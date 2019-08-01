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 Политика Украины
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 В Украине сегодня вступили в силу спецпошлины на товары из РФ

Украинское правительство с 1 августа ввело в действие специальные пошлины на товары из России, которые будут взиматься независимо от других сборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Deutsche Welle".

Согласно сообщению Министерства экономического развития и торговли, пошлины введены почти на все российские товары. Исключением должны стать только товары чувствительного импорта, такие как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция.

Однако в июле правительство своим решением дополнительно ввело специальные пошлины на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, а также на ряд видов сжиженного газа.

Эти сборы также будут взиматься с 1 августа и будут повышены с 1 октября. В частности, спецпошлина на сжиженный газ с августа составит 3,75 процента и возрастет до 4 процентов с октября. Дополнительные сборы на ДТ установлены на уровне 1,75 процента с 1 августа и 3 процента - с октября.

По словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, уплаченные суммы спецпошлины будут направляться в спецфонд госбюджета и использоваться для финансирования мер импортозамещения. Планируется, что дополнительные поступления от уплаты этих спецпошлин во втором полугодии 2019 года составят около 3,7 миллиарда гривень.

Напомним, Кабинет министров с 1 августа 2019 года ввел специальные пошлины на товары из РФ, которые будут взиматься независимо от других пошлин, соответствующее решение было принято еще 15 мая.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140709
 
   
 Топ комментарии
 
не купуй кацапське, і не плати спец.мито
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У Педро просто фізично часу не вистачило це зробити )))
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В карман. В бенин карман, ведь это конец эпохи бедности...
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"суммы спецпошлины будут направляться в спецфонд госбюджета"

Т. е. по карманам.
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В карман. В бенин карман, ведь это конец эпохи бедности...
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Кубив министр Порошенко. Пытаются нагадить всем пока не дали пинка.
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Сначала разберись, кто наживался на трубопроводной поставке ДТ (подсказка - структруты кума Х..ла), прежде чем постить про "нагадить всем"; "все" у тебя - это Мертвечук?
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ах какой потужный и мыролюбный свиношныризм. соевых нужно уничтожать физически и выжигать каленым железом у них тягу к мыролюбству и реформизму себе на карман.
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Шо там с Свинарчуком? Уничтожили или повысили?
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У Педро просто фізично часу не вистачило це зробити )))
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Як можна бути таким ТУПИМ? Рішення було прийняте 15 травня ще тепер діючим урядом сформованим з членів БПП і Народного фронту. Проблема зелеботів, що вони тупі. Поки що ні поточний президент ні його *******, ще не зробили нічого суттєвого за 4 місяці.
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Потребитель внесёт в спецфонд 4 ярда, неплохо
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ну конечно неплохо. это как со спецфондом акцизов на ремонт дорог. Аксиз с потребителей состригли, деньги в фонд направили а дальше?
А дальше эти бабки мыролюбно отреформировали свиновальцы. И когда спрашиваешь их а гроши де? а в ответ только мыролюбное похрюкивание.
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шо бедняга, тяжело те, свои утопили в собственной брехне?
вишь как ты перестал выговаривать-то «свинарчуки», сам небось удивился,
как тех свинарчуков новая власть возвысила-то вместо посадить, да?
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не купуй кацапське, і не плати спец.мито
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Почніть з покупки електромобіля, сонячних панелей едак на 50кВт та теплового насоса за кілька штук єврогрошей. Тоді зможете від споживання касапських енергоносіїв відмовитись.
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Это все мечты. На самом деле упадет легальный ввоз и увеличится контрабанда. Дополнительные поступления только упадут.
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то це получайєця: якби не нацики, то ми жили б в дружбі з рускими і зарплати в рублях і товар качєствєний і дєшевлє.
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подтєкст такий - повисити ціни тіпа за щот патріотізма і патріотізьму пєрьйя пощіпать
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Подтекст такой, на плати оккупанту. Так доходчивей?
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Читай уважно, перехресте, таРтаРія!!! Майже те саме, що Тмутаракань... В Україні сьогодні набули чинності спецмита на товари з РФ - Цензор.НЕТ 3316
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А что Украина покупает в Тартарии (Тмутаракани)
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Японская корпорация Mitsubishi отказалась инвестировать в международный проект по добыче и сжижению газа на российском Ямале «Арктик СПГ 2». Об этом сообщил финансовый директор компании Кадзуюки Масу, сообщает Reuters.

Также от участия в проекте ранее отказалась государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco. Она предпочла закупать американский газ вместо российского из-за боязни попасть под западные санкции.
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А тим часом в Китаї прогнозується збільшення річного імпорту ЗПГ на 30млн т протягом наступної "п'ятирічки". І вкладати в росєйські зріджувальні заводи не соромляться.
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авжеж.
а ще пів Сибіру знищено вогнем, мабудь гарні будуть поля під теплиці китайським агрохолдінгам або приватникам... чому ні?
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Вася, чтобы выгорело пол-Сибири, надо несколько сотен лет непрерывного пожара. Опасность не в уничтожении деревьев, тебя удивит, но уже на следующий год на этих деревьях будут листья т к стволы и крупные ветки не повреждаются. Опасность для населенных пунктов.
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В Україні сьогодні набули чинності спецмита на товари з РФ - Цензор.НЕТ 1032

В Сибири горит уже около 3 млн гектаров леса.
Смог затянул территории Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края - от Ханты-Мансийска до Горного Алтая, от Амура до Урала. Дым от пожаров дошел до соседних стран.
Разрешение федеральной власти не тушить пожары в тайге регионы приняли к исполнению - все горит и выгорает.
Премьер РФ Медведев спохватился только когда тушить стало бесполезно. И даже тогда он приказал не тушить пожары, а взять ситуацию под контроль. Лишь накануне было принято решение начать что-то тушить, чтоб отсечь огонь от жилого сектора.
Теперь, когда горит 2,99 млн гектаров (а это площадь двух Черногорий или почти всей Бельгии) огонь тушат: 2,7 тыс. человек, 390 единицы наземной техники, 28 воздушных судов + 10 самолетов и 10 вертолетов Минобороны России. Это все.
Интересно, что российская власть ведет себя одинаково и в ситуации с внешней и внутренней политикой, и в ситуации с пожарами - усиленно ищет врагов, виновных в происходящем вокруг нее, а не признает свою недееспособность.
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Вася площадь
лесной части лесного фонда РФ, составляет 886.5 млн.га, из них 800 млн га это Сибирь и ДВ. Чтобы они сгорели, надо 266 лет непрерывного пожара.
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площадь Сибири (без ДВ) - более 10 млн. га. (арктическая пустыня, тундра, тайга, лесостепь, степь) ... горит тайга (труднодоступная...поэтому и был приказ - не тушить...из всей площади Сибири тайга занимает около 7-8 млн. га...но учитывая ежегодные пожарища на протяжении последнего десятилетия, ее площадь сократилась до 6-7 млн.га...) и как бы 3 млн га горящие сегодня... это почти половина...
да, согласен, горит и тундра и лесостепь ... так что...пока мы дискутируем площадь пожаров не уменьшается...и если быть точнее - я бреханул, согласен, не пол Сибири горит, а треть!
но мне кажется, чтоб сгорело (не хотелось бы естественно) 10 млн га...потребуется меньше, чем 266 лет, а лет 10-20... но зачем эти эксперименты? пусть себе растет)))
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Россия обладает самыми большими в мире запасами леса.Площадь
лесной части лесного фонда составляет 886.5 млн.га, а общий запас древесины
- 80.7 млрд. м3, что составляет соответственно 21.7 и 25.9% мировых запасов.. 7-8 мрд, это там пара районов Иркутской области)))
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Я работал в Магадане. В Украину летал через МСК. Полет 7 час. 30 мин, скорость 850 км/ч. Уверенных 6 часов, летишь над лесами, это длина, но они и в ширину огромны. Насчет китайцев. Вася, В Приморье есть программа "Дальневосточный гектар", так вот китайцам дали в аренду, участок величиной пару районов в Украине (скажем Никопольский и Апостоловский), где русские не взяли ни одного участка. Если они будут хорошо работать (а они будут) то площади удвоят, в других местах нельзя работать, как и пилить на арендованном участке деревья. Понимаешь, Василий, эти, арендованные земли, на карте РФ не видно, они миллионы лет стояли в запустенье, и еще бы миллион лет стояли, а так осваиваются, оплачиваются, и овощи во Владик идут. В Украине по-другому, поинтересуйся у селян о земельных паях.
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UA Вася Шевченко f77d76ba

а ще пів Сибіру знищено вогнем, мабудь гарні будуть поля під теплиці китайським агрохолдінгам або приватникам... чому ні?
01.08.2019 12:14
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т.е. Вы с ним не согласны?
что горит пол Сибири или что потом будут-могут быть отличные площадки под теплицы?
но, ведь в Ваших ответах говорится почти о том же, только другими словами... или нет?
и главное - я согласен с Вашими комментами... и виденьем (глубже) этой... как бы проблемы..
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Вася, конечно не согласен, т. к 3 млн гектар, это 0,3% площади лесов Сибири. Это далеко не половина, много, но не критично, причем серьезные пожара это 660 000 га а это 0 ,1% лесов Сибири.
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Про теплицы, то там где основные очаги пожаров, люди появятся через десятилетия, и следов этого пожара, не увидят.. Это в подавляющем большинстве случаев, природное явление, эти леса горели миллионы лет назад, и выжили. А радости части украинцев, я не понимаю, и не разделяю. Сибирь - легкие Земли, а не РФ. Вот в Карпатах, проблема с кругляком, рукотворная. Украинцам об том думать надо.
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конечно,не фиг шастать по Украине без визы.У Русских из за этого создается впечатление что Украина не заграница.
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А ты что не можешь устроить визовый режим конкретно себе, не шастать самому, а другим не указывать?
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это еще в 14 году надо было сделать причем без голосований и рады.. этого скота ....просто в приказном порядке погранслужбе ....
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При Порошенко такого не было.
И как теперь "Богдан" без российских запчастей будет?
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Главное, чтобы было чем заменить импорт из мокшандии. Ато доллар на межбанке сегодня уже рванул вверх...
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А не на инфе ли о пошлинах он это сделал??? Россия ведь в ответ может тоже ввести пошлины на украинские товары. В Україні сьогодні набули чинності спецмита на товари з РФ - Цензор.НЕТ 6773
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Дякуємо! Тепер ми будемо платити більше!
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Ооооо... круто !!!! А платить за єто все будет потребитель !!!
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45% банковского сектора принадлежит РФ и это никого не волнует в Украине властей.



а украинских облэнерго является компания с российскими владельцами «VS Energy зарегистрирована в Нидерландах. 10 областей, 10 облэнерго в активе этой компании. Но бенефициарами и владельцами этой компании являются русские: Александр Бабаков, Гинер, Воеводин . Это такая полная национальная безопасность?? . от российских кибератаках на украинские сети, в то время как их большая часть находится в собственности, под контролем и в эксплуатации врага. В Україні сьогодні набули чинності спецмита на товари з РФ - Цензор.НЕТ 7048

Украинскую энергетику контролирует Россия, - Аслунд

http://www.dsnews.ua/politics/aslund-ukrainskuyu-energetiku-kontroliruet-rossiya-30032018063900
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Молодці . Не хочу щоб моя країна фінансувала російський фашизм , війну , вбивства людей по всьому світу , мародерство і тероризм .
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ЛОЛОЛО. Весь газ и 3/4 топлива для ДВС мы покупаем у рашки. А ещё 60-70% топлива для АЭС. А ещё бытовая техника и автомобили в огромных количествах. Товары химпрома в огромном количестве. Удобрения в огромном количестве.

Продолжай дальше не хотеть.
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А ещё я уголь забыл. Антрацит к нам по прежнему эшелонами идёт из лугандона, т.е. почти рашки. Тем более , что его по документам оформляют через рф.
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Шо твоя краина може финансувать?Саму себя не может профинансировать.Колхозник *** тупой.
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Они же вроде переходят на штатовский газ или я путаю?
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В полном объёме не перейдут никогда ибо цена. Это просто резерв.
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На це , режим Хряка , за 5 років , чомусь так і не наважився ...
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Зелебоба, хватит сливать Украину! Хотим как при мародёре! Верните нам мародёра!!!
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я просто хренею, сами все понимают.А один хрен идиотический патриотизм включают.Нет предела ***********.
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Дуже гарна новина для руського світу в Україні тепер вони повині доказати ще більшу любов ...
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