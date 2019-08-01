 В Украине сегодня вступили в силу спецпошлины на товары из РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Deutsche Welle".

Согласно сообщению Министерства экономического развития и торговли, пошлины введены почти на все российские товары. Исключением должны стать только товары чувствительного импорта, такие как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция.

Однако в июле правительство своим решением дополнительно ввело специальные пошлины на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, а также на ряд видов сжиженного газа.

Эти сборы также будут взиматься с 1 августа и будут повышены с 1 октября. В частности, спецпошлина на сжиженный газ с августа составит 3,75 процента и возрастет до 4 процентов с октября. Дополнительные сборы на ДТ установлены на уровне 1,75 процента с 1 августа и 3 процента - с октября.

По словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, уплаченные суммы спецпошлины будут направляться в спецфонд госбюджета и использоваться для финансирования мер импортозамещения. Планируется, что дополнительные поступления от уплаты этих спецпошлин во втором полугодии 2019 года составят около 3,7 миллиарда гривень.

Напомним, Кабинет министров с 1 августа 2019 года ввел специальные пошлины на товары из РФ, которые будут взиматься независимо от других пошлин, соответствующее решение было принято еще 15 мая.

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