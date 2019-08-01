 В Украине сегодня вступили в силу спецпошлины на товары из РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Deutsche Welle".
Согласно сообщению Министерства экономического развития и торговли, пошлины введены почти на все российские товары. Исключением должны стать только товары чувствительного импорта, такие как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция.
Однако в июле правительство своим решением дополнительно ввело специальные пошлины на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, а также на ряд видов сжиженного газа.
Эти сборы также будут взиматься с 1 августа и будут повышены с 1 октября. В частности, спецпошлина на сжиженный газ с августа составит 3,75 процента и возрастет до 4 процентов с октября. Дополнительные сборы на ДТ установлены на уровне 1,75 процента с 1 августа и 3 процента - с октября.
По словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, уплаченные суммы спецпошлины будут направляться в спецфонд госбюджета и использоваться для финансирования мер импортозамещения. Планируется, что дополнительные поступления от уплаты этих спецпошлин во втором полугодии 2019 года составят около 3,7 миллиарда гривень.
Напомним, Кабинет министров с 1 августа 2019 года ввел специальные пошлины на товары из РФ, которые будут взиматься независимо от других пошлин, соответствующее решение было принято еще 15 мая.
Т. е. по карманам.
А дальше эти бабки мыролюбно отреформировали свиновальцы. И когда спрашиваешь их а гроши де? а в ответ только мыролюбное похрюкивание.
вишь как ты перестал выговаривать-то «свинарчуки», сам небось удивился,
как тех свинарчуков новая власть возвысила-то вместо посадить, да?
Японская корпорация Mitsubishi отказалась инвестировать в международный проект по добыче и сжижению газа на российском Ямале «Арктик СПГ 2». Об этом сообщил финансовый директор компании Кадзуюки Масу, сообщает Reuters.
Также от участия в проекте ранее отказалась государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco. Она предпочла закупать американский газ вместо российского из-за боязни попасть под западные санкции.
а ще пів Сибіру знищено вогнем, мабудь гарні будуть поля під теплиці китайським агрохолдінгам або приватникам... чому ні?
В Сибири горит уже около 3 млн гектаров леса.
Смог затянул территории Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края - от Ханты-Мансийска до Горного Алтая, от Амура до Урала. Дым от пожаров дошел до соседних стран.
Разрешение федеральной власти не тушить пожары в тайге регионы приняли к исполнению - все горит и выгорает.
Премьер РФ Медведев спохватился только когда тушить стало бесполезно. И даже тогда он приказал не тушить пожары, а взять ситуацию под контроль. Лишь накануне было принято решение начать что-то тушить, чтоб отсечь огонь от жилого сектора.
Теперь, когда горит 2,99 млн гектаров (а это площадь двух Черногорий или почти всей Бельгии) огонь тушат: 2,7 тыс. человек, 390 единицы наземной техники, 28 воздушных судов + 10 самолетов и 10 вертолетов Минобороны России. Это все.
Интересно, что российская власть ведет себя одинаково и в ситуации с внешней и внутренней политикой, и в ситуации с пожарами - усиленно ищет врагов, виновных в происходящем вокруг нее, а не признает свою недееспособность.
лесной части лесного фонда РФ, составляет 886.5 млн.га, из них 800 млн га это Сибирь и ДВ. Чтобы они сгорели, надо 266 лет непрерывного пожара.
да, согласен, горит и тундра и лесостепь ... так что...пока мы дискутируем площадь пожаров не уменьшается...и если быть точнее - я бреханул, согласен, не пол Сибири горит, а треть!
но мне кажется, чтоб сгорело (не хотелось бы естественно) 10 млн га...потребуется меньше, чем 266 лет, а лет 10-20... но зачем эти эксперименты? пусть себе растет)))
лесной части лесного фонда составляет 886.5 млн.га, а общий запас древесины
- 80.7 млрд. м3, что составляет соответственно 21.7 и 25.9% мировых запасов.. 7-8 мрд, это там пара районов Иркутской области)))
а ще пів Сибіру знищено вогнем, мабудь гарні будуть поля під теплиці китайським агрохолдінгам або приватникам... чому ні?
01.08.2019 12:14
что горит пол Сибири или что потом будут-могут быть отличные площадки под теплицы?
но, ведь в Ваших ответах говорится почти о том же, только другими словами... или нет?
и главное - я согласен с Вашими комментами... и виденьем (глубже) этой... как бы проблемы..
И как теперь "Богдан" без российских запчастей будет?
а украинских облэнерго является компания с российскими владельцами «VS Energy зарегистрирована в Нидерландах. 10 областей, 10 облэнерго в активе этой компании. Но бенефициарами и владельцами этой компании являются русские: Александр Бабаков, Гинер, Воеводин . Это такая полная национальная безопасность?? . от российских кибератаках на украинские сети, в то время как их большая часть находится в собственности, под контролем и в эксплуатации врага.
Украинскую энергетику контролирует Россия, - Аслунд
http://www.dsnews.ua/politics/aslund-ukrainskuyu-energetiku-kontroliruet-rossiya-30032018063900
Продолжай дальше не хотеть.