от страха. У неё теперь навязчивая идея - она представляет себя, как поздравляет ветеранов Бундесвера, угощая их Берлинскими пончиками, и боится перепутать - круглые по €5, продолговатые по €7.
Ещё бы сравнил себя с Черчиллем, Аденауэром, Бен-Гурионом, Голдой Меир - те бы во гробах перевернулись бы.
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ОООО.. дуже цікава розмова. "я потратил 2 миллиарда гривен собственных денег на армию " волонтери за кожну копійчину несуть відповідальність. Скільки назбирали, скільки та на що витратили. Громадяни України також при траті якихось крупних коштів, мають нести звітність. Ну там в банки - на прозрачність коштів. Пан Порошенко будучи президентом, зобовязаній по закно здавати деклараціїї, да такі значні трати, трати таких коштів, мають відображуватись. Хоть хтось, може мені показати, такі звітності пана Порошенко. Те що наприклад тратила корпорацяя Рошен, нібито на ПВО, я також не знайшов ніде. На сайті там написано, допомога ЗСУ, гвинтівки та інше. Але про ПВО жодного слова. А звідси виникає питання, дійсно така захмарна сума? дійсно чи власні кошти, а не кошти корпорації чи інших коштів? Які є підтвардження слів пана Порошенко? офіційні підтвердження. Слова пана Полторака "що мов дійсно Рошен допомогав" хоть і натякають на допомогу, але це лише натяк. Покрасити хвіртку на огорожі - також допомога.
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Явка предателя с повинной? Сидеть ему по 110-й и сидеть!
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Пороха в стране нет,он где-то скромно на отдыхе.....а интервью сыплются как из рога изобилия по любым вопросам,и разбор" выборных" полетов....вы что всех за идиотов считаете?
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Вот это меценат,всем меценатам меценат.
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Сидел и писал вместе с Меркель. тварь, когда от него ждали активизации боевых действий, ждали, что он начнет дожимать росийских найманцев.
Помните, как ждали, что сразу после выборов он введет военное положение? А он сел писать. Писатель хренов.
Он думал и от ЕС деньжат срубить и с уйлом под одним одеялом маленькую победоносную войнушку провести, одна польза и деньги рекой.
И пусть погибнут сотни тысяч,
народ виновен - надо высечь,
чтоб был покорен раб - и нем.
А по Домбасу, как по хлебу,
народ размазан. Был - и не был...
«А нет народа - нет проблем».
О том, что стоит в минских, нам еще только предстоит узнать, но и так ясно - это была капитуляция.
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Проговорился - это капитуляция и развал страны на условиях Путина. Сядет надолго. Интересно, как это Порошенко брал на себя обязательства перед Путиным по изменению Конституции? Хотя должен быть ее гарантом
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это явка поросенко с повинной? повезло пукину с поросенко..
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Порох і надалі залишаеться моїм Президентом та Гетьманом! крапка
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Які нікчемні люди пишутъ коменти тут. Їм до Порошенка, як рачки до неба. Вони його змінили, але на кого? На кращого спеціаліста з экономіки, дипломатії, держуправління? Ні, на НІЩО.
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_Зельц - открытый предатель. Но это не аргумент, что нужно было терпеть у власти хитрого коррупционера и покровителя всех украиноненавистников. И тот и другой - болезнь Украины! Неприемлемы оба!
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Так вот кто виноват в том, что в Минских соглшениях нет ни слова об агрессоре и агрессии.
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Минск сходняк это капитуалиция с особым статусом и этот документ подписанный какими то отбросами марионетками шавками кремля Захарченком, Плотницким и бывшим президентом Кучмой, и экс послом РФ в Украине Зарабовым. В течение 4-х лет РФ не выполнила ни одного пункта минских договоренностей, ей нужна дестабилизация Украины. Минск смойте в унитаз эту бумагу туалетную...она ничего не значит, этот документ не в интересах страны. Украина не обязана ничего выполнять.
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